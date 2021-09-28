ЛЧ. ПСЖ принимает «Ман Сити», «Ливерпуль» в гостях у «Порту»

Группа А
«РБ Лейпциг» — «Брюгге»28 сентября, 22:00 мск
«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»28 сентября, 22:00 мск
Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 3 очка; 2. ПСЖ — 1; 3. «Брюгге» — 1; 4. «Лейпциг» — 0.
Группа B
«Милан» — «Атлетико»28 сентября, 22:00 мск
«Порту» — «Ливерпуль»28 сентября, 22:00 мск
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 3 очка; 2. «Порту» — 1; 3. «Атлетико» — 1; 4. «Милан» — 0.
Группа C
«Аякс» — «Бешикташ»
«Боруссия» Д — «Спортинг»28 сентября, 22:00 мск
Группа С: 1. «Аякс» — 3 очка; 2. «Боруссия» — 3; 3. «Бешикташ» — 0; 4. «Спортинг» — 0.
Группа D
«Шахтер» — «Интер»
«Реал» — «Шериф»28 сентября, 22:00 мск
Группа D: 1. «Шериф» — 3 очка; 2. «Реал» — 3; 3. «Интер» — 0; 4. «Шахтер» — 0.
Группа E
«Бавария» — «Динамо» К29 сентября, 22:00 мск
«Бенфика» — «Барселона»29 сентября, 22:00 мск
Группа Е: 1. «Бавария» — 3 очка; 2. «Динамо» К — 1; 3. «Бенфика» — 1; 4. «Барселона» — 0.
Группа F
«Аталанта» — «Янг Бойз»29 сентября, 19:45 мск
«Манчестер Юнайтед» — «Виьярреал»29 сентября, 22:00 мск
Группа F: 1. «Янг Бойз» — 3 очка; 2. «Аталанта» — 1; 3. «Вильярреал» — 1; 4. «МЮ» — 0.
Группа G
«Вольфсбург» — «Севилья»29 сентября, 22:00 мск
«Ред Булл Зальцбург» — «Лилль»29 сентября, 22:00 мск
Группа G: 1. «Зальцбург» — 1 очко; 2. «Севилья» — 1; 3. «Вольфсбург» — 1; 4. «Лилль» — 1.
Группа H
«Зенит» — «Мальме»29 сентября, 19:45 мск
«Ювентус» — «Челси»29 сентября, 22:00 мск
Группа Н: 1. «Ювентус» — 3 очка; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 0; 4. «Мальме» — 0.