Россияне действовали в выездном матче со Словенией куда агрессивнее, чем в домашней встрече со словаками и уже к 32-й минуте забили два мяча — силами защитников, после стандартных положений. Но сил команде Карпина хватило лишь на один тайм — после перерыва хозяева перехватили инициативу и сборной России с трудом удалось удержать преимущество, выведшее их в лидеры группы Н.

Ход матча

1’ Матч начался с того, что Шпорар в верховой борьбе локтем попал в голову Джикии. Словенцу сразу было выписано предупреждение, а россиянин потребовалась помощь медиков.

10’ Иличич решил обыграть всю защиту сборной России, и у него это практически получилось. Но далековато в штрафной площади он отпустил от себя мяч, и Сафонов забрал мяч в ногах у одного из лидеров словенской сборной.

13’ Попал Облак под прессинг, не сумев выбить мяч в аут, после чего Смолов получил пас в штрафной Словении, где в него коленками врезался вратарь. Рефери сначала назначил пенальти, но затем его отменил из-за офсайда.

Словения — Россия Сборная России

15’ Шпорар выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под перекладину ворот россиян — Матвей Сафонов выбрал хорошую позицию, забрав мяч в руки.

17’ В контратаке Миранчук пяткой в штрафной площади пасовал под удар Фомину, но Даниилу пришлось бить в падении, и он послал мяч над левой «девяткой».

19’ Сутормин подобрал мяч у входа в чужую штрафную площадку, после чего пошёл в дриблинг, накрутив трёх соперников, и с правого края штрафной площади пробивал на силу в дальний угол — Облак не без проблем парировал мяч в сторону.

Словения — Россия Сборная России

28’ 0:1 Игорь Дивеев. Со стандарта с левого фланга классную подачу выполнил Фомин на ближний край вратарской площади, и Дивеев мастерски подрезал мяч затылком в дальний угол, без шансов для Облака.

32’ 0:2 Георгий Джикия. После розыгрыша углового у ворот сборной Словении Кузяев сперва продавил Мевлю на правом краю штрафной площади, но с его ударом в ближний угол справился Облак. Но после подачу углового мяч дошёл до дальней штанги, где Джикия ударом через себя с левой ноги вогнал мяч под перекладину.

35’ Иличич совершил навес в штрафную сборной России, Шпорар набежал и практически без прыжка нанёс удар головой — Сафонов вновь хорош в выборе позиции.

40’ 1:2 Йосип Иличич. Карничник справа низом прострелил в штрафную сборной России, Шпорар пяткой продолжил на Иличича, а тот нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот.

45+1’ Смолов с левого фланга сместился в центр и плотно пробивал по воротам в дальний угол ворот хозяев, но Облак в броске парировал мяч в сторону. Первыми на подборе были словенские защитники.

59’ Баринов прибежал в штрафную хозяев на угловой, здорово выпрыгнул и попытался из борьбы пробить головой после подачи Миранчука — мимо ближнего угла ворот.

Словения — Россия Сборная России

66’ Смолов и Бакаев классно через перепас проникли в словенскую штрафную, но Фёдор, получив мяч, затянул с ударом — получилось в защитника.

72’ Иличич на скорости прорвался в лицевую, прострелил в центр штрафной сборной России, где Ловрич пробил в касание — в спину Баринову.

76’ Словенцы забили второй гол, который был отменен ВАР. После навеса с левого фланга прошла скидка на Куртича, который пробил головой точно в дальний угол российских ворот, но был в небольшом офсайде Ясмин.

81’ Штрафной удар на месте правого вингера заработали словенцы. После подачи стандарта нашим защитникам сразу не удалось выбить мяч, и Шешко пробивал через себя метров с 14-ти, но получилось слишком слабо, и Сафонов мяч поймал.

90’ Иличич протащил мяч на правый фланг словенской атаки, откуда подавал в район 11-метровой отметки, откуда головой постарался пробить Захович, но он сильно промахнулся.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словения — Россия 1:2 Голы: 0:1 Игорь Дивеев (28'), 0:2 Георгий Джикия (32'), 1:2 Йосип Иличич (40') Словения: Ян Облак, Zan Karnicnik (Zan Rogelj, 86'), Яка Бийол, Миха Мевля, Юре Балковец, Адам Гнезда, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Sandi Lovric, Беньямин Вербич (Benjamin Sesko, 53'), Андраж Шпорар (Домен Чрнигой, 72') Россия: Зелимхан Бакаев (Дмитрий Чистяков, 86'), Фёдор Смолов (Arsen Zakharyan, 78'), Алексей Миранчук (Антон Заболотный, 78'), Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин (Александр Ерохин, 86'), Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев (Максим Осипенко, 36'), Алексей Сутормин, Матвей Сафонов Предупреждения: Андраж Шпорар (1'), Адам Гнезда (27'), Алексей Сутормин (42'), Беньямин Вербич (51'), Яка Бийол (77'), Zan Rogelj (90 + 2'), Sandi Lovric (90 + 6')

Лучшим игроком матча стал защитник сборной России Георгий Джикия, забивший второй гол команды, ставший победным.

Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча #СловенияРоссиия по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/vMD8rZJlr4 — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021

Турнирная таблица

После этой победы Россия вышла на первое место в турнирной таблице группы Н, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе второе место и участие в стыковых матчах.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Хорватии, потерявшая очки в матче со Словакией (2:2), опустилась на 2-ю строчку — 17 очков, словаки поднялись на 3-е место, набрав 10 очков. В активе Словении 10 очков и 4-е место.

Следующие матчи

В рамках 9 тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России 11 ноября дома встретится с командой Кипра. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Словении сыграет в 9-м туре на выезде с командой Словакии. Встреча пройдет на «Сити Арена Трнава» в Трнаве и начнется в 21:45 мск.

Прямая речь

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

— До 30-й минуты шла равная игра, но и после 30-й — не сказать, чтобы какая-то из команд играла с перевесом. Понятно, что Словении после двух пропущенных голов надо было больше прессинговать и идти в атаку, а нам надо было оборонять счет.

Сегодня больше доволен игрой, чем после матча в Казани [против Словакии]. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы так же прессинговали.Осипенко было тяжело. Минут 5 — 10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился. Что дальше? В следующих матчах нужно набрать столько же или больше очков, чем Хорватия.

Далер Кузяев, полузащитник сборной России

— Игра была довольно жесткой. Словенцы играли дома и хотели взять три очка на глазах у своих болельщиков. Для них это был определяющий матч. Мы были готовы к такому подходу со стороны соперника. Было непросто. Особенно во второй половине второго тайма, где мы даже перестали выбегать в контратаки.

Надо отдать должное словенцам. Они неплохо контролировали игру, владели мячом. Слава богу, мы не пропустили, победили и взяли три очка. Обрадовались, что хорваты сыграли вничью, но задача еще не выполнена. Впереди два матча. Расслабляться некогда. Но хорошо, что все зависит от нас.

Словения — Россия Сборная России

Георгий Джикия, защитник сборной России

— Конечно, к такому голу [через себя] не готовился. Моя задача была проста — попасть по мячу. И желательно по воротам. Понимали, что будет очень тяжелая игра, много навала. Сопернику очень нужна была победа. Хочу отметить всех ребят — бились, как львы. Все — молодцы!

Игорь Дивеев, защитник сборной России

— Почувствовал дискомфорт в пахе, попросил замену, боялся усугубить. Поедем делать МРТ. Пока я играл, матч был более равный. Когда заменили, стал очень переживать: все пальцы сгрыз. Главное — победа! Наша задача — первое место. Будут очень важные матчи с Кипром и Хорватией.