Прошлась катком. «Бавария» разгромила киевское «Динамо», Левандовски сделал дубль

Ход матча
5' Матч начался резво, но без опасных моментов. «Бавария» больше контролировала мяч.
10' Команды обменялись моментами. Сначала «Динамо» ушло в хорошую контратаку, однако Цыганкову не хватило точности. Затем после навеса Сержа Гнабри Роберт Левандовски опасно пробил головой под перекладину. Бущан спас ворота.
Cool as you like ❄️— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 29, 2021
♦️ #FCBDYN 1-0 ♦️ pic.twitter.com/uURd5RoFP7
12' За игру рукой у Сидорчука арбитр, предварительно посмотрев VAR, назначает пенальти. Его умело реализовал Левандовски, который развел мяч и вратаря по углам.
22' Никлас Зюле осмелился на дальний удар. Мяч прошел рядом со штангой.
27' «Бавария» вышла в контратаку, Томас Мюллер вывел проникающим пасом Роберта Левандовски на ударную позицию перед воротами. Поляк обработал мяч и пробил в ближний угол.
Just a man who's really, really, really good at his job 🤷♂️— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 29, 2021
♦️ #FCBDYN 2-0 ♦️ pic.twitter.com/YGw6OgI1oM
35' Лерой Сане ворвался в штрафную «Динамо» по левому флангу и нанес удар в дальний угол — мяч попал в штангу и отскочил обратно в поле.
42' Шапаренко развернул опасную контратаку «Динамо» из тяжелой ситуации. Киевляне выходили трое в одного. По итогу Карлос де Пена не смог пробить Нойера из штрафной. Вратарь «Баварии» удар потащил. Мяч шел под перекладину.
52' Леон Горетцка пробил выше ворот из пределов штрафной площади.
Mic drop. 😤— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 29, 2021
♦️ #FCBDYN 4-0 (78') ♦️ pic.twitter.com/I5Fo9Vd4u9
66' Слева пошел навес на дальнюю штангу, куда вбегал Серж Гнабри. он опередил оппонента и пробил головой. Немного неточно.
68' Снова контратака «Баварии». Сане протащил мяч, пасом вывел Гнабри на оперативное пространство. Вингер вышел на ударную позицию и сильно пробил в ближний угол под перекладину 3:0.
74' Лерой Сане и сам не ожидал, что так получится. Игрок собирался навесить с левого фланга, но мяч срезался и пошел в ближний угол. Бущан этого тоже не ждал и пропустил.
🔴 Unstoppable? Bayern extend their club-record scoring run in the Champions League to 24 games...#UCL pic.twitter.com/QUmOFUYKVs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29, 2021
82' «Бавария» тотально контролирует игру и не дает сопернику никаких шансов.
87' «Бавария» громит «Динамо». Последний гвоздь забил Максим Шупо-Мотин. Справа на него навесил Павар, а форвард выпрыгнул выше всех и пробил в дальний от себя угол ворот.
90+3' «Динамо» имело пару полумоментов, но никакого значения они не имели.
⭐ 𝐌𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ⭐— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 29, 2021
Well deserved, @leroy_sane! 👏#FCBDYN #MiaSanMia #UCL pic.twitter.com/lb8sCSavpg
Игра завершилась победой «Баварии» со счетом 5:0. Лучшим игроком поединка был выбран Лерой Сане.
Турнирная таблица
«Бавария» после двух туров лидирует в таблице E. У нее 6 очков и 8 забитых мячей.
В следующий раз ей предстоит игра с «Бенфикой». Она назначена на 20 октября.
«Динамо» на третьем место. У него одно очков на счету и огромная разница голов (-5).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
20 октября команда Мирчи Луческу проведет Испании с «Барселоной».
Прямая речь
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн
— Я доволен победой с крупным счетом — после быстро забитого мяча не всегда легко сохранять концентрацию внимания. Мы забивали на любой вкус, и при этом важно, что сами не пропустили.
Нападающий «Баварии» Лерой Сане
— Я отыграл неплохо. Мы доминировали на поле и к тому же мало что позволили сопернику в обороне. По воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес. Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела.
Украинский тренер и эксперт Вячеслав Грозный
— Мы видим пример футбола будущего. «Бавария» сейчас — лучшая в мире. Она играет как единое целое и почти без слабых мест. Что в этом позитивного для «Динамо»? То, что молодежь воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться.