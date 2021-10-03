Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022

В конце сентября состоялся релиз eFootball 2022. Вместо обновленного геймплея и графики, пользователи столкнулись с кучей внутриигровых поломок. Освещаем этот эпик фейл от KONAMI.

Выход в свет новой игрынавсегда запомнится позором разработчиков, подсунувших геймерам сломанный симулятор, который, к счастью, в онлайн-магазинах был бесплатным.

KONAMI похоронила легендарную франшизу PES, представив фанатам этот трэш.

Вот так, например, выглядят сильнейшие футболисты в игре — Криштиану и Лео Месси.

Месси и Роналду в eFootball 2022 twitter.com

Очевидно, Криш в eFootball 2022 имеет явное сходство с тем легендарным бюстом в аэропорту Мадейры, который тоже был когда-то мемным.

Криштиану и его бюст google.com

Со своей новой бандой в «МЮ» Роналду также успел отпраздновать гол командным селфи. Отдельное внимание стоит обратить на коммент одного из пользователей Твиттера.

Командное фото twitter.com

Культовый мемас с Джоуи Триббиани также пригодился. И не поспоришь, от игры ждали совсем не этого.

Ожидания от графики facebook.com

Судя по графике, именно таким запомнили разработчики eFootball 2022 Месси во время его празднования гола на «Бернабеу».

Месси тащит команду в Мадриде twitter.com

А вот Лео уже тащит «ПСЖ» во встрече с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

Лео в ЛЧ twitter.com

Если продолжать говорить о Месси или вспоминать его бывший клуб, то стоит представить безымянную картинку из Фейсбука. Возможно, это Рональд Куман, пытающийся скрыться от прессы после поражения «Барсы» на «Ванда Метрополитано».

Баг с безликим тренером в eFootball 2022 facebook.com

А вот так выглядел бы каждый, кто добровольно решил променять «Реал» на команду, которой руководит Сульшер.

Рафаэль Варан в eFootball 2022 google.com

«Игрок доволен тем, что судья умер», пишет Твиттер-юзер под этим замечательным скрином eFootball.

Баг с судьей в eFootball 2022 twitter.com

Стоит напомнить, что игра получила 92% негативных отзывов в Steam. Возможно, это число будет расти. Интересно, с чего вдруг?

Баги в eFootball 2022 twitter.com

Новый движок, говорили они, обещая максимальную реалистичность. Ну-ну…

Лица игроков в eFootball 2022 facebook.com

Но вот что плохого разработчикам сделали болельщики? Говорят, этот скрин сделан на некстген-консолях.

Болельщики в eFootball 2022 twitter.com

Стоит отметить, что дизайнеры все же старались оцифровывать футболистов.

Процесс моделирования глазами разработчиков twitter.com

Ну а на основе новой графики люди любезно предложили KONAMI новую обложку.

Альтернативная обложка для eFootball 2022 google.com

Видосами с новым движком Unreal Engine игроки также не перестают делиться. Вот что может быть проще удара от ворот?

O novo PES ta tao criminoso quanto eu achei que fosse ser #eFootball2022 pic.twitter.com/ZuEEYKwNye — ;-; (@J___Lucas) September 30, 2021

Мануэль Нойер уже не тот, это можно заметить даже в eFootball 2022.

А вот так вчера выглядела «Барса» в матче с «Атлетико», правда, без забитых мячей.

Напоследок предлагаем насладиться гимном сборной Португалии, учитывая, что скоро возобновится Лига наций.