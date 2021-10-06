Финальная стадия Лиги наций — шанс для Дешама вернуть Францию на победный путь

Килиан Мбаппе не часто дает интервью. Но когда все же дает, то очень часто бывает честен. Поэтому, когда французская газета L'Equipe попросила его описать настроение в лагере французской сборной прямо сейчас, его ответ был красноречивым: «Динамика менее позитивная».

Откровенно говоря, он легко мог сказать «негативная», но он не собирался заходить так далеко. Так что мы имеем «менее позитивно» — менее позитивно, чем до и после ЧМ-2018, менее позитивно, чем до Евро-2020. На самом деле, менее позитивно, чем в любое другое время, начиная с лета 2012 года и самого начала эры Дидье Дешама.

Неизбежно, что тренер находится в центре всего — как хороших, так и плохих моментов, как достижений, так и неудач. Победа на ЧМ-2018 в России стала огромным подъемом для нации. Поражение от Швейцарии на Евро-2020 по пенальти после того, как на 81-й минуте команда вела со счетом 3:1, стало огромным упадком.

Сейчас у Дешама есть большая возможность вернуть свою команду на правильный путь за 14 месяцев до старта чемпионата мира в Катаре. Он не может позволить себе потратить эту возможность впустую.

Сначала Францию ждет напряженный матч против Бельгии, которая по-прежнему лидирует в рейтинге ФИФА. А затем, если французы выиграют, то встретятся с Испанией или Италией в борьбе за победу во втором в истории розыгрыше Лиги наций. Титул поставлен на карту. И это тот момент, когда Дешам должен сделать правильный выбор, использовать необходимые варианты и игроков находящихся в лучшей форме, чтобы еще раз найти тот рецепт, который сделал их чемпионами мира.

Перед тем, как в прошлом месяце победить Финляндию в квалификации на чемпионат мира (2:0), «трехцветные» сыграли вничью во всех своих предыдущих пяти матчах во всех турнирах. Дешам допустил слишком много ошибок во время этого отрезка, и давление на него усилилось.

Дидье Дешам hgloballookpress.com

Некоторые думали, что он уйдет после того унизительного поражения от швейцарцев. Он остался, потому что он боец, а не трус. Но ему все еще тяжело. Но если раньше он находил ответы на проблемы французской сборной и даже предупреждал их появление, то сейчас уже нет.

Среди множества дискуссий, которые он вел с Полем Погба, теперь являющимся его главным голосом и защитником в команде, в основе всегда лежала тактика. Следует ли Франции играть в четыре защитника или в три? Два игрока в центре поля или три? Что ему делать с атакующим трио в лице Антуана Гризманна, Килиана Мбаппе и Карима Бензема? Короче говоря, у него было слишком много вопросов и слишком мало ответов. Что еще более важно, когда он побеждал, Дешам редко консультировался со своими игроками по столь большому количеству ключевых моментов.

Проработав девять лет у руля этой команды, Дешам немного изменил свой подход. На Евро он был не так строг со своими игроками, как, например, в 2018 году. Он отпустил ряд моментов и отступил на шаг — может быть, это было наивно, потому что думал, что его подопечные тоже могут управлять собой. Это была ошибка. Несмотря на обилие талантов во французской команде, Дешам по-прежнему нужен.

Это изменение в подходе стало частью обсуждений, которые Дешам провел с президентом Французской футбольной ассоциации Ноэлем Ле Гре, когда они встретились после Евро, чтобы обсудить неутешительный результат и понять, что произошло. Дешам мог и должен был сделать больше. Теперь он вновь может взять инициативу на себя.

Мбаппе хорошо сказал об этом в своем интервью L'Equipe.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам globallookpress.com

«Нам нужно найти новый коллективный импульс, но также лучше играть, потому что мы не так хороши... Мы увидели, что нам нужно было сделать на чемпионате мира, и поняли, что нам не нужно было делать на чемпионате Европы... Мы были более уязвимы. Раньше приходилось постараться, чтобы забить нам гол. Теперь мы регулярно пропускаем голы...

Нам нужны большие победы. Если мы обыграем Бельгию, а затем Испанию или Италию и выиграем Лигу наций, это придаст позитивный импульс и станет заявлением о дальнейших намерениях», — сказал Мбаппе.