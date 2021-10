Салах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах

Мы можем смело подвести итоги того, где находится каждая команда и как изменился футбольный ландшафт, но также можем оценить индивидуальное мастерство, включая то, какие футболисты являются лучшими в мире прямо сейчас.

Чтобы все упорядочить, мы изучили пять лучших европейских лиг по отдельности и выбрали лучшего футболиста прямо сейчас в каждом дивизионе.

Премьер-лига: Мохамед Салах

Клуб: «Ливерпуль».

Матчи: 7.

Гол+пас: 6+3.

С 30 голами и 20 результативными передачами Бруну Фернандеш может считаться лучшим игроком Премьер-лиги с момента своего дебюта в ней. Однако прямо сейчас Мохамед Салах превосходит даже гениального португальского плеймейкера.

11-й номер «Ливерпуля» находится на каком-то невероятном уровне, где демонстрирует сверхчеловеческий дриблинг (в этом сезоне 16 успешных обводок из 31), а также отличается феноменальной креативностью с 5 созданными большими шансами (на одном уровне с Фернандешем) и 3 ассистами.

Mohamed Salah has now scored in each of his last seven games for Liverpool:

⚽ vs. Chelsea

⚽ vs. Leeds

⚽ vs. Milan

⚽ vs. Palace

⚽ vs. Brentford

⚽⚽ vs. Porto

⚽ vs. Man City

That was absolutely incredible. 😱 pic.twitter.com/L4hVMr5V6P — Squawka Football (@Squawka) October 3, 2021

Конечно, его главным козырем всегда были голы, и он не только забивает больше, чем кто-либо другой, но и забивает лучше, чем кто-либо другой. Просто посмотрите на его точный удар в матче с «Манчестер Сити».

В то время как остальные игроки «Ливерпуля» кажутся еще немного ветхими, Салах остается на высочайшем уровне, и для меня большая честь наблюдать за его игрой.

Ла Лига: Карим Бензема

Карим Бензема globallookpress.com

Клуб: «Реал».

Матчи: 8.

Гол+пас: 9+7.

Когда Лионель Месси покинул Ла Лигу, казалось, что дивизиону какое-то время будет не хватить его феноменальных голов и результативных передач, но у Карима Бензема были другие идеи на этот счет. Француз начал сезон так, словно его выстрелили из пушки с верхней части космического корабля и реактивным ранцем на спине.

Karim Benzema has scored more league goals (9) than any other player in Europe's top five divisions this season.

Big Benz with an absurd finish. 😤 pic.twitter.com/T4cYktGFSa — Squawka Football (@Squawka) October 3, 2021

Никто в Ла Лиге и даже в Европе не может приблизиться к девятому номеру «Реала» прямо сейчас. Этот потрясающий француз делает все для «сливочных», забив больше голов и сделав больше результативных передач за восемь туров, чем кто-либо в истории дивизиона. И помните, что Ла Лига считалась дивизионом Месси, а это о чем-то говорит.

Серия А: Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье globallookpress.com

Клуб: «Наполи».

Матчи: 7.

Гол+пас: 2+3.

Вакуум власти в Серии А, оставленный уходом Ромелу Лукаку, Ашрафа Хакими и Криштиану Роналду, еще предстоит заполнить. Очевидно, что очень стараются это сделать Федерико Кьеза из «Ювентуса» и плеймейкер «Интера» Николо Барелла, но сейчас трудно игнорировать Лоренцо Инсинье из «Наполи».

Неаполитанский плеймейкер в последнее время действительно громко заявил о себе, особенно когда стал одной из звезд сборной Италии, победившей на Евро-2020.

В этом же сезоне Инсинье забил два гола, сделал три ассиста и создал 20 моментов, 5 из которых можно назвать большими. Более того, его действия имели решающее значение для «Наполи», который выдал блестящий победный старт и оказался на вершине турнирной таблицы.

Бундеслига: Роберт Левандовски

Роберт Левандовски globallookpress.com

Клуб: «Бавария».

Матчи: 7.

Гол+пас: 7+1.

Эрлинг Холанн (7 голов и 3 передачи) и Флориан Вирц (4 гола и 5 передач) стремятся стать лучшими в Бундеслиге, но человек на вершине горы остается прежним. Роберт Левандовски — несравненная сила атакующего футбола, которая безраздельно властвует над всеми в Германии.

Robert Lewandowski has been directly involved in 14 goals in 10 games across all competitions this season:

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️

Turning provider for the first time in 2021/22. 🤜 🤛 pic.twitter.com/3JYgnnwADs — Squawka Football (@Squawka) October 3, 2021

Трудно описать, насколько до ужаса силен польский нападающий, а самым большим признаком того, что он не забивает в каком-то матче Бундеслиги, является лишь драматическая случайность.

Лига 1: Лионель Месси

Лионель Месси globallookpress.com

Клуб: «Пари Сен-Жермен».

Матчи: 3.

Гол+пас: 0+0.

Если говорить только о результативности, то в Лиге 1 много сильных игроков. Килиан Мбаппе, Виссам Бен Йеддер и Амин Гури отлично начали сезон. Однако в чемпионате Франции нет лучшего игрока, чем Лионель Месси.

Как только он адаптируется в столице Франции и найдет свое место на поле, его уже будет не остановить. Мбаппе уже восторгается уникальным гением аргентинца, что доказывает, что он насколько силен, что лучший (или второй лучший) игрок доволен им.