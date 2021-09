2’ Доннарумма здорово прочитал первый заброс в штрафную «ПСЖ», опередив в борьбе за мяч Уолкера. Де Брёйне после розыгрыша стандарта ещё раз доставил мяч в штрафную хозяев, но и тут обошлось без момента у ворот.

8’ 1:0 Идрисса Гейе. Мбаппе ушёл в лицевую и прострелил к линии вратарской «Ман Сити». У Неймара удар в касание не получился, но Гейе тут же подобрал мяч и зарядил в девятку ворот Эдерсона.

15’ Неймар начудил, отдав мяч в свою штрафную, но Верратти смог под давлением подставиться под фол.

21’ Канселу совершил классный перевод в штрафную ПСЖ на Бернарду Силву, но Мендеш вмешался в эту португальскую задумку, в последний момент выбив мяч за лицевую.

26’ Стерлинг головой из центра штрафной ПСЖ пробил головой, но мяч попал в перекладину. Бернарду Силва успел к добиванию из пределов вратарской — но тоже попал в каркас ворот.

38’ Убежали парижане в контратаку, Мбаппе не стал входить в штрафную, сделав пас к радиусу, откуда Эррера пробил с ходу — Эдерсон среагировал.

43’ Де Брёйне от левого флажка навесил на дальнюю штангу, где Рубен Диаш отклеился от защитника и головой пробил в ближний угол — Доннарумма выбрал хорошую позицию в створе, отразив мяч.

51’ Доннарумма казалось справился с кроссом в штрафную ПСЖ, но мяч выскользнул из рук вратаря. Рахим Стерлинг не воспользовался моментом — вовремя Кимпембе поставил корпус.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

54’ Хорошую комбинацию разыграли «горожане». Марез вывел Де Брёйне на удар с ходу из пределов штрафной — Доннарумма ногой отразил мяч.

65’ Выбрался «ПСЖ» в контратаку, Неймар на скорости ворвался в штрафную «Сити», но Уолкер до конца бился, помешав бразильцу пробить в створ.

74’ 2:0 Лионель Месси. Месси набрал скорость с правого фланга к центру, сыграл в стенку с Мбаппе, а под ответный пас оказался уже в центре и с линии штрафной площади отправил мяч в девятку ворот Эдерсона.

80’ Бернарду Силва с левого фланга прострелил на дальнюю штангу ворот ПСЖ, где Уокеру дали принять мяч. Защитник пробил с угла вратарской из-под Кимпембе, но получилось не очень сильно — справился Доннарумма.

90+1’ Выстроили стенку игроки ПСЖ, за неё положили Месси, но это не смутило Мареза, который со стандарта сильно пробил по воротам — Доннарумма в прыжке мяч отбил.

Лучшим игроком матча был признан автор первого гола Идрисса Гуйе.

Команда Маурисио Почеттино поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А, набрав 4 очка. Столько же у «Брюгге», но парижане превосходят бельгийцев по разнице мячей.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» имеет в активе 3 очка и занимает третье место, а «Лейпциг», потерпев два поражения, не набрал ни одного очка.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет на своем поле против аутсайдера группы — немецкого «Лейпцига», которому нужно набирать очки.

«Манчестер Сити» на своем поле примет бельгийский «Брюгге» и попытается обойти бельгийцев в таблице группы А. Оба матча пройдут 19 октября.

Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ»

— Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо. Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить.

PEP 💬 Last 10 minutes were better, good performance, we did everything.

We defended well, the counter attacks are always dangerous with the players they have. My biggest compliment to the team. Always we have to ask ourselves to do this — sometimes we win & sometimes we lose. pic.twitter.com/MF9u0BETb7