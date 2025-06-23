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    Самсонова снова проиграет Синяковой в Бад-Хомбурге?

    Самсонова — Синякова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Синякова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Катерины Синяковой в первом круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Синякова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Самсонова

    Для Людмилы это уже третий турнир на траве в этом месяце.

    На минувшей неделе российская теннисистка дошла до полуфинала в Берлине, где проиграла китаянке Синьюй Ван.

    Зато в остальных раундах Самсонова выиграла у Наоми Осаки, Джессики Пегулы и Аманды Анисимовой (6:1, 6:1).

    При этом в Хертогенбосе Самсонова уступила в первом круге 196-й ракетке мира Карсон Брэнстайн.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Людмила провела уже 35 матчей — и на этом отрезке у нее 20 побед и 15 поражений.

    Синякова

    Катерина тем временем приехала на один из своих самых любимых турниров.

    В 2023-м Синякова выиграла здесь титул, а в 2021-м дошла до финала. В прошлом сезоне она тоже достойно выступила в Бад-Хомбурге, сумев дойти до четвертьфинала.

    На этот раз Синяковой пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. В отборе она выиграла у Армони Тан и Эшлин Крюгер.

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    Интересно, что перед этим Катерина обыграла Крюгер в финале квалификации «пятисотника» в Берлине. В столице Германии чешская теннисистка проиграла во втором круге Елене Рыбакиной.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.60, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.27.

    Прогноз: Людмила проиграла два из трех матчей против Катерины, и в обоих случаях она уступила чешке в Бад-Хомбурге — в 2023-м и 2024 году. При этом во всех предыдущих случаях им понадобился дополнительный сет. Скорее всего, не менее напряженным будет и предстоящий матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Самсонова — Синякова?

    Матч Самсонова — Синякова состоится 23 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Самсонова — Синякова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Самсонова — Синякова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Самсонова — Синякова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Самсонова — Синякова?

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.60, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.27.

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