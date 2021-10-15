Кто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов

Например, кажется довольно очевидным, что «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» находятся уровнем выше, чем «Манчестер Юнайтед», который в предсезонной шумихе присоединился к ним в качестве претендента на титул, но кошмарная полузащита и плохие стандарты управления игрой и тактикой от Уле-Гуннара Сульшера оставили их позади топ-тройки.
У Сульшера возникли проблемы. А кто из тренеров преуспел? Мы составили список из шести человек, которые могут попасть в шорт-лист из шести претендентов на звание тренера года в АПЛ. С оговоркой, что в середине сезона произойдет назначение тренера, который спасет клуб от вылета (вероятно, это будет «Ньюкасл»), и этот тренер в итоге попадет в шестерку лучших. Но предсказать, кто именно это будет, довольно сложно (хотя, предположим, Люсьен Фавр).
Пеп Гвардиола
«Манчестер Сити»
Победы/ничьи/поражения: 4/2/1
Забитые/пропущенные голы: 14/3
Ожидаемые голы: 14.57
Место в таблице: 3
Кто если не действующий чемпион и лучший тренер прошлого сезона? Каталонец получал этот титул каждый раз, когда его команда выигрывала чемпионство. И учитывая то, насколько хорошо «горожане» начали сезон, вполне вероятно, он сможет сделать это снова.
«Сити» прекрасно выглядит в этом сезоне — в двух самых сложных матчах этого сезона (на выезде с «Ливерпулем» и «Челси») они вели игру. Да, они не набрали все 6 очков, но сделали громкие заявления насчет того, насколько доминирующими они могут быть.
Гвардиола может стать вторым после Алекса Фергюсона, кому удастся выиграть награду лучшего тренера сезона четыре раза.
Томас Франк
«Брентфорд»
Победы/ничьи/поражения: 3/3/1
Забитые/пропущенные голы: 10/6
Ожидаемые голы: 9.99
Место в таблице: 7
Очевидно, делать выводы еще рано, однако до сих пор «Брентфорд» был сенсационен в этом сезоне. Подопечные Томаса Франка играют так же, как в Чемпионшипе, только теперь против команд из АПЛ. Если «Брентфорду» удастся сохранить такую форму, и если эту форму удастся сохранить Айвену Тоуни и Брайану Мбеумо, у них будет хороший шанс завершить сезон в первой семерке, что превратит Франка в серьезного претендента на звание тренера года.
Юрген Клопп
«Ливерпуль»
Победы/ничьи/поражения: 4/3/0
Забитые/пропущенные голы: 17/6
Ожидаемые голы: 17.25
Место в таблице: 2
Это опять он! После сезона, когда, казалось, он потерял свою хватку, а также лета, когда «Ливерпуль» подписал только запасного центрального защитника, никто не ожидал увидеть мерсисайдцев среди лучших в этом сезоне.
Однако не стоило сомневаться в Клоппе. Он заставил «Ливерпуль» играть яростно и зрелищно. Мохамед Салах играет лучше, чем когда-либо. И если Клопп принесет «красным» второй чемпионский титул за три сезона, то немец точно заберет награду лучшему тренеру себе.
Рафа Бенитес
«Эвертон»
Победы/ничьи/поражения: 4/2/1
Забитые/пропущенные голы: 13/8
Ожидаемые голы: 10.66
Место в таблице: 5
«Эвертон» начал сезон невероятным образом. «Ириски» почти сразу освоили стиль игры Рафы Бенитеса — они играют напористо и энергично. Бенитесу удавалось добиваться результата с «Ньюкаслом», а у «Эвертона» гораздо лучшая команда, так что и результатов стоит ожидать лучше.
Место в еврокубках для «Эвертона» выглядит если не стопроцентным, то весьма вероятным. Сможет ли Бенитес использовать свою знаменитую магию? Забудьте о красных цветах Бенитеса, в наши дни он олицетворяет синие.
Томас Тухель
«Челси»
Победы/ничьи/поражения: 5/1/1
Забитые/пропущенные голы: 15/3
Ожидаемые голы: 11.76
Место в таблице: 1
Победитель Лиги чемпионов и нынешний лидер АПЛ. Та трансформация, которую Томас Тухель провел с «Челси», была ни чем иным, как чудом. За исключением матча против «Ман Сити» они отлично выступают в чемпионате в этом сезоне, надежно действуя в обороне и находя возможности для побед.
Только четыре раза титул лучшего тренера года доставался тому, кто не выиграл чемпионат. Так что Тухелю нужно будет завоевать чемпионский титул, чтобы получить личную награду. И по состоянию на сегодня он вполне может завоевать чемпионство.
Дэвид Мойес
«Вест Хэм»
Победы/ничьи/поражения: 3/2/2
Забитые/пропущенные голы: 14/10
Ожидаемые голы: 12.42
Место в таблице: 9
К этому моменту мы видели, что «Вест Хэм» впечатляет в Лиге Европы и испытывает трудности в АПЛ. Но, конечно, эти трудности возникают из-за того, что они жонглируют Лигой Европы и внутренними турнирами, не имея необходимой глубины состава.
Однако все это дает шанс для героизма. Успехи в Европе болельщики встретят аплодисментами, а также у «Вест Хэма» есть все необходимые качества для того, чтобы спокойно избежать проблем и не оказаться в борьбе за вылет в АПЛ. Возможно, в этом году Мойеса уже не остановить.