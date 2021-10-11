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    Трансферный дайджест. 5 — 11 октября

    Купит ли «Ювентус» одноклубника Кокорина, уйдет ли ван де Бек из «Манчестер Юнайтед», вернется ли Миранчук в основной состав «Аталанты» и другие трансферные новости последних дней

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    Душан Влахович
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    Душан Влахович
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Душан Влахович

    «Фиорентина», нападающий, 21 год

    Одноклубник Александра Кокорина по «Фиорентине» Душан Влахович, похоже, намерен сменить клуб.

    Как сообщил президент «фиалок» Рокко Коммиссо, сербский футболист отказался подписывать новое соглашение.

  • Рокко Коммиссо
  • Президент «Фиорентины»
  • Влахович не принял наше предложение о продлении контракта. Мы пытались договориться месяцами, но все кончено.

    • Get Italian Football News со ссылкой на Viola News сообщил, что главным претендентом на Влаховича является туринский «Ювентус».

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    • По данным источника, самого Влаховича привлекает идея трансфера в «старую синьору», тогда как «фиалки» предпочли бы продать форварда в зарубежный клуб.

    Sempre Milan отметил, что руководство «Фиорентины» потребует за 21-летнего форварда 90 миллионов евро.

    На серба также претендуют «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Интер».

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Джордан Ларссон

    «Спартак», нападающий, 24 году

    Джордан Ларссон

    В качестве замены Влаховичу «Фиорентина» якобы присматривается к нападающему «Спартака» Джордану Ларссону, пишет FirenzeViola.

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    Еще летом руководство «фиалок» собирало информацию о шведском футболисте, а теперь может вернуться к варианту с его подписанием.

    Впрочем, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде успел опровергнуть эту информацию.

  • Даниэле Праде
  • Спортивный директор «Фиорентины»
  • Это неправда. Мы не заинтересованы в Ларссоне.

    • Как известно, руководители клубов далеко не всегда говорят правду, раскрывая трансферные планы, но в данном случае действительно преждевременно говорить об уходе Ларссона из «Спартака».

    Наш прогноз: «Спартак».

    Донни ван де Бек

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 24 года

    Донни ван де Бек

    Полузащитник Донни ван де Бек, который провел за «Манчестер Юнайтед» всего одну игру в АПЛ в этом сезоне, намерен сменить клуб.

    Как пишет ESPN, нидерландец настроен на уход, хотя главный тренер команду Уле Гуннар Сульшер хочет сохранить состав в текущем виде до лета.

    Сульшер стремится избежать ситуации, сложившейся в конце прошлого сезона, когда на группу основных игроков легла чрезмерная нагрузка. Он пообещал, что в этом сезоне у остальных тоже будет достаточно игрового времени.

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    • Одним из претендентов на ван де Бека издание sport.es назвало «Барселону», хотя, как известно, ей будет трудно найти деньги на большой трансфер.

    Журналист Николо Скира написал, что хавбек интересен «Ювентусу». Спортивный директор туринцев Федерико Керубини уже общался с агентом нидерландца. «Бьянконери» хотели бы арендовать ван де Бека с возможностью выкупа. Также на полузащитника претендует «Ньюкасл».

    Даже если Сульшер не отпустит нидерландца зимой, то в долгосрочной перспективе это мало что изменит. Тренер не видит ван де Бека в основном составе, а это значит, что хавбек найдет себе другой клуб.

    Наш прогноз: уход из «Манчестер Юнайтед».

    Никлас Зюле

    «Бавария», защитник, 26 лет

    Никлас Зюле

    Защитник Никлас Зюле по окончании сезона может покинуть «Баварию» как свободный агент, сообщил журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг.

    По его информации, переговоры 26-летнего игрока с мюнхенским клубом о продлении контракта проходят очень медленно.

    Скорее всего, «Бавария» не может договориться с Зюле из-за высоких требований по зарплате — он хочет зарабатывать свыше 10 миллионов евро за сезон.

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    • При этом у немца есть предложение от одного из клубов английской Премьер-лиги.

    Зюле — качественный центральный защитник, который не затерялся бы в любом клубе, но что-то нам подсказывает, что он вряд ли уйдет, тем более что сейчас не так много мест, где ему готовы платить так много.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Алексис Санчес

    «Интер», полузащитник, 32 года

    Алексис Санчес

    «Интеру», скорее всего, придется продать нескольких футболистов в ближайшее время, информирует La Gazzetta dello Sport.

    Из-за убытков «нерадзурри» необходимо заработать около 100 миллионов евро в период с января по июнь 2022 года.

    Главный претендент на выход — Алексис Санчес. Руководство клуба разозлено тем, что чилиец публично выражает недовольство нехваткой игрового времени, поэтому хавбека могут продать уже в январе.

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    • Продажа Санчеса выгодна с экономической точки зрения, поскольку он зарабатывает больше остальных — 7 миллионов евро после уплаты налогов. На полмиллиона меньше получает его соотечественник Артуро Видаль, которого «Интер» тоже может продать.

    Но если Видаль еще может принести хоть какую-то пользу, то Санчес, вероятно, больше в «Интере» не заиграет, поэтому миланцы его куда-то пристроят.

    Наш прогноз: уход из «Интера».

    Джеймс Тарковски

    «Бернли», защитник, 28 лет

    Джеймс Тарковски

    «Ньюкасл», получивший богатых владельцев из Саудовской Аравии, тоже начал попадать в трансферные сводки.

    Первым трансфером «сорок» при новых владельцах может стать защитник «Бернли» Джеймс Тарковски, сообщает The Telegraph.

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  • 09/10/2021

    • «Бернли» заинтересован в продаже 28-летнего игрока максимально дорого, но ему вряд ли удастся выручить крупную сумму, поскольку летом защитник может стать свободным агентом.

    Отмечается, что сам Тарковски заинтересован в переходе, так что мы не видим причин, по которым сделка может не состояться.

    Наш прогноз: «Ньюкасл».

    Алексей Миранчук

    «Аталанта», полузащитник, 25 лет

    Алексей Миранчук

    Переход Алексея Миранчука в «Аталанту» пока не оправдывает ожиданий: россиянин почти не имеет игровой практики, в связи с чем постепенно деградирует, находясь в рассвете сил.

    По данным Calciomercato.com, 25-летний хавбек сборной России может попросить клуб отпустить его в январе, если он не будет играть больше.

    Агент россиянина Вадим Шпинев отказался комментировать эту информацию и призвал не верить разным слухам.

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  • 07/10/2021

    • Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Миранчуку крайне важно вновь выходить на поле в официальных матчах.

  • Валерий Карпин
  • Главный тренер сборной России
  • По теме «Аталанты» говорили в контексте игрового времени. Понятно, что он хочет играть. Я ему еще это не говорил, но главное — играть, неважно где.

    • Объективно говоря, Миранчуку будет сложно ворваться в основной состав «Аталанты», где у Джан Пьеро Гасперини уже довольно много любимчиков. Алексею нужно заняться подбором нового клуба, и не исключено, что он будет российским.

    Наш прогноз: возвращение в Россию.

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