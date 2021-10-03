Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022

KONAMI похоронила легендарную франшизу PES, представив фанатам этот трэш.
Вот так, например, выглядят сильнейшие футболисты в игре — Криштиану и Лео Месси.
Очевидно, Криш в eFootball 2022 имеет явное сходство с тем легендарным бюстом в аэропорту Мадейры, который тоже был когда-то мемным.
Со своей новой бандой в «МЮ» Роналду также успел отпраздновать гол командным селфи. Отдельное внимание стоит обратить на коммент одного из пользователей Твиттера.
Культовый мемас с Джоуи Триббиани также пригодился. И не поспоришь, от игры ждали совсем не этого.
Судя по графике, именно таким запомнили разработчики eFootball 2022 Месси во время его празднования гола на «Бернабеу».
А вот Лео уже тащит «ПСЖ» во встрече с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.
Если продолжать говорить о Месси или вспоминать его бывший клуб, то стоит представить безымянную картинку из Фейсбука. Возможно, это Рональд Куман, пытающийся скрыться от прессы после поражения «Барсы» на «Ванда Метрополитано».
А вот так выглядел бы каждый, кто добровольно решил променять «Реал» на команду, которой руководит Сульшер.
«Игрок доволен тем, что судья умер», пишет Твиттер-юзер под этим замечательным скрином eFootball.
Стоит напомнить, что игра получила 92% негативных отзывов в Steam. Возможно, это число будет расти. Интересно, с чего вдруг?
Новый движок, говорили они, обещая максимальную реалистичность. Ну-ну…
Но вот что плохого разработчикам сделали болельщики? Говорят, этот скрин сделан на некстген-консолях.
Стоит отметить, что дизайнеры все же старались оцифровывать футболистов.
Ну а на основе новой графики люди любезно предложили KONAMI новую обложку.
Видосами с новым движком Unreal Engine игроки также не перестают делиться. Вот что может быть проще удара от ворот?
O novo PES ta tao criminoso quanto eu achei que fosse ser #eFootball2022 pic.twitter.com/ZuEEYKwNye— ;-; (@J___Lucas) September 30, 2021
Мануэль Нойер уже не тот, это можно заметить даже в eFootball 2022.
Des gros bugs sur #eFootball2022 dès sa sortie...pic.twitter.com/BxMexAy34B— beFIFA 🎮 #FIFA22 (@_beFIFA) October 1, 2021
А вот так вчера выглядела «Барса» в матче с «Атлетико», правда, без забитых мячей.
Dembélé cada vez que juega 😂😂😂#eFootball2022 pic.twitter.com/wWCNY0DlM3— PES PRIMICIAS ❁ (@PesPrimicias) October 1, 2021
Напоследок предлагаем насладиться гимном сборной Португалии, учитывая, что скоро возобновится Лига наций.
😭😭😭😭😭😭 non la c’est trop c’est bon #eFootball2022 #KONAMI #Fifa22— 👑ICICESTPARIS👑 (@Prince_7Jr) September 30, 2021
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