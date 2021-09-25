В преддверии еврокубкового матча «Спартак» одержал уверенную победу над «Уфой». Москвичи доминировали в первом тайме и забили два мяча, воспользовавшись ошибками в обороне соперника. После перерыва красно-белые сбавили темп и моменты начали появляться у «Уфы», тем не менее счет мог быть и крупнее.

Ход матча

2’ «Уфа» сразу пошла вперёд и заработала угловой. Прошла подача в штрафную, Агаларов несильно пробил по воротам — Максименко всё контролировал.

3’ 1:0 Эсекьель Понсе. Спартаковцы подловили соперника на быстрой атаке. Бакаев по центральной оси запустил в прорыв Понсе, который проскочил между Плиевым и Ботака-Иобома, и с 15-ти метров пробил точно в левый нижний угол ворот. (видео)

7’ Промес с левого фланга ворвался в штрафную площадку, и из-под защитника пробивал в нижний ближний угол, но Беленов среагировал и успел сложиться, парировав мяч в сторону.

8’ Умяров сместился к центру и с 25 метров хлёстко пробил в дальний угол ворот гостей. Мяч просвистел рядом со штангой.

25’ Айртон подключился к атаке «Спартака», дошёл до штрафной и пробил в ближний угол. Беленов всё контролировал.

29’ 2:0 Квинси Промес. Грубейшая ошибка уфимцев перед своей штрафной — Йокич у своей штрафной площади отдал неточный пас в направлении Камилова. Перехвативший его Промес технично перебросил мяч через Камилова, выскочил один на один и пробил в дальний угол. (видео)

36’ С дальней дистанции Умяров пробивал по воротам гостей. Получилось достаточно плотно, но Беленов всё видел, сумев намертво мяч поймать.

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37’ Айртон разогнал атаку «Спартака» по левому флангу, отдал пас на ближний край штрафной площади, откуда Бакаев пробивал с левой ноги — мяч прошёл неподалёку от дальнего нижнего угла ворот.

45’ Левым флангом провели быструю контратаку хозяева. Понсе отдал короткий пас в штрафную площадку на Мозеса, который на силу пробивал с 15-ти метров, но Беленову удалось кулаками парировать мяч на угловой.

50’ С дальней дистанции последовал удар по воротам гостей, и Беленову стоило труда выручить свою команду, из-за рикошета от одного из защитников, но справился вратарь.

52’ Кротов дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, но уфимцам не удалось замкнуть. Спартаковцы выбили мяч.

65’ Голубев откликнулся на подачу с фланга и пробил головой под перекладину ворот «Спартака». Максименко переместился и забрал мяч.

74’ Прошла подача с углового, Плиев поборолся в штрафной «Спартака» и пробил с разворота — мяч пролетел рядом со штангой.

88’ Голубев с дальней дистанции пробил по воротам хозяев, и благодаря рикошету едва не отличился забитым голом, но мяч всё-таки прошёл рядом с правым нижним углом ворот.

90+2’ Спартаковцы выиграли борьбу перед штрафной, Айртон пробил низом — Беленов среагировал, но отбил мяч прямо на ногу Ломовицкому, а тот с семи метров двинул мяч в правую штангу.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Уфа 2:0 Голы: 1:0 E. Ponce (3'), 2:0 Q. Promes (29') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Георгий Джикия, Виктор Мозес (Михаил Игнатов, 85'), Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Айртон Лукас, Эсекьель Понсе (Александр Соболев, 71'), Зелимхан Бакаев (Николай Рассказов, 71'), Квинси Промес (Александр Ломовицкий, 90') Уфа: Вячеслав Кротов, Гамид Агаларов, Владислав Камилов (Руслан Фищенко, 64'), Азер Алиев (Неманья Милетич, 80'), Filip Mrzljak (Артём Голубев, 64'), Egas Cacintura (Олег Иванов, 46'), Боян Йокич, Эрвинг Ботака-Иобома, Константин Плиев, Мориц Бауэр (Александр Сухов, 71'), Александр Беленов Предупреждения: V. Krotov (18'), V. Kamilov (19'), F. Mrzljak (54'), A. Golubev (68')

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес стал лучшим игроком матча. Голландец отличился на 29-й минуте, укрепив преимущество красно-белых в этой встрече и установив конечный результат.

Следующие матчи

После этой победы «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, команда Алексея Стукалова — на 13-й строчке (8).

Календарь и таблица РПЛ

В рамках 10-го тура РПЛ красно-белые 3 октября на выезде сыграют против «Ахмата», уфимцы в этом же матче примут «Урал».

Календарь и таблица Лиги Европы

В ближайшем матче «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет с «Наполи» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Тяжелая игра, очень квалифицированный соперник, который старался усложнить нам жизнь всю игру. Игроки «Спартака» играли с максимальной концентрацией, очень старались и смогли забить 2 гола. У нас были моменты и во втором тайме: не забили, но показали хорошую игру.

В первую очередь нужно запомнить этот матч, мы хорошо играли, выиграли и заслужили эту победу. Конечно, нужно подготовиться к игре с «Наполи» — это очень серьезный соперник. Если мы сконцентрируемся, зафиксируем эту уверенность в себе, то обязательно достигнем хороших результатов. Наше видение: игра — это игра. Сегодня выиграли, идем дальше, начинаем готовиться, чтобы снова выиграть.

Алексей Стукалов, главный тренер «Уфы»

— Допустили ошибки в начале матча, к сожалению. Первый гол — заслуга «Спартака», хорошая комбинация и индивидуальные действия Понсе. Мы приехали играть в футбол, старались, не закрывались, но допускали ошибки. У нас были подходы и возможности. Если бы мы забили один, то игра могла бы развернуться по-другому. У нас достаточно молодая команда, многие игроки делают ошибки, тот же Ботака впервые сыграл. Хотя, повторюсь, Понсе сыграл очень классно.

Все футбольные трансферы

Ошибки бывают функциональные и психологические. У кого-то было неполное восстановление, у кого-то из-за неуверенности и нехватка опыта, но всё это придет. Мы на верном пути. Мы готовились к игре, изменили схему. Впервые сыграли в 4 защитника. Моментами мы разыгрывали здорово, но много ошибались. Это мое поражение, я беру ответственность на себя, но мы осознанно играли смело. Я не хочу сравнивать тренеров, у них разный стиль, да и это было бы некорректно с моей стороны.

Квинси Промес, полузащитник «Спартака»

— На прошлой неделе мы не так плохо играли, просто так сложилось. Просто от нас отвернулась удача. Сегодня игра тоже получилась непростой, но мы хорошо себя проявили, забили два гола и одержали заслуженную победу. егодня мы хорошо провели первый тайм. Надо сохранять этот ритм, потому что нас ждет очень сложная игра в Лиги Европы против «Наполи».

Мы много работаем над реализацией. Понимаем, что нужно работать над этим компонентом. Вы сами видели, что Понсе в игре с ЦСКА не использовал хороший момент, а сегодняшний его гол — это ответ на ту ситуацию, он сделал правильные выводы и забил. Думаю, что команда проделала хорошую работу. Мы работали над прессингом. В этом моменте мне немного повезло, но мы знали, что надо прессинговать. Это то, о чем говорил тренер. Мы выполнили его установку.

Зелимхан Бакаев, хавбек «Спартака»

— Сегодня реализовали моменты, над этим еще надо работать. Реакция трибун? Я бы сам так реагировал на ситуацию, был бы недоволен результатом. Был бы результат, все бы были довольны. С «Наполи» будет тяжелая игра, они на первом месте в Италии. Руй? Он не показывает слабости и верит в себя, в этом плане проблем нет. Он не на спокухе, не поникший, если бы так было, было бы тяжелее.