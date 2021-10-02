Давление «Динамо» не принесло результата. «Крылья Советов» увезли три очка с «ВТБ Арены»

Нельзя сказать, что «Динамо» было хуже, однако результат остается таковым. Московский коллектив прервал свою двухматчевую победную серию, а самарцы исправились после поражения от «Зенита» (1:2).

Ход матча

5' Матч начался в обычном ритме. На 5 минуте хозяева усилиями Романцева попытались поправить статистику дальним ударом. Мяч был заблокирован защитой.

12' Даниил Фомин попытался пробить издали. Мяч прошел далеко от ворот.

18' «Динамо» насело на ворота соперника серией угловых. После трех стандартов подряд появился момент у Захаряна, который будучи в выгодной позиции, не сумел как следует пробить по мячу.

22' Неожиданно «Крылья Советов» выходят вперед. Отличный пас получил Роман Ежов. Будучи перед вратарем он сильно пробил в правый угол ворот. 1:0 в пользу самарцев.

30' «Динамо» имело не слишком много моментов после пропущенного мяча. Можно отметить удар Себастьяна Шиманьски со штрафного. Мяч попал в стенку.

40' Антон Зиньковский дальним ударом зарабатывает угловой для своей команды. Мяч попал в защитника. После подачи выше всех выпрыгнул Юрий Горшков, но удар пришелся по центру ворот и голкипер смог его отразить.

47' Второй тайм начался с попытки Шиманьски пробить издали. Он нанес неточный удар.

51' Автор гола Роман Ежов получил повреждение, но врачи поставили его на ноги.

58' Захарян упал в штрафной площади после контакта с соперником. Арбитр пенальти не поставил.

62' «Динамо» продолжает диктовать свой темп игры. Путем точным передач другу другу игроки московской команды контролируют мяч.

65' Себастьян Шиманьски снова взял на себя инициативу и пробил с линии штрафной, но снаряд полетел намного правее ворот.

68' Роман Ежов нанес очень опасный удар по воротам «Динамо» прямо из пределов штрафной площади. Мяч прошел рядом со створом.

73' Серия замен на поле и желтая карточка Захаряну.

82' «Динамо» не удается нанести прицельный удар. Команда все время пытается пройти оборону соперника путем навесов в штрафную. Самарцы справились с очередным навесом Захаряна.

90' Серия угловых у «Динамо», которые не приносят ему никакой практической пользы кроме статистики.

90+3' Вышедший на замену Игбун нанес удар по центру ворот. Вратарь «Крыльев» Иван Ломаев справился с этим ударом.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Крылья Советов 0:1 Гол: 0:1 Роман Ежов (23') Динамо: Игорь Лещук, Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Себастьян Шиманьски, Никола Моро (Сильвестр Игбун, 83'), Даниил Фомин (Clinton N'Jie, 72'), Денис Макаров, Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 56'), Arsen Zakharyan Крылья Советов: Иван Сергеев (Dmitri Tsypchenko, 90'), Антон Зиньковский (Данил Липовой, 73'), Максим Глушенков (Владислав Сарвели, 73'), Роман Ежов (Sergey Pinyaev, 90'), Danil Prutsev (Денис Якуба, 90'), Дмитрий Иванисеня, Юрий Горшков, Никита Чернов, Силвие Бегич, Мехди Зеффан, Иван Ломаев Предупреждения: Денис Макаров (11'), Никита Чернов (30'), Иван Ломаев (65'), Arsen Zakharyan (72'), Денис Якуба (90 + 6')

90+7' Матч завершился безрезультатным навесом Арсена Захаряна.

Роман Ежов — автор единственного гола и лучший игрок матча #ДинамоКрылья 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/TkADqUQ7ot — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 2, 2021

«Крылья Советов» добыли 3 очка на «ВТБ Арене», выиграв со счетом 1:0. Лучшим игроком поединка был выбран полузащитник самарской команды Роман Ежов, гол которого и принес гостям победу.

Турнирная таблица

После этого поражения «Динамо» пока что остается на второй позиции. У него 19 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре, 16 октября, команда сыграет в гостях у «Спартака».

Что касается «Крыльев Советов», то у них после четвертой победы 13 очков на счету. Коллектив Игоря Осинькина находится на 10 месте.

В следующем туре, 17 октября, гости сыграют с «Нижним Новгородом» на своем поле.

Прямая речь

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц

— До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты. Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин

— Очень интенсивная игра у «Динамо», самая интенсивная в РПЛ. Мы это понимали. И нам было сложно, особенно до гола. Мы воспользовались глубиной за спиной у соперника, благодаря чему мы забили гол. После этого характер встречи изменился. Мы понимали, что нам придётся оборонять счёт. Но на количество моментов у наших ворот это не повлияло.

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев

— Где-то нам чуть повезло. В принципе, играли на равных. Забили свой гол, могли доводить преимущество до более комфортного. Главное, что взяли три очка. Помню ли эпизод с Захаряном? Нет, не помню. Все эмоции в игре остались.

Все прогнозы на РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев

— Тяжелая игра с хорошим соперником, на хорошем стадионе. Вторая выездная игра. Сегодня на поле были две молодые команды с атакующим футболом. Мы, наверное, сегодня больше играли в контратаку. Дотерпели до конца, выиграли.