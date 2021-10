Альтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро

Итальянская беспроигрышная серия из 37 матчей подряд завершилась поражением в Милане от испанцев. Сборная Испании, оставшаяся без ключевых игроков, сумела реализовать свои моменты и больше тайма играла в большинстве, в итоге в финал Лиги наций вышла именно команда Луиса Энрике.

Ход матча

5’ Прошла опасная атака сборной Италии и Кьеза нанес неплохой удар из-за пределов штрафной площади. Унай в прыжке мяч отбил, оставив не у дел Инсинье, который уже набегал на добивание.

13’ Ответили испанцы, Пабло Сарабия пролетел по левому флангу, прострелил в центр на Оярсабаля, который в касание по воротам намеревался пробить, но его накрыл Бастони/

17’ 0:1 Ферран Торрес. Маркос Алонсо отдал отличную передачу на ход Оярсабалю, который вырезал идеальный пас в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Торрес сходу переправил мяч в дальний угол — от штанги снаряд залетел в створ.

19’ Доннарумма себе чуть гол не привёз. Маркос Алонсо с лёта пробил с угла штрафной сборной Италии, мяч выскользнул из рук голкипера и угодил в штангу. Бонуччи вовремя подоспел и вынес мяч на угловой.

30’ Эффектно разыграли штрафной игроки сборной Италии. Инсинье низом сделал передачу на ход Берелле, который слева в штрафную ворвался, но Гави поставил корпус, заставив на себе фолить.

34’ Бернардески вошёл с фланга в штрафную сборной Испании и пробил, Унай Симон в штангу мяч перевёл.

35’ И тут же ещё один момент у итальянцев. Жоржиньо отыграл налево на Эмерсона, который прострелил в центр, и набежавший Инсинье оказался один на один перед Симоном, но не смог из выгодной позиции в створ попасть.

42’ Удаление. Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи в борьбе приложил локтем Серджи Бускетса и получил вторую желтую карточку.

Примечательно, что первую карточку итальянец получил десятью минутами ранее за постоянные споры с арбитром Сергем Карасевым.

45+2’ 0:2 Ферран Торрес. Прошла быстрая атака испанцев левым флангом. Оярсабаль выполнил мягкую и зрячую подачу за спину Эмерсону, и Торрес с линии вратарской головой аккуратно переправил мяч в угол ворот Доннаруммы.

50’ Экстренную замену пришлось испанцам готовить — Йереми Пино вышел на поле вместо Феррана Торреса, и над автором дубля на скамье запасных начали колдовать врачи.

🇪🇸 Ferran Torres has now scored 12 goals in 21 games for Spain ⚽️⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/SlVsKKUq6Q — UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021

63’ Пино справа забрался в штрафную сборной Италии, без проблем обыграл Эмерсона и навесил на дальнюю штангу. Отклеился от защитника Оярсабаль, пробил головой, но в ближний угол не попал — рядом со штангой.

78’ Маркос Алонсо слева подключился к атаке сборной Испании, вырвался на ворота, мощно пробил низом — Доннарумма справился. Атака продолжилась, и уже Хиль пробивал, но его накрыл защитник.

🇮🇹 Italy back in it! Lorenzo Pellegrini with a simple finish from close range ⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/Frkz1zuhIb — UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021

83’ 1:2 Лоренцо Пеллегрини . После углового Пау Торрес не добрался до мяча в центральном круге, в итоге Кьеза его обокрал и вместе с Пеллегрини убежал в атаку. Сблизился Федерико с вратарём и отыграл направо на Лоренцо, которому оставалось попасть в пустой створ.

90+1’ Итальянцы вступили в сумасшедший прессинг, дабы заставить соперника ошибиться. Испанцы справляются без особых проблем, мяч не отдают.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, полуфинал Италия — Испания 1:2 Гол: 0:1 Ферран Торрес (17') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Алессандро Бастони, Эмерсон, Николо Барелла (Давиде Калабрия, 72'), Жоржиньо (Лоренцо Пеллегрини, 64'), Марко Верратти (Мануэль Локателли, 58'), Федерико Кьеза, Федерико Бернардески (Джорджо Кьеллини, 46'), Лоренцо Инсинье (Мойзе Кин, 58') Испания: Микель Оярсабаль, Ферран Торрес (Йереми Пино, 49'), Пабло Сарабия (Бриан Хиль, 75'), Pablo Gavira (Серхи Роберто, 84'), Серхио Бускетс, Коке (Микель Мерино, 75'), Маркос Алонсо, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Сесар Аспиликуэта, Унай Симон Предупреждения: Леонардо Бонуччи (30'), Леонардо Бонуччи (42'), Сесар Аспиликуэта (45'), Пабло Сарабия (65'), Йереми Пино (71'), Мануэль Локателли (82'), Микель Оярсабаль (89')

Лучшим игроком матча был признан автора дубля Феррана Торреса. Он успешно выполнил снайперскую функцию в тот момент, когда многие говорили, что в команде Испании нет настоящих форвардов.

Следующие матчи

Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Решающий матч пройдет 10 октября на «Сан -Сиро» в Милане и начнется в 21:45 мск.

Календарь и таблица Лиги наций

Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече. Встреча за бронзу пройдет на «Альянц-Арене» в Турине 10 октября и начнется в 16:00 мск.

🇪🇸✅

👀 Who will join Spain in the Nations League final?#NationsLeague pic.twitter.com/D6xiIjgOoP — UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021

Прямая речь

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании

— Очень хорошая игра, оба соперника предложили лучшее, что у них было. Мы снова создавали много моментов, хорошо прессинговали, я очень доволен. За полторы тренировки сложно что-то сделать, но игроки прекрасно отнеслись к делу. Мы хотим играть в свой футбол против любого соперника. Хотим действовать храбро, защищаться через прессинг, правильно подходить к своей работе. У меня есть список из 40-50 футболистов, заслуживающих играть за нашу команду.

Мы добились своей цели как команда. Торрес и Ойарсабаль сыграли превосходно. Мы довольны, что дошли до финала за счет командной игры.И Франция, и Бельгия очень сильны. Мы постараемся устроить сопернику проблемы и завоевать трофей

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

— Таков футбол. Порой в нем все решают определенные моменты. Первый тайм вполне мог закончиться со счетом 1:1. Сборная Испании очень хорошо оснащена технически, и нам стоило сыграть аккуратнее, чтобы не пропустить второй мяч перед перерывом.

Все прогнозы на Лигу наций

Даже в полном составе у сборной Испании очень трудно отобрать мяч, так что можете себе представить, каково это вдесятером. Думаю, ребята выполнили все, что должны были в такой ситуации. Нам нужна была свежесть, и я сделал несколько замен во втором тайме, которые нам помогли.

𝙂𝙖𝙢𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙜𝙣𝙞𝙯𝙚 𝙜𝙖𝙢𝙚

Ferran Torres 🤝 Federico Chiesa.#NationsLeague pic.twitter.com/KgnC2aUB1n — UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021

Федерико Кьеза, нападающий сборной Италии

— Мы проиграли после такой длительной серии, установив новый мировой рекорд в 37 матчей подряд без поражений. Рано или поздно оно должно было случиться и, к сожалению, произошло сегодня. В этом большая заслуга сборной Испании. Даже пока играли 11 на 11, она ставила перед нами сложнейшие задачи. Ударом стала необходимость отыгрываться вдесятером. И еще мы должны были не допускать второго пропущенного мяча в концовке первого тайма.

Маркос Алонсо, защитник сборной Испании

— Выйти со сборной Испании в финал — это здорово. Было бы совсем отлично — выиграть для нее трофей, если получится. Давайте подождем, по крайней мере, момента, когда будет определен наш соперник. Если честно, я просто счастлив. Выиграть у сборной Италии, да еще после такой ее беспроигрышной серии... Очень рад за команду. Мы играли лучше и контролировали ход встречи, особенно в первом тайме. Затем стали играть поспокойнее, пришлось проявить терпение, ведь важнее всего — победный итог.

Italy's suffer first competitive defeat on home soil since September 1999. #NationsLeague pic.twitter.com/9vUBJY11gn — UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021

Джорджио Кьеллини, защитник сборной Италии

— Сожалеем о том, что проиграли здесь, в Милане, но все же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией. В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на ЕВРО, но не сегодня.

Коке, полузащитник сборной Испании

— Исторический вечер. Победа над сборной Италии на «Сан-Сиро» после рекордной беспроигрышной серии сделает ее просто незабываемой. Все, что мы запланировали, на нас сработало, но потрудиться для этого нам пришлось усердно. В первом тайме был грандиозный уровень футбола.

🇮🇹 EURO 2020 winners & set new world record for games unbeaten (37 games), Italy can be proud 👏#NationsLeague pic.twitter.com/zs71yfvMqG — UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021

Йереми Пино, вингер сборной Испании

— Мне было легко входить в игру с отличным настроем и холодной головой благодаря прекрасным партнерам по команде. Очень горд за нашу команду, которая атаковала с первой минуты. Теперь уже чувствую в себе абсолютную уверенность и мотивацию. Рад за свой не прошедший даром труд, за семью и друзей, которые поддерживают меня.