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    Сульшер снова под давлением. Коллективные ошибки привели к поражению от «Лестера»

    «Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу в пяти последних матчах

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    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер
    Этот день на стадионе «Кинг Пауэр» Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд захотят запомнить, а Гарри Магуайр и Уле Гуннар Сульшер — поскорее забыть. Он подвел итог тому, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед»: немного хороших моментов и чуть больше плохих воплотились в поражение от «Лестера» со счетом 2:4 на фоне растущего давления на норвежского тренера, пишет журналист ESPN Роб Доусон.
    Перед нами предстал «Лестер», который не побеждал в Премьер-лиге с августа, но «Юнайтед» все равно умудрился проиграть, и в целом по собственной вине.

    Гринвуд открыл счет ошеломляющим ударом, а Рашфорд забил уже в первом матче после травмы, но когда твоя защита, возглавляемая заторможенным Магуайром, полна решимости уступать при каждом удобном случае, на самом деле не имеет значения, что происходит на другом конце поля. Поражение, ставшее для «Юнайтед» первым выездным в АПЛ с января 2020 года, было бы еще более шокирующим, если бы не Давид Де Хеа.

    В зависимости от того, как вы посмотрите на статистику, теперь у «красных дьяволов» четыре поражения в последних семи играх или же одна победа в пяти встречах. В любом случае, ситуация для Сульшера ухудшается, а далее в чемпионате матчи против «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

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    • Почти за три года на «Олд Траффорд» норвежец заработал репутацию спасителя, и он будет нуждаться в своих лучших качествах больше, чем когда-либо, в среду вечером, когда к нему в гости пожалует «Аталанта» в рамках Лиги чемпионов.

    «Пропущенные нами голы разочаровали со всех точек зрения», — сказал Сульшер. — «Что говорить, если лучшим игроком в нашей команде был Де Хеа, а мы все равно пропустили четыре гола».

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    «Сегодня мы не заслужили очки. Мы подарили сопернику первый гол. Все пропущенные мячи были разочаровывающими. Нас было слишком легко обыграть, и дело тут в команде в целом. Нам нужно быть более компактными и более агрессивными, мы недостаточно хорошо оборонялись. Порой мы показывали свой характер, неплохо реагировали. Нам нужно держаться вместе и много работать», — добавил специалист.

    «Манчестер Юнайтед» потребовалось всего лишь 45 минут, чтобы продемонстрировать свое лучшее и худшее проявление в сезоне: индивидуальное мастерство быстро сменилось коллективной некомпетентностью.

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    • Команда Сульшера ничем особым не запомнилась, пока на 19-й минуте Гринвуд не перехватил мяч справа. Перед ним никого не было, поэтому 20-летний игрок рванул вперед и нанес пушечный удар с левой, направив мяч под дальнюю штангу. Этот момент напомнил всем об атакующих качествах «Юнайтед», а также о том, что в этой команде есть шесть-семи футболистов способных на что-то подобное.

    Так почему «красные дьяволы» страдают? Ответ пришел через 10 минут. «Лестер» особо не нуждался в помощи, но «Манчестер Юнайтед» все равно протянул руку своему сопернику.

    Поль Погба со штрафного сделал передачу на Виктора Линделефа, который отпасовал на Де Хеа. Вратарь откатил мяч Магуайру, который решил подождать достаточно долго, чтобы позволить Келечи Ихеаначо вмешаться и перехватить игровой снаряд. Пять секунд спустя сфера оказалась в воротах благодаря невероятному удару Юри Тилеманса. Отличный гол, да, но, с точки зрения Сульшера, его можно было избежать, как и большинство других пропущенных мячей в этом сезоне.

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    • «Манчестер Юнайтед» сыграл лишь один матч на ноль из последних 19, и впоследствии Сульшеру пришлось отстаивать свое решение вернуть Магуайра в состав после всего лишь одной тренировки, последовавшей за трехнедельным восстановлением из-за травмы икроножной мышцы. Уже первым касанием на поле Магуайр отправил снаряд к рекламным щитам, и со временем ситуация не улучшилась.

    «Это я решил выпустить Гарри», — признался Сульшер. — «Он много работал над реабилитацией и выглядел готовым к игре. Для нас он большой игрок, капитан, и мы хотим вернуть его поскорее. Не хочу показывать пальцем, а лишь скажу, что все мы должны работать лучше».

    В хаотичной финальной 15-минутке положение Сульшера ухудшилось. Чаглар Сеюнджю вывел «Лестер» вперед после розыгрыша углового, но Рашфорд, вышедший на замену во втором тайме, практически вытащил Сульшера из ямы, когда воспользовался великолепным забросом Линделефа на 40 метров.

    Поскольку играть оставалось всего восемь минут, должна была настать очередь «Юнайтед» вновь заявить о себе, но вместо этого всего через 54 секунды после розыгрыша мяча Джейми Варди вернул «Лестеру» минимальное преимущество.

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    • Четвертый мяч Патсона Даки в компенсированное время второго тайма только усугубил страдания Сульшера, который неподвижно стоял у кромки поля, скрестив руки. Он вряд ли бы мог пожаловаться, если бы «Лестер» забил шесть голов. Возможно, так бы и произошло, если бы Де Хеа не отразил удар Тилеманса в штангу, а Рикарду Перейра не упустил хороший шанс.

    Брендан Роджерс и Каспер Шмейхель выполнили свои обязанности перед СМИ после матча, тогда как Сульшер вышел из раздевалки лишь через 45 минут после финального свистка. К тому времени фанаты «Лестера», которые на последних минутах скандировали «тебя уволят к утру», уже давно разошлись, но шум вокруг работы норвежца будет только усиливаться, если в ближайшее время ничего не изменится.

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