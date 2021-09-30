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    Победа ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси

    Адаптировался ли форвард к новой команде?

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    Лионель Месси
    Лионель Месси забил первый гол за ПСЖ. Выясняем, нашел ли звездный форвард свое место в атаке нового клуба, и как это повлияет на его перспективы выиграть Лигу чемпионов.

    Месси показал «Манчестер Сити», что тот упустил

    Даже самые большие суперзвезды ощущают бремя ожиданий. А Лионель Месси, который в первые недели после перехода в ПСЖ не был похож сам на себя, переживал свой третий по продолжительности безголевой старт сезона. Ему потребовалось 298 минут, чтобы отличиться за «Барселону» в сезоне 2005/2006, и 288 минут в сезоне 2019/20, так что последнее, чего хотели бы аргетинец, чрезвычайно амбициозные хозяева клуба и Почеттино — это чтобы 34-летний форвард установил нежелательный антирекорд в Париже.

    Месси был призван стать последним недостающим элементом в затянувшемся стремлении «Пари Сан-Жермен» выиграть Лигу чемпионов, поэтому всех устроило, что он, наконец, забил. Важно все делать вовремя, и Месси всегда умел выбирать момент, поэтому нашел идеальное время, место и соперника, в ворота которого забить свой первый гол в Париже.

    «Манчестер Сити», несмотря на поражение, вероятно, станет одной из самых больших угроз для стремления ПСЖ выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Но то, что «Горожане» и их рулевой Пеп Гвардиола стремились заполучить Месси, сделало гол на 74-й минуте к эйфории «Парк де Пренс» еще более волшебным для катарских владельцев французского гранда. Даже наставник манкунианцев признал, что это был «фантастический» гол его бывшего подопечного в «Барселоне».

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    Супертрио форвардов ПСЖ все еще не хватает связности

    ПСЖ обставил «Манчестер Сити», когда подписал аргентинскую суперзвезду, и теперь тот показал чемпиону Англии, что именно тот упустил. И кто теперь решится поставить против того, что он сделает то же самое в майском финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге?

    Хотя это и был великолепный удар, ставший результатом комбинации с участием Мбаппе, этот матч показал, что Почеттино все еще должен найти правильную формулу для своей звездной тройки нападающих, чтобы та работала как единое целое в интересах команды.

    Гол Месси пока что закроет трещины в атакующей игре коллектива, а также может стать той искрой, которая зажжет супертрио MNM, но после того, как на седьмой минуте Гол Гуйе вывел ПСЖ вперед, у Месси, Неймара и Мбаппе возникли проблемы с эффективным взаимодействием.

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    • ПСЖ не хватает «форварда-альтруиста»

    Аргентинец и бразилец прекрасно сыгрались в «Барселоне» из-за бескорыстия и работоспособности Луиса Суареса, тогда как как Бензема играл аналогичную роль в атакующем трио «Реала» вместе с Роналду и Бейлом.

    Роберто Фирмино выполняет эту же работу в «Ливерпуле» вместе с Салахом и Мане, в то время как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов под руководством сэра Алекса Фергюсона в 2008 году, потому что Уэйн Руни и Карлос Тевес оставили в стороне свое эго, чтобы обеспечить платформу для Роналду, с помощью которой тот сумел забить так много голов.

  • Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ
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    • ПСЖ нужен такой форвард, как Бензема, Суарес или Фирмино в качестве третьей фигуры. На сегодня у парижан есть трое форвардов, которые могут показать себя хуже, чем способны, потому что все они хотят занимать одно и то же пространство на поле и совершать рывки в одни и те же зоны.

    Неймар и Мбаппе выпадают из игры после прихода Месси

    Месси не изменится, и его гол демонстрирует, почему этого не следует ожидать, но если французский клуб жаждет покончить с ожиданиями успеха в Лиге чемпионов, придется чем-то пожертвовать, если не кем-то. В долгосрочной перспективе, скорее всего, Мбаппе все-таки уйдет, но, по крайней мере, в этом сезоне Почеттино должен заставить всех троих работать как единое целое.

  • Если не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • Почему у аргентинца проблемы в новом клубе?
  • 21/09/2021

    • Эта задача кажется легкой, если смотреть на имена на бумаге, но когда вы видите, что из атакующей игры выпадает Неймар, а Мбаппе не знает, бежать ли к воротам или искать передачей Месси, становится ясно, что это куда сложнее, чем просто собрать вместе больших игроков в ожидании, что они заиграют вместе. И все же, всегда можно положиться на Месси, и, вероятно, долго ждать его следующего гола уже не придется.

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