ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Реал» не выиграет трофеи с такой игрой

    Реакция прессы на матч «Эспаньол» — «Реал»

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Эспаньол Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» не выиграл третий матч кряду«Реал» не выиграет трофеи с такой игрой Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 28 сентября — 4 октября «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 20:34
    • Понсе пропустит около трех месяцев из-за травмы колена
  • 17:37
    • Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады-2020
  • 16:34
    • Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче с «Фиорентиной»
  • 15:49
    • Халеп выступит на Кубке Кремля
  • 15:36
    • РФС подтвердил серьезность травмы Головина
  • 14:42
    • Головин пропустит из-за травмы три недели
  • 13:29
    • «Просил отпустить меня». Мбаппе подтвердил, что хотел перейти в «Реал» этим летом
    Все новости спорта
    «Реал» не выиграл третий матч кряду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» не выиграл третий матч кряду
    В восьмом туре испанской Примеры «Реал» сенсационно проиграл на выезде «Эспаньолу» (1:2). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Реалу» по-прежнему не хватает остроты в атаке

    «"Эспаньол", безусловно, рад победе, а "Реалу" впору снова сожалеть о том, что ему не хватает остроты в атаке, поскольку мадридцы доминировали по ходу матча. Карло Анчелотти должен заставить свою команду загореться, чтобы эта внезапная осечка не стала символом их сезона», — отмечает в резюме матча Goal.com.

  • Будущее Кумана становится все более туманным, но игроки «Барсы» верят в борьбу за титул
  • «Барселона» вновь потеряла очки в Ла Лиге, не сумев обыграть «Кадис»
  • 24/09/2021

    • «"Эспаньол" последовал примеру тираспольского "Шерифа" и одержал впечатляющую победу над "Реалом" со счетом 2:1. Поражение в Каталонии — первое поражение для Карло Анчелотти в чемпионате 2021/22. Итальянец также признал, что его команда переживает самый большой кризис в сезоне», — говорится на передовице Mundo Deportivo.

    «Реал» приближается к кризису

    «"Реал" уже провел три матча кряду без побед, что довольно серьезно для команды, претендующей на титул. Вдобавок к этому мадридцы потерпели два поражения кряду, первое из которых произошло на "Сантьяго Бернабеу" против молдавской команды, а второго — от только повысившегося в классе соперника, что сделало ситуацию ужасной», — рассуждает Хосе Висенте на страницах Marca в материале под заголовком «Мадридцы не выиграют трофеи с такой игрой».

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Королевский клуб приближается к кризису, но это футбол. Казалось, что подопечные Карло Анчелотти были готовы завоевать мир после разгрома "Сельты" и "Мальорки", а также победы над "Интером" и "Валенсией", но в течение нескольких дней превратились в непредсказуемый коллектив с точки зрения результатов. и Анчелотти тасует состав и сочетания в поиске стиля игры. Такую команду, как "Реал", не стоит превращать в подобие миксера».

    Блеска Бензема оказалось мало для успеха «Реала»

    «Эта неудача сильно отличается от поражения от "Шерифа", которое было неприятным, но в некоторой степени можно считать случайностью, однако на этот раз "Реал" сыграл просто плохо. Гости сыграли по схеме 4-4-2 с Тони Кроосом на позиции Каземиро, и стало ясно, что немец не полностью восстановился после травмы. "Сливочные" плохо атаковали и плохо защищались. После перерыва они перешли на 4-3-3, и Родриго заменил Эдуардо Камавингу», — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

  • «Реал» проиграл «Шерифу». Такие поражения уже стали для «сливочных» традицией
  • «Реал» неудачно вернулся на «Бернабеу» в Лиге чемпионов
  • 29/09/2021

    • «Они начали выглядеть лучше в атаке, но их уязвимость в обороне быстро позволила "Эспаньолу" сделать счет 2:0. Затем Анчелотти вмешался снова, выпустив Каземиро и Луку Йовича (а позже и Эдена Азара), в результате чего на поле оказалось лишь два полузащитника, как в 1960-х годах, когда команды часто играли по схеме 4-2-4, и благодаря Бензема это почти помогло — он был единственным в составе гостей, кто соответствовал ожиданиям от королевского клуба».

    «Реал» по-прежнему плох в обороне

    «Две осечки за последнюю неделю — ничья с "Вильярреалом" и затем поражение от "Шерифа" в Лиге чемпионов — означает, что "Реал" остро нуждался в победе, чтобы восстановить уверенность в себе. "Эспаньол" выглядел как идеальный соперник — команда, которую мадридцы обыграли 13 из своих предыдущих 14 матчей Ла Лиги, но вместо этого поединков выдался весьма сложным. И проблемы обороны "Реала" остаются в центре внимания весь сезон», — отмечает в материале ESPN Алекс Киркленд.

  • Финансовый кризис «Барселоны»: Месси ушел, уйдет ли Куман?
  • У каталонского клуба почти нет свободных средств на контракт с новым наставником
  • 02/10/2021

    • «Частично проблема связана с травмами — в этой игре отсутствовали Дани Карвахаль, Ферлан Менди и Марсело — в то время как некоторые растущие проблемы были неизбежны после ухода основной пары центрбеков Рамос — Варан. Тем не менее, мадридцы совершали довольно простые ошибки. И если "Сливочные" хотят что-то выиграть в этом сезоне, им необходимо серьезное улучшение в этой линии поля».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коринтианс — Баия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  4.54
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  4.62
  • Экспресс дня 5 октября
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры