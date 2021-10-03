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    «Локо» продолжает падение. В этот раз «красно-зеленые» проиграли «Ростову»

    Московский «Локомотив» на своем поле потерпел поражение со счетом 1:2 от «Ростова» в матче 10-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было

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    Фрагмент матча
    Московский «Локомотив» неплохо начал домашнюю встречу с «Ростовом» и даже быстро вышел вперед. Впрочем, досадный автогол и поздний мяч Дмитрия Полоза оставили подопечных Марко Николича без очков.

    Ход матча

    7’ Гирано Керк получил мяч от Константина Марадишвили на подступах к штрафной, быстро обработал его и резко пробил под правую штангу, но Сергей Песьяков в прыжке спас свою команду.

    9’ 1:0 Константин Марадишвили. В этот раз Керк прострелил справа в штрафную на Марадишвили, который в прыжке пробил головой под перекладину. Песьяков не среагировал. (видео)

    18’ Николай Комличенко плотно пробил по воротам с дальней дистанции — Даниил Худяков уверенно среагировал, забрав мяч в руки.

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    • 31’ 1:1 Гирано Керк (автогол). Наир Тикнизян попытался вынести мяч подальше ударом с разворота, однако попал прямиком в Керка, после чего снаряд срикошетил и оказался в сетке. Досадная ошибка игроков «Локомотива». (видео)

    34’ Хороший шанс для «Ростова»! Армин Гигович метров с тридцати мощно пробил под правую от себя стойку, после чего Худяков перевел снаряд кончиками пальцев на угловой.

    37’ Ответ «Локомотива»! Франсуа Камано зацепился за сложный мяч около чужой вратарской и скинул снаряд правее на Керка, после чего Песьяков просто каким-то чудом парировал его пушечный выстрел метров с семи.

    44’ Марадишвили прошел к лицевой линии и прострелил вдоль ворот на Камано, но Песьяков прервал передачу, ногой выбив мяч в поле.

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    59’ Момент у «Локомотива»! Федор Смолов пробил затылком в прыжке в ближний угол от линии вратарской — Песьяков среагировал и перевел на угловой.

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    • 60’ И вновь Смолов на острие! Федор нашел свободную зону в левой части штрафной, обыграл Песьякова и технично покатил мяч в направлении ворот, но Игорь Калинин успел выбить мяч ногой.

    65’ Опасно! Комличенко скинул мяч на границу штрафной, откуда выстрелил Гигович, после чего снаряд только с рикошетом от стойки улетел за лицевую.

    75’ Алексис Бека-Бека выстрелил с разворота под перекладину, теперь Песьяков отбил сферу прямо перед собой, а Смолов не успел на добивание.

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    • 77’ Очередной мощный удар от Гиговича! Метров с девятнадцати он пробил под перекладину, после чего не без труда перевел Худяков снаряд ладошками на угловой.

    88’ 1:2 Дмитрий Полоз. Гиговрич перевел мяч на Полоза к левому углу вратарской, откуда седьмой номер «Ростова» пробил низом прямиком под дальнюю от себя стойку. (видео)

    90+1’ Даниил Куликов выполнил навес на Дмитрия Баринова, который пробил головой рядом с правой штангой.

    90+4’ Прозвучал финальный свисток. «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Ростов 1:2
    Голы: 1:0 Константин Марадишвили (9'), 1:1 Гирано Керк (автогол) (31'), 1:2 Дмитрий Полоз (89') Локомотив: Daniil Khudyakov, Дмитрий Живоглядов (Максим Ненахов, 46'), Дмитрий Баринов, Пабло, Наяир Тикнизян, Константин Марадишвили (Виталий Лисакович, 78'), Даниил Куликов, Alexis Beka, Faustino Anjorin (Фёдор Смолов, 46'), Гирано Керк, Франсуа Камано (Рифат Жемалетдинов, 68') Ростов: Николай Комличенко, Pontus Almqvist, Armin Gigovic, Danila Sukhomlinov (Хорен Байрамян, 67'), Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Игорь Калинин (Николай Поярков, 71'), Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев, Сергей Песьяков Предупреждения: Pontus Almqvist (68'), Хорен Байрамян (71'), Пабло (73'), Сергей Песьяков (90 + 4')

    Следующие матчи

    «Локомотив», набрав 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», имея в активе 9 баллов, поднялся на 13-ю строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Железнодорожники» 16 октября отправятся в гости к казанскому «Рубину». В этот же день «желто-синие» на выезде сыграют с «Сочи».

    Прямая речь

    Марко Николич, главный тренер «Локомотива

    — Перед нами была сегодня возможность выйти на вторую позицию. Странный тур, мало лидеров победили, не знаю, что там в Грозном, но домашних побед вообще нет почти. В последних матчах у нас не получается играть так, как мы хотим. Чувствую ли я поддержку клуба и как переношу поражения? С января это второе поражение. Я занимаюсь своей работой, я всегда сконцентрирован на работе. Нет времени унывать из-за поражения, нужно двигаться дальше и не оборачиваться назад.

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    • Заур Тедеев, исполняющий обязанности главного тренера "Ростова"

    — Мы сделали акцент на физическую подготовку. Понимали, что силы у команды "Локомотив" не бесконечны. Что будем улучшать во время перерыва? Психологический аспект, конечно. Будем говорить нашим футболистам, что они способны большее. Чуть-чуть поправим тактическую составляющую, да и все.

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