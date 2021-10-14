Флориан Вирц: будущее «Байера» и сборной Германии

Будучи влиятельным игроком молодежной сборной Германии, в понедельник в матче против Северной Македонии (4:0) атакующий полузащитник сыграл в четвертый раз на взрослом уровне и записал на свой счет результативную передачу, которую в гол воплотил

18-летний футболист явно замахнулся на футбольные высоты. Его связывают со всеми крупными клубами Европы, включая мюнхенскую «Баварию» и «Челси». У него будет очередной шанс продемонстрировать свое мастерство в это воскресенье, когда идущий вторым «Байер» примет у себя дома лидирующую «Баварию». Но что клуб и сборная могут ожидать от Вирца? И как успешно будет развиваться его карьера?

Становление Вирца

Уже будучи звездой молодежной команды «Кельна», Вирц подписал контракт с «Байером» в январе 2020 года, к большому неодобрению своего бывшего клуба, поскольку между соседними коллективами было негласное соглашение о том, чтобы держаться подальше от талантов друг друга.

Изначально идея заключалась в том, чтобы Вирц отыграл сезон на уровне U19, но всего через несколько месяцев тогдашний главный тренер «Байера» Петер Бос рассмотрел талант юноши и позволил ему дебютировать в основной команде. Это произошло всего через неделю после того, как ему исполнилось 17 лет.

Став самым молодым игроком в истории клуба, Вирц с тех пор только упрочил свое место в основной команде. В самом начале сезона 2019/20 подросток даже отметился голом в матче против «Баварии», что сделало его самым молодым бомбардиром Бундеслиги в 17 лет и 34 дня. И хотя этот рекорд уже побил Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии», в этом сезоне Флориан достиг новых высот.

Позиция

Хотя иногда он используется на других позициях (левый/правый вингер или центральный полузащитник), Вирц преимущественно является центральным атакующим полузащитником. В «Байере» он в основном действует позади центрального нападающего в схеме 4-2-3-1.

Что касается сборной Германии, то в его нескольких играх он выходил на замены в аналогичной роли, хотя его шансы появиться на поле были невелики, когда он конкурировал с такими футболистами, как Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Кай Хаверц и Джамал Мусиала.

В отличие от многих своих современников, которые предпочитают врываться в центр с флангов, Вирц, похоже, предпочитает более традиционную интерпретацию своей роли, обычно подбирая мяч глубоко в центральных зонах.

Сильные стороны

Забив пять мячей в шести играх за «Байер» в этом сезоне, Вирц привлек наибольшее внимание к своим бомбардирским качествам. Но в то время как его способности у чужих ворот улучшились (в этом сезоне Бундеслиги он забил всего на один гол меньше, чем за весь прошлый), общее качество и точность того, как он выполняет свои атакующие движения, делают его особенным.

Его пасы на короткие и средние дистанции чаще всего идеально сбалансированы с правильными углами, скоростью и силой. Его превосходное первое касание и развитая способность оценивать атакующие движения до того, как он получит мяч, дарят ему драгоценные секунды. Он также очень практичен в своей манере игры в футбол. За всем, что он делает, стоит цель, и он достаточно бескорыстен, чтобы понимать ценность движения мяча.

Однако, когда он действительно сражается с оппонентами, он также имеет четкую идею. Больше всего Вирц — превосходный игрок в быстрых переходах из обороны в атаку. Когда «Байер» возвращает владение мячом, он немедленно перемещается в нужную зону, чтобы получить мяч, и, принимая передачу, может быстро продвинуться вперед и выполнить идеальную передачу или блестящий удар.

Конечный результат (не только голы и передачи, но и, например, четыре ключевых паса за 30 минут против Армении) все время улучшается, поскольку он играет важную роль и имеет так много значимых вкладов, особенно для 18-летнего парня на взрослом уровне.

То, как Вирц вел себя и продолжал улучшаться за последний год на фоне внимания СМИ и растущих ожиданий, предполагает, что у него отличный менталитет. Если требуются дополнительные доказательства, взгляните на его рабочий подход на поле, несмотря на то, что он считается креативным игроком.

По стилю игры Вирц чем-то напоминает бывшего полузащитника «Аякса», «Реала» и «Тоттенхэма» Рафаэля ван дер Варта, хотя немец немного более подвижен и должен построить еще более выдающуюся карьеру, чем экс-игрок сборной Нидерландов.

Места для прогресса

Даже у одного из самых многообещающих подростков европейского футбола можно найти несколько недостатков, одним из которых называют некачественную игру в воздухе. Впрочем, будучи атакующим полузащитником с ростом 176 сантиметров, очевидно, что он никогда не станет экспертом в игре головой. Да и зачем беспокоиться о том, что происходит в воздухе, если в его активе куда более важные навыки для игрока его позиции?

Тем временем он постепенно улучшает менее захватывающие зоны игры. Флориан стал чаще выигрывать единоборства на чужой половине, если сравнивать с прошлым сезоном. Он также старательно отходит назад и действительно выглядит более крепким физически, чем в первое время.

Какому клубу он подойдет?

Хотя за ним наблюдают многие ведущие клубы Европы, не ждите, что Вирц скоро сменит клубную прописку. Его феноменальный прогресс не остался незамеченным, вот только его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года и, в отличие от многих других талантов, его делами занимаются родители.

Отсутствие давления со стороны агента может несколько успокоить слухи, и в Европе не так много хороших мест, как в Леверкузене, чтобы способствовать его спортивному развитию. Однако, когда Вирц в конечном итоге будет готов, переезд случится в нужное время и будет дорогостоящим.