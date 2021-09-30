Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А

Ход матча
1’ 1:0 Элиф Элмас. Едва начался матч, как «Наполи» вырвался вперед. Лоренцо Инсинье с фланга выполнил навес в штрафную, Александр Максименко ошибся на выходе, а Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота ударом с линии штрафной.
Elmas gives Napoli the lead after just 𝟭𝟭 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗗𝗦! 😱⚽️#UEL pic.twitter.com/f50MgbtqrL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021
11’ Инсинье с левого фланга забросил мяч на правый край штрафной, Маттео Политано скинул снаряд в центр на Андреа Петанью, который опасно бил в ближний угол, но один из защитников «Спартака» заблокировал удар в падении.
20’ Вновь Инсинье вырезал диагональ на дальнюю штангу, где Джованни Ди Лоренцо выскочил и пробил в упор. «Красно-белых» спас Максименко. Впрочем, боковой арбитр поднял флажок, сигнализируя об офсайде.
⏱ 41’ | Sostituzione per noi— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2021
↩️ @Lor_Insigne
↪️ Malcuit#NapoliSpartak 1-0#UEL
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dniiPHgrAt
30’ Арбитр Иван Кружляк удалил Мариу Руя за грубый подкат против Виктора Мозеса. Изначально португалец получил желтую карточку, но с помощью VAR рефери решился на более суровое наказание.
35’ Момент! Петанья влетел в штрафную и сделал скидку в центр, где Самюэль Жиго накрыл удар Инсинье, а Петр Зелиньски после подбора зарядил выше перекладины. Повезло «Спартаку».
45+5’ Арбитр назначил пенальти в ворота «Наполи». Александр Соболев поборолся в штрафной, Квинси Промес подхватил мяч и получил по ногам от Политано.
45+7’ Кружляк отменил свое же решение о назначении пенальти после консультации с VAR.
45+8’ Страсти накалились до такой степени, что футболисты не смогли сдержать эмоции и начали толкаться. За это судья наказан горчичниками Джованни Ди Лоренцо и Соболева.
Перерыв в Неаполе. Быстро пропустили, но теперь играем в большинстве. Верим в команду во втором тайме! 🔴⚪#НаполиСпартак | #UEL pic.twitter.com/H4GqPXCNSg— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021
55’ 1:1 Квинси Промес. Отличное начало второго тайма для «Спартака». После розыгрыша углового Мозес вошел в штрафную и прострелил низом, снаряд отскочил от двоих соперников, дошел до Промеса, который направил мяч в дальний угол.
💥💥💥#НаполиСпартак | 1:1 | #UEL 🏆 pic.twitter.com/gS8rFVWDWN— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021
67’ «Наполи» забил из офсайда! Костас Манолас высоко выпрыгнул и пробил головой точно в дальний угол, но арбитр показал, что у хозяев было «вне игры», и VAR это подтвердил.
76’ Опасно! Прошла подача на дальнюю штангу, где Жиго бил с близкого расстояния, но попал точно в плечо Ди Лоренцо, заработав лишь угловой.
77’ Ответ «Наполи»! Прошла подача в штрафную, где вновь ошибся Максименко, а Манолас поборолся и запустил мяч выше перекладины.
80’ 1:2 Михаил Игнатов. Айртон ускорился по левому флангу и выкатил мяч на линию штрафной, Зелимхан Бакаев пропустил, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол. И вот «Спартак» уже впереди.
82’ Лишились «красно-белые» численного преимущества. Максимилиано Кофрие в прыжке заехал ногой в грудь Виктору Осимхену, за что получил вторую для себя желтую карточку.
90’ 1:3 Квинси Промес. В контратаке Игнатов классно покатил направо на Соболева, которому оставалось только прострелить вдоль пустых ворот на Промеса, который с трех метров не промахнулся.
ЛУЧШИЕ! 👏#НаполиСпартак | #UEL pic.twitter.com/uNIz68vreP— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 30, 2021
90+3’ Момент у «Спартака». Промес сделал пас в штрафную, там Ломовицкий выполнил скидку на Соболева, который хотел аккуратно перебросить голкипера, но мяч пролетел над перекладиной.
90+4’ 2:3 Виктор Осимхен. Ди Лоренцо вошел в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую, после чего Осимхен без сопротивления направил мяч в сетку.
90+11’ Прозвучал долгожданный финальный свисток. «Спартак» выстоял и набрал три очка в Неаполе!
Турнирная таблица
«Спартак» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и сразу же поднялся на второе место в группе C.
Лидирует здесь «Легия», которая после победы над «красно-белыми» в первом туре, также успела расправиться с «Лестером».
Следующие матчи
Свой следующий матч в Лиге Европы «Спартак» проведет 20 октября. В этот день он на своем поле примет «Лестер». Параллельно с этим «Наполи» дома сыграет с «Легией».
Календарь и таблица Лиги Европы
Если же говорить о чемпионате России, то 3 октября «Спартак» в Грозном встретится с «Ахматом», а 16 октября в рамках московского дерби сразится с «Динамо» на «Открытие Арене».
Прямая речь
Лучано Спаллетти, главный тренер «Наполи»
— Мы начали очень хорошо, имели возможность забить второй мяч. Но потом случилось удаление, создавшее сложность. В меньшинстве было тяжело. В конце первого тайма пульс игры поменялся. Потом мы путались на поле, ошибались. Не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось.
Руй Витория, главный тренер «Спартака»
— Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол... Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность. Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника. Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой — все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив.
Квинси Промес, полузащитник «Спартака»
— Никто не ожидал, что они так рано забьют. Мы должны изучить этот момент. В таких играх нельзя пропускать так быстро. Думаю, что после удаления мы стали играть лучше. У нас очень хорошие эмоции. Не многие думали, что мы обыграем «Наполи» на их поле. Я думаю, все счастливы. В такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас. Мы профессиональная команда, и я верил, что мы способны победить. Сегодня мы это показал. Это футбол.
Джованни Ди Лоренцо, защитник «Наполи»
— В конце игры было напряжение. Глядя на эпизоды с поля, можно сказать, что многие решения судьи были странными. Всегда сложно играть вдесятером. Мы много раз действовали так на тренировках, отрабатывая игру в меньшинстве, но это отнимает много сил. Во время матча мы владели инициативной. Жаль, что мы пропустили эти голы.