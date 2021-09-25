РПЛ. «Локомотив» потерял очки в матче с «Химками», «Зенит» сыграет с «Крыльями»

«Химки» — «Локомотив» 0:0
Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в выездном матче девятого тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме «железнодорожники» владели подавляющим преимуществом. Они дважды отправляли мяч в сетку чужих ворот, но в обоих случаях был зафиксирован офсайд. В еще одном моменте хозяев выручила штанга.
На 53-й минуте «красно-зеленые» остались в меньшинстве — Маринато Гильерме получил прямую красную карточку за фол за пределами штрафной площади.
После этого инициатива перешла к хозяевам, у которых были хорошие моменты, но они регулярно попадали в перекладину.
В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (17 очков), а «Химки» — 14-е (7 очков).
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