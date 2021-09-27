ЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным

5' Игорь Горбунов ответил «армейцам» ударом с линии штрафной. Мяч прошел рядом с правой штангой.
12' ЦСКА снова начал подступаться к штрафной «Нижнего Новгорода». Защита хозяев дважды прервала опасную передачу.
15' Федор Чалов не реализовал выход один-на-один с Артуром Нигматуллиным. Вратарь среагировал на удар в левый угол.
23' Еще один отличный момент у Чалова. Он оказался в штрафной, но нанес неточный удар — мяч прошел рядом со штангой.
31' «Армейцы» открывают счет. Бахтиер Зайнутдинов необычным способом заталкивает мяч в ворота и счет становится 1:0 в пользу гостей.
35' Арбитр встречи решил проверить эпизод с голом на VAR. Судьям показалось, что могла быть игра рукой. Тем не менее взятие ворот засчитали.
45' Первый тайм заканчивался оказанием помощи марио Фернандесу, а также полумоментами у «Нижнего Новгорода». Хотя у Дениса Ткачука был неплохой момент, который даже закончился ударом мимо ворот.
50' Федор Чалов высоко выпрыгнул и пробил головой по центру ворот. Вратарь мяч забрал.
55' Николай Калинский поправил статистику ударов для хозяев. У него вышло два неточных выстрела.
58' Чидера Эджуке не воспользовался подарком внутри штрафной соперника и пробил намного выше ворот.
63' Ильзат Ахметов реализовал пенальти, пробив в правую часть ворот. Сфолил Лукас Масоэро. Эпизод просматривали с помощью VAR.
68' Эджуке на скорости входит в штрафную, но пробивает по центру ворот.
75' Количество голевых моментов начало стремиться к нулю.
80' Чидера Эджуке получил травму и не смог продолжить игру.
90' К концу матча был угловой от ЦСКА и попытка обострения от «Нижнего Новгорода».
90+2' Тимур Сулейманов мог сократить разрыв в счете. Он вошел в штрафную, но пробил чуть мимо ворот.
Баха с призом лучшему игроку матча #ННЦСКА! 🔴🔵 pic.twitter.com/oNqyVTOLUh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 27, 2021
Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Лучшим игроком поединка стал Бахтиер Зайнутдинов. Его гол помог «армейцам» победить.
Турнирная таблица
ЦСКА после этого матча поднялся на 5 место, набрав 16 очков.
В следующем туре команда сыграет на своем поле с «Краснодаром». Игра состоится 2 октября.
Победа! Голы Зайнутдинова и Ахметова принесли нам победу в Нижнем Новгороде! #ННЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/QrSPazrRvd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 27, 2021
«Нижний Новгород» расположился на 10 месте. У него 11 очков на счету.
2 октября команду ждет «Рубин». Игра пройдет в Казани.
Прямая речь
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий
— Достаточно тяжелая игра. Как и все в РПЛ. Довольно содержанием игры, особенно в первой части. В конце немного сами стали привозить себе моменты, чуть занервничали. Что нам несвойственно. Если глобально, содержанием, самоотдачей доволен.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий о травме Эджуке
— Как я понял, у него просто-напросто свело ногу, детали узнаем чуть позже. Я не думаю, что там что-то серьезное.