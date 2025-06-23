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    Котов проиграет на старте квалификации Уимблдона?

    Котов — Харри. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Уимблдон 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Харри
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против чилийца Николаса Харри в первом раунде квалификации Уимблдона. Матч пройдет 23 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Квалификация. Мужчины 23 Июня 2025 года

    Павел Котов

  • Россия
    •  Павел Котов 16:00 Николас Джарри

    Николас Джарри

  • Чили
    •

    Котов

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз Павлу придется пробиваться в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

    Но в его текущей ситуации сам факт участия в отборе главного травяного турнира уже можно считать успехом.

    Дело в том, что не так давно Котов оказался за пределами второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 214-й ракетки мира.

    Текущая серия поражений Котова составляет уже шесть матчей. Последний раз он побеждал еще в начале апреля на грунтовом «челленджере» в Мадриде.

    Прогнозы на теннис

    Свой предыдущий матч Павел провел 19 мая, когда проиграл Бенджамину Хассану на старте квалификации Ролан Гаррос.

    Харри

    Николас ранее в этом месяце успел сыграть на трех травяных турнирах.

    В начале месяца чилийский теннисист прошел один раунд на «челленджере» в Бирмингеме — после победы над Тристаном Скулкейтом уступил Адриану Маннарино.

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    • Потом Харри выиграл один матч в Хартогенбосе. Здесь он одержал победу над Лучано Дардери, после чего проиграл Райли Опелке.

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    На «пятисотнике» в Галле Харри не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде Яннику Ханфману.

    У Николаса пока отрицательный баланс в этом году — 10 побед и 16 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.54, победу Харри букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: сложно сказать, что случилось, но Котов просто ужасно проводит сезон. Есть подозрение, что чилиец продлит серию поражений российского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Харри в двух сетах за 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Котов — Харри?

    Матч Котов — Харри состоится 23 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Котов — Харри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Харри в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Котов — Харри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Харри в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Котов — Харри?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Котов — Харри?

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.54, победу Харри букмекеры предлагают за 1.28.

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    Котов — Харри: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 23.06.202516:00. Котов проиграет на старте квалификации Уимблдона?
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