«Ньюкаслу» нужно еще много времени для трофеев

В восьмом туре АПЛ «Тоттенхэм» переиграл на выезде «Ньюкасл» (3:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Коллапс фаната омрачил появление новых владельцев «Ньюкасла»

«Когда настал перерыв, рассвет новой неоднозначной эры "Ньюкасла" во главе с Саудовской Аравией и появление Гарри Кейна из "Тоттенхэма", забивающего отличный гол, отошли на второй план.

Команда Нуну готовилась к подаче углового, когда на восточной трибуне рухнул зритель, и воспоминания о странном тревожном дне на "Гэллоугейте" будут переданы фото с Регилоном и Дайером, которые выбегают, чтобы предупредить арбитра о чрезвычайной ситуации, разворачивающейся за их спиной», — пишет на страницах The Guardian Луис Тейлор.

Дайер помчался в техническую зону, требуя дефибриллятор, и его сообразительность заслуживает похвалы. Когда Пол Каттерсон, клубный врач хозяев, пробежал по полю с полученным оборудованием, ситуация стала напряженной, и наступила жуткая тишина, стирающая прежнюю лихорадку, когда болельщики «Сорок» приветствовали возмутительно богатых новых владельцев клуба.

Как только зрителю оказали неотложную помощь, Андре Марринер вывел игроков с поля на 20 минут. Когда появилась долгожданная новость о том, что состояние болельщика стабильно, и он направляется в ближайший госпиталь, где ему стало лучше, игра возобновилась. Но прежние радость и оптимизм исчезли«.

Эйфория вокруг новых владельцев маскирует проблемы "Ньюкасла"

"Перед началом матча с 'Тоттенхэмом' город Ньюкасл был переполнен эйфорией. Фанаты заполонили улицы вокруг 'Сент-Джеймс Парк', одетые в черно-белое. Некоторые носили головные уборы и заворачивались в саудовские флаги в знак уважения к новым владельцам 'Сорок', которые обещали светлое будущее после долгих лет застоя. Больше всего они вселили надежду в клуб, который топчется на месте", — отмечает в материале BBC Алистер Магован.

"Эйфория была ощутимой, и она отразилась на матче, когда Каллум Уилсон забил ударом головой после двух стартовых минут, чем заставил болельщиков хозяев снова поверить в счастливое будущее. Но затем появились симптомы эпохи [уже экс-собственника Майка] Эшли и показали новым владельцам, насколько велика задача перед ними стоит.

[Наставник Стив] Брюс говорит, что он 'продолжит работу, пока не услышит обратное', но, возможно, такая игра лишь обостряет его положение, в то время, как новое правление 'Ньюкасла' пытается избежать втягивания в борьбу за выживание".

Брюс мог провести последний матч у руля "Ньюкасла"

"Они пришли праздновать. Они пришли отметил конец презираемого владения клубом Майка Эшли, который наконец ушел, и приветствовали сказочно богатых, хотя и противоречивых новых собственников. Они были уверены, что вернули свой клуб, но все закончилось знакомой, пустой игрой, когда 'Ньюкасл' потерпел ужасное поражение от 'Тоттенхэма'. В конце даже раздались возгласы — что-то особенное, когда должен был быть карнавал с участием миллиардеров в городе", — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

"Это был всего лишь один матч, но он явно может стать последним для Брюса. Его тысячный матч в качестве менеджера не был поводом для празднования на поле, и если для него это было своего рода испытанием, чтобы сохранить работу, то он, очевидно, провалил его. Кроме того, если и существовали какие-либо сомнения относительно масштаба задачи, стоящей перед консорциумом под руководством Саудовской Аравии, превратить 'Сорок' в суперклуб, а их определенно не было, то здесь они были разоблачены, пока весь мир наблюдал за происходящим".

"Тоттенхэм" выиграл убедительнее, чем говорит счет

"Гарри Кейн, который не успел перебраться в 'Манчестер Сити' из-за отказа чемпиона заплатить требуемую 'Тоттенхэмом' сумму, забил великолепным ударом и создал гол Сон Хын-Мина, когда команда Нуну оправилась от раннего гола и одержала победу, которая стала более решительной, чем предполагал окончательный счет", — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

"Со временем 'Ньюкасл' может привлечь игроков мирового класса, таких как Кейн, если новые владельцы клуба инвестируют средства, которые, как многие ожидают, они вложат в клуб, но быстрого решения проблемы не будет. Высокопоставленные фигуры в 'Ньюкасле' говорят о том, что в течение пяти лет выиграют трофей и навяжут борьбу за титул чемпиона АПЛ, но большинство фанатов согласны, что потребуется время, чтобы это сделать".