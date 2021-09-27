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    ЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным

    В матче 9 тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0. Подробнее в нашем отчете.

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    Алексей березуцкий и Марио Фернандес
    3' ЦСКА начал давить на соперника с первых минут. Гости смогли заработать быстрый угловой. До опасности дело не дошло.

    5' Игорь Горбунов ответил «армейцам» ударом с линии штрафной. Мяч прошел рядом с правой штангой.

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    • 12' ЦСКА снова начал подступаться к штрафной «Нижнего Новгорода». Защита хозяев дважды прервала опасную передачу.

    15' Федор Чалов не реализовал выход один-на-один с Артуром Нигматуллиным. Вратарь среагировал на удар в левый угол.

    23' Еще один отличный момент у Чалова. Он оказался в штрафной, но нанес неточный удар — мяч прошел рядом со штангой.

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    • 31' «Армейцы» открывают счет. Бахтиер Зайнутдинов необычным способом заталкивает мяч в ворота и счет становится 1:0 в пользу гостей.

    35' Арбитр встречи решил проверить эпизод с голом на VAR. Судьям показалось, что могла быть игра рукой. Тем не менее взятие ворот засчитали.

    45' Первый тайм заканчивался оказанием помощи марио Фернандесу, а также полумоментами у «Нижнего Новгорода». Хотя у Дениса Ткачука был неплохой момент, который даже закончился ударом мимо ворот.

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    50' Федор Чалов высоко выпрыгнул и пробил головой по центру ворот. Вратарь мяч забрал.

    55' Николай Калинский поправил статистику ударов для хозяев. У него вышло два неточных выстрела.

    58' Чидера Эджуке не воспользовался подарком внутри штрафной соперника и пробил намного выше ворот.

    63' Ильзат Ахметов реализовал пенальти, пробив в правую часть ворот. Сфолил Лукас Масоэро. Эпизод просматривали с помощью VAR.

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  • 25/09/2021

    • 68' Эджуке на скорости входит в штрафную, но пробивает по центру ворот.

    75' Количество голевых моментов начало стремиться к нулю.

    80' Чидера Эджуке получил травму и не смог продолжить игру.

    90' К концу матча был угловой от ЦСКА и попытка обострения от «Нижнего Новгорода».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — ЦСКА 0:2
    Голы: 0:1 B. Zaynutdinov (31'), 0:2 I. Akhmetov (пенальти) (63') Нижний Новгород: Артур Нигматуллин, Алексей Козлов, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Кирилл Гоцук, Денис Ткачук, Igor Gorbunov (Кирилл Косарев, 79'), Петрюс Бумаль (Альберт Шарипов, 69'), Nikolay Kalinskiy, Беким Балай (Тимур Сулейманов, 46'), Richie Ennin (Илья Берковский, 69'), Артур Нигматуллин, Алексей Козлов, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Кирилл Гоцук, Денис Ткачук, Igor Gorbunov (Кирилл Косарев, 79'), Петрюс Бумаль (Альберт Шарипов, 69'), Nikolay Kalinskiy, Беким Балай (Тимур Сулейманов, 46'), Кирилл Маляров ЦСКА: Фёдор Чалов, Чидера Эджук (Кирилл Набабкин, 83'), Бактийор Зайнутдинов, Максим Мухин, Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 78'), Vladislav Yakovlev (Константин Кучаев, 64'), Иван Обляков, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Игорь Акинфеев, Фёдор Чалов, Чидера Эджук (Кирилл Набабкин, 83'), Бактийор Зайнутдинов, Максим Мухин, Ильзат Ахметов (Алан Дзагоев, 78'), Vladislav Yakovlev (Константин Кучаев, 64'), Иван Обляков, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Игорь Акинфеев Предупреждения: D. Tkachuk (29'), B. Balaj (38'), K. Gotsuk (85')

    90+2' Тимур Сулейманов мог сократить разрыв в счете. Он вошел в штрафную, но пробил чуть мимо ворот.

    Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Лучшим игроком поединка стал Бахтиер Зайнутдинов. Его гол помог «армейцам» победить.

    Турнирная таблица

    ЦСКА после этого матча поднялся на 5 место, набрав 16 очков.

    В следующем туре команда сыграет на своем поле с «Краснодаром». Игра состоится 2 октября.

    «Нижний Новгород» расположился на 10 месте. У него 11 очков на счету.

    Календарь и таблица РПЛ

    2 октября команду ждет «Рубин». Игра пройдет в Казани.

    Прямая речь

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий

    — Достаточно тяжелая игра. Как и все в РПЛ. Довольно содержанием игры, особенно в первой части. В конце немного сами стали привозить себе моменты, чуть занервничали. Что нам несвойственно. Если глобально, содержанием, самоотдачей доволен.

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    • Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий о травме Эджуке

    — Как я понял, у него просто-напросто свело ногу, детали узнаем чуть позже. Я не думаю, что там что-то серьезное.

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