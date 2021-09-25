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    РПЛ. «Локомотив» потерял очки в матче с «Химками», «Зенит» сыграет с «Крыльями»

    Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу

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    «Химки» — «Локомотив»
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    «Химки» — «Локомотив»
    С 25 по 27 сентября в российской Премьер-лиге пройдут матчи девятого тура.

    «Химки» — «Локомотив» 0:0

    Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в выездном матче девятого тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 0:0.

    В первом тайме «железнодорожники» владели подавляющим преимуществом. Они дважды отправляли мяч в сетку чужих ворот, но в обоих случаях был зафиксирован офсайд. В еще одном моменте хозяев выручила штанга.

    На 53-й минуте «красно-зеленые» остались в меньшинстве — Маринато Гильерме получил прямую красную карточку за фол за пределами штрафной площади.

    После этого инициатива перешла к хозяевам, у которых были хорошие моменты, но они регулярно попадали в перекладину.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Локомотив 0:0
    Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Кирилл Боженов, Filip Dagerstaal, Денис Глушаков, Брайан Идову, Илья Кухарчук (Artem Sokolov, 63'), Резиуан Мирзов, Kemal Ademi Локомотив: Франсуа Камано (Виталий Лисакович, 82'), Фёдор Смолов (Дмитрий Рыбчинский, 76'), Константин Марадишвили, Даниил Куликов, Дмитрий Баринов, Гирано Керк (Рифат Жемалетдинов, 76'), Наяир Тикнизян, Sergey Babkin (Daniil Khudyakov, 54'), Станислав Магкеев (Faustino Anjorin, 81'), Александр Сильянов, Гилерме Предупреждения: D. Barinov (25'), K. Ademi (33'), A. Sokolov (66'), D. Glushakov (90 + 3') Удаление: Гилерме (53')

    В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает второе место (17 очков), а «Химки» — 14-е (7 очков).

    «Зенит» — «Крылья Советов»

    25 сентября, 16:30 мск

    «Спартак» — «Уфа»

    25 сентября, 19:00 мск

    «Динамо» — «Рубин»

    26 сентября, 14:00 мск

    «Ростов» — «Ахмат»

    26 сентября, 16:30 мск

    «Краснодар» — «Сочи»

    26 сентября, 19:00 мск

    «Урал» — «Арсенал» Тула

    27 сентября, 17:00 мск

    «Нижний Новгород» — ЦСКА

    27 сентября, 19:00 мск

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