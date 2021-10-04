Трансферный дайджест. 28 сентября — 4 октября

Килиан Мбаппе

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 22 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе все никак не успокоится и мечтает о переходе в «Реал».

По данным As, непростая атмосфера в парижской команде, ухудшение отношений с Неймаром, а также критика со стороны болельщиков, которые освистывают Мбаппе во время каждой игры, укрепили Килиана в мысли о том, что он хочет продолжить карьеру в Мадриде.

Француз отклонил все предложения «Пари Сен-Жермен» о новом контракте и будет давить на клуб, чтобы оказаться в «Реале» уже в январе.

Мбаппе недавно признался, что просил парижан отпустить его в Мадрид еще летом, но осуществить планы не удалось.

Килиан Мбаппе Нападающий «Пари Сен-Жермен» Я просил, чтобы «ПСЖ» отпустил меня, потому что не планировал продлевать контракт и хотел, чтобы клуб получил деньги, на которые мог бы подписать достойную замену. Этот клуб многое дал мне, я был всем доволен на протяжении четырех лет, проведенных здесь, и по-прежнему всем доволен. Я заявил об этом как можно раньше, чтобы у клуба было время отреагировать. Хотел, чтобы все выиграли от этой сделки, чтобы все остались довольны. И я говорил, что останусь, если клуб меня не отпустит. Мне лично не нравились высказывания о том, что я уйду в последнюю неделю августа, ведь я заявил о своем желании уйти еще в июле.

В «Реале» тоже активно обсуждают возможный приезде Мбапп. В частности, отзыв о нем дал Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти Главный тренер «Реала» Если он перейдет, то получит удовольствие от игры за нас. «Реал» — величайший клуб мира.

Похоже, переубедить Мбаппе уже не получится, и он точно окажется в «Реале». Вопрос лишь в том, переедет он в столицу Испании зимой или летом.

Наш прогноз: «Реал».

Флориан Вирц

«Байер», полузащитник, 18 лет

Флориан Вирц globallookpress.com

Молодой полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал все больше привлекать к себе внимание не только широкой публики, но и топ-клубов.

Так, журналист Bild Кристиан Фальк написал о том, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич провел неофициальные переговоры с отцом Вирца, который также выполняет функции агента 18-летнего игрока.

Немец открыт к переходу в «Баварию», он действительно хочет продолжить карьеру в этом клубе. На данный момент план обеих сторон заключается в том, что Вирц переедет в Мюнхен через два года.

В то же время отец Вирца заверил, что ближайшие два года его сын точно проведет в «Байере», а вот что будет дальше — большой вопрос.

Ханс-Йоахим Вирц Отец и агент полузащитника «Байера» Флориан однозначно хочет играть важную роль в «Байере» на протяжении двух ближайших лет. Что будет дальше — неизвестно. Сейчас он полностью сконцентрирован на «Байере» и сборной Германии.

Очевидно, что в ближайшее время Вирц никуда не собирается, но если он продолжит играть в том же духе, то у нас практически нет сомнений в том, что «Бавария» его перехватит. Мюнхенцы большие профессионалы в том, чтобы лишать прямых конкурентов по Бундеслиге ценных активов.

Наш прогноз: «Бавария» после 2023 года.

Виктор Осимхен

«Наполи», нападающий, 22 года

Виктор Осимхен globallookpress.com

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен привлек внимание европейских топ-клубов, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, форварда хотят купить «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

При этом неаполитанцы пока не сильно настроены отпускать Осимхена, а если и сделают это, то как минимум за 120 миллионов евро.

Срок действующего контракта 22-летнего нападающего с «Наполи» истекает в 2025 году, а это значит, что ему в любом случае придется получить одобрение руководства на трансфер.

Поскольку «Наполи» хорошо известен своей несговорчивостью в переговорах, предположим, что в ближайшее время Осимхен никуда не уйдет.

Наш прогноз: «Наполи».

Серж Орье

Свободный агент, защитник, 28 лет

Серж Орье globallookpress.com

Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье, скорее всего, продолжит карьеру в Испании, сообщает L’Equipe.

По информации издания, ивуариец активно ведет переговоры с «Вильярреалом», с которым обсуждает последние детали сделки.

Главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери хорошо знаком с Орье по совместной работе в «Пари Сен-Жермен».

Ранее появилась информация о том, что защитник хотел бы остаться в Англию, а им интересуются клубы из России и Франции.

Впрочем, раз уж вариантов в английской Премьер-лиге на нашлось, то испанская Примера — не самый худший выбор в данной ситуации.

Наш прогноз: «Вильярреал».

Руслан Малиновский

«Аталанта», полузащитник, 28 лет

Руслан Малиновский globallookpress.com

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский интересен «Интеру», информирует Calciomercato.com.

Как стало известно изданию, миланский клуб уже давно следит за украинским игроком, который совсем недавно поразил ворота «нерадзурри» в матче чемпионата Италии.

Источник заявил, что если «дама» получит предложение по хавбеку, то запросит более 30 миллионов евро.

В 2019 году «Аталанта» заплатила за Малиновского 13 миллионов евро «Генку». С тех пор полузащитник добился прогресса и стал футболистом основного состава. В прошлом сезоне он разделил с Ромелу Лукаку звание лучшего ассистента Серии А.

Такой игрок, как Малиновский, точно пригодился бы «Интеру», но что-то нам подсказывает, что «Аталанта» точно не захочет от него отказываться, тем более за относительно малые деньги.

Наш прогноз: «Аталанта».

Вильмар Барриос

«Зенит», полузащитник, 27 лет

Вильмар Барриос globallookpress.com

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Diario Gol.

По данным источника, в услугах колумбийца заинтересованы «Атлетико» и «Севилья».

Диего Симеоне хочет усилить полузащиту команды, и Барриос — один из футболистов, которые привлекают внимание «матрасников».

«Севилья» уже контактировала с агентом игрока относительно возможного перехода зимой.

Сам Барриос не возражает против того, чтобы попробовать себя в Ла Лиге.

Полагаем, будущее хавбека во многом будет зависеть от выступления «Зенита» в Лиге чемпионов, но пока предположим, что он никуда не уйдет, учитывая финансовые проблемы испанских клубов.

Наш прогноз: «Зенит».

Андре Онана

«Аякс», вратарь, 25 лет

Андре Онана globallookpress.com

Вратарь «Аякса» Андре Онана сменит клуб в во время летнего межсезонья, пишет журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По его данным, камерунский игрок отказался продлевать контракт с нидерландским клубом, поэтому станет свободным агентом.

Интерес к Онана ранее проявляла «Барселона», но, пожалуй, главным претендентом на него является миланский «Интер».

Беппе Маротта Генеральный директор «Интера» Спортивный директор Аузилио с коллегами активно изучает рынок. Добавить нечего, это обычный рабочий процесс. А так это интересный вратарь, но у нас есть отличный голкипер, и мы дорожим им.

Конечно, Самир Ханданович — хороший вратарь, но ему уже 37 лет, так что Онана «Интеру» точно не помешает с прицелом на будущее.

Наш прогноз: «Интер».