Победа ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси

Лионель Месси забил первый гол за ПСЖ. Выясняем, нашел ли звездный форвард свое место в атаке нового клуба, и как это повлияет на его перспективы выиграть Лигу чемпионов.

Месси показал «Манчестер Сити», что тот упустил

Даже самые большие суперзвезды ощущают бремя ожиданий. А Лионель Месси, который в первые недели после перехода в ПСЖ не был похож сам на себя, переживал свой третий по продолжительности безголевой старт сезона. Ему потребовалось 298 минут, чтобы отличиться за «Барселону» в сезоне 2005/2006, и 288 минут в сезоне 2019/20, так что последнее, чего хотели бы аргетинец, чрезвычайно амбициозные хозяева клуба и Почеттино — это чтобы 34-летний форвард установил нежелательный антирекорд в Париже.

Месси был призван стать последним недостающим элементом в затянувшемся стремлении «Пари Сан-Жермен» выиграть Лигу чемпионов, поэтому всех устроило, что он, наконец, забил. Важно все делать вовремя, и Месси всегда умел выбирать момент, поэтому нашел идеальное время, место и соперника, в ворота которого забить свой первый гол в Париже.

«Манчестер Сити», несмотря на поражение, вероятно, станет одной из самых больших угроз для стремления ПСЖ выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но то, что «Горожане» и их рулевой Пеп Гвардиола стремились заполучить Месси, сделало гол на 74-й минуте к эйфории «Парк де Пренс» еще более волшебным для катарских владельцев французского гранда. Даже наставник манкунианцев признал, что это был «фантастический» гол его бывшего подопечного в «Барселоне».

Супертрио форвардов ПСЖ все еще не хватает связности

ПСЖ обставил «Манчестер Сити», когда подписал аргентинскую суперзвезду, и теперь тот показал чемпиону Англии, что именно тот упустил. И кто теперь решится поставить против того, что он сделает то же самое в майском финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге?

Хотя это и был великолепный удар, ставший результатом комбинации с участием Мбаппе, этот матч показал, что Почеттино все еще должен найти правильную формулу для своей звездной тройки нападающих, чтобы та работала как единое целое в интересах команды.

Гол Месси пока что закроет трещины в атакующей игре коллектива, а также может стать той искрой, которая зажжет супертрио MNM, но после того, как на седьмой минуте Гол Гуйе вывел ПСЖ вперед, у Месси, Неймара и Мбаппе возникли проблемы с эффективным взаимодействием.

ПСЖ не хватает «форварда-альтруиста»

Аргентинец и бразилец прекрасно сыгрались в «Барселоне» из-за бескорыстия и работоспособности Луиса Суареса, тогда как как Бензема играл аналогичную роль в атакующем трио «Реала» вместе с Роналду и Бейлом.

Роберто Фирмино выполняет эту же работу в «Ливерпуле» вместе с Салахом и Мане, в то время как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов под руководством сэра Алекса Фергюсона в 2008 году, потому что Уэйн Руни и Карлос Тевес оставили в стороне свое эго, чтобы обеспечить платформу для Роналду, с помощью которой тот сумел забить так много голов.

ПСЖ нужен такой форвард, как Бензема, Суарес или Фирмино в качестве третьей фигуры. На сегодня у парижан есть трое форвардов, которые могут показать себя хуже, чем способны, потому что все они хотят занимать одно и то же пространство на поле и совершать рывки в одни и те же зоны.

Неймар и Мбаппе выпадают из игры после прихода Месси

Месси не изменится, и его гол демонстрирует, почему этого не следует ожидать, но если французский клуб жаждет покончить с ожиданиями успеха в Лиге чемпионов, придется чем-то пожертвовать, если не кем-то. В долгосрочной перспективе, скорее всего, Мбаппе все-таки уйдет, но, по крайней мере, в этом сезоне Почеттино должен заставить всех троих работать как единое целое.

Эта задача кажется легкой, если смотреть на имена на бумаге, но когда вы видите, что из атакующей игры выпадает Неймар, а Мбаппе не знает, бежать ли к воротам или искать передачей Месси, становится ясно, что это куда сложнее, чем просто собрать вместе больших игроков в ожидании, что они заиграют вместе. И все же, всегда можно положиться на Месси, и, вероятно, долго ждать его следующего гола уже не придется.