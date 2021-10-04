«Реал» не выиграет трофеи с такой игрой

В восьмом туре испанской Примеры «Реал» сенсационно проиграл на выезде «Эспаньолу» (1:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Реалу» по-прежнему не хватает остроты в атаке

«"Эспаньол", безусловно, рад победе, а "Реалу" впору снова сожалеть о том, что ему не хватает остроты в атаке, поскольку мадридцы доминировали по ходу матча. Карло Анчелотти должен заставить свою команду загореться, чтобы эта внезапная осечка не стала символом их сезона», — отмечает в резюме матча Goal.com.

«"Эспаньол" последовал примеру тираспольского "Шерифа" и одержал впечатляющую победу над "Реалом" со счетом 2:1. Поражение в Каталонии — первое поражение для Карло Анчелотти в чемпионате 2021/22. Итальянец также признал, что его команда переживает самый большой кризис в сезоне», — говорится на передовице Mundo Deportivo.

«Реал» приближается к кризису

«"Реал" уже провел три матча кряду без побед, что довольно серьезно для команды, претендующей на титул. Вдобавок к этому мадридцы потерпели два поражения кряду, первое из которых произошло на "Сантьяго Бернабеу" против молдавской команды, а второго — от только повысившегося в классе соперника, что сделало ситуацию ужасной», — рассуждает Хосе Висенте на страницах Marca в материале под заголовком «Мадридцы не выиграют трофеи с такой игрой».

«Королевский клуб приближается к кризису, но это футбол. Казалось, что подопечные Карло Анчелотти были готовы завоевать мир после разгрома "Сельты" и "Мальорки", а также победы над "Интером" и "Валенсией", но в течение нескольких дней превратились в непредсказуемый коллектив с точки зрения результатов. и Анчелотти тасует состав и сочетания в поиске стиля игры. Такую команду, как "Реал", не стоит превращать в подобие миксера».

Блеска Бензема оказалось мало для успеха «Реала»

«Эта неудача сильно отличается от поражения от "Шерифа", которое было неприятным, но в некоторой степени можно считать случайностью, однако на этот раз "Реал" сыграл просто плохо. Гости сыграли по схеме 4-4-2 с Тони Кроосом на позиции Каземиро, и стало ясно, что немец не полностью восстановился после травмы. "Сливочные" плохо атаковали и плохо защищались. После перерыва они перешли на 4-3-3, и Родриго заменил Эдуардо Камавингу», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

«Они начали выглядеть лучше в атаке, но их уязвимость в обороне быстро позволила "Эспаньолу" сделать счет 2:0. Затем Анчелотти вмешался снова, выпустив Каземиро и Луку Йовича (а позже и Эдена Азара), в результате чего на поле оказалось лишь два полузащитника, как в 1960-х годах, когда команды часто играли по схеме 4-2-4, и благодаря Бензема это почти помогло — он был единственным в составе гостей, кто соответствовал ожиданиям от королевского клуба».

«Реал» по-прежнему плох в обороне

«Две осечки за последнюю неделю — ничья с "Вильярреалом" и затем поражение от "Шерифа" в Лиге чемпионов — означает, что "Реал" остро нуждался в победе, чтобы восстановить уверенность в себе. "Эспаньол" выглядел как идеальный соперник — команда, которую мадридцы обыграли 13 из своих предыдущих 14 матчей Ла Лиги, но вместо этого поединков выдался весьма сложным. И проблемы обороны "Реала" остаются в центре внимания весь сезон», — отмечает в материале ESPN Алекс Киркленд.

«Частично проблема связана с травмами — в этой игре отсутствовали Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Марсело — в то время как некоторые растущие проблемы были неизбежны после ухода основной пары центрбеков Рамос — Варан. Тем не менее, мадридцы совершали довольно простые ошибки. И если "Сливочные" хотят что-то выиграть в этом сезоне, им необходимо серьезное улучшение в этой линии поля».