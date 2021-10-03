Московский «Спартак» одержал минимальную победу в Грозном над местным «Ахматом». Красно-белые превосходили соперника по всех статистическим показателям, а грозненцы даже не отреагировал на пропущенный гол — после него игра не изменилась практически никак. «Спартак» мог удвоить преимущество, но Бакаев не сумел реализовать пенальти.

Ход матча

3’ Агрессивно начинают матч хозяева поля: сразу пытаются забрать мяч себе и забрать инициативу. «Спартак» ответил своей атакой, но удар Промеса пришёлся в руки Гудиеву.

16’ Бакаев получил мяч справа, ушёл от Быстрова, обыграл Лысцова и сделал передачу на линию штрафной на Соболева, который на замахе убрал Тимофеева, но пробил над перекладиной.

21’ «Ахмат» мог открывать счёт. Конате из центра поля сделал разрезающий пас на ход Полярусу, который убегал на рандеву с Максименко. Однако Айртон успел догнать оппонента и заблокировал удар.

26’ Снова Полярус активен. С правого фланга сместился он в центр и пробил по воротам «Спартака» — Максименко достал мяч из ближнего угла.

41’ 0:1 Александр Соболев. Тимофеев грубо обрезался на своей половине поля, Литвинов перехватил мяч и сделал вертикальную разрезающую передачу вперёд. Соболев поставил спину Семёнову, убежал на рандеву с Гудиевым и спокойно покатил мяч мимо него в угол. (видео)

Классно перехватил мяч Руслан Литвинов, вырезал на Соболева, а тот уверенно реализовал выход один-на-один. Счёт открыт!#АхматСпартак pic.twitter.com/q1L92N1jHg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2021

45’ Тимофеев получил по ногам от Умярова метрах в тридцати от ворот «Спартака». Полярус решился на дальний удар со штрафного, мяч пролетел мимо двух спартаковцев и едва не юркнул в ворота.

47’ Опасно у ворот «Спартака». После навеса слева мяч перелетел через Кофрие на Харина, который бил с угла штрафной, но бельгиец успел подставить ногу, и мяч улетел на угловой.

66’ Нереализованный пенальти. Мозес ворвался в штрафную грозненского клуба и был сбит Лысцовым. Зелимхан Бакаев с «точки» пробил в правый от себя нижний угол, но Гудиев отразил удар, а потом выстоял и на добивании.

74’ После углового у ворот «Спартака» мяч отскочил к Тимофееву, который бил с левого угла вратарской. Однако хавбек затянул с выстрелом, и Кофрие успел его заблокировать.

82’ Ломовицкий пробил издали по воротам «Ахмата». Гудиев спокойно забирал мяч, но в последний момент его выпустил из рук. Правда, сам же вратарь успел накрыть футбольный снаряд, хотя Бакаев уже рвался на добивание.

90+2’ «Спартак» зарабатывает угловой — и уже максимально тянет время. Даже голкипер Максименко упал так, будто у него ногу свело.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Спартак 0:1 Гол: 0:1 Александр Соболев (41') Ахмат: Виталий Гудиев, Ризван Уциев (Зоран Нижич, 65'), Андрей Семёнов, Виталий Лысцов, Марат Быстров, Артём Тимофеев, Игорь Коновалов (Abubakar Inalkaev, 84'), Артём Полярус (Владислав Карапузов, 66'), Даниил Уткин (Senin Sebai, 65'), Евгений Харин, Мохамед Конате Спартак: Александр Соболев, Квинси Промес (Александр Ломовицкий, 77'), Зелимхан Бакаев (Михаил Игнатов, 87'), Айртон Лукас, Наиль Умяров, Руслан Литвинов (Даниил Денисов, 90'), Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Александр Максименко Предупреждения: Артём Тимофеев (38'), Руслан Литвинов (39'), Игорь Коновалов (56'), Виктор Мозес (71'), Айртон Лукас (84'), Александр Ломовицкий (90 + 6')

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго признан лучшим игроком матча с «Ахматом».

Следующие матчи

«Спартак» выиграл второй подряд матч в РПЛ и третий в целом. Столичный клуб набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» остался на 11-й строчке (12 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В 11-м туре РПЛ подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября), а грозненцы отправятся в гости к «Химкам» (17 октября).

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное. Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной.

Есть матчи, в которых нужно приспосабливаться к сопернику, погоде, полю. Одно дело — играть против «Наполи» в ЛЕ и совсем другое — против «Ахмата» в РПЛ. Это разные контексты. Я доволен своей командой, они здорово проявили себя в Неаполе и отлично сыграли сегодня, где-то мы были слишком прагматичны, но принимали решение исходя из каждого момента. Второй гол облегчил бы нам задачу, но все равно никаких проблем, идем дальше.

Зелимхан Бакаев, полузащитник «Спартака»

— Да, я вижу, что «Спартак» набрал форму хорошую. Сейчас перерыв в сборной и, надеюсь, мы станем еще сильнее, не растеряем ничего. Конечно, мы становимся лучше. Это говорят и результаты. Сейчас точно нельзя расслабляться, надо быть на фокусе. Эти три игры могут быть бесполезными, если мы начнем проигрывать. Надо выигрывать каждую игру. Подходить к играм надо так, будто мы последний раз играем.