«Золотой мяч» 2021. Кто выиграет приз

France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» 2021 года. Называем самую достойную пятерку и наиболее вероятного обладателя приза.

5. Карим Бензема («Реал», Франция)

Карим Бензема выделяется как один из фаворитов на приз этого года, поскольку француз тянет за собой «Реал» и сохранил прекрасную форму с тех пор, как Криштиану Роналду покинул «Сантьяго Бернабеу».

Помимо Мохаммеда Салаха, в мировом футболе сейчас, пожалуй, нет игрока с лучшей формой, чем Бензема, чей блестящий гол в финале Лиги наций продемонстрировал уверенность, с которой он сейчас играет.

Мало кто сулит ему успех в завоевании «Золотого мяча», и, несмотря на то, что он завершит год командным трофеем, индивидуальные награды, похоже, останутся для него недосягаемыми.

4. Н'Голо Канте («Челси», Франция)

Ценность Н'Голо Канте для любой из команд, за которые он выступал и продолжает выступать, трудно переоценить. Мало кто столь же полезен как в отборе, так и в продвижении атак.

Благодаря неутомимому полузащитнику в 2021 году его клуб «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а его сборная Франции — Лигу наций. Конечно, недостижимыми остались АПЛ и Евро-2020, но мало кто может похвастать такими же командными успехами в этот период.

Проблемы с травмами Канте, однако, вызывают серьезную озабоченность, поскольку хавбеку мешали проблемы с формой, начиная с финала Лиги Европы 2019 года. Но вряд ли это главная причина, по которой ему не дадут «Золотой мяч» — такие футболисты скорее носят рояль, а выигрывают приз как правило те, кто на нем играет.

3. Жоржиньо («Челси», Италия)

Жоржиньо — единственный полузащитник, который всерьез претендует на награду, что является редкостью в наши дни, но 2021 год для него был более успешным, чем у кого-либо еще.

Хавбек выиграл Евро-2020 со сборной Италии через полтора месяца после победы в Лиге чемпионов с «Челси», и все это до того, как он добавил в свой послужной список Суперкубок УЕФА, а теперь его клуб на вершине АПЛ.

Жоржиньо, уже выигравшего в этом году награду «Лучшего игрока года» по версии УЕФА, стоит остерегаться его конкурентам, и многие считают исполнителя фаворитом. Если он попадет в топ-3, это может быть не очень популярное решение, но сейчас респонденты придают большее значение трофеям, чем ранее.

2. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

Многие считают звезду «Баварии» Роберта Левандовски достойным победителем Золотого мяча 2020 года. К сожалению, награда была отменена в том году из-за пандемии, и поэтому никто ее не выиграл, но нападающий сборной Польши, несомненно, хочет ее заполучить трофей.

В прошлом сезоне Левандовски забил 48 голов в 40 матчах, в том числе 41 в 29 поединках Бундеслиги, поэтому на сегодня он является одним из лучших форвардов в мире и выделяется как один из фаворитов.

Были даже сообщения, что этот «Золотой мяч» будет вручен поляку на будущей церемонии. Если это так, это будет просто награда для звезды мюнхенцев после двух лучших лет его карьеры.

1. Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ, Аргентина)

Человек, который выигрывал данный приз чаще, чем кто-либо другой (шесть), Лионель Месси также является его действующим обладателем.

Несмотря на то, что «Барселона» сейчас не находится в самом богатом периоде своей истории — клуб, который форвард покинул летом, аргентинец все же добавил в свою коллекцию Кубок Испании и награду лучшему бомбардиру Примеры в 2021 году. Затем он выиграл еще и Кубок Америки со сборной Аргентины.

Качества этого человека нельзя отрицать даже в 34 года, поэтому он как всегда среди фаворитов. Если у кого-то возникли какие-либо сомнения по поводу того, может ли медленное начало выступлений Месси в ПСЖ повлиять на его шансы выиграть приз, он развеял их своим недавним выступлением против «Манчестер Сити».

Создание подобного момента в столь яркой игре Лиги чемпионов, по всей вероятности, обеспечит давно уже ставшему легендой нападающему седьмой приз в декабре.