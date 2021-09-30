Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А

«Красно-белые» пропустили уже на 12-й секунде игры, но не пали духом и забили два мяча в большинстве. Ближе к финальному свистку, когда составы были равны, команды обменялись голами, что позволило подопечным Руя Витории набрать важные три очка.

Ход матча

1’ 1:0 Элиф Элмас. Едва начался матч, как «Наполи» вырвался вперед. Лоренцо Инсинье с фланга выполнил навес в штрафную, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота ударом с линии штрафной.

Elmas gives Napoli the lead after just 𝟭𝟭 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗦! 😱⚽️#UEL pic.twitter.com/f50MgbtqrL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021

11’ Инсинье с левого фланга забросил мяч на правый край штрафной, Маттео Политано скинул снаряд в центр на Андреа Петанью, который опасно бил в ближний угол, но один из защитников «Спартака» заблокировал удар в падении.

20’ Вновь Инсинье вырезал диагональ на дальнюю штангу, где Джованни Ди Лоренцо выскочил и пробил в упор. «Красно-белых» спас Максименко. Впрочем, боковой арбитр поднял флажок, сигнализируя об офсайде.

30’ Арбитр Иван Кружляк удалил Мариу Руя за грубый подкат против Виктора Мозеса. Изначально португалец получил желтую карточку, но с помощью VAR рефери решился на более суровое наказание.

35’ Момент! Петанья влетел в штрафную и сделал скидку в центр, где Самюэль Жиго накрыл удар Инсинье, а Петр Зелиньски после подбора зарядил выше перекладины. Повезло «Спартаку».

45+5’ Арбитр назначил пенальти в ворота «Наполи». Александр Соболев поборолся в штрафной, Квинси Промес подхватил мяч и получил по ногам от Политано.

45+7’ Кружляк отменил свое же решение о назначении пенальти после консультации с VAR.

45+8’ Страсти накалились до такой степени, что футболисты не смогли сдержать эмоции и начали толкаться. За это судья наказан горчичниками Джованни Ди Лоренцо и Соболева.

Перерыв в Неаполе. Быстро пропустили, но теперь играем в большинстве. Верим в команду во втором тайме! 🔴⚪#НаполиСпартак | #UEL pic.twitter.com/H4GqPXCNSg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021

55’ 1:1 Квинси Промес. Отличное начало второго тайма для «Спартака». После розыгрыша углового Мозес вошел в штрафную и прострелил низом, снаряд отскочил от двоих соперников, дошел до Промеса, который направил мяч в дальний угол.

67’ «Наполи» забил из офсайда! Костас Манолас высоко выпрыгнул и пробил головой точно в дальний угол, но арбитр показал, что у хозяев было «вне игры», и VAR это подтвердил.

76’ Опасно! Прошла подача на дальнюю штангу, где Жиго бил с близкого расстояния, но попал точно в плечо Ди Лоренцо, заработав лишь угловой.

77’ Ответ «Наполи»! Прошла подача в штрафную, где вновь ошибся Максименко, а Манолас поборолся и запустил мяч выше перекладины.

80’ 1:2 Михаил Игнатов. Айртон ускорился по левому флангу и выкатил мяч на линию штрафной, Зелимхан Бакаев пропустил, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол. И вот «Спартак» уже впереди.

82’ Лишились «красно-белые» численного преимущества. Максимилиано Кофрие в прыжке заехал ногой в грудь Виктору Осимхену, за что получил вторую для себя желтую карточку.

90’ 1:3 Квинси Промес. В контратаке Игнатов классно покатил направо на Соболева, которому оставалось только прострелить вдоль пустых ворот на Промеса, который с трех метров не промахнулся.

90+3’ Момент у «Спартака». Промес сделал пас в штрафную, там Ломовицкий выполнил скидку на Соболева, который хотел аккуратно перебросить голкипера, но мяч пролетел над перекладиной.

90+4’ 2:3 Виктор Осимхен. Ди Лоренцо вошел в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую, после чего Осимхен без сопротивления направил мяч в сетку.

90+11’ Прозвучал долгожданный финальный свисток. «Спартак» выстоял и набрал три очка в Неаполе!

Футбол. Лига Европы. Группа C Наполи — Спартак 2:3 Голы: 1:0 Элиф Элмас (1'), 1:1 Квинси Промес (55'), 1:2 Михаил Игнатов (80'), 1:3 Квинси Промес (90') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Элиф Элмас (Адам Уна, 82'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Андре Франк Замбо Ангисса, 46'), Маттео Политано, Андреа Петанья (Виктор Осимхен, 46'), Лоренцо Инсинье (Кевин Малку, 41') Спартак: Квинси Промес, Эсекьель Понсе (Александр Соболев, 45'), Айртон Лукас, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев (Александр Ломовицкий, 88'), Руслан Литвинов (Михаил Игнатов, 73'), Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Александр Максименко Предупреждения: Эсекьель Понсе (43'), Руслан Литвинов (45 + 1'), Джованни Ди Лоренцо (45 + 8'), Александр Соболев (45 + 8'), Калиду Кулибали (65'), Maximiliano Caufriez (65'), Айртон Лукас (77'), Фабиан (78'), Maximiliano Caufriez (82'), Костас Манолас (84'), Александр Максименко (89'), Наиль Умяров (90 + 10') Удаление: Мариу Руй (29')

Турнирная таблица

«Спартак» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и сразу же поднялся на второе место в группе C.

Лидирует здесь «Легия», которая после победы над «красно-белыми» в первом туре, также успела расправиться с «Лестером».

Таблица группы C LiveSport.Ru

Следующие матчи

Свой следующий матч в Лиге Европы «Спартак» проведет 20 октября. В этот день он на своем поле примет «Лестер». Параллельно с этим «Наполи» дома сыграет с «Легией».

Календарь и таблица Лиги Европы

Если же говорить о чемпионате России, то 3 октября «Спартак» в Грозном встретится с «Ахматом», а 16 октября в рамках московского дерби сразится с «Динамо» на «Открытие Арене».

Прямая речь

Лучано Спаллетти, главный тренер «Наполи»

— Мы начали очень хорошо, имели возможность забить второй мяч. Но потом случилось удаление, создавшее сложность. В меньшинстве было тяжело. В конце первого тайма пульс игры поменялся. Потом мы путались на поле, ошибались. Не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось.

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол... Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность. Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника. Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой — все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив.

Квинси Промес, полузащитник «Спартака»

— Никто не ожидал, что они так рано забьют. Мы должны изучить этот момент. В таких играх нельзя пропускать так быстро. Думаю, что после удаления мы стали играть лучше. У нас очень хорошие эмоции. Не многие думали, что мы обыграем «Наполи» на их поле. Я думаю, все счастливы. В такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас. Мы профессиональная команда, и я верил, что мы способны победить. Сегодня мы это показал. Это футбол.

Джованни Ди Лоренцо, защитник «Наполи»

— В конце игры было напряжение. Глядя на эпизоды с поля, можно сказать, что многие решения судьи были странными. Всегда сложно играть вдесятером. Мы много раз действовали так на тренировках, отрабатывая игру в меньшинстве, но это отнимает много сил. Во время матча мы владели инициативной. Жаль, что мы пропустили эти голы.