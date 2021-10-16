Столичное дерби вышло зажигательным — на «Открытие Арене» дело дошло даже до рукопашной. Казалось, что динамовцы уверенно доведут встречу до победы. Но Тюкавин при счёте 2:0 не реализовал выход один на один с вратарём хозяев, а спартаковцы проявили характер в концовке и забили два мяча подряд.

Ход матча

6’ Спартаковцы провели быструю атаку, Айртон дошёл до лицевой и прострелил — динамовцы перехватили и ответили атакой по флангу, Максименко вышел из ворот и уверенно забрал верховой мяч.

17’ Айртон перехватил прострел в штрафную «Спартака», но неудачно отпустил мяч, а Фомин из убойной позиции не попал в створ.

19’ 0:1 Иван Ордец. После подачи углового мяч прилетел на ближнюю штангу, откуда Иван Ордец умело поставил голову. Максименко махнул мимо мяча, который спокойно приземлился в дальний угол. (видео)

30’ Ларссон получил пас в штрафной «Динамо», развернулся и пробил в защитника. А затем швед сфолил в атаке.

42’ Стычка на поле. Сначала Кофрие проиграл забег на скорость и ударил Захаряна по ноге, а чез пару минут уже сам он получил болезненный удар по ноге от Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо».

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В результате потасовки главный арбитр матча Сергей Карасев показал 4 желтые карточки — Захаряну и его одноклубнику Вячеславу Грулеву, а также двум игрокам красно-белых Георгию Джикии и Самуэлю Жиго, который будет вынужден пропустить встречу 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

45+1’ Жиго набежал во вратарскую «Динамо», откликнулся на подачу с углового и пробил головой выше перекладины.

55’ Варела с фланга отличной передачей выкладывал мяч на угол вратарской «Спартака», откуда не получилось у Арсена Захаряна замкнуть. В ответной атаке Ларссон получил мяч, стал смещаться в центр перед чужой штрафной, после чего пробил — заблокировали.

60’ 0:2 Константин Тюкавин. Из центра поля последовал пас на Тюкавина, который обошёл Джикию. вырвался на рандеву с Максименко и отправил мяч в сетку ворот — аккурат по центру. (видео)

68’ Литвинов смело пошёл в штрафную «Динамо», накрутил двух соперников и пробил низом — мяч пролетел в метре от штанги.

71’ Литвинов подхватил мяч и хлёстко пробил с 25 метров. Шунин в падении забрал мяч.

84’ Игбун классной передачей разрезал оборону соперника, Тюкавин убежал один на один и пробил рядом с девяткой ворот «Спартака».

87’ 1:2 Георгий Джикия. Бакаев навесил с углового, Кофрие поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу — Джикия набежал и головой вколотил мяч под перекладину ворот «Динамо». (видео)

90+1’ 2:2 Самуэль Жиго. Спартаковцы провели атаку левым флангом, Ломовицкий вырезал подачу в штрафную, Жиго подставил голову и переправил мяч в дальний угол ворот. (видео)

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Динамо 2:2 Голы: 0:1 Иван Ордец (19'), 0:2 Konstantin Tyukavin (60'), 1:2 Георгий Джикия (87') Спартак: Александр Максименко, Maximiliano Caufriez, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (Михаил Игнатов, 69'), Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 69'), Джордан Ларссон (Николай Рассказов, 85'), Зелимхан Бакаев, Александр Соболев, Александр Максименко, Maximiliano Caufriez, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (Михаил Игнатов, 69'), Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 69'), Джордан Ларссон (Николай Рассказов, 85'), Зелимхан Бакаев, Александр Соболев Динамо: Вячеслав Грулёв (Saba Sazonov, 90'), Arsen Zakharyan (Сергей Паршивлюк, 90'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Сильвестр Игбун, 82'), Clinton N'Jie (Konstantin Tyukavin, 46'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Антон Шунин, Вячеслав Грулёв (Saba Sazonov, 90'), Arsen Zakharyan (Сергей Паршивлюк, 90'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Сильвестр Игбун, 82'), Clinton N'Jie (Konstantin Tyukavin, 46'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Гильермо Варела, Антон Шунин Предупреждения: Даниил Фомин (13'), Clinton N'Jie (24'), Роман Евгеньев (35'), Георгий Джикия (44'), Arsen Zakharyan (44'), Самуэль Жиго (44'), Вячеслав Грулёв (44'), Себастьян Шиманьски (47')

Лучшим игроком встречи был признан капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия, он отметился забитым мячом на 87-й минуте матча.

Следующие матчи

Красно-белые не проигрывают «Динамо» на протяжении семи последних матчей, одержав на этом отрезке 4 победы и 3 раза сыграв вничью.

После этого матча «Спартак» занимает в таблице седьмое место с 11 очками, а «Динамо» располагается на третьей позиции, набрав 20 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В 12-м туре РПЛ красно-белые 24 октября сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а команда Сандро Шварца двумя днями ранее примет «Химки».

Прямая речь

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Это была сложная игра. Конечно, мы не во всех моментах, которых планировали, были хороши. Против нас был очень достойный соперник. И мы заслужили ничью, которую получили. Надо понимать, что у нас отсутствовали некоторые игроки — Промес, Умяров, Понсе, Хендрикс. Плюс мы пропустили первыми, «Динамо» оказалось в комфортной ситуации.

Но у нас вышли три игрока, которые изменили игру, вдохнули в нее новую жизнь. Мы много атакуем, но надо отметить, что некоторые важные игроки пропускали эту игру. Я доверяю нашим нападающим, это качественные игроки. Единственный способ улучшить игру в атаке — это работать.

Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»

— Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби с большим накалом. На протяжении большей части матча мы показали качественную игру, создали много моментов, но в концовке не хватило концентрации и хладнокровия. Хорошо выбегали в контратаки, но не хватало более точных передач. Тюкавин мог забивать третий мяч, но, к сожалению, это не случилось. «Спартак» воспользовался своими стандартами, у нас была небольшая неразбериха, что привело к двум пропущенным мячам. Но я все равно хочу поблагодарить команду за эту игру.

Георгий Джикия, защитник «Спартака»

— Расстроились результатом прежде всего, потому что хотелось сегодня одержать победу, поэтому результат неудовлетворительный. В первые 75 минут много, что планировали, не получалось. Не знаю, с чем связано, посмотрим, проанализируем. Надеюсь, что это больше не повторится.

За счет чего удалось перевернуть игру? Желание. Что касается моего гола — это наигранная комбинация, которой мы выделяем время. В раздевалке задам вопрос, где наши нападающие, когда в итоге забиваю я и Жиго Что касается стычки с Грулевым, это борьба, это дерби. Возможно, это случилось бы не на 45-й минуте, а позже. Самое главное, что все ссоры и обиды мы оставили на поле, поэтому всё хорошо, ничего серьезного.

Зелимхан Бакаев, полузащитник «Спартака»

— Сегодня было настоящее дерби, вы сами видели. Было бы еще немного времени, мы бы выиграли. А так хорошо, что хоть одно очко заработали, не проиграли. Но результат скорее потеря, не приобретение. Почему сначала не получалось? Бывает такое, это футбол. Потасовка? Я не знаю, далеко был. Это дерби, это эмоции. Что здесь обсуждать? Было и было. Никто никому ничего не сказал, просто кто-то ударил. Это футбол, такое бывает. Вы что, в первый раз такое видите?

Руслан Литвинов, хавбек «Спартака»

— Ребята — молодцы, показали характер, выжали из себя все по максимуму. Теперь будем думать о следующем недельном цикле — у нас там еврокубки, сильные соперники. Два мяча забили защитники. Главное — результат. Без разницы, кто забивает.Потасовка в первом тайме? Это футбол, просто все налетели, это эмоции.