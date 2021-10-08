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    Воля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций

    Сборная Франции одержала гостевую победу со счетом 3:2 над командой Бельгии в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Рассказываем, как это было

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    Сборная Франции
    Матч на «Альянц-Арене» в Турине превзошел все ожидания болельщиков. После 2:0 от Бельгии в первом тайме вряд ли кто-то верил во французов. Однако трёхцветные сотворили настоящее чудо и забили три мяча во второй половине встречи, на последних минутах добыв путёвку в финал Лиги наций.

    Ход матча

    4’ Мяч после прострела с фланга от ноги Кунде отскочил к Кевину Де Брёйне, который мощно пробил сходу с весьма близкой дистанции, и лишь реакция Льориса спасла французов.

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  • Вчера

    • 15’ Лукаку накрыли, но мяч от французского защитника отскочил в сторону Де Брёйне, который с лёта нанес мощный удар с подступов к штрафной. Не лёг мяч как надо, в итоге намного выше перекладины получилось.

    23’ Мбаппе пробил сходу с линии штрафной площади сборной Бельгии после скидки Гризманна, но получилось не очень сильно, в итоге Куртуа без проблем мяч поймал.

    31’ Азар с Лукаку здорово сыграл в стенку, под ответный пас уже ворвался в штрафную один на один, но успел в последний момент выбить мяч Кунде.

    37’ 1:0 Янник Карраско. Карраско слева здорово забрался в штрафную сборной Франции, обыграл на замахе Павара и нанёс сильный удар в ближний угол под опорную ногу Льорису, который даже не шелохнулся в итоге.

    40’ 2:0 Ромелу Лукаку . Прошла передача низом от Де Брёйне на Лукаку, который эффектно развернулся на линии штрафной, оставив не у дел Эрнандеса, прорвался к лицевой и справа с острого угла вколотил мяч в ближнюю девятку.

    50’ Здорово Гризманн слева навесил к линии вратарской площадки, где Погба выиграл верховую борьбу у Алдервейрельда, но пробил головой чуть выше перекладины.

    57’ Мбаппе здорово на правом фланге обыграл Карраско, ворвался в штрафную площадь Бельгии и прострелил на ближнюю штангу. Гризманн выскочил из-за спины защитника, но каким-то чудом умудрился не попасть в створ.

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  • Вчера

    • 62’ 2:1 Карим Бензема . Мбаппе обыграл защитника, забрался в штрафную Бельгии и прострелил в центр на Бензема. Карим находился спиной к воротам в окружении трёх игроков бельгийской команды, но смог развернуться и отправил мяч из-под Денайера в створ ворот своего одноклубника Куртуа.

    68’ 2:2 Килиан Мбаппе (П) . Гризманн получил мяч в штрафной площади сборной Бельгии, и тут ему сзади в ногу влетел Тилеманс. После просмора ВАР, арбитр назначил пенальти, который реализовал Мбаппе.

    73’ Лукаку из штрафной Франции отыграл под удар Де Брёйне, отлично лёг мяч на ногу Кевину, и Льорису пришлось из-под перекладины доставать его.

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  • Вчера

    • 77’ Опасная атака сборной Франции. Сначала Вертонген накрыл удар Гризманна, а затем уже Куртуа среагировал на мощный удар Чуамени с линии штрафной.

    86’ Мбаппе получил мяч от Бензема в штрафной Бельгии, практически без замаха пробивал из-под Алдервейрельда, но в створ не попал. Мяч прошел рядом со штангой.

    87’ Красивая контратака сборной Бельгии закончилась отмененным голом. Карраско забежал слева под передачу на ход, выполнил идеальный навес в центр на Лукаку, который сходу расстрелял Льориса. Но оба игрока бельгийцев были в офсайде.

    90’ Опасный штрафной заработали игроки сборной Франции. Последовал великолепный обводящий удар в исполнении Поля Погба, не менее красивый прыжок Куртуа, но мяч в итоге угодил в каркас ворот бельгийцев.

    90+1’ 2:3 Тео Эрнандес. Прошла атака сборной Франции, последовал прострел с правого фланга, Алдервейрельд смог пяткой выбить мяч, но прямо на Эрнандеса, который с линии штрафной площади пробил точно в угол ворот Куртуа.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, полуфинал
    Бельгия — Франция 2:3
    Голы: 1:0 Янник Карраско (37'), 2:0 Ромелу Лукаку (40'), 2:1 Карим Бензема (62'), 2:2 Килиан Мбаппе (пенальти) (69') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань (Миши Батшуайи, 90'), Аксель Витсель, Юри Тилеманс (Ханс Ванакен, 70'), Янник Карраско, Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар (Леандро Троссард, 74') Франция: Карим Бензема (Жордан Верету, 90'), Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Тео Эрнандес, Адриен Рабьо (Орельен Чуаэми, 75'), Поль Погба, Бенжамен Павар (Лео Дюбуа, 90'), Лукас Эрнандес, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Уго Льорис Предупреждение: Ян Вертонген (67')

    Лучшим игроком матча был признан нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе, который был ключевой фигурой, позволившей французам перевернуть ход матча.

    Следующие матчи

    Сборная Франции в финале Лиги наций сыграет с Испанией. Решающий матч пройдет 10 октября на «Сан -Сиро» в Милане и начнется в 21:45 мск.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Бельгия поборется за третье место с командой Италии. Встреча за бронзу пройдет на «Альянц-Арене» в Турине 10 октября и начнется в 16:00 мск.

    Прямая речь

    Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

    — Нам дважды забили в сильно проведенном 20-минутном отрезке первого тайма. И победа, добытая таким вот образом, показывает силу характера команды. Игроки никогда не сдаются. Сюда мы ехали за выходом в финал; теперь мы прошли, и на кону — главный трофей. Сделаем все возможное, для того чтобы поднять его над своими головами.

    Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии

    — Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол.

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    Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Мы перестали играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо. Все наши старания пошли насмарку.

    Антуан Гризманн, нападающий сборной Франции

    — Мы очень горды игроками и тренерским штабом. В перерыве были произнесены нужные слова. Килиан (Мбаппе) и Карим (Бензема) проделали исключительную работу, продавливая оборону, создавая преимущество и забивая. Это был фантастический матч. В перерыве мы чувствовали, что если забьем, то все изменится. И вот что получилось. Теперь нас ждет финал, и нужно хорошенько восстановиться.

    Тибо Куртуа, вратарь сборной Бельгии

    — Это просто-напросто какой-то отстой... Я расстроен, разочарован. Ведя со счетом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаем. Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч.

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  • Вчера

    • Юго Льорис, капитан сборной Франции

    — Очень горжусь нашей сегодняшней командной игрой. Хоть нам и нужно кое в чем исправляться, это была великолепная игра против великолепных соперников. Все происшедшее в ней только сделало ее еще увлекательнее. К перерыву мы уступали с разницей в два мяча, но то, как отыгрались, было впечатляюще. На поле все это смотрелось, как боксерский поединок. Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону.

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    Психологически мы были очень сильны, и осознавать это просто прекрасно. На протяжении нескольких месяцев мы не могли найти свою наилучшую игру, и вот сегодня этого добились. Это придаст команде уверенности. Последние месяцы нас подстерегали неудачи, но взлеты и падения — это часть футбола. Положительным моментом стало то, как команда сегодня на все отреагировала.

    Янник Карраско, полузащитник сборной Бельгии

    Все было так хорошо. Мы контролировали ход матча, забили два гола... Но во втором тайме мы Iслишком сильно отошли назад, нам не хватало спокойсвия при игре с мячом, чтобы развить свой успех. Психологически тоже было нелегко. При счете 2:2 мы слишком много времени проводили на своей половине поля. Удача тоже была не на нашей стороне.

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