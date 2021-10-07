Альтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро

Ход матча
5’ Прошла опасная атака сборной Италии и Кьеза нанес неплохой удар из-за пределов штрафной площади. Унай в прыжке мяч отбил, оставив не у дел Инсинье, который уже набегал на добивание.
13’ Ответили испанцы, Пабло Сарабия пролетел по левому флангу, прострелил в центр на Оярсабаля, который в касание по воротам намеревался пробить, но его накрыл Бастони/
17’ 0:1 Ферран Торрес. Маркос Алонсо отдал отличную передачу на ход Оярсабалю, который вырезал идеальный пас в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Торрес сходу переправил мяч в дальний угол — от штанги снаряд залетел в створ.
🇪🇸 Ferran Torres again for Spain! ⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/YBQJYhiEga— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
19’ Доннарумма себе чуть гол не привёз. Маркос Алонсо с лёта пробил с угла штрафной сборной Италии, мяч выскользнул из рук голкипера и угодил в штангу. Бонуччи вовремя подоспел и вынес мяч на угловой.
30’ Эффектно разыграли штрафной игроки сборной Италии. Инсинье низом сделал передачу на ход Берелле, который слева в штрафную ворвался, но Гави поставил корпус, заставив на себе фолить.
34’ Бернардески вошёл с фланга в штрафную сборной Испании и пробил, Унай Симон в штангу мяч перевёл.
35’ И тут же ещё один момент у итальянцев. Жоржиньо отыграл налево на Эмерсона, который прострелил в центр, и набежавший Инсинье оказался один на один перед Симоном, но не смог из выгодной позиции в створ попасть.
Сергей Карасев неумолим 👀#ЛигаНаций pic.twitter.com/Vck2txhFHy— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 6, 2021
42’ Удаление. Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи в борьбе приложил локтем Серджи Бускетса и получил вторую желтую карточку.
Примечательно, что первую карточку итальянец получил десятью минутами ранее за постоянные споры с арбитром Сергем Карасевым.
🇪🇸 Ferran Torres + Oyarzabal = ⚽️⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/YW94UXuK5D— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
45+2’ 0:2 Ферран Торрес. Прошла быстрая атака испанцев левым флангом. Оярсабаль выполнил мягкую и зрячую подачу за спину Эмерсону, и Торрес с линии вратарской головой аккуратно переправил мяч в угол ворот Доннаруммы.
50’ Экстренную замену пришлось испанцам готовить — Йереми Пино вышел на поле вместо Феррана Торреса, и над автором дубля на скамье запасных начали колдовать врачи.
🇪🇸 Ferran Torres has now scored 12 goals in 21 games for Spain ⚽️⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/SlVsKKUq6Q— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
63’ Пино справа забрался в штрафную сборной Италии, без проблем обыграл Эмерсона и навесил на дальнюю штангу. Отклеился от защитника Оярсабаль, пробил головой, но в ближний угол не попал — рядом со штангой.
78’ Маркос Алонсо слева подключился к атаке сборной Испании, вырвался на ворота, мощно пробил низом — Доннарумма справился. Атака продолжилась, и уже Хиль пробивал, но его накрыл защитник.
🇮🇹 Italy back in it! Lorenzo Pellegrini with a simple finish from close range ⚽️#NationsLeague pic.twitter.com/Frkz1zuhIb— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
83’ 1:2 Лоренцо Пеллегрини . После углового Пау Торрес не добрался до мяча в центральном круге, в итоге Кьеза его обокрал и вместе с Пеллегрини убежал в атаку. Сблизился Федерико с вратарём и отыграл направо на Лоренцо, которому оставалось попасть в пустой створ.
90+1’ Итальянцы вступили в сумасшедший прессинг, дабы заставить соперника ошибиться. Испанцы справляются без особых проблем, мяч не отдают.
Лучшим игроком матча был признан автора дубля Феррана Торреса. Он успешно выполнил снайперскую функцию в тот момент, когда многие говорили, что в команде Испании нет настоящих форвардов.
🏆 El MAN OF THE MATCH con tu trofeo.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021
🙌🏻 ¡¡Qué partidazo has hecho, @FerranTorres20!!#VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/e3q8ZRa2Rj
Следующие матчи
Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Решающий матч пройдет 10 октября на «Сан -Сиро» в Милане и начнется в 21:45 мск.
Календарь и таблица Лиги наций
Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече. Встреча за бронзу пройдет на «Альянц-Арене» в Турине 10 октября и начнется в 16:00 мск.
🇪🇸✅— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
👀 Who will join Spain in the Nations League final?#NationsLeague pic.twitter.com/D6xiIjgOoP
Прямая речь
Луис Энрике, главный тренер сборной Испании
— Очень хорошая игра, оба соперника предложили лучшее, что у них было. Мы снова создавали много моментов, хорошо прессинговали, я очень доволен. За полторы тренировки сложно что-то сделать, но игроки прекрасно отнеслись к делу. Мы хотим играть в свой футбол против любого соперника. Хотим действовать храбро, защищаться через прессинг, правильно подходить к своей работе. У меня есть список из 40-50 футболистов, заслуживающих играть за нашу команду.
Мы добились своей цели как команда. Торрес и Ойарсабаль сыграли превосходно. Мы довольны, что дошли до финала за счет командной игры.И Франция, и Бельгия очень сильны. Мы постараемся устроить сопернику проблемы и завоевать трофей
Caption this!#NationsLeague pic.twitter.com/AS975tnIxV— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии
— Таков футбол. Порой в нем все решают определенные моменты. Первый тайм вполне мог закончиться со счетом 1:1. Сборная Испании очень хорошо оснащена технически, и нам стоило сыграть аккуратнее, чтобы не пропустить второй мяч перед перерывом.
Даже в полном составе у сборной Испании очень трудно отобрать мяч, так что можете себе представить, каково это вдесятером. Думаю, ребята выполнили все, что должны были в такой ситуации. Нам нужна была свежесть, и я сделал несколько замен во втором тайме, которые нам помогли.
𝙂𝙖𝙢𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙜𝙣𝙞𝙯𝙚 𝙜𝙖𝙢𝙚— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
Ferran Torres 🤝 Federico Chiesa.#NationsLeague pic.twitter.com/KgnC2aUB1n
Федерико Кьеза, нападающий сборной Италии
— Мы проиграли после такой длительной серии, установив новый мировой рекорд в 37 матчей подряд без поражений. Рано или поздно оно должно было случиться и, к сожалению, произошло сегодня. В этом большая заслуга сборной Испании. Даже пока играли 11 на 11, она ставила перед нами сложнейшие задачи. Ударом стала необходимость отыгрываться вдесятером. И еще мы должны были не допускать второго пропущенного мяча в концовке первого тайма.
Маркос Алонсо, защитник сборной Испании
— Выйти со сборной Испании в финал — это здорово. Было бы совсем отлично — выиграть для нее трофей, если получится. Давайте подождем, по крайней мере, момента, когда будет определен наш соперник. Если честно, я просто счастлив. Выиграть у сборной Италии, да еще после такой ее беспроигрышной серии... Очень рад за команду. Мы играли лучше и контролировали ход встречи, особенно в первом тайме. Затем стали играть поспокойнее, пришлось проявить терпение, ведь важнее всего — победный итог.
Italy's suffer first competitive defeat on home soil since September 1999. #NationsLeague pic.twitter.com/9vUBJY11gn— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
Джорджио Кьеллини, защитник сборной Италии
— Сожалеем о том, что проиграли здесь, в Милане, но все же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией. В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на ЕВРО, но не сегодня.
Коке, полузащитник сборной Испании
— Исторический вечер. Победа над сборной Италии на «Сан-Сиро» после рекордной беспроигрышной серии сделает ее просто незабываемой. Все, что мы запланировали, на нас сработало, но потрудиться для этого нам пришлось усердно. В первом тайме был грандиозный уровень футбола.
🇮🇹 EURO 2020 winners & set new world record for games unbeaten (37 games), Italy can be proud 👏#NationsLeague pic.twitter.com/zs71yfvMqG— UEFA Nations League (@EURO2024) October 6, 2021
Йереми Пино, вингер сборной Испании
— Мне было легко входить в игру с отличным настроем и холодной головой благодаря прекрасным партнерам по команде. Очень горд за нашу команду, которая атаковала с первой минуты. Теперь уже чувствую в себе абсолютную уверенность и мотивацию. Рад за свой не прошедший даром труд, за семью и друзей, которые поддерживают меня.