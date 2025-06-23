Самсонова — Синякова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 23 июня 2025 года

Самсонова
Для Людмилы это уже третий турнир на траве в этом месяце.
На минувшей неделе российская теннисистка дошла до полуфинала в Берлине, где проиграла китаянке Синьюй Ван.
Зато в остальных раундах Самсонова выиграла у Наоми Осаки, Джессики Пегулы и Аманды Анисимовой (6:1, 6:1).
При этом в Хертогенбосе Самсонова уступила в первом круге 196-й ракетке мира Карсон Брэнстайн.
В текущем сезоне Людмила провела уже 35 матчей — и на этом отрезке у нее 20 побед и 15 поражений.
Синякова
Катерина тем временем приехала на один из своих самых любимых турниров.
В 2023-м Синякова выиграла здесь титул, а в 2021-м дошла до финала. В прошлом сезоне она тоже достойно выступила в Бад-Хомбурге, сумев дойти до четвертьфинала.
На этот раз Синяковой пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. В отборе она выиграла у Армони Тан и Эшлин Крюгер.
Интересно, что перед этим Катерина обыграла Крюгер в финале квалификации «пятисотника» в Берлине. В столице Германии чешская теннисистка проиграла во втором круге Елене Рыбакиной.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.60, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.27.
Прогноз: Людмила проиграла два из трех матчей против Катерины, и в обоих случаях она уступила чешке в Бад-Хомбурге — в 2023-м и 2024 году. При этом во всех предыдущих случаях им понадобился дополнительный сет. Скорее всего, не менее напряженным будет и предстоящий матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.