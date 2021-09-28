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    ЛЧ. ПСЖ принимает «Ман Сити», «Ливерпуль» в гостях у «Порту»

    Подробности матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22

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    «Ливерпуль»
    28 и 29 сентября проходят матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

    Группа А

    «РБ Лейпциг» — «Брюгге»

    28 сентября, 22:00 мск

    «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»

    28 сентября, 22:00 мск

    Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 3 очка; 2. ПСЖ — 1; 3. «Брюгге» — 1; 4. «Лейпциг» — 0.

    Группа B

    «Милан» — «Атлетико»

    28 сентября, 22:00 мск

    «Порту» — «Ливерпуль»

    28 сентября, 22:00 мск

    Группа В: 1. «Ливерпуль» — 3 очка; 2. «Порту» — 1; 3. «Атлетико» — 1; 4. «Милан» — 0.

    Группа C

    «Аякс» — «Бешикташ»

    «Боруссия» Д — «Спортинг»

    28 сентября, 22:00 мск

    Группа С: 1. «Аякс» — 3 очка; 2. «Боруссия» — 3; 3. «Бешикташ» — 0; 4. «Спортинг» — 0.

    Группа D

    «Шахтер» — «Интер»

    «Реал» — «Шериф»

    28 сентября, 22:00 мск

    Группа D: 1. «Шериф» — 3 очка; 2. «Реал» — 3; 3. «Интер» — 0; 4. «Шахтер» — 0.

    Группа E

    «Бавария» — «Динамо» К

    29 сентября, 22:00 мск

    «Бенфика» — «Барселона»

    29 сентября, 22:00 мск

    Группа Е: 1. «Бавария» — 3 очка; 2. «Динамо» К — 1; 3. «Бенфика» — 1; 4. «Барселона» — 0.

    Группа F

    «Аталанта» — «Янг Бойз»

    29 сентября, 19:45 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Виьярреал»

    29 сентября, 22:00 мск

    Группа F: 1. «Янг Бойз» — 3 очка; 2. «Аталанта» — 1; 3. «Вильярреал» — 1; 4. «МЮ» — 0.

    Группа G

    «Вольфсбург» — «Севилья»

    29 сентября, 22:00 мск

    «Ред Булл Зальцбург» — «Лилль»

    29 сентября, 22:00 мск

    Группа G: 1. «Зальцбург» — 1 очко; 2. «Севилья» — 1; 3. «Вольфсбург» — 1; 4. «Лилль» — 1.

    Группа H

    «Зенит» — «Мальме»

    29 сентября, 19:45 мск

    «Ювентус» — «Челси»

    29 сентября, 22:00 мск

    Группа Н: 1. «Ювентус» — 3 очка; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 0; 4. «Мальме» — 0.

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