Римский «Лацио» на «Стадио Олимпико» уверенно переиграл «Локомотив» — 2:0. С самого начала до финального свистка «Лацио» владел преимуществом, а голы Башича и Габбарона в первом тайме предопределили исход. Железнодорожники же за 90 минут не создали ни одного по-настоящему опасного момента. Впереди у «Локо» в Лиге Европы два матча с «Галатасараем», римскому клубу предстоят две игры с «Олимпиком».

Ход матча

9’ Луис Альберто пальнул по воротам «Локомотива» на силу метров с 22-х, метя в левый нижний угол, но Гилерме кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

10’ После подачи углового Гилерме ошибся на выходе, но Иммобиле каким-то чудом ударом головой промахнулся по воротам гостей, видимо, не ожидал, что пролетит мяч над руками голкипера.

13’ 1:0 Тома Башич. Педро левым краем проскочил в штрафную «Локомотива» далее вырезал подачу в центр, откуда Башич головой переправил мяч в сетку ворот.

«Лацио» — «Локомотив» uefa.com

15’ Лаццари правым краем разогнал атаку «Лацио», выполнил навес в штрафную, где Иммобиле освободился от опеки, положил корпус и пробил с лёта — мимо дальнего угла ворот.

19’ Луис Альберто вывел Чиро Иммобиле на удар с линии штрафной — мяч прошел в полуметре от штанги ворот «Локомотива».

28’ Рыбчинский с левого фланга пасовал на ближний край штрафной площади «Лацио» на Смолова, который под прессингом защитника коряво пробил по воротам — слишком слабо получилось, Стракоша среагировал.

33’ Куликов выполнил подачу в центр штрафной площади «Лацио», откуда Пабло выполнил скидку на дальнюю штангу на Смолова, который пробивал, но попал в Хюсая, который спас команду от возможного гола.

«Лацио» — «Локомотив» uefa.com

37’ Бека-Бека грубо ошибся у своей штрафной, подарив мяч сопернику, Андерсон продвинулся вперёд и пробил низом — Гильерме потащил.

38’ 2:0 Патрисио Габбарон. Луис Альберто от угла поля исполнил подачу во вратарскую «Локомотива». На ближней штанге никого из москвичей не оказалось, Гильерме тоже не сориентировался, а Габбарон даже без удара протолкнул мяч за линию ворот.

43’ С левого фланга прошла подача в район дальней штанги ворот «Локомотива», откуда Андерсон выполнил скидку на свежего Мурики, но под удар последнего успел всё-таки броситься Пабло.

45’ Анджорин отдал точный пас на левый край штрафной площади «Лацио» на Смолова, который попытался пробить с острого угла, но защитник успел в подкате блокировать выстрел Фёдора.

«Лацио» — «Локомотив» uefa.com

55’ Жемалетдинов протащил мяч к полукружию римской штрафной площади, откуда сильно пробивал в правую «девятку», но мяч пролетел прямо над целью.

65’ Милинкович-Савич с правого фланга выдал передачу низом в центр штрафной площади «Локомотива» на Педро, который в касание пробивал по воротам на силу, но лишь сотряс перекладину.

76’ Моро здорово выкатил мяч в центр штрафной «Локомотива» на свободного Андерсона, но тот умудрился промахнуться из выгоднейшей позиции.

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89’ Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали подопечные Марко Николича. Подача последовала в район 11-метровой отметки от Куликова, откуда головой пробивал Пабло, но получилось весьма неточно.

Футбол. Лига Европы. Группа E Лацио — Локомотив 2:0 Голы: 1:0 Тома Башич (13'), 2:0 Патрисио Габбарон (38') Лацио: Томас Стракоша, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 74'), Патрисио Габбарон, Франческо Ачерби, Эльсеид Хюсай, Луис Альберто (Сергей Милинкович-Савич, 60'), Данило Катальди (Лукас Лейва, 60'), Тома Башич, Педро Родригес (Raul Moro, 74'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 41'), Фелипе Андерсон Локомотив: Faustino Anjorin (M.Petrov, 82'), Фёдор Смолов, Alexis Beka, Даниил Куликов, Константин Марадишвили (Гирано Керк, 72'), Рифат Жемалетдинов (Виталий Лисакович, 82'), Дмитрий Рыбчинский, Пабло, Дмитрий Баринов, Дмитрий Живоглядов, Гилерме Предупреждения: Данило Катальди (45 + 2'), Alexis Beka (47'), Мануэль Лаццари (67'), Дмитрий Рыбчинский (90 + 1')

Турнирная таблица

Команда Марко Николича с 1 очком замыкает таблицу группы Е, в то время как «Лацио», набравший 3 очка, поднялся на второе место в квартете.

Календарь и таблица Лиги Европы

Лидирует с 4 очками турецкий «Галатасарай» в параллельном матче сыгравший вничью с «Марселем» (0:0). Провансальцы с 2 очками идут на 3-м месте.

Группа Е Livesport.ru

Следующие матчи

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» на своем поле сыграет с «Галатасараем», а «Лацио», тоже дома, сыграет с «Марселем». Оба матча пройдут 21 октября.

В ближайшем матче московский клуб в рамках 10-го тура РПЛ примет 3 октября «Ростов». «Лацио» в этот же день на выезде сыграет с «Болоньей» в Серии А.

💬 Пресс-конференция главного тренера «Локомотива» Марко Николича и полузащитника Рифата Жемалетдинова после выездного матча с «Лацио»

➡️ https://t.co/ycvu9XvrsL pic.twitter.com/E8cdkZbnOJ — «Локомотив» (@fclokomotiv) September 30, 2021

Прямая речь

Марко Николич, главный тренер «Локомотива»

— Мне кажется, соперник был лучше нас. Просто они качественно лучше нас на данный момент. Были маленькие отрезки, когда мы были опасны. Но у них было очень много моментов, особенно в первом тайме. Результат по факту. Сегодня у нас не так много здоровых игроков, есть игра в воскресенье. Мне казалось, что надо сохранить свежими пару игроков. Надо было думать и о следующем матче, чтобы у нас были в составе три-четыре свежих человека. В чемпионате мало пропускаем, но не забиваем. В этом матче могли пропустить и больше

Маурицио Сарри, главный тренер «Лацио»

— За последние два матча мы прибавили в технике, теперь двигаем мяч гораздо быстрее. Все выглядит лучше. Жаль, что забили всего два гола. Но я рад, что Башич и Габаррон были точны. Когда начинаешь новый проект, нужно время. «Лацио» — пожалуй, одна из самых сложных команд для меня, потому что они привыкли к совершенно другому стилю футбола.

«Лацио» — «Локомотив» uefa.com

Федор Смолов, форвард «Локомотива»

— Думаю, на один гол мы все-таки наиграли. Но три матча не забиваем, и это наша проблема. Будем работать над этим. Считаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового, потому что на тренировках уделяли внимание на стандарты соперника. Перед этим моментом я предупредил защитника, что, скорее всего, пойдет подача на ближнюю штангу.

В итоге не смогли разобраться. Этот гол позволил «Лацио» уже контролировать мяч, действовать более спокойно. Совершили много невынужденных ошибок в первой трети части поля, когда начинали свои атаки. Соперник осознанно нас загонял на фланги, откуда мы не могли выбраться.

Тома Башич, полузащитник «Лацио»

— Я считаю, что это был идеальный вечер для нас. После победы в римском дерби в воскресенье это уже вторая победа, и я надеюсь, что мы сможем одержать третью до перерыва на матчи национальных команд. Я впервые попал в стартовый состав, впервые сыграл перед этими болельщиками и впервые забил. Вечер сложился как нельзя лучше. Мы хотим выиграть группу, и надеюсь, что сможем достичь этой цели.

Дмитрий Баринов, полузащитник «Локомотива»

— Сегодня у нас было много простых ошибок, в частности, при втором голе. Мы разбирали, тренер говорил, что у «Лацио» есть розыгрыш углового с подачей на ближнюю штангу. Надо было доигрывать с соперником, не дать ему чиркнуть. Увы, не получилось.

Фелипе Андерсон, полузащитник «Лацио»

— Мы знали, что они заберут середину поля, но на флангах у нас будет простор для маневра. Мы подходили к игре с идеей использовать фланги и старались делать это на протяжении всего матча. Мы показали хорошую командную игру. Показали, что хотим выиграть. То же самое было и в дерби. Рады, что удалось добиться еще одного положительного результата.

Луис Альберто, полузащитник «Лацио»

— Победа была важна, я считаю, что мы показали хорошую игру. Счет нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы ее достигли. Футбол без болельщиков не тот. Фаны — часть игры, и без них игра теряет свой смысл. Играть дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас.