Ход матча
6’ Спартаковцы провели быструю атаку, Айртон дошёл до лицевой и прострелил — динамовцы перехватили и ответили атакой по флангу, Максименко вышел из ворот и уверенно забрал верховой мяч.
17’ Айртон перехватил прострел в штрафную «Спартака», но неудачно отпустил мяч, а Фомин из убойной позиции не попал в створ.
19’ 0:1 Иван Ордец. После подачи углового мяч прилетел на ближнюю штангу, откуда Иван Ордец умело поставил голову. Максименко махнул мимо мяча, который спокойно приземлился в дальний угол. (видео)
30’ Ларссон получил пас в штрафной «Динамо», развернулся и пробил в защитника. А затем швед сфолил в атаке.
42’ Стычка на поле. Сначала Кофрие проиграл забег на скорость и ударил Захаряна по ноге, а чез пару минут уже сам он получил болезненный удар по ноге от Захаряна. Спартаковцы тут же пошли разбираться, Жиго подбежал и потолкался с Арсеном, а затем стал спорить с тренерским штабом «Динамо».
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В результате потасовки главный арбитр матча Сергей Карасев показал 4 желтые карточки — Захаряну и его одноклубнику Вячеславу Грулеву, а также двум игрокам красно-белых Георгию Джикии и Самуэлю Жиго, который будет вынужден пропустить встречу 12-го тура РПЛ с «Зенитом».
45+1’ Жиго набежал во вратарскую «Динамо», откликнулся на подачу с углового и пробил головой выше перекладины.
0:1 после первого тайма. Не сдаваться! 💪#ДинамоСпартак pic.twitter.com/pV75KH0nDB— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
55’ Варела с фланга отличной передачей выкладывал мяч на угол вратарской «Спартака», откуда не получилось у Арсена Захаряна замкнуть. В ответной атаке Ларссон получил мяч, стал смещаться в центр перед чужой штрафной, после чего пробил — заблокировали.
60’ 0:2 Константин Тюкавин. Из центра поля последовал пас на Тюкавина, который обошёл Джикию. вырвался на рандеву с Максименко и отправил мяч в сетку ворот — аккурат по центру. (видео)
АААААААА ⚪️🔵#ЯмыКостяТюкавин 😱#ДинамоМосква #футбол #СпартакДинамо pic.twitter.com/3k26aw8bBY— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 16, 2021
68’ Литвинов смело пошёл в штрафную «Динамо», накрутил двух соперников и пробил низом — мяч пролетел в метре от штанги.
71’ Литвинов подхватил мяч и хлёстко пробил с 25 метров. Шунин в падении забрал мяч.
84’ Игбун классной передачей разрезал оборону соперника, Тюкавин убежал один на один и пробил рядом с девяткой ворот «Спартака».
87’ 1:2 Георгий Джикия. Бакаев навесил с углового, Кофрие поборолся и сделал скидку на дальнюю штангу — Джикия набежал и головой вколотил мяч под перекладину ворот «Динамо». (видео)
ЭМОЦИИ 💥#СпартакДинамо pic.twitter.com/YfAnbgTMfQ— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
90+1’ 2:2 Самуэль Жиго. Спартаковцы провели атаку левым флангом, Ломовицкий вырезал подачу в штрафную, Жиго подставил голову и переправил мяч в дальний угол ворот. (видео)
Лучшим игроком встречи был признан капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия, он отметился забитым мячом на 87-й минуте матча.
Следующие матчи
Красно-белые не проигрывают «Динамо» на протяжении семи последних матчей, одержав на этом отрезке 4 победы и 3 раза сыграв вничью.
После этого матча «Спартак» занимает в таблице седьмое место с 11 очками, а «Динамо» располагается на третьей позиции, набрав 20 очков.
В 12-м туре РПЛ красно-белые 24 октября сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом», а команда Сандро Шварца двумя днями ранее примет «Химки».
🦑 https://t.co/u0v02KMhBT pic.twitter.com/NjAbAIZvvB— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2021
Прямая речь
Руй Витория, главный тренер «Спартака»
— Это была сложная игра. Конечно, мы не во всех моментах, которых планировали, были хороши. Против нас был очень достойный соперник. И мы заслужили ничью, которую получили. Надо понимать, что у нас отсутствовали некоторые игроки — Промес, Умяров, Понсе, Хендрикс. Плюс мы пропустили первыми, «Динамо» оказалось в комфортной ситуации.
Но у нас вышли три игрока, которые изменили игру, вдохнули в нее новую жизнь. Мы много атакуем, но надо отметить, что некоторые важные игроки пропускали эту игру. Я доверяю нашим нападающим, это качественные игроки. Единственный способ улучшить игру в атаке — это работать.
💬 Сандро Шварц: «В самой концовке не хватило нужного хладнокровия»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 16, 2021
Пресс-конференция главного тренера «Динамо» после дерби против «Спартака» ⤵️#ДинамоМосква #футбол #СпартакДинамо #СандроШварц
Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»
— Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби с большим накалом. На протяжении большей части матча мы показали качественную игру, создали много моментов, но в концовке не хватило концентрации и хладнокровия. Хорошо выбегали в контратаки, но не хватало более точных передач. Тюкавин мог забивать третий мяч, но, к сожалению, это не случилось. «Спартак» воспользовался своими стандартами, у нас была небольшая неразбериха, что привело к двум пропущенным мячам. Но я все равно хочу поблагодарить команду за эту игру.
Георгий Джикия, защитник «Спартака»
— Расстроились результатом прежде всего, потому что хотелось сегодня одержать победу, поэтому результат неудовлетворительный. В первые 75 минут много, что планировали, не получалось. Не знаю, с чем связано, посмотрим, проанализируем. Надеюсь, что это больше не повторится.
За счет чего удалось перевернуть игру? Желание. Что касается моего гола — это наигранная комбинация, которой мы выделяем время. В раздевалке задам вопрос, где наши нападающие, когда в итоге забиваю я и Жиго Что касается стычки с Грулевым, это борьба, это дерби. Возможно, это случилось бы не на 45-й минуте, а позже. Самое главное, что все ссоры и обиды мы оставили на поле, поэтому всё хорошо, ничего серьезного.
Зелимхан Бакаев, полузащитник «Спартака»
— Сегодня было настоящее дерби, вы сами видели. Было бы еще немного времени, мы бы выиграли. А так хорошо, что хоть одно очко заработали, не проиграли. Но результат скорее потеря, не приобретение. Почему сначала не получалось? Бывает такое, это футбол. Потасовка? Я не знаю, далеко был. Это дерби, это эмоции. Что здесь обсуждать? Было и было. Никто никому ничего не сказал, просто кто-то ударил. Это футбол, такое бывает. Вы что, в первый раз такое видите?
Руслан Литвинов, хавбек «Спартака»
— Ребята — молодцы, показали характер, выжали из себя все по максимуму. Теперь будем думать о следующем недельном цикле — у нас там еврокубки, сильные соперники. Два мяча забили защитники. Главное — результат. Без разницы, кто забивает.Потасовка в первом тайме? Это футбол, просто все налетели, это эмоции.