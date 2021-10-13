Финальный тест для Испании и Нидерландов

По итогам матчей восьмого тура в европейском отборе на чемпионат мира 2022 года рассуждаем о раскладах в каждой из групп перед заключительными играми.

Группа A

Сборная Сербии остается лидером квинтета перед своим заключительным поединком, но ее шансы напрямую выйти на мундиаль невелики, с учетом того, что Португалия является первой в группе по потерянным очкам.

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Кроме того, Криштиану Роналду и компания еще примут балканцев на своем поле, а значит даже в случае поражения от Ирландии на выезде в запасном матче они вполне способны исправить ситуацию, обыграв конкурента. Если же пиренейцы увезут хотя бы ничью с Изумрудного острова, их устроит и мировая с сербами.

Группа B

Куда прочнее позиции неожиданного лидера в групппе B — Швеции, которая на два очка опережает Испанию. Безусловно, решающим обещает стать очная битва конкурентов на поле «Фурии Рохи» в последнем туре, однако чтобы иметь этот шанс подопечным Луиса Энрике еще нужно увезти победу из Греции, отстающей от них на четыре очка.

Это вовсе не праздная оговорка, с учетом того, что эллины, которые еще рассчитывают попасть в плей-офф, смогли на своем поле переиграть тех же скандинавов. В случае хотя бы ничьей шведы могут досрочно выиграть квинтет, если, в свою очередь, обыграют в гостях Грузию.

Группа C

В данной группе Италия и Швейцария устроили настоящую схватку, набрав одинаковое количество очков (14) и отцепив конкурентов даже от борьбы за второе место.

Чемпион Европы опережает соседей по разнице мячей, и уже в следующем туре принимают их в домашних стенах, поэтому победа оставит конкуренту мизерные шансы на первую строчку. Впрочем, даже ничья заставит сборную нейтральной страны надеяться на невыигрыш «Скуадры Адзурры» в Северной Ирландии, во что верится с трудом.

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Группа D

Сборной Франции достаточно всего лишь обыграть дома Казахстан, чтобы досрочно завоевать путевку на мундиаль, поэтому главная интрига этой группы в борьбе за вторую позицию.

Несмотря на то, что ее занимает Украина, подопечным Александра Петракова будет сложно на ней удержаться, ведь заключительный матч им предстоит провести в гостях против конкурента Боснии и Герцеговины, у которой на два очка меньше и поединок в запасе. Еще один конкурент Финляндия также провела на одну игру меньше и отстает от сине-желтых на один балл, однако Суоми предстоит выезд к балканцам и прием чемпиона мира и новоиспеченного победителя Лиги наций.

Группа E

Еще меньше препятствий на пути в Катар у сборной Бельгии, которой хватит ничьей в домашнем матче со скромной Эстонией — настолько велика разница мячей у «Красных Дьяволов» в сравнении с серьезно отставшими командами. Посему единственная интрига в этой группе — кто станет вторым в борьбе Чехии и Уэльса, у которых по 11 очков (разница мячей — +3 и +1 соответственно).

У «Драконов» есть один поединок в запасе, однако его нужно провести против лидера на своем поле, а значит многое будет зависеть от настроя бельгийцев противостоять британцам. Впрочем, решающим может оказаться и то, сколько голов конкуренты забьют Эстонии и Белоруссии дома.

Группа F

Сборная Дании уже обеспечила себе победу в секстете и выход на мундиаль 2022 года. Впрочем, нет особой борьбы и за попадание в плей-офф, поскольку вторая в таблице Шотландия на четыре очка опережает Израиль за два тура до конца группового этапа.

«Тартановая армия» в своем следующем матче сыграет против Молдавии на выезде, а значит уже после этого поединка может досрочно достичь своей цели. Тем временем, конкурент навестит Австрию, которая уже потеряла шансы на второе место, но может захотеть громко хлопнуть дверью, заодно взяв реванш за фиаско на Святой Земле со счетом 2:5.

Группа G

За путевку на катарский мундиаль в этой группе все еще борются три сборные — Нидерланды, Норвегия и Турция, которые с первого по третье места соответственно находятся на расстоянии двух очков друг от друга.

У «Оранжевых» самый сложный календарь, ведь их ожидает выезд к Черногории и прием норвежцев, однако с разницей мячей +23 подопечных Луи ван Гала по большому счету устроит две ничьи, чтобы выиграть секстет. Туркам сложно рассчитывать на первое место, но в случае двух побед — над Гибралтаром дома и черногорцами в гостях, а также — поражения норвежцев в Нидерландах, именно они гарантированно будут вторыми.

Группа H

В группе H сборная России уже обеспечила себе выступление в плей-офф, но лидерство позволяет рассчитывать на прямую путевку. В оставшихся двух турах догнать ее попытается Хорватия, у которой на два очка меньше.

«Шашечные» вполне способны помешать команде Валерия Карпина выиграть группу, ведь той еще предстоит нанести визит к конкуренту. Это обстоятельство делает заключительный матч отбора в Сплите битвой за гарантированное право сыграть в Катаре.

Группа I

Поскольку в последнем матче группы Англии предстоит выезд к скромному Сан-Марино, домашняя игра против Албании в следующем туре может позволить вице-чемпиону Европы по сути решить вопрос с выходом в финальную часть ЧМ-2022.

Конкурент «Трех Львов» Польша отстает на три очка, но при этом еще должна принять на своем поле неуступчивую Венгрию. Тем не менее, наиболее вероятный невыигрыш Албании в Лондоне позволит «Кадре» обеспечить себе вторую строчку в секстете.

Группа J

Сборная Германии стала первой в Европе, кто завоевал путевку в финальную часть чемпионата мира, поэтому в оставшихся матчах осталось лишь определить участника плей-офф, где борются Румыния (13 очков), Северная Македония (12 баллов) и Армения (12 пунктов).

Вполне возможно, последний тур может стать формальностью, если румыны победят в следующем матче уже по сути ни на что не претендующую Исландию, пока Армения принимает Северную Македонию, ведь затем им предстоит сыграть с отпетым аутсайдером Лихтенштейном.