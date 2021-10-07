Игра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчем на фоне череды травм

Сборная России подходит к ключевым матчам отбора на чемпионат мира с командами Словакии и Словении на фоне эпидемии травм, из-за которой состав национальной команды приходится перекраивать на лету. Рассказываем, как Валерий Карпин справляется с этим.

Возвращения не вышло

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал окончательный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 со Словакией и Словенией 27 сентября.

Этому предшествовал небольшой скандал, связанный с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Форвард не был вызван на сентябрьские матчи с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), но попал в предварительный список для подготовки к октябрьским матчам.

Тем не менее питерский бомбардир отказался от вызова в сборную, под предлогом того, что «не набрал нужную форму», при том, что в августе обещал Карпину что готов помогать сборной «хоть тушкой, хоть чучелом».

Без Дзюбы состав сборной России выглядел так:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

Карпин сразу отметил, что из-за оставшихся до международного перерыва матче РПЛ и еврокубков, в списке возможны изменения, и тренер не ошибся. Первые коррективы пришлось вносить уже 2 октября.

В день последнего перед международной паузой тура РПЛ в сборную России был довызван полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, а целый ряд игроков получил повреждения.

Конечно готов, я сейчас набрал хорошую форму. Особенно после первых сборов. Они мне помогли. Также Валерий Георгиевич тоже помог. Сейчас чувствую себя намного лучше. Возвращается дриблинг. Эти два матча будут неприятными и тяжелыми, но надо выигрывать. Другого пути нет. Зелимхан Бакаев

Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму голеностопа, которая лишила его шансов помочь сборной России, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получил небольшое повреждение, которое не помешает ему сыграть за сборную, а хавбек «Химок» Денис Глушаков повредил заднюю поверхность бедра.

Отметим, что Глушаков, вызванный в сборную после очень долгого перерыва, все же приехал в расположение сборной, в надежде что повреждение не очень серьезное и сможет помочь сборной (разительный контраст с подходом Дзюбы), но итог оказался неутешительным.

Сегодня мы договорились, что я потренируюсь, а дальше будет видно. Если нога позволит, то продолжу подготовку. Но нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени. В любом случае, здорово что мебя вызвали, безусловно! Я говорил, что для всех сборная — это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня — главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше. Денис Глушаков

3 октября плохие новости продолжили множиться. Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов получил травму в расположении клуба, а хавбек «Монако» Александр Головин травмировался в матче французской Лиги 1 с «Бордо» — медосмотр подтвердил травму мышцы бедра, которая не позволит ему сыграть за сборную.

Латать появившиеся дыры в составе сборной России было поручено полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и защитнику екатеринбургского «Урала» Арсену Адамову, который стал первым чеченцем в составе национальной команды.

Это перспективный защитник с хорошим задатками. Резкий, агрессивный, в хорошем смысле, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Можно было и Козлова вызвать, но перспективнее Адамов. У нас есть опытные игроки. Вызвали Ахметова, потому у него есть опыт выступления за сборную. Валерий Карпин

Последним на подмогу сборной России был вызван хорошо известный Карпину полузащитник «Ростова» Данил Глебов. 21-летний футболист 7 октября прибыл в Москву и в тот же день со всей командой вылетел в Казань для подготовки к матчу со Словакией.

После того, как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным. Валерий Карпин

Окончательный состав сборной России (на данный момент) выглядит так:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (трое — «Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Даниил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

Тренировки в Новогорске

Российские футболисты начали собираться на базе в «Новогорске» уже в воскресенье, 3 октября. В этот и следующий день провели по одной тренировке, после чего устроили восстановительный день.

Тем временем тренерский штаб ломал голову на тем, кого вызывать вместо травмированных в последний момент игроков.

Алексей Миранчук прилетел из Италии и сразу же побежал на тренировку, а после занятия пообщался с нами! — Сборная России (@TeamRussia) October 4, 2021

Во вторник, 5 октября, к сборной России, тренирующейся в полном составе, присоединились два игрока «молодежки» — защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин и полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов.

По словам Карпина, это было сделано для того, чтобы дать паузу Джикии и Кузяеву, много сыграли в последнее время. Также тренер сборной оценил форму игроков, отметив, что после запрета на сладкое процент жира у игроков стал меньше.

В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении. Все настроены позитивно. С чем связано снижение результативности в последних матчах? С тем, что команда не забивала, с этим связываю. Словакия и Словения это команды хорошего уровня. Будет непросто. Тем более что на выезде словакам уже уступили. Опять же, концентрируемся на собственной игре. У нас у каждого свои задачи. Осознание, что следующие два матча по сути ключевые, не давит. Каждая следующая игра ключевая. Надо концентрироваться. Федор Смолов

Тренировку 5 октября досрочно завершили два игрока приехавшие на сбор на фоне травм — Денис Глушаков усугубил повреждение задней поверхности бедра, а Арсен Захарян получил ушиб.

На следующий день оба игрока приняли участие в тренировке сборной России, чтобы посмотреть, как повреждения поведут себя под нагрузкой. Результат оказался неудовлетворительным для Дениса Глушакова, которому пришлось покинуть базу сборной. Остальная команда тренировалась в обычном режиме.

Готовимся, как и на всех сборах.Ничего нового нет. Единственное, что у нас травмированные игроки. Но я считаю, что у нас есть хорошие футболисты в России, которые могут их заменить. Готов ли быть резервистом в 35 лет? Почему нет? Самое главное для меня — участие в этой команде, не важно как. Если тренер скажет быть в резерве, значит, так и надо. Если меня будут вызывать, я буду по-другому стараться участвовать, чтобы помогать команде. Я чувствую себя здесь комфортно. Если у меня будет всегда возможность участвовать на сборах, буду помогать. Гильерме

Проблемы с травмами продолжают преследовать сборную России — полузащитник сборной России Денис Макаров на тренировке 6 октября почувствовал забитость икроножной мышцы. Медики сборной России сделали обследование и после тренировки 7 октября будут решать, останется ли он на игру со Словенией, либо нет.

Новое видео со сборов — Кафанов занимается с вратарями, Карпин руководит процессом, Сафонов рассказывает о повязке, а Кузяев «роняет» инстаграм!#НашиПарни — Сборная России (@TeamRussia) October 5, 2021

Перед матчем со Словакией

Утром в четверг, 7 октября, сборная России вылетела в Казань, где 8 октября ей предстоит отборочный матч ЧМ-2022 со Словакией. Встретили команду Валерия Карпина в столице Татарстана красиво и радушно.

Словаки тоже прибыли в Казань. Окончательный состав сборной Словакии выглядит так:

Вратари: Франтишек Плах («Пяст»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Легия»), Доминик Грейф («Мальорка»)

Защитники: Милан Шкриньяр («Интер»), Любомир Шатка («Лех»), Петер Пекарик («Герта»), Мартин Вальент («Мальорка»), Мартин Косцельник («Слован», Чехия), Давид Ганцко («Спарта» Пр), Томаш Губочан («Омония»), Вернон Де Марко («Слован», Словакия), Лукаш Паушек («Слован», Словакия)

Полузащитники: Эрик Ирка («Овьедо»), Ондрей Дуда («Кельн»), Томаш Суслов («Гронинген»), Матуш Беро («Витесс»), Мартин Косцелник («Слован» Лб), Роберт Мак («Ференцварош»), Владимир Вайсс («Слован» Бр), Юрай Куцка («Уотфорд»), Станислав Лоботка («Наполи»), Марек Гамшик («Трабзонспор»), Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк»), Патрик Грошовский («Генк»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»)

Нападающие: Давид Стрелец («Слован»), Иван Шранц («Славия»), Роберт Боженик («Фортуна» Д), Ладислав Альмаси («Баник»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словакии в 120,35 миллиона евро. России — 138,7 миллиона евро.

Штефан Таркович Главный тренер сборной Словакии Каждый тренер, приходя в команду, пытается внести новые идеи. Пока вижу, что дебют Карпина получился таким, каким и должен быть. Мы ожидали подобных результатов. Россия теперь играет по-другому, и это связано с игроками, которые есть в сборной. Головин и Дзюба не сыграют, но у сборной России достаточно широкий состав, чтобы заменить тех, кто отсутствует в команде на ближайшие матчи. Против нас играет то, что у России лучше положение в таблице. На нас давит результат, и нам надо выигрывать, чтобы сохранить шансы. Травмы не означают какого-то итога. Хорватия приехала к нам без Модрича и других ведуших игроков, но увезла три очка. Потери игроков не говорят о том, что команда может не преуспеть.

Таркович также похвалил поле стадиона в Казани, которое частенько вызывает нарекания у наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

Валерий Карпин в свою очередь вспомнил матч сборной со Словакией, который был проигран в марте.

Да, конечно. Смотрели. Хотя там много изменений у нас и у словаков. Но информацию оттуда тоже посмотрели. Словакия — добротная команда европейского уровня. Мы никого не сильнее, никого и не слабее. Примерно равные команды. Сильная сторона Словакии — стандарты, много создает и забивает. К этому надо отнестись очень внимательно, помимо всего остального. Давления по поводу места в таблице — оно одинаковое. У нас задача первая — занять первое место и выйти напрямую на чемпионат мира. Если такая задача стоит, то надо выигрывать все матчи. Валерий Карпин

Встреча со Словенией состоится 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.