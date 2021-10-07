ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Салах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах

    Форвард «Ливерпуля» превзошел даже Бруну Фернандеша, а нападающий «Реала» бросил вызов Лионелю Месси

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Наполи Серия A Футбол Италии Бавария Бундеслига Футбол Германии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Майк ЭшлиПочему фанаты «Ньюкасла» ненавидят владельца? 10 худших моментов клуба в эпоху Эшли Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах Сборная ИталииАльтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 17:33
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy
  • 17:17
    • Азмун избежал дополнительной дисквалификации
  • 15:53
    • Пиняев включен в топ-60 лучших молодых игроков мира по версии The Guardian
  • 15:09
    • «Трактор» одержал победу над «Амуром»
  • 11:45
    • «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой как у Неймара
    Все новости спорта
    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах
    После проведения нескольких стартовых туров можно сказать, что пять ведущих европейских чемпионатов работают в полную силу, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    Мы можем смело подвести итоги того, где находится каждая команда и как изменился футбольный ландшафт, но также можем оценить индивидуальное мастерство, включая то, какие футболисты являются лучшими в мире прямо сейчас.

    Чтобы все упорядочить, мы изучили пять лучших европейских лиг по отдельности и выбрали лучшего футболиста прямо сейчас в каждом дивизионе.

    Премьер-лига: Мохамед Салах

    Клуб: «Ливерпуль».
    Матчи: 7.
    Гол+пас: 6+3.

    С 30 голами и 20 результативными передачами Бруну Фернандеш может считаться лучшим игроком Премьер-лиги с момента своего дебюта в ней. Однако прямо сейчас Мохамед Салах превосходит даже гениального португальского плеймейкера.

  • Почему фанаты «Ньюкасла» ненавидят владельца? 10 худших моментов клуба в эпоху Эшли
  • Майк Эшли — пожалуй, один из худших владельцев в истории АПЛ
  • Сегодня

    • 11-й номер «Ливерпуля» находится на каком-то невероятном уровне, где демонстрирует сверхчеловеческий дриблинг (в этом сезоне 16 успешных обводок из 31), а также отличается феноменальной креативностью с 5 созданными большими шансами (на одном уровне с Фернандешем) и 3 ассистами.

    Конечно, его главным козырем всегда были голы, и он не только забивает больше, чем кто-либо другой, но и забивает лучше, чем кто-либо другой. Просто посмотрите на его точный удар в матче с «Манчестер Сити».

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В то время как остальные игроки «Ливерпуля» кажутся еще немного ветхими, Салах остается на высочайшем уровне, и для меня большая честь наблюдать за его игрой.

    Ла Лига: Карим Бензема

    Карим Бензема

    Клуб: «Реал».
    Матчи: 8.
    Гол+пас: 9+7.

    Когда Лионель Месси покинул Ла Лигу, казалось, что дивизиону какое-то время будет не хватить его феноменальных голов и результативных передач, но у Карима Бензема были другие идеи на этот счет. Француз начал сезон так, словно его выстрелили из пушки с верхней части космического корабля и реактивным ранцем на спине.

    Никто в Ла Лиге и даже в Европе не может приблизиться к девятому номеру «Реала» прямо сейчас. Этот потрясающий француз делает все для «сливочных», забив больше голов и сделав больше результативных передач за восемь туров, чем кто-либо в истории дивизиона. И помните, что Ла Лига считалась дивизионом Месси, а это о чем-то говорит.

    Серия А: Лоренцо Инсинье

    Лоренцо Инсинье

    Клуб: «Наполи».
    Матчи: 7.
    Гол+пас: 2+3.

    Вакуум власти в Серии А, оставленный уходом Ромелу Лукаку, Ашрафа Хакими и Криштиану Роналду, еще предстоит заполнить. Очевидно, что очень стараются это сделать Федерико Кьеза из «Ювентуса» и плеймейкер «Интера» Николо Барелла, но сейчас трудно игнорировать Лоренцо Инсинье из «Наполи».

    Неаполитанский плеймейкер в последнее время действительно громко заявил о себе, особенно когда стал одной из звезд сборной Италии, победившей на Евро-2020.

  • Альтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро
  • Сборная Испании одержала гостевую победу со счетом 2:1 над командой Италии в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • В этом же сезоне Инсинье забил два гола, сделал три ассиста и создал 20 моментов, 5 из которых можно назвать большими. Более того, его действия имели решающее значение для «Наполи», который выдал блестящий победный старт и оказался на вершине турнирной таблицы.

    Бундеслига: Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Клуб: «Бавария».
    Матчи: 7.
    Гол+пас: 7+1.

    Эрлинг Холанн (7 голов и 3 передачи) и Флориан Вирц (4 гола и 5 передач) стремятся стать лучшими в Бундеслиге, но человек на вершине горы остается прежним. Роберт Левандовски — несравненная сила атакующего футбола, которая безраздельно властвует над всеми в Германии.

    Трудно описать, насколько до ужаса силен польский нападающий, а самым большим признаком того, что он не забивает в каком-то матче Бундеслиги, является лишь драматическая случайность.

    Лига 1: Лионель Месси

    Лионель Месси

    Клуб: «Пари Сен-Жермен».
    Матчи: 3.
    Гол+пас: 0+0.

    Если говорить только о результативности, то в Лиге 1 много сильных игроков. Килиан Мбаппе, Виссам Бен Йеддер и Амин Гури отлично начали сезон. Однако в чемпионате Франции нет лучшего игрока, чем Лионель Месси.

  • Не вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • Глава РПЛ Сергей Прядкин избежал вотума недоверия и сам ушел в отставку
  • 05/10/2021

    • Как только он адаптируется в столице Франции и найдет свое место на поле, его уже будет не остановить. Мбаппе уже восторгается уникальным гением аргентинца, что доказывает, что он насколько силен, что лучший (или второй лучший) игрок доволен им.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.02
  • Экспресс 7 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словения U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Лихтенштейн U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры