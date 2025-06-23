Котов — Харри. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Уимблдон 23 июня 2025 года

Россиянин Павел Котов сыграет против чилийца Николаса Харри в первом раунде квалификации Уимблдона. Матч пройдет 23 июня, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Харри, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Котов

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Павлу придется пробиваться в основную сетку британского мэйджора через квалификацию.

Но в его текущей ситуации сам факт участия в отборе главного травяного турнира уже можно считать успехом.

Дело в том, что не так давно Котов оказался за пределами второй сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 214-й ракетки мира.

Текущая серия поражений Котова составляет уже шесть матчей. Последний раз он побеждал еще в начале апреля на грунтовом «челленджере» в Мадриде.

Прогнозы на теннис

Свой предыдущий матч Павел провел 19 мая, когда проиграл Бенджамину Хассану на старте квалификации Ролан Гаррос.

Харри

Николас ранее в этом месяце успел сыграть на трех травяных турнирах.

В начале месяца чилийский теннисист прошел один раунд на «челленджере» в Бирмингеме — после победы над Тристаном Скулкейтом уступил Адриану Маннарино.

Потом Харри выиграл один матч в Хартогенбосе. Здесь он одержал победу над Лучано Дардери, после чего проиграл Райли Опелке.

На «пятисотнике» в Галле Харри не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде Яннику Ханфману.

У Николаса пока отрицательный баланс в этом году — 10 побед и 16 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 3.54, победу Харри букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: сложно сказать, что случилось, но Котов просто ужасно проводит сезон. Есть подозрение, что чилиец продлит серию поражений российского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Харри в двух сетах за 1.87.