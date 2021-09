Прошлась катком. «Бавария» разгромила киевское «Динамо», Левандовски сделал дубль

Мюнхенцы не оставили киевлянам никаких шансов. Практически каждая атака «Баварии» несла угрозу для ворот «Динамо». Результат вполне закономерен.

Ход матча

5' Матч начался резво, но без опасных моментов. «Бавария» больше контролировала мяч.

10' Команды обменялись моментами. Сначала «Динамо» ушло в хорошую контратаку, однако Цыганкову не хватило точности. Затем после навеса Сержа Гнабри Роберт Левандовски опасно пробил головой под перекладину. Бущан спас ворота.

12' За игру рукой у Сидорчука арбитр, предварительно посмотрев VAR, назначает пенальти. Его умело реализовал Левандовски, который развел мяч и вратаря по углам.

22' Никлас Зюле осмелился на дальний удар. Мяч прошел рядом со штангой.

27' «Бавария» вышла в контратаку, Томас Мюллер вывел проникающим пасом Роберта Левандовски на ударную позицию перед воротами. Поляк обработал мяч и пробил в ближний угол.

35' Лерой Сане ворвался в штрафную «Динамо» по левому флангу и нанес удар в дальний угол — мяч попал в штангу и отскочил обратно в поле.

42' Шапаренко развернул опасную контратаку «Динамо» из тяжелой ситуации. Киевляне выходили трое в одного. По итогу Карлос де Пена не смог пробить Нойера из штрафной. Вратарь «Баварии» удар потащил. Мяч шел под перекладину.

52' Леон Горетцка пробил выше ворот из пределов штрафной площади.

66' Слева пошел навес на дальнюю штангу, куда вбегал Серж Гнабри. он опередил оппонента и пробил головой. Немного неточно.

68' Снова контратака «Баварии». Сане протащил мяч, пасом вывел Гнабри на оперативное пространство. Вингер вышел на ударную позицию и сильно пробил в ближний угол под перекладину 3:0.

74' Лерой Сане и сам не ожидал, что так получится. Игрок собирался навесить с левого фланга, но мяч срезался и пошел в ближний угол. Бущан этого тоже не ждал и пропустил.

82' «Бавария» тотально контролирует игру и не дает сопернику никаких шансов.

87' «Бавария» громит «Динамо». Последний гвоздь забил Максим Шупо-Мотин. Справа на него навесил Павар, а форвард выпрыгнул выше всех и пробил в дальний от себя угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Бавария — Динамо К 5:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (12'), 2:0 Роберт Левандовски (27'), 3:0 Серж Гнабри (68'), 4:0 Лерой Зане (74'), 5:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (87') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес, Альфонсо Дэвис (Бенжамен Павар, 69'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 80'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 69'), Томас Мюллер, Лерой Зане (Буна Сарр, 80'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 79') Динамо К: Денис Викторович Гармаш (Владислав Супряга, 70'), Карлос Де Пена, Александр Андриевский, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 46'), Виктор Цыганков (Александр Караваев, 70'), Сергей Сидорчук, Виталий Миколенко, Артём Шабанов, Илья Забарный, Александр Тымчик (Томаш Кендзёра, 46'), Георгий Бущан Предупреждения: Александр Тымчик (38'), Лукас Эрнандес (90 + 1')

90+3' «Динамо» имело пару полумоментов, но никакого значения они не имели.

Игра завершилась победой «Баварии» со счетом 5:0. Лучшим игроком поединка был выбран Лерой Сане.

Турнирная таблица

«Бавария» после двух туров лидирует в таблице E. У нее 6 очков и 8 забитых мячей.

В следующий раз ей предстоит игра с «Бенфикой». Она назначена на 20 октября.

«Динамо» на третьем место. У него одно очков на счету и огромная разница голов (-5).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

20 октября команда Мирчи Луческу проведет Испании с «Барселоной».

Прямая речь

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн

— Я доволен победой с крупным счетом — после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили.

Нападающий «Баварии» Лерой Сане

— Я отыграл неплохо. Мы доминировали на поле и к тому же мало что позволили сопернику в обороне. По воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес. Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела.

Украинский тренер и эксперт Вячеслав Грозный

— Мы видим пример футбола будущего. «Бавария» сейчас — лучшая в мире. Она играет как единое целое и почти без слабых мест. Что в этом позитивного для «Динамо»? То, что молодежь воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться.