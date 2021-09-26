«Краснодар»

Ход матча
2’ Угловой быстро заработали игроки «Краснодара», Кабелла справа навешивал на ближнюю штангу, Родригао вынес мяч. На подборе оказался игрок хозяев, но дальний удар не получился.
3’ 1:0 Эдуард Сперцян. Прошла контратака «Краснодара» 4 в 2, Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян справа ворвался в штрафную площадь, обыграл Родригао и отлично пробил мимо Джанаева в дальний угол. (видео)
5’ Родригао неудачно сыграл головой, Виктор Классон в итоге один на один выбежал c воротами «Сочи». Вовремя Джанаев сыграл на выходе, накрыв удар шведа, который пытался перебросить вратаря гостей.
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12’ Кордоба с левого края вывалился на ворота сочинцев и пробил — Джанаев среагировал.
16’ Касьерра ворвался в штрафную «Краснодара» и прострелил во вратарскую, Юсупов подставил ногу — мяч зацепил перекладину и ушёл за лицевую.
21’ 2:0 Реми Кабелла . Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд на Кабеллу, который ворвался в штрафную площадь, убрал на замахе Терехова, затем ещё раз обыграл его же на пути к центру и пробил точно низом в дальний угол. (видео)
34’ Крыховяк сделал длинную передачу вперёд, Кордоба убежал один на один и пробил в угол ворот «Сочи» — Джанаев потащил.
40’ Удаление. Спаич возле штрафной «Краснодара» сбил набравшего скорость Касьерру и получил сначала желтую карточку.
Арбитр Панин долго смотрел повтор и изменил своё решение: Спаич получил прямую красную карточку, так как Касьерра имел шанс убежать один на один с Сафоновым.
50’ Крыховяк откликнулся на подачу Кабелла и пробил головой под перекладину сочинских ворот — Джанаев среагировал.
57’ Кабелла навесил со штрафного, Кордоба поборолся и сделал скидку на Крыховяка, который из убойной позиции не попал в створ ворот «Сочи».
62’ Прошел заброс в штрафную «Краснодара», Касьерра выскочил один на один и пробил — Сафонов среагировал. Бурмистров пытался добить в пустые ворота, но Кайо выбил мяч с линии.
64’ 3:0 Гжегож Крыховяк. (П) Сперцян взял инициативу на себя, ворвался в штрафную «Сочи» и вынудил Прохина сфолить, заработав пенальти в ворота гостей. Крыховяк с «точки» пробил низом по центру ворот, а Джанаев завалился в левый от себя угол. (видео)
75’ Удаление. «Краснодар» остался вдевятером после того, как Александр Черников не успел к мячу и врезался в Юрганова, получив вторую желтую карточку.
81’ Заика навесил справа в штрафную площадь «Краснодара», мяч перелетел Кабелла, и набегавший Матео Касьерра пробил с линии вратарской головой, попав в перекладину.
90+3’ «Краснодар» перешёл в позиционную атаку, играя ввосьмером — Сперцян получил повреждение и не смог продолжить игру, а заменить его удалось не сразу.
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла был признан лучшим игроком матча. Француз провел на поле весь матч и стал втором второго гола.
Следующие матчи
После этой победы «Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на четвертую строчку таблицы РПЛ. «Сочи» имеет в своем активе 15 очков и идет пятым.
В рамках 10-го тура чемпионата России «Краснодар» 2 октября сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» на следующий день отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».
Прямая речь
Александр Ермакович, старший тренер «Краснодара»
— Мы достаточно качественно сыграли как в атаке, так и в обороне. Особенно радует, что несмотря ни на что, несмотря на два удаления в нашей команде мы приобрели два очка. Давно не играли дома, порадовали наших болельщиков. Что стало главной причиной такого удачного выступления при большом меньшинстве? Наверное, самоотверженность футболистов. А ещё болельщики.
На мой взгляд можно было ограничиться желтой карточкой Спайичу. Но я этот момент пока не видел, поэтому не могу говорить со стопроцентной уверенностью. Это решение будет принимать руководство клуба. Что касается Кордобы, учитывая сколько он пропустил, считаю, что он сыграл качественно: цеплялся, создавал моменты. Единственное, подвела реализация.
Комментарий Владимира Федотова после матча.#КраснодарСочи pic.twitter.com/SwkO28ziR7— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 26, 2021
Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»
— Мы не вышли на игру. Надо отдать должное сопернику, который вышел на поле сражаться и умирать. Они были быстрее при принятии решений, а мы не смогли оказать нужного давления. Пропустили быстрый гол, тут же подоспел второй. В конце первого тайма могли отыграть один мяч, который мог перевернуть игру. Будем смотреть, что мы сделали не так.