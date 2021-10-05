Не вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс

Во вторник, 5 октября, на общем собрании клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) произошла революция — бессменный на протяжении последних 14 лет глава лиги Сергей Прядкин ушел в отставку по собственному желанию.

Что случилось?

О предстоящей смене власти в РПЛ стало известно еще неделю назад — инсайдер Сергей Егоров сообщил, что глава лиги Сергей Прядкин на грани отставки, хотя еще в 2020 году был переизбран на пятилетний срок.

По данным источника его место должен был временно занять кто-то из представителей клубов, а потом власть передадут Ашоту Хачатурянцу.

Но, по информации СМИ, Рустем Сайманов («Рубин»), Шамиль Газизов(«Уфа»), Павел Пивоваров («Динамо») и Роман Бабаев (ЦСКА) отказались стать и.о. руководителя РПЛ.

В результат, исполняющим обязанности президента РПЛ, как и ожидалось, был назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, оставивший у клубов хорошее впечатление работой с судьями. Новые выборы президента РФС назначены на 22 октября.

Роман Бабаев отказался занять место Прядкина globallookpress.com

При том, что Прядкин сам подал в отставку, по данным «Спорт-Экспресса», функционер получит неустойку от РПЛ в размере 12 миллионов рублей — это зарплата главы лиги за два года (500 тысяч рублей в месяц).

В случае победы на выборах Хачатурянц, по его словам, готов работать без зарплаты два года.

Думаю, что контракт с Прядкиным будет прерван, потому что нет оснований на то, чтобы получать какие-либо средства. Я буду работать на общественных началах, это правда. Моя мотивационная часть будет связана с KPI, которые проставят передо мной клубы Ашот Хачатурянц

Движение вниз

Впервые на пост президента тогда еще РФПЛ Сергей Прядкин, занимавший пост гендиректора РФС, был избран 14 ноября 2007 года.

Те далекие времена, когда доллар стоил 25 рублей, еще не существовало ФК «Краснодар», Александр Кокорин еще не начал карьеру в Премьер-лиге, болельщики ЦСКА еще помнили блеск выигранного Кубка УЕФА, а «Зенит» только начинал свой поход за европейским трофеем.

Спустя 14 лет Россия конкурирует с Шотландией в рейтинге УЕФА, а «Зенит» радуется тому, что сумел выиграть в Лиге чемпионов впервые за два года (у шведского «Мальме»).

В 2007 году Прядкин был «человеком Мутко» globallookpress.com

В 2007 году глава РФС Виталий Мутко на вопрос «Сколько лет Прядкин будет занимать свою должность?» ответил: «В жизни возможно всякое, но, по идее, три года».

Получилось гораздо дольше — Прядкин уверенно подмял под себя лигу. На выборах главы РПЛ у него никогда не было конкурентов (в 2007 был бывший босс «Сатурна» Михаил Воронцов, но в решающий момент он взял самоотвод), и избирался он всегда единогласно.

А в 2020-м не было даже самих выборов — в январе клубы по инициативе представителя «Ахмата» досрочно переизбрали Прядкина главой РПЛ на пять лет — просто проголосовали в конце одного из собраний, без предварительной отчетно-выборной конференции.

РФС потребовал провести выборы как положено, без нарушения процедур, но это ничего не поменяло. Прядкин вновь был безальтернативным кандидатом, которого выбрали единогласно.

Леонид Слуцкий и Сергей Прядкин globallookpress.com

За эти 14 лет президент РПЛ не раз оказывался в центре скандалов, но ему все было нипочем. Как он сам гордо заявлял в прошлом году, не подозревая о своей скорой отставке — он «тертый калач».

В 2011-м скандалы были связаны с агентской деятельностью младшего брата Прядкина — Андрея. Профсоюз футболистов и тренеров требовал проверить его деятельность, а украинский футболист Евгений Левченко подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), обвиняя агента в отмывании денег. Обе истории закончились ничем.

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В 2014-м году Прядкин эмоционально отреагировал на свое неизбрание в исполком РФС, заставив комиссию пересчитывать голоса со словами:

Во что превратили выборы? Я такой же член исполкома, вице-президент РФС, а меня не переизбрали? Устроили тут! Давайте заново первый тур проводить! Сидите здесь, непонятно что...Меня коробит от того, что произошло. Бордельеро натуральный! А если бы моих наблюдателей не было? Никто бы не проверил, получается? Я на выборах президента проиграл пять голосов, мы тогда ничего не пересчитывали. Сергей Прядкин

В исполком РФС в итоге он ожидаемо попал.

В 2017-2019 годах президент РПЛ неоднократно высказывался о формате лиги, называя оптимальным вариантом то действующий вариант с 16 командами, то предлагая сокращение до 14 команд, то после предлагая расширить лигу до 18 команд, с перспективой увеличения до 20-22 команд в будущем.

Еще одним символом застоя и отсутствия развития была ситуация с телеправами, которые каждый раз единым пакетом, включающим права на показ трансляций не только на ТВ, но и в интернете, отдавались сначала «НТВ-Плюс», а затем «Матч ТВ».

При том, что в каждом интервью Прядкин рассказывал, что его мечта — заработать на продаже телеправ 100 млн долларов, тогда как по действующему на данный момент контракту «Матч ТВ» платит около 20 млн в год (1,7 млрд рублей).

Сергей Прядкин globallookpress.com

Вот только лига все эти годы даже и не пыталась провести тендер, собрать заинтересованные стороны, попробовать разделить пакеты. Никакой конкуренции не было.

Примечательно, что в этом году в РПЛ решили наконец провести первый в истории тендер. С «Матч ТВ» всерьез конкурировал финансируемый Сбербанком стриминговый сервис Okko, а на горизонте маячили «Яндекс» и Start.

Календарь и таблица РПЛ

Но уже после отставки Прядкина клубы отказались от тендера в пользу «Матч ТВ», предложившего 100 млн долларов. Революции не вышло.

Прядкина победили Дюков и пандемия

Еще в начале 2020 году позиции главы РПЛ выглядели такими же незыблемыми, как и всегда — клубы единогласно переизбрали его еще на пять лет.

А потом случилась пандемия коронавируса, которая внесла серьезный разлад в тесные отношения клубов и президента лиги.

Прядкин, по большому счету, отказался воевать за увеличение посещаемости на матчах РПЛ и самоустранился от всех вопросов, связанных с, зачастую весьма противоречивыми, требованиями Роспотребнадзора.

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Так, лига, не проработавшая четкий ковидный регламент, не стала вмешиваться в конфликт между «Сочи» и «Ростовом», предоставив клубам разбираться самим. Это привело к позорному матчу, в котором за гостей играли юные футболисты из академии.

Валерий Карпин globallookpress.com

Зато от Прядкина досталось Валерию Карпину — президент РПЛ обвинил тренера в нанесении репутационного вреда РПЛ из-за едких комментариев о бездействии лиги.

Ситуация еще больше накалилась, когда в июле обнаружилось, что в проекте нового устава РПЛ клубам предложили добровольно лишить себя возможности отправлять президента лиги в отставку.

Пункт об этом просто исчез из текста. В руководстве лиги объяснили это технической ошибкой, но осадочек остался.

Сергей Прядкин и Леонид Федун globallookpress.com

К осени 2020-го публичная критика Прядкина утихла, но раздражение клубов никуда не делось. В результате, 12 из 16 клубов были готовы 5 октября выдвинуть вотум недоверия президенту лиги, но тот выбрал сценарий с добровольной отставкой.

Еще одной причиной падения Прядкина стал Александр Дюков, амбициозный, радикальный и не терпящий помех президент РФС, который заняв свою должность (так же безальтернативно и единогласно), начал тут же выстраивать единую вертикаль власти.

Первые шаги были сделаны, когда Александр Алаев, первое доверенное лицо президента РФС уверенно выиграл выборы на пост главы ФНЛ, после чего ПФЛ была реорганизована в ФНЛ-2, а ФНЛ стала ФНЛ-1.

Было ясно, что следующий ход — РПЛ. Конфликт наметился уже в начале 2020 года, когда РПЛ не смогла продавить расширение, которое так хотели клубы — РФС выступил жестко против.

А летом ответный ход сделал Дюков, красочно и прогрессивно обставив происходящее: известная нидерландская компания, готовая предложить радикальные реформы РПЛ, и выборы-переборы-тендеры, и даже отмена лимита на легионеров.

Александр Дюков globallookpress.com

Клубы РПЛ не приняли предложения Дюкова, выдвинули много альтернативных версий и перенесли итоговое голосование на октябрь.

В итоге, не сумевший убедить клубы Сергей Прядкин через месяц покинул свой пост. Совпадение? Не думаем.

Дюкова никогда нельзя было назвать большим сторонником Прядкина, а Максим Митрофанов, заместитель Алаева, и вице-президент РФС Денис Соловьев сразу стали его оппонентами.

По данным инсайдеров, когда появились слухи о вотуме недоверия, Прядкин попросил о встрече главу «Газпрома» Алексея Миллера, чтобы заручиться его поддержкой и приобрести броню против любого оружия.

Результат всем известен.

Новый глава РПЛ

Как минимум до 22 октября, когда состоятся выборы, обязанности главы Премьер-лиги будет исполнять глава судейского корпуса РФС Ашот Хачатурянц, который решил совмещать должности.

Примечательно, что в российском футболе Хачатурянц появился всего три года назад — до этого он работал в дочерней компании «Газпрома» и нефтетрейдинговом бизнесе, после чего перебрался в Минэкономразвития, а оттуда в ФСБ — начальником Управления федеральной целевой программы «Госграница».

Дальше — пост гендиректора «Сбербанк Капитал», и наконец в 2018 году он попал в судейский комитет РФС, а еще через год — возглавил его.

Хачатурянц свой работой с судьями произвел на лигу серьезное впечатление, что довольно удивительно — учитывая количество громких серьезных судейских скандалов в последние несколько лет.

Хачатурянц закончил карьеру Вилкова globallookpress.com

Видимо дело в том, что теперь провинившиеся судьи не отделываются шлепком по рукам. По крайней мере не все — при Хачатурянце лига избавилась от арбитра Вилкова — с запретом работать пожизненно. После этого 11 команд официально поблагодарили и выразили главе судей поддержку.

Также пожизненно были отстранены Станислав Васильев за ошибки и Максим Матюнин за участие в договорном матче, а целый ряд арбитров уходил на понижение.

Какую роль Хачатурянц будет играть в премьер-лиге, и пойдет ли на выборы пока неясно, очевидно, что Александр Дюков благодаря этой рокировке уже подмял под себя всю власть в российском футболе.

Пойдет ли это на пользу РПЛ нам еще только предстоит увидеть.