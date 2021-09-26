«Краснодар» на своём поле разгромил «Сочи» — 3:0. Сперцян, Кабелла и Крыховяк забили по голу. Хозяева создали много моментов и даже в меньшинстве контролировали ход встречи. «Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место, потеснив «Сочи» на пятую позицию.

Ход матча

2’ Угловой быстро заработали игроки «Краснодара», Кабелла справа навешивал на ближнюю штангу, Родригао вынес мяч. На подборе оказался игрок хозяев, но дальний удар не получился.

3’ 1:0 Эдуард Сперцян. Прошла контратака «Краснодара» 4 в 2, Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян справа ворвался в штрафную площадь, обыграл Родригао и отлично пробил мимо Джанаева в дальний угол. (видео)

5’ Родригао неудачно сыграл головой, Виктор Классон в итоге один на один выбежал c воротами «Сочи». Вовремя Джанаев сыграл на выходе, накрыв удар шведа, который пытался перебросить вратаря гостей.

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12’ Кордоба с левого края вывалился на ворота сочинцев и пробил — Джанаев среагировал.

16’ Касьерра ворвался в штрафную «Краснодара» и прострелил во вратарскую, Юсупов подставил ногу — мяч зацепил перекладину и ушёл за лицевую.

21’ 2:0 Реми Кабелла . Крыховяк со своей половины поля сделал роскошную передачу вперёд на Кабеллу, который ворвался в штрафную площадь, убрал на замахе Терехова, затем ещё раз обыграл его же на пути к центру и пробил точно низом в дальний угол. (видео)

34’ Крыховяк сделал длинную передачу вперёд, Кордоба убежал один на один и пробил в угол ворот «Сочи» — Джанаев потащил.

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40’ Удаление. Спаич возле штрафной «Краснодара» сбил набравшего скорость Касьерру и получил сначала желтую карточку.

Арбитр Панин долго смотрел повтор и изменил своё решение: Спаич получил прямую красную карточку, так как Касьерра имел шанс убежать один на один с Сафоновым.

50’ Крыховяк откликнулся на подачу Кабелла и пробил головой под перекладину сочинских ворот — Джанаев среагировал.

57’ Кабелла навесил со штрафного, Кордоба поборолся и сделал скидку на Крыховяка, который из убойной позиции не попал в створ ворот «Сочи».

62’ Прошел заброс в штрафную «Краснодара», Касьерра выскочил один на один и пробил — Сафонов среагировал. Бурмистров пытался добить в пустые ворота, но Кайо выбил мяч с линии.

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64’ 3:0 Гжегож Крыховяк. (П) Сперцян взял инициативу на себя, ворвался в штрафную «Сочи» и вынудил Прохина сфолить, заработав пенальти в ворота гостей. Крыховяк с «точки» пробил низом по центру ворот, а Джанаев завалился в левый от себя угол. (видео)

75’ Удаление. «Краснодар» остался вдевятером после того, как Александр Черников не успел к мячу и врезался в Юрганова, получив вторую желтую карточку.

81’ Заика навесил справа в штрафную площадь «Краснодара», мяч перелетел Кабелла, и набегавший Матео Касьерра пробил с линии вратарской головой, попав в перекладину.

90+3’ «Краснодар» перешёл в позиционную атаку, играя ввосьмером — Сперцян получил повреждение и не смог продолжить игру, а заменить его удалось не сразу.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Сочи 3:0 Голы: 1:0 E. Spertsyan (3'), 2:0 R. Cabella (20'), 3:0 G. Krychowiak (пенальти) (64') Краснодар: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Урош Спаич, Тонни Триндаде Вильена, Александр Черников, Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Эдуард Сперцян (Nikita Krivtsov, 90'), Виктор Классон (Егор Сорокин, 43'), Джон Кордоба (Алексей Ионов, 74') Сочи: Матео Кассьерра, Артур Юсупов (Жоаозиньо, 73'), Ивелин Попов (Никита Бурмистров, 28'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов (Кирилл Заика, 73'), Матео Барач (Дмитрий Воробьёв, 73'), Rodrigao (Игорь Юрганов, 46'), Данила Прохин, Сослан Джанаев Предупреждения: V. Claesson (34'), Rodrigao (44'), N. Burmistrov (45 + 1'), A. Chernikov (54'), A. Chernikov (75'), D. Prokhin (84'), Игорь Юрганов (88') Удаление: U. Spajic (39')

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла был признан лучшим игроком матча. Француз провел на поле весь матч и стал втором второго гола.

Следующие матчи

После этой победы «Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на четвертую строчку таблицы РПЛ. «Сочи» имеет в своем активе 15 очков и идет пятым.

Календарь и таблица РПЛ

В рамках 10-го тура чемпионата России «Краснодар» 2 октября сыграет на выезде с ЦСКА, а «Сочи» на следующий день отправится в Санкт-Петербург к «Зениту».

Прямая речь

Александр Ермакович, старший тренер «Краснодара»

— Мы достаточно качественно сыграли как в атаке, так и в обороне. Особенно радует, что несмотря ни на что, несмотря на два удаления в нашей команде мы приобрели два очка. Давно не играли дома, порадовали наших болельщиков. Что стало главной причиной такого удачного выступления при большом меньшинстве? Наверное, самоотверженность футболистов. А ещё болельщики.

На мой взгляд можно было ограничиться желтой карточкой Спайичу. Но я этот момент пока не видел, поэтому не могу говорить со стопроцентной уверенностью. Это решение будет принимать руководство клуба. Что касается Кордобы, учитывая сколько он пропустил, считаю, что он сыграл качественно: цеплялся, создавал моменты. Единственное, подвела реализация.

Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»

— Мы не вышли на игру. Надо отдать должное сопернику, который вышел на поле сражаться и умирать. Они были быстрее при принятии решений, а мы не смогли оказать нужного давления. Пропустили быстрый гол, тут же подоспел второй. В конце первого тайма могли отыграть один мяч, который мог перевернуть игру. Будем смотреть, что мы сделали не так.