Московский ЦСКА на своем поле поделил очки с «Краснодаром». Встреча вместила две штанги, 49 ударов на двоих, максимальную самоотдачу, но ни одного забитого мяча. Итоговый результат мог быть другим — но, в первую очередь, надо отдать должное голкиперу «быков» Сафонову, который выполнил несколько очень хороших сейвов.

Ход матча

3’ Очень агрессивно начал ЦСКА матч. Остро простреливал Ахметов с правого фланга, и атака едва не завершилась автоголом — Газинский едва не срезал мяч в собственные ворота.

16’ Вильена три удара подряд выполнил — и все попали в защитников ЦСКА. Опасно метался мяч в штрафной, но хозяева отбились.

26’ Потеряли мяч гости, и москвичи тут же организовали, в ходе которой Эджуке на левом краю штрафной площади обыграл Рамиреса, после чего пробивал на силу с острого угла, но вратарь «Краснодара» не дрогнул, парировав мяч на угловой.

ЦСКА — «Краснодар» ЦСКА

33’ Кабелла принял мяч рядом с линией штрафной площади ЦСКА, левее центральной оси, откуда мощно пробивал в ближний нижний угол — мяч рядом с целью пролетел, а Акинфеев даже не пошевелился.

36’ Эджуке с дальней дистанции мощно пробил по воротам «Краснодара» — мяч прошёл очень близко от левой штанги. Хотя Сафонов в броске ситуацию контролировал.

43’ С левого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади «Краснодара», откуда Чалов пробивал головой по воротам, но Сафонов среагировал и свою команду выручил.

52’ ЦСКА левым флангом провел атаку, откуда Эджуке вырезал подачу на голову Заболотному, который пробивал с семи метров, но Сафонов в броске потащил сложный мяч.

ЦСКА — «Краснодар» ЦСКА

57’ Вильена с дальней дистанции мощно пробил по воротам ЦСКА, и Акинфееву удалось парировать мяч лишь перед собой. Но Бийолу удалось опередить Кордобу, который намеревался сыграть на добивании.

61’ Обляков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади «быков», откуда последовала скидка на левый край вратарской площади. Зайнутдинов пробивал без помех головой, но Сафонову удалось совершить сэйв, парировав мяч на угловой.

67’ Штанга спасла ЦСКА от пропущенного гола. Крыховяк мощно приложился и попал в правую от Акинфеева стойку ворот. На добивании оказался Кабелла, но его удар заблокировал Дивеев.

77’ Теперь и «Краснодар» спасает штанга. С левого фланга Эджуке ворвался в штрафную площадку, обыграл Рамиреса, сместился в центр и пробил в дальнюю девятку — не попав совсем немного.

ЦСКА — «Краснодар» ЦСКА

89’ Кордоба на правом фланге продавил Мухина, вошёл в штрафную площадку ЦСКА и прострелил на Кабелла, но последний не сумел попасть по быстро движущемуся мячу.

90+1’ Мяч попал в руку Дивеева в штрафной площади ЦСКА в одной из очередных атак «Краснодара».

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Игроки гостей требовали пенальти за фол защитника армейцев, арбитры ВАР долго принимали решение, но в итоге не стали назначать одиннадцатиметровый.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 0:0 ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Иван Обляков, Бактийор Зайнутдинов (Алан Дзагоев, 68'), Максим Мухин, Фёдор Чалов (Vladislav Yakovlev, 57'), Ильзат Ахметов, Чидера Эджук, Антон Заболотный Краснодар: Джон Кордоба, Виктор Классон, Эдуард Сперцян, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Юрий Газинский, Тонни Триндаде Вильена, Егор Сорокин, Кайо, Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов Предупреждения: Иван Обляков (26'), Кристиан Рамирес (60'), Vladislav Yakovlev (76'), Тонни Триндаде Вильена (82')

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча. Голипер провел на поле всю игру и отразил несколько опасных ударов.

Следующие матчи

ЦСКА набрал 17 очков и продолжает занимать пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», также имея в своем активе 17 очков, расположился на четвертом месте в чемпионате, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

Календарь и таблица РПЛ

В 11-м туре чемпионата России армейцы 17 октября в гостях сыграют против «Урала», а краснодарская команда в тот же день на своем поле примет «Уфу».

Прямая речь

Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

— Достаточно неплохая игра. Да, 0:0, но обе команды хотели победить, имели моменты, но не забили. Действительно, мы проиграли много подборов в опорной зоне. Полузащитники «Краснодара» заходили в центр, смещались, создавали преимущество.

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Уже говорил, что все современные команды используют две схемы в сезоне. Мы — не исключение. Настраиваю ребят, чтобы мы могли переходить от тройки защитников к двойке. В сегодняшней игре Бийол и Дивеев отыграли здорово.

Просмотр пенальти в концовке? Это реальность. Все голы просматривают, все эпизоды. Игра теряет в эмоциях, но ничего не поделаешь. Ждал решение судьи, VAR, не более того. Естественно, хорошо, что пенальти в итоге не поставили.

Александр Ермакович, старший тренер «Краснодара»

— Интересная игра, достаточно интенсивная, с большим числом ударов по воротам. Нам не хватало точности, можно было лучше сыграть в завершение. А в целом — игра равная. Обе команды хотели выиграть, но, к сожалению. Я не судейский эксперт, но, на мой взгляд, пенальти был. Почему без замен? Никто не выпадал. Очень сложная игра, боялись, что футболисты со скамейки не попадут в игру. Конечно, мы поддерживали связь с Ганчаренко, это не мое личное решение, но наше решение совпало. Не хотели ничего менять.

Мне очень нравится, как играет ЦСКА. Угрозу можно ждать от любого игрока, команда становится все увереннее под руководством Алексея, лучше усваивает его требования. А мы в последнее время играем достаточно неплохо. Создаем много моментов. На мой взгляд, играем хорошо и надежно в обороне. Конечно, не без ошибок, но мне кажется, что мы сейчас в хорошем состоянии. Борьба за ЛЧ? Сложно загадывать, идем от игры к игре.

Матвей Сафонов, вратарь «Краснодара»

— Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее (смеется). Это была напряженная игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счет отчасти закономерный. Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль — это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплоченность в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству.