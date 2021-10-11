Ход матча
1’ Матч начался с того, что Шпорар в верховой борьбе локтем попал в голову Джикии. Словенцу сразу было выписано предупреждение, а россиянин потребовалась помощь медиков.
10’ Иличич решил обыграть всю защиту сборной России, и у него это практически получилось. Но далековато в штрафной площади он отпустил от себя мяч, и Сафонов забрал мяч в ногах у одного из лидеров словенской сборной.
13’ Попал Облак под прессинг, не сумев выбить мяч в аут, после чего Смолов получил пас в штрафной Словении, где в него коленками врезался вратарь. Рефери сначала назначил пенальти, но затем его отменил из-за офсайда.
15’ Шпорар выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под перекладину ворот россиян — Матвей Сафонов выбрал хорошую позицию, забрав мяч в руки.
17’ В контратаке Миранчук пяткой в штрафной площади пасовал под удар Фомину, но Даниилу пришлось бить в падении, и он послал мяч над левой «девяткой».
19’ Сутормин подобрал мяч у входа в чужую штрафную площадку, после чего пошёл в дриблинг, накрутив трёх соперников, и с правого края штрафной площади пробивал на силу в дальний угол — Облак не без проблем парировал мяч в сторону.
28’ 0:1 Игорь Дивеев. Со стандарта с левого фланга классную подачу выполнил Фомин на ближний край вратарской площади, и Дивеев мастерски подрезал мяч затылком в дальний угол, без шансов для Облака.
32’ 0:2 Георгий Джикия. После розыгрыша углового у ворот сборной Словении Кузяев сперва продавил Мевлю на правом краю штрафной площади, но с его ударом в ближний угол справился Облак. Но после подачу углового мяч дошёл до дальней штанги, где Джикия ударом через себя с левой ноги вогнал мяч под перекладину.
𝗗𝗭𝗛𝗜𝗞𝗜𝗬𝗔 🚲🔝 pic.twitter.com/1Dj2d9n6vd— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
35’ Иличич совершил навес в штрафную сборной России, Шпорар набежал и практически без прыжка нанёс удар головой — Сафонов вновь хорош в выборе позиции.
40’ 1:2 Йосип Иличич. Карничник справа низом прострелил в штрафную сборной России, Шпорар пяткой продолжил на Иличича, а тот нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот.
#SVNRUS | 1:2 | 📸📸📸#SrceBije #WCQ pic.twitter.com/YJmVEUiAeL— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 11, 2021
45+1’ Смолов с левого фланга сместился в центр и плотно пробивал по воротам в дальний угол ворот хозяев, но Облак в броске парировал мяч в сторону. Первыми на подборе были словенские защитники.
59’ Баринов прибежал в штрафную хозяев на угловой, здорово выпрыгнул и попытался из борьбы пробить головой после подачи Миранчука — мимо ближнего угла ворот.
66’ Смолов и Бакаев классно через перепас проникли в словенскую штрафную, но Фёдор, получив мяч, затянул с ударом — получилось в защитника.
72’ Иличич на скорости прорвался в лицевую, прострелил в центр штрафной сборной России, где Ловрич пробил в касание — в спину Баринову.
76’ Словенцы забили второй гол, который был отменен ВАР. После навеса с левого фланга прошла скидка на Куртича, который пробил головой точно в дальний угол российских ворот, но был в небольшом офсайде Ясмин.
October 11, 2021
81’ Штрафной удар на месте правого вингера заработали словенцы. После подачи стандарта нашим защитникам сразу не удалось выбить мяч, и Шешко пробивал через себя метров с 14-ти, но получилось слишком слабо, и Сафонов мяч поймал.
90’ Иличич протащил мяч на правый фланг словенской атаки, откуда подавал в район 11-метровой отметки, откуда головой постарался пробить Захович, но он сильно промахнулся.
Лучшим игроком матча стал защитник сборной России Георгий Джикия, забивший второй гол команды, ставший победным.
Георгий Ибраджикович — лучший игрок матча #СловенияРоссиия по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/vMD8rZJlr4— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Турнирная таблица
После этой победы Россия вышла на первое место в турнирной таблице группы Н, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе второе место и участие в стыковых матчах.
Сборная Хорватии, потерявшая очки в матче со Словакией (2:2), опустилась на 2-ю строчку — 17 очков, словаки поднялись на 3-е место, набрав 10 очков. В активе Словении 10 очков и 4-е место.
Близко. Всё решится в ноябре. Верим🇷🇺#НашиПарни pic.twitter.com/5Nit1AiXUI— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Следующие матчи
В рамках 9 тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России 11 ноября дома встретится с командой Кипра. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.
Сборная Словении сыграет в 9-м туре на выезде с командой Словакии. Встреча пройдет на «Сити Арена Трнава» в Трнаве и начнется в 21:45 мск.
Прямая речь
Валерий Карпин, главный тренер сборной России
— До 30-й минуты шла равная игра, но и после 30-й — не сказать, чтобы какая-то из команд играла с перевесом. Понятно, что Словении после двух пропущенных голов надо было больше прессинговать и идти в атаку, а нам надо было оборонять счет.
Сегодня больше доволен игрой, чем после матча в Казани [против Словакии]. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы так же прессинговали.Осипенко было тяжело. Минут 5 — 10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился. Что дальше? В следующих матчах нужно набрать столько же или больше очков, чем Хорватия.
2021 🆚 2009 pic.twitter.com/1wvyYaoelK— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2021
Далер Кузяев, полузащитник сборной России
— Игра была довольно жесткой. Словенцы играли дома и хотели взять три очка на глазах у своих болельщиков. Для них это был определяющий матч. Мы были готовы к такому подходу со стороны соперника. Было непросто. Особенно во второй половине второго тайма, где мы даже перестали выбегать в контратаки.
Надо отдать должное словенцам. Они неплохо контролировали игру, владели мячом. Слава богу, мы не пропустили, победили и взяли три очка. Обрадовались, что хорваты сыграли вничью, но задача еще не выполнена. Впереди два матча. Расслабляться некогда. Но хорошо, что все зависит от нас.
Георгий Джикия, защитник сборной России
— Конечно, к такому голу [через себя] не готовился. Моя задача была проста — попасть по мячу. И желательно по воротам. Понимали, что будет очень тяжелая игра, много навала. Сопернику очень нужна была победа. Хочу отметить всех ребят — бились, как львы. Все — молодцы!
Игорь Дивеев, защитник сборной России
— Почувствовал дискомфорт в пахе, попросил замену, боялся усугубить. Поедем делать МРТ. Пока я играл, матч был более равный. Когда заменили, стал очень переживать: все пальцы сгрыз. Главное — победа! Наша задача — первое место. Будут очень важные матчи с Кипром и Хорватией.