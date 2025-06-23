Котов — Харри. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Уимблдон 23 июня 2025 года

Павел Котов
Николас Джарри
Котов
В отличие от прошлого сезона, на этот раз Павлу придется пробиваться в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.
Но в его текущей ситуации сам факт участия в отборе главного травяного турнира уже можно считать успехом.
Дело в том, что не так давно Котов оказался за пределами второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 214-й ракетки мира.
Текущая серия поражений Котова составляет уже шесть матчей. Последний раз он побеждал еще в начале апреля на грунтовом «челленджере» в Мадриде.
Свой предыдущий матч Павел провел 19 мая, когда проиграл Бенджамину Хассану на старте квалификации Ролан Гаррос.
Харри
Николас ранее в этом месяце успел сыграть на трех травяных турнирах.
В начале месяца чилийский теннисист прошел один раунд на «челленджере» в Бирмингеме — после победы над Тристаном Скулкейтом уступил Адриану Маннарино.
Потом Харри выиграл один матч в Хартогенбосе. Здесь он одержал победу над Лучано Дардери, после чего проиграл Райли Опелке.
На «пятисотнике» в Галле Харри не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде Яннику Ханфману.
У Николаса пока отрицательный баланс в этом году — 10 побед и 16 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.54, победу Харри букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: сложно сказать, что случилось, но Котов просто ужасно проводит сезон. Есть подозрение, что чилиец продлит серию поражений российского теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: победа Харри в двух сетах за 1.87.