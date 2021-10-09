Матч в Казани по счету остался за сборной России, но по игре — за Словакией. По итогам матча около 80% владения мячом пришлось на гостей, которые создали кучу опасных моментов, заметно превзошли россиян по всем статистическим показателям, и даже гол словаки забили себе сами. Сборная России играла вторым номером, но выдержала все нападки соперника и сохранила минимальное преимущество.

Ход матча

7’ На первых минутах матча защитники сборной Словакии катают мяч, россияне прессингуют. Смолов приложился с подступов к штрафной площади, мяч летел под перекладину, и Родак переправил его на угловой.

18’ Опасная атака сборной Словакии, последовал прострел с правого фланга, и Дуда уже был готов замыкать эту передачу, но вовремя в подкате мяч на угловой выбил Баринов. Угловой тоже получился довольно опасным — Гамшик справа навесил на ближнюю штангу, Ганцко выиграл верховую борьбу, пробил головой, но получилось выше перекладины.

24’ 1:0 Милан Шкриньяр (А). Убежали в контратаку игроки сборной России, Бакаев протащил мяч, отыграл левее на Терехова, а Сергей отдал в штрафную на ход Захаряну. Арсен прострелил на дальнюю штангу, где никого не было, но Шкриньяр в подкате решил сыграть на перехвате, срезав мяч в свои ворота.

33’Куцка неожиданно пробил с дальней дистанции — чуть выше угла ворот сборной России. Сафонов явно не ждал такого решения от соперника.

37’ После подачи в штрафную сборной России Боженик выиграл верх и скинул мяч направо под удар Шранцу. Иван набежал, но вместо обычного мощного удара с лёта решил приложится внешней стороной стопы, в итоге не попал в дальний угол.

41’ С угла штрафной россиян от души приложился Лукаш Гараслин. Слева нанёс словак опасный удар под перекладину, и Сафонов в эффектном прыжке выручает сборную России.

43’ Прошла подача справа в штрафную площадь России, Дуда спокойно мяч принял, подработал и без сопротивления пробил между нашими центральными защитниками — рядом со штангой.

56’ Гараслин на левом краю проскочил мимо Дивеева, ворвался в штрафную сборной России, но уже удар от угла штрафной успели заблокировать.

60’ Ганцко пробил слева из-под защитника, отбил голкипер сборной России. Сам же Ганцко и на добивании оказался, но теперь уже накрыли его.

76’ Прошла классная передача в штрафную сборной России на Шранца, Джикия не попал по мячу, играя на перехвате, и лишь Сафонов команду выручил после удара Ивана. Затем подстраховал Чистяков, не дав сопернику сыграть на добивании.

87’ Неплохо хозяева правым краем выбежали в контратаку, Жемалетдинов вырезал кросс в штрафную, но Баринову не дали принять мяч.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Россия — Словакия 1:0 Гол: 1:0 Милан Шкриньяр (автогол) (24') Россия: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов (Фёдор Кудряшов, 80'), Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин (Дмитрий Чистяков, 63'), Зелимхан Бакаев (Рифат Жемалетдинов, 73'), Фёдор Смолов (Даниил Фомин, 46'), Arsen Zakharyan (Антон Заболотный, 46') Словакия: Роберт Боженик (Давид Стрелец, 64'), Лукаш Гараслин (Ladislav Almasi, 80'), Ондрей Дуда (Альберт Русняк, 64'), Иван Шранц, Марек Гамшик, Юрай Куцка (Патрик Грошовски, 64'), Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Петер Пекарик (Tomas Suslov, 80'), Марек Родак Предупреждения: Юрай Куцка (52'), Дмитрий Баринов (84'), Патрик Грошовски (88')

22-летний вратарь национальной команды Матвей Сафонов внес свой вклад успешный результат, отразив все пять ударов, которые пришлись в створ его ворот. Всего словаки пробили 25 раз в сторону ворот.

Матвей «Паук» Сафонов — лучший игрок матча #РоссияСловакия по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/NknDRUvFJv — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021

Турнирная таблица

Набрав три очка в матче со Словакией, сборная России продолжает борьбу с Хорватией за первое место в группе Н. У обеих команд по 16 очков, но хорваты лидируют за счет дополнительных показателей.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Третье место занимает Словения (10 очков). Словакия располагается на четвертой позиции (9), Мальта — на пятой (4), Кипр — на шестой (4).

Следующие матчи

В рамках 8 тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России 11 октября встретится со Словенией. Матч пройдет на арене «Людски врт» в Мариборе и начнется в 21:45 мск.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В параллельных матчах Хорватия примет на своем поле сборную Словакии, а Мальта встретится с Кипром.

Сутормин, Чистяков и Терехов дебютировали за сборную России. Поздравляем 👏🇷🇺#НашиПарни pic.twitter.com/hdb6Y3PgrD — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021

Прямая речь

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

— Могу сказать только по результату — довольны. По качеству игры — лучше вообще ничего не говорить, все и так было видно на поле. Понятно, что не удовлетворяет качество игры. Такие игры бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. Когда мяч был у нас, ничего не получалось.

В таких играх надо терпеть, показывать, что мы команда. По настрою и самоотдаче к ребятам вопросов нет никаких — все бились друг за друга на поле, умирали. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.

Валерий Карпин подвёл итоги встречи против Словакии. #НашиПарни pic.twitter.com/S0db3Exhql — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021

Штефан Таркович, главный тренер сборной Словакии

— Большое разочарование. Мы могли добиться результата, но давила необходимость выиграть. Наверное, это была лучшая наша игра с точки зрения комбинирования и доминирования, но в футболе все решают ошибки. В своей штрафной мы забили сами себе, а в чужой — были неубедительны по части завершения моментов. Над этим нам предстоит поработать.

Иногда максимума недостаточно. Мне сложно предъявить претензии игрокам, мы были лучше в этой игре, но соперник оказался эффективнее нас. Соперник показал организованную игру. Команда сражалась и действовала на своем уровне. Не стал бы говорить о сюрпризах.

Матвей Сафонов, вратарь сборной России

— Я очень рад, что получилось выиграть и отыграть на ноль. Вся команда билась. Это заслуга всех, что получилось не пропустить. Думаю, что по морально-волевым достаточно заслуженная победа. Думаю, что основная причина, по которой мы выиграли, — это стремление к победе. Все выкладывались на полную — с первой до последней минуты. Это наш залог успеха.

Сергей Терехов, защитник сборной России

— Сейчас на первом месте стоит результат. Качество игры не то, которое хотели все видеть. Сами хотели по-другому играть. Но после гола отдали инициативу, чего не стоило делать. Узнал о попадании в состав на установке перед игрой. За два часа до игры узнал. Приятно, что тренер доверил в таком важном матче. Я уже не такой молодой игрок, так что очень сильных эмоций не испытывал. Это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Теперь нужно ставить новые цели.

Федор Кудряшов, защитник сборной России

— Нам не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб. Поэтому не получилось показать игру, которую все от нас ждали. Но главное — набрали три очка и продолжаем бороться за первое место с Хорватией. Соперник не дал сыграть так, как мы планировали. А о других причинах такой игры нам подскажет тренерский штаб, чтобы с соперниками такого же плана мы не допускали таких ошибок и играли иначе.