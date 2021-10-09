Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии

Он также стал победителем. Испания выиграла у чемпионов Европы со счетом 2:1, прервав беспроигрышную серию «скуадры адзурры», которая длилась 37 игр. Впервые за 50 лет Испания одержала победу в официальном матче в Италии, и Коке впоследствии сказал, что успех был «историческим» и «незабываемым». По мнению автора обоих мячей, речь шла о мести. «Мы знали, что это особенная игра, потому что они выбили нас из Евро-2020», — сказал он. — «И что может быть лучше подобной мести — победить их здесь, в Италии, на глазах у их болельщиков?».

«Месть» — это слово, которое затем много раз повторял Ереми Пино, который дебютировал за национальную команду, выйдя на замену во втором тайме и став выдающимся представителем молодого поколения: ему 18 лет, Брайану Хилю — 20, Торресу — 21, а Ансу Фати и Педри, которые вскоре вернуться в строй, всего 18 лет. Даже «ветерану» Микелю Оярсабалю, сделавшему две великолепные голевые передачи, лишь 24 года. Однако сложно было на заметить Гави. «Я не знал о нем», — признался защитник сборной Италии Эмерсон. — «Он действительно впечатлил. Хорошо видно, что у него огромный потенциал».

Луису Энрике тоже был заметен этот «потенциал», хотя ближе к концу матча казалось, что это не совсем верное слово. Тренера сборной Испании порой называют безумцем, и когда в этот раз он вызвал в команду Гави, возникли жаркие споры. Когда юного игрока вызовут на решающие отборочные встречи в следующем месяце, никаких споров уже не будет. Любителям футбола придется найти другую тему для разговора.

Гави стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим за сборную Испании, побив предыдущий рекорд, установленный Анхелем Субиетой, сыгравшим против Чехословакии в апреле 1936 года в возрасте 17 лет и 284 дня. С тех пор он сыграл за «фурию роху» еще один раз — против Швейцарии. Тем летом началась гражданская войта, и Субиета выступал за баскскую сборную, а позже присоединился к аргентинскому «Сан-Лоренцо», за который провел 13 сезонов. Он не возвращался в Испанию до 1952 года, когда перешел в «Депортиво».

Гави сыграл свой первый матч за сборную Испании в 17 лет и 62 дня. Когда его вызвали, он едва успел дебютировать за «Барселону». «За три или четыре матча, которые я видел, а их всего было три или четыре, он не оставил мне сомнений в том, что может стать очень важным игроком в будущем не только для "Барселоны", но и для национальной команды», — сказал Луис Энрике. Тренер употребил слово «будущее», но сделал это преждевременно, хотя знал о большом количестве травмированных. Луис Энрике принял ситуацию такой, какова она есть. Однако продолжал настаивать, что он хорошо знаком с игрой Гави, хотя другие могли его не видеть.

Гави родился в городе Лос-Паласиос в провинции Севилья. По рекомендации бывшего полузащитника Ивана де ла Пеньи он перешел в молодежную академию «Барселоны» из «Бетиса» в возрасте 11 лет. Это была классическая схема: «не можешь его победить — выкупи его». Гави привел «Бетис» к победе над «Барсой» со счетом 5:0. Он был, как настаивал Луис Энрике, эталоном в академии «Барселоны», звездой своего поколения, игроком, в котором никто не сомневался.

«Очень похож на типичного игрока "Барселоны", но с физической мощью, свойственной современной игре, интенсивностью и потрясающим характером», — говорит ключевая фигура, отвечающая за юношеский футбол в Федерации футбола Испании. — «Он может задавать темп игры, знает, когда нужно ускоряться и замедляться, а также у него отличные физические качества, чтобы мгновенно переключиться на отбор мяча».

Безусловно, в Гави что-то было: не только в таланте полузащитника, который хорошо читал игру, обладал умениями, таймингом и отличным видением поля, но и у него был темперамент. Он был крутым, срезал углы, порой дерзил. Те, кто его видел, были уверены, что он станет топ-игроком. Они также видели в нем ребенка, который забывал о повседневных вещах, и, казалось, не интересовался ничем, а только самой игрой.

Он ненавидел проигрывать. До сих пор не любит, и Луис Энрике знал это. Когда Гави спросили о его вызове в сборную Испании после поражения «Барселоны» 0:2 от «Атлетико» на прошлых выходных, от сказал: «Я не хочу об этом говорить, потому что сейчас я зол из-за нашего поражения».

Многие тоже разозлились. Луис Энрике понимал это, знал, что сделал серьезный шаг, но настаивал на том, что вызов Гави — правильное решение. Ему также было безразлично, что говорят СМИ, за исключением того, что порой ему просто нравится идти против течения. Он просто наслаждается противостоянием. И, подумав об этом, возможно, он увидел что-то подобное и в Гави.

«Опасно вызывать игроков, которым не доверяешь», — говорил Луис Энрике. — «И я не сомневаюсь, что Гави будет важен. Возможно, я позвонил ему рано, но возраст не имеет значения. Он более чем готов. Мне нравится то, что я вижу, и я хочу знать, сможет ли он адаптироваться к нашей игре». Как, оказалось, он смог.

«Может быть, он начнет матч против Италии в стартовом составе», — сказал наставник сборной Испании. Об этом ему напомнили уже после игры. «О, я так сказал?», — ответил он, ухмыляясь. — «Я не помню».

Все будут помнить лишь то, что они увидели на поле. «Возраст — это просто число», — заявил Коке. — «Если ребята готовы соревноваться, позвольте им сделать это».

Гави соревновался хорошо. Ему противостояли Жоржиньо, Марко Верратти и Николо Барелла, но его это, похоже, не волновало. На стартовом отрезке матча он подарил мяч сопернику, позволив итальянцам нанести первый удар по воротам, но его это тоже не заботило. По крайней мере, эта неприятная ситуация на него не повлияла. Он продолжал пасовать, выполнив 47 из 53 передач. Он останавливал Верратти, бросался в подкаты против Федерико Кьезы, обворовывал Эдерсона, но никогда не отступал. Он завершил игру с царапиной на груди, но ему было все равно. Он победил.

Он победил их всех. Луис Энрике знает, что это за чувство. «Мы говорим о не совсем нормальной ситуации», — сказал наставник сборной Испании. — «Он играет так, будто находится во дворе своего дома. Ему приятно находиться среди столь мастеровитых футболистов. Те, кто его знают, уже понимают, на кого он похож. Он меня не удивляет».

«У него есть личность, храбрость, качество, высокий уровень футбола, и, вдобавок ко всему, он превосходен физически. Он должен был играть против Верратти, который, как он сам мне сказал, был его кумиром, и Гави оказался более чем готов к этой задаче. Абсолютно непривычно видеть молодого игрока с его качествами, но у него типичный профиль для нашей системы. Он способен перемещаться между линиями, играть, отдавать последний пас и не терять мяч. Он не просто будущее национальной сборной. К счастью, он уже наше настоящее».