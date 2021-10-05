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    Не вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс

    Глава РПЛ Сергей Прядкин избежал вотума недоверия и сам ушел в отставку

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    Сергей Прядкин
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    Сергей Прядкин
    Во вторник, 5 октября, на общем собрании клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) произошла революция — бессменный на протяжении последних 14 лет глава лиги Сергей Прядкин ушел в отставку по собственному желанию.

    Что случилось?

    О предстоящей смене власти в РПЛ стало известно еще неделю назад — инсайдер Сергей Егоров сообщил, что глава лиги Сергей Прядкин на грани отставки, хотя еще в 2020 году был переизбран на пятилетний срок.

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    • По данным источника его место должен был временно занять кто-то из представителей клубов, а потом власть передадут Ашоту Хачатурянцу.

    Но, по информации СМИ, Рустем Сайманов («Рубин»), Шамиль Газизов(«Уфа»), Павел Пивоваров («Динамо») и Роман Бабаев (ЦСКА) отказались стать и.о. руководителя РПЛ.

    В результат, исполняющим обязанности президента РПЛ, как и ожидалось, был назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, оставивший у клубов хорошее впечатление работой с судьями. Новые выборы президента РФС назначены на 22 октября.

    Роман Бабаев отказался занять место Прядкина

    При том, что Прядкин сам подал в отставку, по данным «Спорт-Экспресса», функционер получит неустойку от РПЛ в размере 12 миллионов рублей — это зарплата главы лиги за два года (500 тысяч рублей в месяц).

    В случае победы на выборах Хачатурянц, по его словам, готов работать без зарплаты два года.

  • Думаю, что контракт с Прядкиным будет прерван, потому что нет оснований на то, чтобы получать какие-либо средства. Я буду работать на общественных началах, это правда. Моя мотивационная часть будет связана с KPI, которые проставят передо мной клубы
  • Ашот Хачатурянц

    • Движение вниз

    Впервые на пост президента тогда еще РФПЛ Сергей Прядкин, занимавший пост гендиректора РФС, был избран 14 ноября 2007 года.

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    • Те далекие времена, когда доллар стоил 25 рублей, еще не существовало ФК «Краснодар», Александр Кокорин еще не начал карьеру в Премьер-лиге, болельщики ЦСКА еще помнили блеск выигранного Кубка УЕФА, а «Зенит» только начинал свой поход за европейским трофеем.

    Спустя 14 лет Россия конкурирует с Шотландией в рейтинге УЕФА, а «Зенит» радуется тому, что сумел выиграть в Лиге чемпионов впервые за два года (у шведского «Мальме»).

    В 2007 году Прядкин был «человеком Мутко»

    В 2007 году глава РФС Виталий Мутко на вопрос «Сколько лет Прядкин будет занимать свою должность?» ответил: «В жизни возможно всякое, но, по идее, три года».

    Получилось гораздо дольше — Прядкин уверенно подмял под себя лигу. На выборах главы РПЛ у него никогда не было конкурентов (в 2007 был бывший босс «Сатурна» Михаил Воронцов, но в решающий момент он взял самоотвод), и избирался он всегда единогласно.

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    А в 2020-м не было даже самих выборов — в январе клубы по инициативе представителя «Ахмата» досрочно переизбрали Прядкина главой РПЛ на пять лет — просто проголосовали в конце одного из собраний, без предварительной отчетно-выборной конференции.

    РФС потребовал провести выборы как положено, без нарушения процедур, но это ничего не поменяло. Прядкин вновь был безальтернативным кандидатом, которого выбрали единогласно.

    Леонид Слуцкий и Сергей Прядкин

    За эти 14 лет президент РПЛ не раз оказывался в центре скандалов, но ему все было нипочем. Как он сам гордо заявлял в прошлом году, не подозревая о своей скорой отставке — он «тертый калач».

    В 2011-м скандалы были связаны с агентской деятельностью младшего брата Прядкина — Андрея. Профсоюз футболистов и тренеров требовал проверить его деятельность, а украинский футболист Евгений Левченко подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), обвиняя агента в отмывании денег. Обе истории закончились ничем.

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    В 2014-м году Прядкин эмоционально отреагировал на свое неизбрание в исполком РФС, заставив комиссию пересчитывать голоса со словами:

  • Во что превратили выборы? Я такой же член исполкома, вице-президент РФС, а меня не переизбрали? Устроили тут! Давайте заново первый тур проводить! Сидите здесь, непонятно что...Меня коробит от того, что произошло. Бордельеро натуральный! А если бы моих наблюдателей не было? Никто бы не проверил, получается? Я на выборах президента проиграл пять голосов, мы тогда ничего не пересчитывали.
  • Сергей Прядкин

    • В исполком РФС в итоге он ожидаемо попал.

    В 2017-2019 годах президент РПЛ неоднократно высказывался о формате лиги, называя оптимальным вариантом то действующий вариант с 16 командами, то предлагая сокращение до 14 команд, то после предлагая расширить лигу до 18 команд, с перспективой увеличения до 20-22 команд в будущем.

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    • Еще одним символом застоя и отсутствия развития была ситуация с телеправами, которые каждый раз единым пакетом, включающим права на показ трансляций не только на ТВ, но и в интернете, отдавались сначала «НТВ-Плюс», а затем «Матч ТВ».

    При том, что в каждом интервью Прядкин рассказывал, что его мечта — заработать на продаже телеправ 100 млн долларов, тогда как по действующему на данный момент контракту «Матч ТВ» платит около 20 млн в год (1,7 млрд рублей).

    Сергей Прядкин

    Вот только лига все эти годы даже и не пыталась провести тендер, собрать заинтересованные стороны, попробовать разделить пакеты. Никакой конкуренции не было.

    Примечательно, что в этом году в РПЛ решили наконец провести первый в истории тендер. С «Матч ТВ» всерьез конкурировал финансируемый Сбербанком стриминговый сервис Okko, а на горизонте маячили «Яндекс» и Start.

    Календарь и таблица РПЛ

    Но уже после отставки Прядкина клубы отказались от тендера в пользу «Матч ТВ», предложившего 100 млн долларов. Революции не вышло.

    Прядкина победили Дюков и пандемия

    Еще в начале 2020 году позиции главы РПЛ выглядели такими же незыблемыми, как и всегда — клубы единогласно переизбрали его еще на пять лет.

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    • А потом случилась пандемия коронавируса, которая внесла серьезный разлад в тесные отношения клубов и президента лиги.

    Прядкин, по большому счету, отказался воевать за увеличение посещаемости на матчах РПЛ и самоустранился от всех вопросов, связанных с, зачастую весьма противоречивыми, требованиями Роспотребнадзора.

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    Так, лига, не проработавшая четкий ковидный регламент, не стала вмешиваться в конфликт между «Сочи» и «Ростовом», предоставив клубам разбираться самим. Это привело к позорному матчу, в котором за гостей играли юные футболисты из академии.

    Валерий Карпин

    Зато от Прядкина досталось Валерию Карпину — президент РПЛ обвинил тренера в нанесении репутационного вреда РПЛ из-за едких комментариев о бездействии лиги.

    Ситуация еще больше накалилась, когда в июле обнаружилось, что в проекте нового устава РПЛ клубам предложили добровольно лишить себя возможности отправлять президента лиги в отставку.

    Пункт об этом просто исчез из текста. В руководстве лиги объяснили это технической ошибкой, но осадочек остался.

    Сергей Прядкин и Леонид Федун

    К осени 2020-го публичная критика Прядкина утихла, но раздражение клубов никуда не делось. В результате, 12 из 16 клубов были готовы 5 октября выдвинуть вотум недоверия президенту лиги, но тот выбрал сценарий с добровольной отставкой.

    Еще одной причиной падения Прядкина стал Александр Дюков, амбициозный, радикальный и не терпящий помех президент РФС, который заняв свою должность (так же безальтернативно и единогласно), начал тут же выстраивать единую вертикаль власти.

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    • Первые шаги были сделаны, когда Александр Алаев, первое доверенное лицо президента РФС уверенно выиграл выборы на пост главы ФНЛ, после чего ПФЛ была реорганизована в ФНЛ-2, а ФНЛ стала ФНЛ-1.

    Было ясно, что следующий ход — РПЛ. Конфликт наметился уже в начале 2020 года, когда РПЛ не смогла продавить расширение, которое так хотели клубы — РФС выступил жестко против.

    А летом ответный ход сделал Дюков, красочно и прогрессивно обставив происходящее: известная нидерландская компания, готовая предложить радикальные реформы РПЛ, и выборы-переборы-тендеры, и даже отмена лимита на легионеров.

    Александр Дюков

    Клубы РПЛ не приняли предложения Дюкова, выдвинули много альтернативных версий и перенесли итоговое голосование на октябрь.

    В итоге, не сумевший убедить клубы Сергей Прядкин через месяц покинул свой пост. Совпадение? Не думаем.

    Дюкова никогда нельзя было назвать большим сторонником Прядкина, а Максим Митрофанов, заместитель Алаева, и вице-президент РФС Денис Соловьев сразу стали его оппонентами.

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    • По данным инсайдеров, когда появились слухи о вотуме недоверия, Прядкин попросил о встрече главу «Газпрома» Алексея Миллера, чтобы заручиться его поддержкой и приобрести броню против любого оружия.

    Результат всем известен.

    Новый глава РПЛ

    Как минимум до 22 октября, когда состоятся выборы, обязанности главы Премьер-лиги будет исполнять глава судейского корпуса РФС Ашот Хачатурянц, который решил совмещать должности.

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    • Примечательно, что в российском футболе Хачатурянц появился всего три года назад — до этого он работал в дочерней компании «Газпрома» и нефтетрейдинговом бизнесе, после чего перебрался в Минэкономразвития, а оттуда в ФСБ — начальником Управления федеральной целевой программы «Госграница».

    Дальше — пост гендиректора «Сбербанк Капитал», и наконец в 2018 году он попал в судейский комитет РФС, а еще через год — возглавил его.

    Хачатурянц свой работой с судьями произвел на лигу серьезное впечатление, что довольно удивительно — учитывая количество громких серьезных судейских скандалов в последние несколько лет.

    Хачатурянц закончил карьеру Вилкова

    Видимо дело в том, что теперь провинившиеся судьи не отделываются шлепком по рукам. По крайней мере не все — при Хачатурянце лига избавилась от арбитра Вилкова — с запретом работать пожизненно. После этого 11 команд официально поблагодарили и выразили главе судей поддержку.

    Также пожизненно были отстранены Станислав Васильев за ошибки и Максим Матюнин за участие в договорном матче, а целый ряд арбитров уходил на понижение.

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    • Какую роль Хачатурянц будет играть в премьер-лиге, и пойдет ли на выборы пока неясно, очевидно, что Александр Дюков благодаря этой рокировке уже подмял под себя всю власть в российском футболе.

    Пойдет ли это на пользу РПЛ нам еще только предстоит увидеть.

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