Пора на пенсию. У Семина не получилось в «Ростове»

В субботу, 25 сентября, «Ростов» объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды. Решение о расставании стороны приняли обоюдно. Специалист проработал в клубе меньше двух месяцев и не показал результата. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Просто не пошло

Отдел футбола издания «Спорт-Экспресс» выпустил материал, в котором пришел к выводу, что Юрий Семин просто не мог контролировать ситуацию в раздевалке и не стал держаться за место.

«Давайте честно: у 74-летнего Семина в "Ростове" не пошло. В семи матчах во всех турнирах — всего одна победа: 22 августа в гостях над "Нижним Новгородом" (2:1), добытая на 89-й минуте благодаря рикошету и автоголу Масоэро. Плюс три ничьи и три поражения.

И если неудачу дома с ЦСКА (1:3) еще как-то можно принять, то вот осечка во встрече с "Крыльями" в прошлом туре (2:4) — это совсем уж обидно. Последней каплей стал проигрыш "Чайке" (0:1) в БЕТСИТИ Кубке России. Очень болезненный результат фактически в дерби: после матча футболисты "Ростова" долго извинялись перед своим фан-сектором.

Стоит обратить внимание и на такую цитату из интервью Семина "СЭ": "Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда. С теми, кто играет, понимание есть, а с теми, кто нет, есть недопонимание. Это очень сложный момент". Исходя из нее, можно предположить, что раздевалкой тренер владел не полностью.

Руслан Нигматуллин Экс-вратарь «Локомотива» Новость об отставке Семина крайне грустная, для меня даже очень печальная. Это тренер с большой буквы. Но, видимо, в «Ростове» действительно серьезные и неразрешимые проблемы, раз сам Юрий Палыч не смог помочь. Умудрились проиграть команде «Чайка» из третьего дивизиона. Видимо, Юрий Палыч понял, что ничего с этой командой сделать не может. Надеюсь, что это не последняя команда для него, что он еще поработает. «Ростов» сейчас спасет только антикризисный менеджер. Раньше в таких случаях ставили Балахнина, который раз пять уже в «Ростов» приходил и спасал. Кого сейчас позовут, даже не представляю. «Ростов» нужно спасать, потому что Высшую лигу без ростовчан сложно представить. Желаю руководству клуба удачи в выборе нового тренера.

По данным "СЭ", решение о расставании стало обоюдным. Семин, осознавая, что у него не идет, не стал держаться за место, а руководство "Ростова" решилось на перемены», — говорится в материале.

Конечная для Семина

Обозреватель rusfootball.info Алексей Радюк считает, что после фиаско в «Ростове» Юрию Семину будет сложно найти работу в серьезном клубе.

«Юрий Павлович пришел в "Ростов" сразу после ухода Валерия Карпина, который был с игроками на одной волне и которого они очень любили. Выстроенная в клубе концепция "команда-семья" в данной ситуации сыграла против нового тренера — "дети"-игроки слишком грустили по прежнему "бате", чтобы у его сменщика легко получилось наладить с командой полноценный контакт, несмотря на весь его опыт. Возраст и некоторая степень чудачества Семина, как ни переводи ее пиар-отдел в позитивные медиаповоды типа вручения Хаджикадуничу футболки с фамилией "Джукадукич", явно не были ему в этом помощниками.

Как это ни грустно, но приходится признать: эта станция, похоже, действительно станет конечной для 74-летнего специалиста. Более молодые соперники уже попросту переигрывают Семина на поле тактически. Даже не настолько молодой сам по себе 62-летний Ташуев — вновь приходится отсылать читателя к материалу о матче с "Чайкой" с очень наглядным комментарием Сергея Абуезидовича о том, как именно он перехитрил Юрия Павловича.

Эта же игра очевидно показала, что Семин запаздывает с корректировками изначально не сработавшего плана — первые замены и перестроения последовали только в перерыве, хотя уже минут через 20 после начала игры (еще до пропущенного гола!) было очевидно, что исходная задумка провалилась.

Роман Павлюченко Бывший нападающий сборной России Я каждый день слышал, какой Юрий Павлович великий тренер, который из любых футболистов сможет сделать суперкоманду. Но что-то я этого не вижу и не увидел. Понимаете, с хорошими футболистами и я могу быть великим тренером. А попробуй сделать хорошую команду из среднего уровня футболистов, не в обиду ростовским парням. И где же суперуровень Семина? Я не вижу. Для меня великий тренер — Бердыев, который может из «Рубина» и «Ростова» великие команды сделать. Гус Хиддинк великий, который из никому не известных футболистов сделал великую сборную. Вот они великие тренеры, но никак не Семин.

С сожалением приходится констатировать: футбол убежал вперед, и Юрий Палыч, несмотря на все его очевидные заслуги и титулы, за ним уже не успевает. Несмотря на браваду в духе "не собираюсь завершать тренерскую карьеру", навряд ли найдется клуб РПЛ, который предложит ему контракт после, назовем вещи своими именами, фиаско», — убежден Радюк.

Пора на покой

В подобном ключе высказался и автор «Спорта День за Днем» Александр Кавокин, который считает, что Семину не стоит гнаться за рекордом Бескова.

«Волшебника из него не вышло, а после первых неудач сбежал в Москву. Удерживать его не стали, а может не очень и пытались. Мы знаем, каким Семин может быть колючим. Если есть результат, это еще можно вытерпеть. Если нет, то лучше расстаться. Семин не продержался даже двух месяцев.

Жаль руководство донского клуба. Потеряли время. Теперь главное найти своего Агаларова или Кобелева, чтобы исправить ситуацию. Уже объявили, что исполняющим обязанности стал Заур Тедеев из "молодежки" "Ростова". Я искренне желаю, чтобы у него получилось. Его дебют состоится уже завтра, в домашнем матче с "Ахматом". А затем "Ростов" ждет выезд к "Локомотиву". Семин против Николича — представляете, какая была бы интрига?! После ухода Юрия Палыча она уже не актуальна.

Семину пора на покой. Рекорд Бескова ему никто не даст побить. Да и не надо. Пусть это достижение останется в 90-х годах. Ни в одном из топ-чемпионатов сейчас нет тренеров старше 70 лет. РПЛ тоже надо перенять этот тренд.

Дмитрий Губерниев Комментатор «Матч ТВ» Я восхищаюсь Семиным, потому что в его возрасте вообще можно спокойно сидеть на веранде с бокалом тосканского, а он тренирует и ищет для себя новые вызовы. Нашел вызов в «Ростове», но не получилось, потому что предсезонку не он проводил, и в целом было мало времени на подготовку команды, а в итоге — отставка. Но она прогнозируемая, потому что команда выступает плохо. И в таких случаях меняют главного тренера. А у классных тренеров бывает, как у старухи бывает проруха. Но Семина я не отправляю на пенсию. Не удивлюсь, если он еще возглавит какую-нибудь команду и что-нибудь с ней выиграет. Он неуемный, у него жажда тренерства, жажда жизни. Поэтому Семиным можно только восхищаться. А мы знаем, что им восхищаются и серебряные лани, и серебряные олени, и говорящие попугаи.

А те, кто утверждают, что Семин не устарел, пусть почитают его жалобы на календарь. Скоро вы, наверняка, их снова услышите в эфире "Матч ТВ". Прекрасное и необременительное занятие для почтенного человека. Юрий Палыч, вы свое отработали. Может все же почетным тренером в "Локомотив", как предлагал Кикнадзе?», — спрашивает Кавокин.

Одна из самых быстрых отставок в РПЛ

Илья Панаев в своем блоге на sports.ru указал на тот факт, что Юрий Семин пробыл у руля «Ростова» всего 52 дня и оказался в списке самых быстрых тренерских отставок в истории РПЛ.

«Юрий Семин проработал в "Ростове" меньше двух месяцев (52 дня), забрал победу только в одном матче из семи и покинул клуб. 74-летний тренер обновил список самых быстрых тренерских отставок в истории РПЛ — ворвался в топ-10.

Меньше всех в истории РПЛ проработал Рене Меленстен, возглавивший "Анжи" в сезоне 2013/14. Сначала он входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка, а после его ухода стал главным. Правда, Меленстен провел в новом статусе только 17 дней: набрал 1 очко за два матча и уступил место Гаджи Гаджиеву.

Василий Уткин Российский комментатор Отставка Сёмина совершенно не удивила. Удивило назначение полтора месяца назад. Теперь удивлять перестало.

В "Ростов" приходил тренер, который проработал даже меньше Семина — Валерий Петраков продержался всего 22 дня в 2005 году. Петраков покинул команду после трех поражений подряд — последним стало гостевое поражение от "Спартака", после которого тренер сообщил, что в Ростове-на-Дону его больше не будет», — напоминает Панаев.