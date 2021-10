Бензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию

6’ Карим Бензема внезапно выскочил на свидание с Унаи Симоном. Несмотря на то, что у него был офсайд, судьи промолчали и позволили играть дальше. Однако форвард, обыграв вратаря, решил не бить по пустым воротам, а сделал прострел на соперника.

11’ Пабло Сарабия получил мяч на углу вратарской, но нормально пробить не смог, так что Уго Льорис без больших проблем забрал сферу в руки.

29’ Две трети игрового времени мяч держится у испанцев, которые при этом почти не создают острых моментов. Игра откровенно скучна.

32’ Сборная Испании могла претендовать на пенальти за то, что Жюль Кунде сыграл рукой в своей штрафной. Однако видеоассистента главного арбитра Энтони Тейлора не увидели никаких нарушений правил.

41’ Первая потеря в матче. Рафаэль Варан получил травму, выбивая мяч из своей штрафной. Его заменил Дайо Упамекано.

🇫🇷 Blow for France as Varane, their most senior defender, suffers an injury. Upamecano comes on to win his 4th cap.#NationsLeague pic.twitter.com/hkcvGXReTV