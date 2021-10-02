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    Не хватило лишь голов. ЦСКА и «Краснодар» выдали огненный матч на «ВЭБ Арене»

    Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью 0:0 с ФК «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было

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    Фрагмент матча
    Московский ЦСКА на своем поле поделил очки с «Краснодаром». Встреча вместила две штанги, 49 ударов на двоих, максимальную самоотдачу, но ни одного забитого мяча. Итоговый результат мог быть другим — но, в первую очередь, надо отдать должное голкиперу «быков» Сафонову, который выполнил несколько очень хороших сейвов.

    Ход матча

    3’ Очень агрессивно начал ЦСКА матч. Остро простреливал Ахметов с правого фланга, и атака едва не завершилась автоголом — Газинский едва не срезал мяч в собственные ворота.

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  • Сегодня

    • 16’ Вильена три удара подряд выполнил — и все попали в защитников ЦСКА. Опасно метался мяч в штрафной, но хозяева отбились.

    26’ Потеряли мяч гости, и москвичи тут же организовали, в ходе которой Эджуке на левом краю штрафной площади обыграл Рамиреса, после чего пробивал на силу с острого угла, но вратарь «Краснодара» не дрогнул, парировав мяч на угловой.

    ЦСКА — «Краснодар»

    33’ Кабелла принял мяч рядом с линией штрафной площади ЦСКА, левее центральной оси, откуда мощно пробивал в ближний нижний угол — мяч рядом с целью пролетел, а Акинфеев даже не пошевелился.

    36’ Эджуке с дальней дистанции мощно пробил по воротам «Краснодара» — мяч прошёл очень близко от левой штанги. Хотя Сафонов в броске ситуацию контролировал.

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  • Сегодня

    • 43’ С левого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади «Краснодара», откуда Чалов пробивал головой по воротам, но Сафонов среагировал и свою команду выручил.

    52’ ЦСКА левым флангом провел атаку, откуда Эджуке вырезал подачу на голову Заболотному, который пробивал с семи метров, но Сафонов в броске потащил сложный мяч.

    ЦСКА — «Краснодар»

    57’ Вильена с дальней дистанции мощно пробил по воротам ЦСКА, и Акинфееву удалось парировать мяч лишь перед собой. Но Бийолу удалось опередить Кордобу, который намеревался сыграть на добивании.

    61’ Обляков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади «быков», откуда последовала скидка на левый край вратарской площади. Зайнутдинов пробивал без помех головой, но Сафонову удалось совершить сэйв, парировав мяч на угловой.

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  • Вчера

    • 67’ Штанга спасла ЦСКА от пропущенного гола. Крыховяк мощно приложился и попал в правую от Акинфеева стойку ворот. На добивании оказался Кабелла, но его удар заблокировал Дивеев.

    77’ Теперь и «Краснодар» спасает штанга. С левого фланга Эджуке ворвался в штрафную площадку, обыграл Рамиреса, сместился в центр и пробил в дальнюю девятку — не попав совсем немного.

    ЦСКА — «Краснодар»

    89’ Кордоба на правом фланге продавил Мухина, вошёл в штрафную площадку ЦСКА и прострелил на Кабелла, но последний не сумел попасть по быстро движущемуся мячу.

    90+1’ Мяч попал в руку Дивеева в штрафной площади ЦСКА в одной из очередных атак «Краснодара».

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Игроки гостей требовали пенальти за фол защитника армейцев, арбитры ВАР долго принимали решение, но в итоге не стали назначать одиннадцатиметровый.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Краснодар 0:0
    ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Иван Обляков, Бактийор Зайнутдинов (Алан Дзагоев, 68'), Максим Мухин, Фёдор Чалов (Vladislav Yakovlev, 57'), Ильзат Ахметов, Чидера Эджук, Антон Заболотный Краснодар: Джон Кордоба, Виктор Классон, Эдуард Сперцян, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Юрий Газинский, Тонни Триндаде Вильена, Егор Сорокин, Кайо, Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов Предупреждения: Иван Обляков (26'), Кристиан Рамирес (60'), Vladislav Yakovlev (76'), Тонни Триндаде Вильена (82')

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком матча. Голипер провел на поле всю игру и отразил несколько опасных ударов.

    Следующие матчи

    ЦСКА набрал 17 очков и продолжает занимать пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», также имея в своем активе 17 очков, расположился на четвертом месте в чемпионате, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 11-м туре чемпионата России армейцы 17 октября в гостях сыграют против «Урала», а краснодарская команда в тот же день на своем поле примет «Уфу».

    Прямая речь

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

    — Достаточно неплохая игра. Да, 0:0, но обе команды хотели победить, имели моменты, но не забили. Действительно, мы проиграли много подборов в опорной зоне. Полузащитники «Краснодара» заходили в центр, смещались, создавали преимущество.

    Всё о футболе России

    Уже говорил, что все современные команды используют две схемы в сезоне. Мы — не исключение. Настраиваю ребят, чтобы мы могли переходить от тройки защитников к двойке. В сегодняшней игре Бийол и Дивеев отыграли здорово.

    Просмотр пенальти в концовке? Это реальность. Все голы просматривают, все эпизоды. Игра теряет в эмоциях, но ничего не поделаешь. Ждал решение судьи, VAR, не более того. Естественно, хорошо, что пенальти в итоге не поставили.

    Александр Ермакович, старший тренер «Краснодара»

    — Интересная игра, достаточно интенсивная, с большим числом ударов по воротам. Нам не хватало точности, можно было лучше сыграть в завершение. А в целом — игра равная. Обе команды хотели выиграть, но, к сожалению. Я не судейский эксперт, но, на мой взгляд, пенальти был. Почему без замен? Никто не выпадал. Очень сложная игра, боялись, что футболисты со скамейки не попадут в игру. Конечно, мы поддерживали связь с Ганчаренко, это не мое личное решение, но наше решение совпало. Не хотели ничего менять.

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    Мне очень нравится, как играет ЦСКА. Угрозу можно ждать от любого игрока, команда становится все увереннее под руководством Алексея, лучше усваивает его требования. А мы в последнее время играем достаточно неплохо. Создаем много моментов. На мой взгляд, играем хорошо и надежно в обороне. Конечно, не без ошибок, но мне кажется, что мы сейчас в хорошем состоянии. Борьба за ЛЧ? Сложно загадывать, идем от игры к игре.

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  • 30/09/2021

    • Матвей Сафонов, вратарь «Краснодара»

    — Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее (смеется). Это была напряженная игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счет отчасти закономерный. Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль — это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплоченность в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству.

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