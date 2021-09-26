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    Пора на пенсию. У Семина не получилось в «Ростове»

    74-летний специалист проработал с командой всего 52 дня

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    Юрий Семин
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    Юрий Семин
    В субботу, 25 сентября, «Ростов» объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды. Решение о расставании стороны приняли обоюдно. Специалист проработал в клубе меньше двух месяцев и не показал результата. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Просто не пошло

    Отдел футбола издания «Спорт-Экспресс» выпустил материал, в котором пришел к выводу, что Юрий Семин просто не мог контролировать ситуацию в раздевалке и не стал держаться за место.

    «Давайте честно: у 74-летнего Семина в "Ростове" не пошло. В семи матчах во всех турнирах — всего одна победа: 22 августа в гостях над "Нижним Новгородом" (2:1), добытая на 89-й минуте благодаря рикошету и автоголу Масоэро. Плюс три ничьи и три поражения.

    И если неудачу дома с ЦСКА (1:3) еще как-то можно принять, то вот осечка во встрече с "Крыльями" в прошлом туре (2:4) — это совсем уж обидно. Последней каплей стал проигрыш "Чайке" (0:1) в БЕТСИТИ Кубке России. Очень болезненный результат фактически в дерби: после матча футболисты "Ростова" долго извинялись перед своим фан-сектором.

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    • Стоит обратить внимание и на такую цитату из интервью Семина "СЭ": "Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда. С теми, кто играет, понимание есть, а с теми, кто нет, есть недопонимание. Это очень сложный момент". Исходя из нее, можно предположить, что раздевалкой тренер владел не полностью.

  • Руслан Нигматуллин
  • Экс-вратарь «Локомотива»
  • Новость об отставке Семина крайне грустная, для меня даже очень печальная. Это тренер с большой буквы. Но, видимо, в «Ростове» действительно серьезные и неразрешимые проблемы, раз сам Юрий Палыч не смог помочь. Умудрились проиграть команде «Чайка» из третьего дивизиона. Видимо, Юрий Палыч понял, что ничего с этой командой сделать не может. Надеюсь, что это не последняя команда для него, что он еще поработает. «Ростов» сейчас спасет только антикризисный менеджер. Раньше в таких случаях ставили Балахнина, который раз пять уже в «Ростов» приходил и спасал. Кого сейчас позовут, даже не представляю. «Ростов» нужно спасать, потому что Высшую лигу без ростовчан сложно представить. Желаю руководству клуба удачи в выборе нового тренера.

    • По данным "СЭ", решение о расставании стало обоюдным. Семин, осознавая, что у него не идет, не стал держаться за место, а руководство "Ростова" решилось на перемены», — говорится в материале.

    Конечная для Семина

    Обозреватель rusfootball.info Алексей Радюк считает, что после фиаско в «Ростове» Юрию Семину будет сложно найти работу в серьезном клубе.

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    «Юрий Павлович пришел в "Ростов" сразу после ухода Валерия Карпина, который был с игроками на одной волне и которого они очень любили. Выстроенная в клубе концепция "команда-семья" в данной ситуации сыграла против нового тренера — "дети"-игроки слишком грустили по прежнему "бате", чтобы у его сменщика легко получилось наладить с командой полноценный контакт, несмотря на весь его опыт. Возраст и некоторая степень чудачества Семина, как ни переводи ее пиар-отдел в позитивные медиаповоды типа вручения Хаджикадуничу футболки с фамилией "Джукадукич", явно не были ему в этом помощниками.

    Как это ни грустно, но приходится признать: эта станция, похоже, действительно станет конечной для 74-летнего специалиста. Более молодые соперники уже попросту переигрывают Семина на поле тактически. Даже не настолько молодой сам по себе 62-летний Ташуев — вновь приходится отсылать читателя к материалу о матче с "Чайкой" с очень наглядным комментарием Сергея Абуезидовича о том, как именно он перехитрил Юрия Павловича.

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    • Эта же игра очевидно показала, что Семин запаздывает с корректировками изначально не сработавшего плана — первые замены и перестроения последовали только в перерыве, хотя уже минут через 20 после начала игры (еще до пропущенного гола!) было очевидно, что исходная задумка провалилась.

  • Роман Павлюченко
  • Бывший нападающий сборной России
  • Я каждый день слышал, какой Юрий Павлович великий тренер, который из любых футболистов сможет сделать суперкоманду. Но что-то я этого не вижу и не увидел. Понимаете, с хорошими футболистами и я могу быть великим тренером. А попробуй сделать хорошую команду из среднего уровня футболистов, не в обиду ростовским парням. И где же суперуровень Семина? Я не вижу. Для меня великий тренер — Бердыев, который может из «Рубина» и «Ростова» великие команды сделать. Гус Хиддинк великий, который из никому не известных футболистов сделал великую сборную. Вот они великие тренеры, но никак не Семин.

    • С сожалением приходится констатировать: футбол убежал вперед, и Юрий Палыч, несмотря на все его очевидные заслуги и титулы, за ним уже не успевает. Несмотря на браваду в духе "не собираюсь завершать тренерскую карьеру", навряд ли найдется клуб РПЛ, который предложит ему контракт после, назовем вещи своими именами, фиаско», — убежден Радюк.

    Пора на покой

    В подобном ключе высказался и автор «Спорта День за Днем» Александр Кавокин, который считает, что Семину не стоит гнаться за рекордом Бескова.

    «Волшебника из него не вышло, а после первых неудач сбежал в Москву. Удерживать его не стали, а может не очень и пытались. Мы знаем, каким Семин может быть колючим. Если есть результат, это еще можно вытерпеть. Если нет, то лучше расстаться. Семин не продержался даже двух месяцев.

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    • Жаль руководство донского клуба. Потеряли время. Теперь главное найти своего Агаларова или Кобелева, чтобы исправить ситуацию. Уже объявили, что исполняющим обязанности стал Заур Тедеев из "молодежки" "Ростова". Я искренне желаю, чтобы у него получилось. Его дебют состоится уже завтра, в домашнем матче с "Ахматом". А затем "Ростов" ждет выезд к "Локомотиву". Семин против Николича — представляете, какая была бы интрига?! После ухода Юрия Палыча она уже не актуальна.

    Семину пора на покой. Рекорд Бескова ему никто не даст побить. Да и не надо. Пусть это достижение останется в 90-х годах. Ни в одном из топ-чемпионатов сейчас нет тренеров старше 70 лет. РПЛ тоже надо перенять этот тренд.

  • Дмитрий Губерниев
  • Комментатор «Матч ТВ»
  • Я восхищаюсь Семиным, потому что в его возрасте вообще можно спокойно сидеть на веранде с бокалом тосканского, а он тренирует и ищет для себя новые вызовы. Нашел вызов в «Ростове», но не получилось, потому что предсезонку не он проводил, и в целом было мало времени на подготовку команды, а в итоге — отставка. Но она прогнозируемая, потому что команда выступает плохо. И в таких случаях меняют главного тренера. А у классных тренеров бывает, как у старухи бывает проруха. Но Семина я не отправляю на пенсию. Не удивлюсь, если он еще возглавит какую-нибудь команду и что-нибудь с ней выиграет. Он неуемный, у него жажда тренерства, жажда жизни. Поэтому Семиным можно только восхищаться. А мы знаем, что им восхищаются и серебряные лани, и серебряные олени, и говорящие попугаи.

    • А те, кто утверждают, что Семин не устарел, пусть почитают его жалобы на календарь. Скоро вы, наверняка, их снова услышите в эфире "Матч ТВ". Прекрасное и необременительное занятие для почтенного человека. Юрий Палыч, вы свое отработали. Может все же почетным тренером в "Локомотив", как предлагал Кикнадзе?», — спрашивает Кавокин.

    Одна из самых быстрых отставок в РПЛ

    Илья Панаев в своем блоге на sports.ru указал на тот факт, что Юрий Семин пробыл у руля «Ростова» всего 52 дня и оказался в списке самых быстрых тренерских отставок в истории РПЛ.

    «Юрий Семин проработал в "Ростове" меньше двух месяцев (52 дня), забрал победу только в одном матче из семи и покинул клуб. 74-летний тренер обновил список самых быстрых тренерских отставок в истории РПЛ — ворвался в топ-10.

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    • Меньше всех в истории РПЛ проработал Рене Меленстен, возглавивший "Анжи" в сезоне 2013/14. Сначала он входил в тренерский штаб Гуса Хиддинка, а после его ухода стал главным. Правда, Меленстен провел в новом статусе только 17 дней: набрал 1 очко за два матча и уступил место Гаджи Гаджиеву.

  • Василий Уткин
  • Российский комментатор
  • Отставка Сёмина совершенно не удивила. Удивило назначение полтора месяца назад. Теперь удивлять перестало.

    • В "Ростов" приходил тренер, который проработал даже меньше Семина — Валерий Петраков продержался всего 22 дня в 2005 году. Петраков покинул команду после трех поражений подряд — последним стало гостевое поражение от "Спартака", после которого тренер сообщил, что в Ростове-на-Дону его больше не будет», — напоминает Панаев.

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