Салах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах

Чтобы все упорядочить, мы изучили пять лучших европейских лиг по отдельности и выбрали лучшего футболиста прямо сейчас в каждом дивизионе.
Премьер-лига: Мохамед Салах
Клуб: «Ливерпуль».
Матчи: 7.
Гол+пас: 6+3.
С 30 голами и 20 результативными передачами Бруну Фернандеш может считаться лучшим игроком Премьер-лиги с момента своего дебюта в ней. Однако прямо сейчас Мохамед Салах превосходит даже гениального португальского плеймейкера.
11-й номер «Ливерпуля» находится на каком-то невероятном уровне, где демонстрирует сверхчеловеческий дриблинг (в этом сезоне 16 успешных обводок из 31), а также отличается феноменальной креативностью с 5 созданными большими шансами (на одном уровне с Фернандешем) и 3 ассистами.
Mohamed Salah has now scored in each of his last seven games for Liverpool:— Squawka Football (@Squawka) October 3, 2021
⚽ vs. Chelsea
⚽ vs. Leeds
⚽ vs. Milan
⚽ vs. Palace
⚽ vs. Brentford
⚽⚽ vs. Porto
⚽ vs. Man City
That was absolutely incredible. 😱 pic.twitter.com/L4hVMr5V6P
Конечно, его главным козырем всегда были голы, и он не только забивает больше, чем кто-либо другой, но и забивает лучше, чем кто-либо другой. Просто посмотрите на его точный удар в матче с «Манчестер Сити».
В то время как остальные игроки «Ливерпуля» кажутся еще немного ветхими, Салах остается на высочайшем уровне, и для меня большая честь наблюдать за его игрой.
Ла Лига: Карим Бензема
Клуб: «Реал».
Матчи: 8.
Гол+пас: 9+7.
Когда Лионель Месси покинул Ла Лигу, казалось, что дивизиону какое-то время будет не хватить его феноменальных голов и результативных передач, но у Карима Бензема были другие идеи на этот счет. Француз начал сезон так, словно его выстрелили из пушки с верхней части космического корабля и реактивным ранцем на спине.
Karim Benzema has scored more league goals (9) than any other player in Europe's top five divisions this season.— Squawka Football (@Squawka) October 3, 2021
Big Benz with an absurd finish. 😤 pic.twitter.com/T4cYktGFSa
Никто в Ла Лиге и даже в Европе не может приблизиться к девятому номеру «Реала» прямо сейчас. Этот потрясающий француз делает все для «сливочных», забив больше голов и сделав больше результативных передач за восемь туров, чем кто-либо в истории дивизиона. И помните, что Ла Лига считалась дивизионом Месси, а это о чем-то говорит.
Серия А: Лоренцо Инсинье
Клуб: «Наполи».
Матчи: 7.
Гол+пас: 2+3.
Вакуум власти в Серии А, оставленный уходом Ромелу Лукаку, Ашрафа Хакими и Криштиану Роналду, еще предстоит заполнить. Очевидно, что очень стараются это сделать Федерико Кьеза из «Ювентуса» и плеймейкер «Интера» Николо Барелла, но сейчас трудно игнорировать Лоренцо Инсинье из «Наполи».
Неаполитанский плеймейкер в последнее время действительно громко заявил о себе, особенно когда стал одной из звезд сборной Италии, победившей на Евро-2020.
В этом же сезоне Инсинье забил два гола, сделал три ассиста и создал 20 моментов, 5 из которых можно назвать большими. Более того, его действия имели решающее значение для «Наполи», который выдал блестящий победный старт и оказался на вершине турнирной таблицы.
Бундеслига: Роберт Левандовски
Клуб: «Бавария».
Матчи: 7.
Гол+пас: 7+1.
Эрлинг Холанн (7 голов и 3 передачи) и Флориан Вирц (4 гола и 5 передач) стремятся стать лучшими в Бундеслиге, но человек на вершине горы остается прежним. Роберт Левандовски — несравненная сила атакующего футбола, которая безраздельно властвует над всеми в Германии.
Robert Lewandowski has been directly involved in 14 goals in 10 games across all competitions this season:— Squawka Football (@Squawka) October 3, 2021
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️
Turning provider for the first time in 2021/22. 🤜 🤛 pic.twitter.com/3JYgnnwADs
Трудно описать, насколько до ужаса силен польский нападающий, а самым большим признаком того, что он не забивает в каком-то матче Бундеслиги, является лишь драматическая случайность.
Лига 1: Лионель Месси
Клуб: «Пари Сен-Жермен».
Матчи: 3.
Гол+пас: 0+0.
Если говорить только о результативности, то в Лиге 1 много сильных игроков. Килиан Мбаппе, Виссам Бен Йеддер и Амин Гури отлично начали сезон. Однако в чемпионате Франции нет лучшего игрока, чем Лионель Месси.
Как только он адаптируется в столице Франции и найдет свое место на поле, его уже будет не остановить. Мбаппе уже восторгается уникальным гением аргентинца, что доказывает, что он насколько силен, что лучший (или второй лучший) игрок доволен им.