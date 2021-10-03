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    Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022

    Подборка картинок и видосов со всеми «прелестями» новой игры

    Игры Konami PES 2022
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    Скрин из eFootball 2022Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022 Фрагмент матчаНе хватило лишь голов. ЦСКА и «Краснодар» выдали огненный матч на «ВЭБ Арене» «Атлетико» — «Барселона»Примера. «Атлетико» обыграл «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола»
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    Скрин из eFootball 2022
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    Скрин из eFootball 2022
    В конце сентября состоялся релиз eFootball 2022. Вместо обновленного геймплея и графики, пользователи столкнулись с кучей внутриигровых поломок. Освещаем этот эпик фейл от KONAMI.
    Выход в свет новой игры ​​eFootball 2022 навсегда запомнится позором разработчиков, подсунувших геймерам сломанный симулятор, который, к счастью, в онлайн-магазинах был бесплатным.

    KONAMI похоронила легендарную франшизу PES, представив фанатам этот трэш.

    Вот так, например, выглядят сильнейшие футболисты в игре — Криштиану и Лео Месси.

    Месси и Роналду в eFootball 2022
    twitter.com

    Очевидно, Криш в eFootball 2022 имеет явное сходство с тем легендарным бюстом в аэропорту Мадейры, который тоже был когда-то мемным.

    Криштиану и его бюст
    google.com

    Со своей новой бандой в «МЮ» Роналду также успел отпраздновать гол командным селфи. Отдельное внимание стоит обратить на коммент одного из пользователей Твиттера.

    Командное фото
    twitter.com

    Культовый мемас с Джоуи Триббиани также пригодился. И не поспоришь, от игры ждали совсем не этого.

    Ожидания от графики
    facebook.com

    Судя по графике, именно таким запомнили разработчики eFootball 2022 Месси во время его празднования гола на «Бернабеу».

    Месси тащит команду в Мадриде
    twitter.com

    А вот Лео уже тащит «ПСЖ» во встрече с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

    Лео в ЛЧ
    twitter.com

    Если продолжать говорить о Месси или вспоминать его бывший клуб, то стоит представить безымянную картинку из Фейсбука. Возможно, это Рональд Куман, пытающийся скрыться от прессы после поражения «Барсы» на «Ванда Метрополитано».

    Баг с безликим тренером в eFootball 2022
    facebook.com

    А вот так выглядел бы каждый, кто добровольно решил променять «Реал» на команду, которой руководит Сульшер.

    Рафаэль Варан в eFootball 2022
    google.com

    «Игрок доволен тем, что судья умер», пишет Твиттер-юзер под этим замечательным скрином eFootball.

    Баг с судьей в eFootball 2022
    twitter.com

    Стоит напомнить, что игра получила 92% негативных отзывов в Steam. Возможно, это число будет расти. Интересно, с чего вдруг?

    Баги в eFootball 2022
    twitter.com

    Новый движок, говорили они, обещая максимальную реалистичность. Ну-ну…

    Лица игроков в eFootball 2022
    facebook.com

    Но вот что плохого разработчикам сделали болельщики? Говорят, этот скрин сделан на некстген-консолях.

    Болельщики в eFootball 2022
    twitter.com

    Стоит отметить, что дизайнеры все же старались оцифровывать футболистов.

    Процесс моделирования глазами разработчиков
    twitter.com

    Ну а на основе новой графики люди любезно предложили KONAMI новую обложку.

    Альтернативная обложка для eFootball 2022
    google.com

    Видосами с новым движком Unreal Engine игроки также не перестают делиться. Вот что может быть проще удара от ворот?

    Мануэль Нойер уже не тот, это можно заметить даже в eFootball 2022.

    А вот так вчера выглядела «Барса» в матче с «Атлетико», правда, без забитых мячей.

    Напоследок предлагаем насладиться гимном сборной Португалии, учитывая, что скоро возобновится Лига наций.

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