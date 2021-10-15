Кто станет лучшим тренером сезона в АПЛ? Есть шесть претендентов

Оценка для команд АПЛ всего лишь после семи туров может показаться несколько преждевременной. Но в определенной степени те закономерности, которые мы будем наблюдать по ходу сезона, уже проявились.

Например, кажется довольно очевидным, что «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» находятся уровнем выше, чем «Манчестер Юнайтед», который в предсезонной шумихе присоединился к ним в качестве претендента на титул, но кошмарная полузащита и плохие стандарты управления игрой и тактикой от Уле-Гуннара Сульшера оставили их позади топ-тройки.

У Сульшера возникли проблемы. А кто из тренеров преуспел? Мы составили список из шести человек, которые могут попасть в шорт-лист из шести претендентов на звание тренера года в АПЛ. С оговоркой, что в середине сезона произойдет назначение тренера, который спасет клуб от вылета (вероятно, это будет «Ньюкасл»), и этот тренер в итоге попадет в шестерку лучших. Но предсказать, кто именно это будет, довольно сложно (хотя, предположим, Люсьен Фавр).



Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити»

Победы/ничьи/поражения: 4/2/1

Забитые/пропущенные голы: 14/3

Ожидаемые голы: 14.57

Место в таблице: 3

Кто если не действующий чемпион и лучший тренер прошлого сезона? Каталонец получал этот титул каждый раз, когда его команда выигрывала чемпионство. И учитывая то, насколько хорошо «горожане» начали сезон, вполне вероятно, он сможет сделать это снова.

«Сити» прекрасно выглядит в этом сезоне — в двух самых сложных матчах этого сезона (на выезде с «Ливерпулем» и «Челси») они вели игру. Да, они не набрали все 6 очков, но сделали громкие заявления насчет того, насколько доминирующими они могут быть.

Гвардиола может стать вторым после Алекса Фергюсона, кому удастся выиграть награду лучшего тренера сезона четыре раза.

Томас Франк

«Брентфорд»

Томас Франк globallookpress.com

Победы/ничьи/поражения: 3/3/1

Забитые/пропущенные голы: 10/6

Ожидаемые голы: 9.99

Место в таблице: 7

Очевидно, делать выводы еще рано, однако до сих пор «Брентфорд» был сенсационен в этом сезоне. Подопечные Томаса Франка играют так же, как в Чемпионшипе, только теперь против команд из АПЛ. Если «Брентфорду» удастся сохранить такую форму, и если эту форму удастся сохранить Айвену Тоуни и Брайану Мбеумо, у них будет хороший шанс завершить сезон в первой семерке, что превратит Франка в серьезного претендента на звание тренера года.

Юрген Клопп

«Ливерпуль»

Юрген Клопп globallookpress.com

Победы/ничьи/поражения: 4/3/0

Забитые/пропущенные голы: 17/6

Ожидаемые голы: 17.25

Место в таблице: 2

Это опять он! После сезона, когда, казалось, он потерял свою хватку, а также лета, когда «Ливерпуль» подписал только запасного центрального защитника, никто не ожидал увидеть мерсисайдцев среди лучших в этом сезоне.

Однако не стоило сомневаться в Клоппе. Он заставил «Ливерпуль» играть яростно и зрелищно. Мохамед Салах играет лучше, чем когда-либо. И если Клопп принесет «красным» второй чемпионский титул за три сезона, то немец точно заберет награду лучшему тренеру себе.

Рафа Бенитес

«Эвертон»

Рафа Бенитес globallookpress.com

Победы/ничьи/поражения: 4/2/1

Забитые/пропущенные голы: 13/8

Ожидаемые голы: 10.66

Место в таблице: 5

«Эвертон» начал сезон невероятным образом. «Ириски» почти сразу освоили стиль игры Рафы Бенитеса — они играют напористо и энергично. Бенитесу удавалось добиваться результата с «Ньюкаслом», а у «Эвертона» гораздо лучшая команда, так что и результатов стоит ожидать лучше.

Место в еврокубках для «Эвертона» выглядит если не стопроцентным, то весьма вероятным. Сможет ли Бенитес использовать свою знаменитую магию? Забудьте о красных цветах Бенитеса, в наши дни он олицетворяет синие.

Томас Тухель

«Челси»

Томас Тухель globallookpress.com

Победы/ничьи/поражения: 5/1/1

Забитые/пропущенные голы: 15/3

Ожидаемые голы: 11.76

Место в таблице: 1

Победитель Лиги чемпионов и нынешний лидер АПЛ. Та трансформация, которую Томас Тухель провел с «Челси», была ни чем иным, как чудом. За исключением матча против «Ман Сити» они отлично выступают в чемпионате в этом сезоне, надежно действуя в обороне и находя возможности для побед.

Только четыре раза титул лучшего тренера года доставался тому, кто не выиграл чемпионат. Так что Тухелю нужно будет завоевать чемпионский титул, чтобы получить личную награду. И по состоянию на сегодня он вполне может завоевать чемпионство.

Дэвид Мойес

«Вест Хэм»

Дэвид Мойес globallookpress.com

Победы/ничьи/поражения: 3/2/2

Забитые/пропущенные голы: 14/10

Ожидаемые голы: 12.42

Место в таблице: 9

К этому моменту мы видели, что «Вест Хэм» впечатляет в Лиге Европы и испытывает трудности в АПЛ. Но, конечно, эти трудности возникают из-за того, что они жонглируют Лигой Европы и внутренними турнирами, не имея необходимой глубины состава.

Однако все это дает шанс для героизма. Успехи в Европе болельщики встретят аплодисментами, а также у «Вест Хэма» есть все необходимые качества для того, чтобы спокойно избежать проблем и не оказаться в борьбе за вылет в АПЛ. Возможно, в этом году Мойеса уже не остановить.