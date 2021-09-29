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    С почином. Первый гол Месси за ПСЖ помог парижанам одолеть «Ман Сити»

    «Пари Сен-Жермен» одержал домашнюю победу со счетом 2:0 над «Манчестер Сити» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было

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    ПСЖ
    «Пари Сен-Жермен» на «Парк де Пренс» переиграл «Манчестер Сити» — 2:0. «Горожане» острее смотрелись в атаке, но парижане более рационально подошли к своим моментам, отличившись в дебюте встречи и после перерыва. Красивую точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой первый мяч в составе ПСЖ.

    Ход матча

    2’ Доннарумма здорово прочитал первый заброс в штрафную «ПСЖ», опередив в борьбе за мяч Уолкера. Де Брёйне после розыгрыша стандарта ещё раз доставил мяч в штрафную хозяев, но и тут обошлось без момента у ворот.

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    • 8’ 1:0 Идрисса Гейе. Мбаппе ушёл в лицевую и прострелил к линии вратарской «Ман Сити». У Неймара удар в касание не получился, но Гейе тут же подобрал мяч и зарядил в девятку ворот Эдерсона.

    ПСЖ — «Манчестер Сити»

    15’ Неймар начудил, отдав мяч в свою штрафную, но Верратти смог под давлением подставиться под фол.

    21’ Канселу совершил классный перевод в штрафную ПСЖ на Бернарду Силву, но Мендеш вмешался в эту португальскую задумку, в последний момент выбив мяч за лицевую.

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    • 26’ Стерлинг головой из центра штрафной ПСЖ пробил головой, но мяч попал в перекладину. Бернарду Силва успел к добиванию из пределов вратарской — но тоже попал в каркас ворот.

    38’ Убежали парижане в контратаку, Мбаппе не стал входить в штрафную, сделав пас к радиусу, откуда Эррера пробил с ходу — Эдерсон среагировал.

    ПСЖ — «Манчестер Сити»

    43’ Де Брёйне от левого флажка навесил на дальнюю штангу, где Рубен Диаш отклеился от защитника и головой пробил в ближний угол — Доннарумма выбрал хорошую позицию в створе, отразив мяч.

    51’ Доннарумма казалось справился с кроссом в штрафную ПСЖ, но мяч выскользнул из рук вратаря. Рахим Стерлинг не воспользовался моментом — вовремя Кимпембе поставил корпус.

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    54’ Хорошую комбинацию разыграли «горожане». Марез вывел Де Брёйне на удар с ходу из пределов штрафной — Доннарумма ногой отразил мяч.

    65’ Выбрался «ПСЖ» в контратаку, Неймар на скорости ворвался в штрафную «Сити», но Уолкер до конца бился, помешав бразильцу пробить в створ.

    ПСЖ — «Манчестер Сити»

    74’ 2:0 Лионель Месси. Месси набрал скорость с правого фланга к центру, сыграл в стенку с Мбаппе, а под ответный пас оказался уже в центре и с линии штрафной площади отправил мяч в девятку ворот Эдерсона.

    80’ Бернарду Силва с левого фланга прострелил на дальнюю штангу ворот ПСЖ, где Уокеру дали принять мяч. Защитник пробил с угла вратарской из-под Кимпембе, но получилось не очень сильно — справился Доннарумма.

    ПСЖ — «Манчестер Сити»

    90+1’ Выстроили стенку игроки ПСЖ, за неё положили Месси, но это не смутило Мареза, который со стандарта сильно пробил по воротам — Доннарумма в прыжке мяч отбил.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    ПСЖ — Манчестер Сити 2:0
    Голы: 1:0 Идрисса Гана Гейе (8'), 2:0 Лионель Месси (74') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Nuno Mendes, Андер Эррера, Марко Верратти (Жоржиньо Вейналдум, 78'), Идрисса Гана Гейе (Перейра Данилу, 90'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар Манчестер Сити: Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 78'), Джек Грилиш (Филип Фоден, 68'), Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Жоау Канселу (24'), Кевин Де Брёйне (39'), Марко Верратти (77')

    Лучшим игроком матча был признан автор первого гола Идрисса Гуйе.

    Турнирная таблица

    Команда Маурисио Почеттино поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А, набрав 4 очка. Столько же у «Брюгге», но парижане превосходят бельгийцев по разнице мячей.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» имеет в активе 3 очка и занимает третье место, а «Лейпциг», потерпев два поражения, не набрал ни одного очка.

    Группа А

    Cледующие матчи

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет на своем поле против аутсайдера группы — немецкого «Лейпцига», которому нужно набирать очки.

    «Манчестер Сити» на своем поле примет бельгийский «Брюгге» и попытается обойти бельгийцев в таблице группы А. Оба матча пройдут 19 октября.

    Прямая речь

    Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ»

    — Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо. Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить.

    Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

    — Хорошее выступление. Мы сделали все, только не забили. «ПСЖ» глубоко оборонялся и опасно контратаковал. Огромная похвала команде. Во втором тайме Доннарумма сделал хорошие сэйвы. «Сити» был в порядке, как и в матче с «Челси». Жаль. Мы играли на победу. К сожалению, «ПСЖ» не потребовалось много, чтобы забить свое. Гол Месси был фантастическим. Сейчас мы хорошо поужинаем, выпьем по бокалу вина, восстановимся и подготовимся к игре с «Ливерпулем».

    ПСЖ — «Манчестер Сити»

    Лионель Месси, нападающий «ПСЖ»

    — Соперник дал отличный бой. Но после ничьей с «Брюгге» нам было очень важно добыть победу. Я очень рад, что забил. В последнее время мне не доводилось сыграть, и теперь я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе. Я все еще обживаюсь в новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру.

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    Идрисса Гуйе, полузащитник «ПСЖ»

    — Самое главное, что мы показали уверенную игру. Хорошо оборонялись, активно контратаковали. Дважды забили, и можно только этому порадоваться. Правильно располагались на поле, а потому отбиваться не было очень сложно. Что до моего гола, то не могу сказать, что намеренно бил в верхний угол.

    Рубен Диаш, защитник «ПСЖ»

    — Мы огорчены результатом, но если хочешь быть лучшим, то должен играть против других лучших. Приходится сложно, но это возможность проверить себя. Такие матчи — особое событие. Мы создавали моменты, хорошо играли, но в итоге все зависит от реализации. Всего три дня назад мы играли против «Челси», но это не помешало нам проявить себя сегодня с лучшей стороны. Забей мы тот момент, все могло бы сложиться по-другому.

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