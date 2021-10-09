Ход матча
7’ На первых минутах матча защитники сборной Словакии катают мяч, россияне прессингуют. Смолов приложился с подступов к штрафной площади, мяч летел под перекладину, и Родак переправил его на угловой.
18’ Опасная атака сборной Словакии, последовал прострел с правого фланга, и Дуда уже был готов замыкать эту передачу, но вовремя в подкате мяч на угловой выбил Баринов. Угловой тоже получился довольно опасным — Гамшик справа навесил на ближнюю штангу, Ганцко выиграл верховую борьбу, пробил головой, но получилось выше перекладины.
24’ 1:0 Милан Шкриньяр (А). Убежали в контратаку игроки сборной России, Бакаев протащил мяч, отыграл левее на Терехова, а Сергей отдал в штрафную на ход Захаряну. Арсен прострелил на дальнюю штангу, где никого не было, но Шкриньяр в подкате решил сыграть на перехвате, срезав мяч в свои ворота.
Захарян прострелил — Шкриниар замкнул! #РоссияСловакия 1:0 pic.twitter.com/Ht0kzzvf5N— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
33’Куцка неожиданно пробил с дальней дистанции — чуть выше угла ворот сборной России. Сафонов явно не ждал такого решения от соперника.
37’ После подачи в штрафную сборной России Боженик выиграл верх и скинул мяч направо под удар Шранцу. Иван набежал, но вместо обычного мощного удара с лёта решил приложится внешней стороной стопы, в итоге не попал в дальний угол.
41’ С угла штрафной россиян от души приложился Лукаш Гараслин. Слева нанёс словак опасный удар под перекладину, и Сафонов в эффектном прыжке выручает сборную России.
43’ Прошла подача справа в штрафную площадь России, Дуда спокойно мяч принял, подработал и без сопротивления пробил между нашими центральными защитниками — рядом со штангой.
Перерыв в Казани — #НашиПарни впереди. 1:0!#РоссияСловакия pic.twitter.com/lzqDNnHDXr— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
56’ Гараслин на левом краю проскочил мимо Дивеева, ворвался в штрафную сборной России, но уже удар от угла штрафной успели заблокировать.
60’ Ганцко пробил слева из-под защитника, отбил голкипер сборной России. Сам же Ганцко и на добивании оказался, но теперь уже накрыли его.
76’ Прошла классная передача в штрафную сборной России на Шранца, Джикия не попал по мячу, играя на перехвате, и лишь Сафонов команду выручил после удара Ивана. Затем подстраховал Чистяков, не дав сопернику сыграть на добивании.
87’ Неплохо хозяева правым краем выбежали в контратаку, Жемалетдинов вырезал кросс в штрафную, но Баринову не дали принять мяч.
22-летний вратарь национальной команды Матвей Сафонов внес свой вклад успешный результат, отразив все пять ударов, которые пришлись в створ его ворот. Всего словаки пробили 25 раз в сторону ворот.
Матвей «Паук» Сафонов — лучший игрок матча #РоссияСловакия по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/NknDRUvFJv— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Турнирная таблица
Набрав три очка в матче со Словакией, сборная России продолжает борьбу с Хорватией за первое место в группе Н. У обеих команд по 16 очков, но хорваты лидируют за счет дополнительных показателей.
Третье место занимает Словения (10 очков). Словакия располагается на четвертой позиции (9), Мальта — на пятой (4), Кипр — на шестой (4).
Впереди три финала!#НашиПарни pic.twitter.com/islTG2TqOA— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Следующие матчи
В рамках 8 тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России 11 октября встретится со Словенией. Матч пройдет на арене «Людски врт» в Мариборе и начнется в 21:45 мск.
В параллельных матчах Хорватия примет на своем поле сборную Словакии, а Мальта встретится с Кипром.
Сутормин, Чистяков и Терехов дебютировали за сборную России. Поздравляем 👏🇷🇺#НашиПарни pic.twitter.com/hdb6Y3PgrD— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Прямая речь
Валерий Карпин, главный тренер сборной России
— Могу сказать только по результату — довольны. По качеству игры — лучше вообще ничего не говорить, все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. Когда мяч был у нас, ничего не получалось.
В таких играх надо терпеть, показывать, что мы команда. По настрою и самоотдаче к ребятам вопросов нет никаких — все бились друг за друга на поле, умирали. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.
Валерий Карпин подвёл итоги встречи против Словакии. #НашиПарни pic.twitter.com/S0db3Exhql— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Штефан Таркович, главный тренер сборной Словакии
— Большое разочарование. Мы могли добиться результата, но давила необходимость выиграть. Наверное, это была лучшая наша игра с точки зрения комбинирования и доминирования, но в футболе все решают ошибки. В своей штрафной мы забили сами себе, а в чужой — были неубедительны по части завершения моментов. Над этим нам предстоит поработать.
Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, мы были лучше в этой игре, но соперник оказался эффективнее нас. Соперник показал организованную игру. Команда сражалась и действовала на своем уровне. Не стал бы говорить о сюрпризах.
Матвей Сафонов, вратарь сборной России
— Я очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась. Это заслуга всех, что получилось не пропустить. Думаю, что по морально-волевым достаточно заслуженная победа. Думаю, что основная причина, по которой мы выиграли, — это стремление к победе. Все выкладывались на полную — с первой до последней минуты. Это наш залог успеха.
Спасибо за поддержку💪🇷🇺 pic.twitter.com/nGNQLVdlEG— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Сергей Терехов, защитник сборной России
— Сейчас на первом месте стоит результат. Качество игры не то, которое хотели все видеть. Сами хотели по-другому играть. Но после гола отдали инициативу, чего не стоило делать. Узнал о попадании в состав на установке перед игрой. За два часа до игры узнал. Приятно, что тренер доверил в таком важном матче. Я уже не такой молодой игрок, так что очень сильных эмоций не испытывал. Это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Теперь нужно ставить новые цели.
Федор Кудряшов, защитник сборной России
— Нам не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб. Поэтому не получилось показать игру, которую все от нас ждали. Но главное — набрали три очка и продолжаем бороться за первое место с Хорватией. Соперник не дал сыграть так, как мы планировали. А о других причинах такой игры нам подскажет тренерский штаб, чтобы с соперниками такого же плана мы не допускали таких ошибок и играли иначе.