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    Бензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию

    Сборная Франции одержала победу со счетом 2:1 над командой Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА. Рассказываем, как это было

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    Килиан Мбаппе и Карим Бензема
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    Килиан Мбаппе и Карим Бензема
    «Фурия роха» больше владела мячом и даже открыла счет в матче, но это не помешало подопечным Дидье Дешама вырвать победу в концовке второго тайма.

    Ход матча

    6’ Карим Бензема внезапно выскочил на свидание с Унаи Симоном. Несмотря на то, что у него был офсайд, судьи промолчали и позволили играть дальше. Однако форвард, обыграв вратаря, решил не бить по пустым воротам, а сделал прострел на соперника.

    11’ Пабло Сарабия получил мяч на углу вратарской, но нормально пробить не смог, так что Уго Льорис без больших проблем забрал сферу в руки.

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    • 29’ Две трети игрового времени мяч держится у испанцев, которые при этом почти не создают острых моментов. Игра откровенно скучна.

    32’ Сборная Испании могла претендовать на пенальти за то, что Жюль Кунде сыграл рукой в своей штрафной. Однако видеоассистента главного арбитра Энтони Тейлора не увидели никаких нарушений правил.

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    41’ Первая потеря в матче. Рафаэль Варан получил травму, выбивая мяч из своей штрафной. Его заменил Дайо Упамекано.

    52’ Перспективно прострелил вдоль вратарской Сарабия, но к мячу совсем немного не подоспел Ферран Торрес.

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    • 63’ Первый реальный момент! Французы выбежали в контратаку «четыре в четыре», в результате которой из пределов штрафной пробил в перекладину Тео Эрнандес!

    64’ 1:0 Микель Оярсабаль. А вот и первый гол. Оярсабаль принял мяч слева в чужой штрафной и нашел возможность пробить низом аккурат под дальнюю от себя стойку, не оставив шансов Льорису.

    66’ 1:1 Карим Бензема. Теперь уже Бензема получил мяч слева в чужой штрафной, после чего выстрелил оттуда прямиком в «девятку».

    72’ Килиан Мбаппе низом пробил из пределов штрафной площади. Симон легко забрал мяч в руки.

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  • 09/10/2021

    • 80’ 1:2 Килиан Мбаппе. Франция вышла вперед! Тео Эрнандес отдал пас на ход Мбаппе, который в ближнем бою без особых проблем переиграл Симона. Испанцы протестовали, но даже VAR не заметил офсайда у французского форварда, так как к мячу в подкате коснулся Эрик Гарсия.

    88’ Какой момент! Прошел прострел в центр штрафной французов, где Оярсабаль оказался в полнейшем одиночестве, вот только с его плотным ударом каким-то чудом справился Льорис. Луис Энрике схватился за голову.

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    • 90+4’ Испания устроила штурм чужих ворот. К розыгрышу углового даже подключился Симон, который поборолся за мяч, отскочивший к Ереми Пино, и тот мог забить, однако Льорис вновь оказался на высоте, отбив снаряд, который тут же вынесли его партнеры подальше от ворот.

    90+6’ Финальный свисток. Сборная Франции стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первым чемпионом, напомним, была Португалия.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, финал
    Испания — Франция 1:2
    Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (64'), 1:1 Карим Бензема (66'), 1:2 Килиан Мбаппе (80') Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Эмерик Лапорт, Маркос Алонсо, Pablo Gavira (Коке, 75'), Серхио Бускетс, Родриго Эрнандес (Пабло Форнальс, 85'), Ферран Торрес (Микель Мерино, 85'), Микель Оярсабаль, Пабло Сарабия (Йереми Пино, 61') Франция: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн (Жордан Верету, 90'), Тео Эрнандес, Поль Погба, Орельен Чуаэми, Бенжамен Павар (Лео Дюбуа, 80'), Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан (Деотшанкюль Юпамекано, 43'), Жюль Кунде, Уго Льорис Предупреждения: Поль Погба (46'), Жюль Кунде (55'), Эмерик Лапорт (86'), Килиан Мбаппе (90')

    Лучшим игроком матча признан нападающий Карим Бензема, чей точный удар позволил быстро сравнять счет.

    Следующие матчи

    Следующий матч сборная Франции проведет 13 ноября, когда дома примет Казахстан в квалификации ЧМ-2022. Еще через три дня «ле бле» отправятся в гости к Финляндии.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Что касается Испании, то 11 ноября она на выезде встретится к Греции, а 14 ноября на своем поле проведет важнейшую игру со Швецией.

    Прямая речь

    Луис Энрике, главный тренер сборной Испании

    — Независимо от силы оппонента и от ситуации мы стремимся играть по-своему, смело атакуя и нацеливаясь на победу. Так что сегодня можно говорить не столько о горечи поражения, а, скорее, об оттенке грусти, поскольку соперничали мы очень хорошо.

    Серхио Бускетс, полузащитник сборной Испании

    — На наш взгляд, в моменте со вторым голом Франции был офсайд, но у нас сейчас нет другого выбора, кроме как поздравить чемпионов. Мы должны двигаться дальше и сделать шаг вперед к достижению новых титулов. Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры. Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч, и он его коснулся. Но это не совсем так, потому что Эрик не хотел играть в мяч. В конечном итоге нужно оценить тот факт, что прошли так далеко в этом турнире. Нужно мыслить в позитивном ключе, потому что вскоре состоятся ключевые матчи, в которых надо добиться права выйти на ЧМ-2022, а это то, чего мы хотим.

    Поль Погба, полузащитник сборной Франции

    — Действительно, мы плохо начали, попали под доминацию и должны были реагировать. Это правда, что мы должны играть лучше, но то, что имеет значение — это результат. Мы выиграли, и если мы должны были победить вот так, то будем продолжать в том же духе.

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