«Пари Сен-Жермен» на «Парк де Пренс» переиграл «Манчестер Сити» — 2:0. «Горожане» острее смотрелись в атаке, но парижане более рационально подошли к своим моментам, отличившись в дебюте встречи и после перерыва. Красивую точку в матче поставил Лионель Месси, забивший свой первый мяч в составе ПСЖ.

Ход матча

2’ Доннарумма здорово прочитал первый заброс в штрафную «ПСЖ», опередив в борьбе за мяч Уолкера. Де Брёйне после розыгрыша стандарта ещё раз доставил мяч в штрафную хозяев, но и тут обошлось без момента у ворот.

8’ 1:0 Идрисса Гейе. Мбаппе ушёл в лицевую и прострелил к линии вратарской «Ман Сити». У Неймара удар в касание не получился, но Гейе тут же подобрал мяч и зарядил в девятку ворот Эдерсона.

15’ Неймар начудил, отдав мяч в свою штрафную, но Верратти смог под давлением подставиться под фол.

21’ Канселу совершил классный перевод в штрафную ПСЖ на Бернарду Силву, но Мендеш вмешался в эту португальскую задумку, в последний момент выбив мяч за лицевую.

26’ Стерлинг головой из центра штрафной ПСЖ пробил головой, но мяч попал в перекладину. Бернарду Силва успел к добиванию из пределов вратарской — но тоже попал в каркас ворот.

38’ Убежали парижане в контратаку, Мбаппе не стал входить в штрафную, сделав пас к радиусу, откуда Эррера пробил с ходу — Эдерсон среагировал.

43’ Де Брёйне от левого флажка навесил на дальнюю штангу, где Рубен Диаш отклеился от защитника и головой пробил в ближний угол — Доннарумма выбрал хорошую позицию в створе, отразив мяч.

51’ Доннарумма казалось справился с кроссом в штрафную ПСЖ, но мяч выскользнул из рук вратаря. Рахим Стерлинг не воспользовался моментом — вовремя Кимпембе поставил корпус.

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54’ Хорошую комбинацию разыграли «горожане». Марез вывел Де Брёйне на удар с ходу из пределов штрафной — Доннарумма ногой отразил мяч.

65’ Выбрался «ПСЖ» в контратаку, Неймар на скорости ворвался в штрафную «Сити», но Уолкер до конца бился, помешав бразильцу пробить в створ.

74’ 2:0 Лионель Месси. Месси набрал скорость с правого фланга к центру, сыграл в стенку с Мбаппе, а под ответный пас оказался уже в центре и с линии штрафной площади отправил мяч в девятку ворот Эдерсона.

80’ Бернарду Силва с левого фланга прострелил на дальнюю штангу ворот ПСЖ, где Уокеру дали принять мяч. Защитник пробил с угла вратарской из-под Кимпембе, но получилось не очень сильно — справился Доннарумма.

90+1’ Выстроили стенку игроки ПСЖ, за неё положили Месси, но это не смутило Мареза, который со стандарта сильно пробил по воротам — Доннарумма в прыжке мяч отбил.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A ПСЖ — Манчестер Сити 2:0 Голы: 1:0 Идрисса Гана Гейе (8'), 2:0 Лионель Месси (74') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Nuno Mendes, Андер Эррера, Марко Верратти (Жоржиньо Вейналдум, 78'), Идрисса Гана Гейе (Перейра Данилу, 90'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар Манчестер Сити: Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 78'), Джек Грилиш (Филип Фоден, 68'), Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Жоау Канселу (24'), Кевин Де Брёйне (39'), Марко Верратти (77')

Лучшим игроком матча был признан автор первого гола Идрисса Гуйе.

Quel homme...MAIS QUEL HOMME 🤩

Le 𝙈𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 ne pouvait être que lui !#𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/04PDBIDx7w — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021

Турнирная таблица

Команда Маурисио Почеттино поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А, набрав 4 очка. Столько же у «Брюгге», но парижане превосходят бельгийцев по разнице мячей.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» имеет в активе 3 очка и занимает третье место, а «Лейпциг», потерпев два поражения, не набрал ни одного очка.

Группа А LiveSport.ru

Cледующие матчи

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет на своем поле против аутсайдера группы — немецкого «Лейпцига», которому нужно набирать очки.

«Манчестер Сити» на своем поле примет бельгийский «Брюгге» и попытается обойти бельгийцев в таблице группы А. Оба матча пройдут 19 октября.

Прямая речь

Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ»

— Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо. Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить.

PEP 💬 Last 10 minutes were better, good performance, we did everything.

We defended well, the counter attacks are always dangerous with the players they have. My biggest compliment to the team. Always we have to ask ourselves to do this — sometimes we win & sometimes we lose. pic.twitter.com/MF9u0BETb7 — Manchester City (@ManCity) September 28, 2021

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»

— Хорошее выступление. Мы сделали все, только не забили. «ПСЖ» глубоко оборонялся и опасно контратаковал. Огромная похвала команде. Во втором тайме Доннарумма сделал хорошие сэйвы. «Сити» был в порядке, как и в матче с «Челси». Жаль. Мы играли на победу. К сожалению, «ПСЖ» не потребовалось много, чтобы забить свое. Гол Месси был фантастическим. Сейчас мы хорошо поужинаем, выпьем по бокалу вина, восстановимся и подготовимся к игре с «Ливерпулем».

Лионель Месси, нападающий «ПСЖ»

— Соперник дал отличный бой. Но после ничьей с «Брюгге» нам было очень важно добыть победу. Я очень рад, что забил. В последнее время мне не доводилось сыграть, и теперь я лишь во второй раз вышел на поле на этом стадионе. Я все еще обживаюсь в новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будет взаимопонимание между нами. Мы должны расти все вместе, прибавлять и стараться показывать лучшую игру.

Идрисса Гуйе, полузащитник «ПСЖ»

— Самое главное, что мы показали уверенную игру. Хорошо оборонялись, активно контратаковали. Дважды забили, и можно только этому порадоваться. Правильно располагались на поле, а потому отбиваться не было очень сложно. Что до моего гола, то не могу сказать, что намеренно бил в верхний угол.

Le premier but de Leo Messi en ❤️💙#𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/6rcIDlKLfJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021

Рубен Диаш, защитник «ПСЖ»

— Мы огорчены результатом, но если хочешь быть лучшим, то должен играть против других лучших. Приходится сложно, но это возможность проверить себя. Такие матчи — особое событие. Мы создавали моменты, хорошо играли, но в итоге все зависит от реализации. Всего три дня назад мы играли против «Челси», но это не помешало нам проявить себя сегодня с лучшей стороны. Забей мы тот момент, все могло бы сложиться по-другому.