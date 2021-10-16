Полевой тренер «Баварии». Как Мюллер остается жизненно важным для клуба и сборной?

Это прозвище было придумано бывшим помощником главного тренера «Баварии»из-за неустанного общенияна поле со своими партнерами по команде, соперниками и судьями. Сама «Бавария» в июне выпустила видео с подборкой его самых ярких фраз, но его постоянная болтовня — не забава. Вокальная роль Мюллера дает нам представление о том, насколько важным он стал для клуба и сборной.

Начав свой 14-й сезон в составе первой команды «Баварии», Мюллер доказал, что с течением времени он по-прежнему остается жизненно важным игроком, в том числе и для нового главного тренера Юлиана Нагельсманна.

Карьера 32-летнего футболиста идет гладко, но его собственные уникальные навыки и позиционные неопределенности вызывают у каждого тренера определенные трудности: понять, что он предлагает, найти систему, в которой он может диктовать темп с мячом и без него. Пока что у Нагельсманна все получается.

«У него выдающиеся качества, и он всегда был одним из самых сложных игроков для любого соперника, потому что к нему невозможно подобрать ключи, ведь он невероятно чувствует пространство», — заявил Нагельсманн во время подготовки к сезону. — «Он всегда стремиться быть в центре внимания и быть лучшим, так почему я должен обходиться без игрока такого уровня?».

Мюллер, который в 2011 году дал себе прозвище «Раумдойтер» (что примерно переводится как «интерпретатор пространства»), на вопрос о его позиции ответил: «Моя лучшая позиция стартовать в центре… в течение игры она меняется. Я стараюсь занять удобное положение для приема мяча, чтобы создать пространство для моих партнеров по команде. В прежние времена у меня были хорошие отношения с Арьеном Роббеном, поэтому, когда он получал мяч, я ускорялся, чтобы освободить место для него, и иногда он запускал сферу в мою зону. Затем игра немного изменилась — мои партнера команде немного изменились».

Пока «Бавария» готовится к встрече с «Байером» в ближайшее воскресенье, лично Мюллер готовится к встрече с будущим немецкого футбола в лице 18-летнего атакующего полузащитника Флориана Вирца. Последние две недели они играли бок о бок на международной арене, но за 21 год пребывания в системе «Баварии» Мюллер видел, как эти горячие таланты приходят и уходят, как и его партнеры по команде. Так как ему это удается?

Расшифровать советы Мюллера на поле проще, чем разбирать его собственную позиционную эволюцию, так как во многом она зависит от его собственных инстинктов, того, как ему удается взаимодействовать с партнерами, и отношений, которые он выстроил с окружающими.

Он считается «клейким» игроком, но тем, кто меняет позиции в зависимость от того, с каким тренером работает. При Юппе Хайнкесе (2011-2013 и 2017-2018) его больше использовали справа в атаке, тогда как Пеп Гвардиола решил перевести его в центр.

Однако это не всегда работало: система Нико Ковача (2018-2019) не использовала сильные стороны Мюллера, и хотя Карло Анчелотти (2016-2017) ценил форварда, вместе они не добились гармонии.

«Он нетипичен, потому что является великим нападающим с нестандартным набором навыков», — сказал Анчелотти еще в 2017 году. Итальянский специалист добавил, что вместо того, чтобы обладать типичными чертами нападающего, Мюллер имел тактические качества — способность читать игру, чтобы оказываться в нужном месте в нужное время, что имело значение.

Его «интерпретатор пространства» оказался незаменимым при бывшим тренере «Баварии» Ханси Флике, и он снова работает при Нагельсманне. В свои 32 года Мюллер так же важен для мюнхенского клуба, как и прежде.

Мюллера немного чаще используют справа в атаке под руководством Нагельсманна, отчасти для помощи молодому правому защитнику Йосипу Станишичу и временному варианту в лице Никласа Зюле, но также для того, чтобы помощь Лерою Сане вернуть свою лучшую форму. В идеале Мюллер видит себя играющим в центре.

«В настоящее время я чаще держу мяч в ногах, поэтому имею больше контакта с мячом, но наношу меньше ударов с ближней и дальней дистанции. Моя лучшая позиция — в центре», — сказал Мюллер. — «Я всегда стараюсь приблизиться к воротам с мячом или без него».

Этот подход помог «Баварии» начать сезон с пяти побед в семи матчах и заткнуть рты критиков, которые предрекали трудный переходной период для клуба, который перешел из рук Флика к 34-летнему Нагельсманну.

«У нас есть система, игроки и основные элементы для повторения успеха, которого мы добились за последние два года с Фликом. Теперь Нагельсманн предлагает некоторые делали и новые идеи, мы открыты к ним и пытаемся адаптироваться. Нагельсманн — очень хороший тренер», — добавил Мюллер. — «У него очень много хороших идей о том, как играть и защищаться в матчах. У него есть идеи для нападения и защиты. В футболе на подобном уровне все решают детали. Каждый игрок знает, как играть в футбол, но команда должна функционировать вместе, правильно располагаться на поле, и в этом ключ к успеху».

Мюллер заявил, что начало сезона было отличным для «Баварии», подчеркнув блестящий командный дух, а также поведение на поле, комбинации и готовность бороться в атаке. Он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 11 играх за «Баварию», и эта форма, а также его взаимопонимание с Фликом означают, что он остается неотъемлемой частью сборной Германии. «Вы не всегда можете понять его стиль игры, но вы можете количественно оценить то, что он приносит команде», — недавно сказал Флик о Мюллере.

Сборная Германии стала первой командой, успешно прошедшей квалификацию ЧМ-2022 в понедельник благодаря победе со счетом 4:0 над Северной Македонией, но этот успех стал возможен благодаря тому, что Мюллер забил победный мяч Румынии в предыдущей игре.

Так же, как и в «Баварии», у сборной Германии есть опытные игроки в лице Мануэля Нойера, Йозуа Киммиха и Леона Горецки, к которым добавилось новое поколение — Джамал Мусиала из «Баварии», Карим Адейеми из «Зальцбурга» и Вирц из «Байера».

Мюллер аккуратно расположился в центре всего этого, и более молодые игроки извлекают из него выгоду. 22-летний Кай Хаверц сказал еще в июле, что играть вместе с Мюллером — все равно что иметь «третьего ассистента главного тренера».

Так что же ждет Мюллера дальше? Сможет ли он сразу перейти в тренеры? Бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес заявил в сентябре, что ожидает, что Мюллер станет тренером в духе Юргена Клоппа, а Нагельсманн, который всего на два года старше Мюллера, сказал, что форвард «Баварии» «может невероятно разумно выполнить наши инструкции… у него есть тренерский дар». Однако сам Мюллер еще не готов.

«Я думаю, что в будущем возможно все, но у меня нет конкретного плана. Не могу сказать, что через три года закончу карьеру, а через четыре получу тренерскую лицензию. Я стараюсь прямо сейчас сосредоточиться на игре», — отметил он.

Ярким примером «Радио Мюллера» стал финал Кубка Германии против «Байера» в 2020 году, в котором «Бавария» выиграла 4:2. В одном из моментов Мюллер получил вбрасывание на краю чужой штрафной площади и, не глядя, отбросил мяч в сторону, ожидая, что Кингсли Коман совершит рывок. Вместо этого Коман остановился, планируя передачу в ноги, и атака захлебнулась. «Кинг! Я играю так уже десять лет», — прокричал Мюллер в его сторону.

Комментарии Мюллера на поле были отчетливо слышны, когда трибуны были пусты из-за пандемии, и его спросили об этом, когда он находился в расположении сборной на прошлой неделе.

«Я тот, кто с уверенностью обращается к другим. Я стараюсь не вести лекцию, а передавать относящуюся к делу информацию. В общем, я стараюсь реализовать это на поле», — сказал Мюллер. — «Есть также положительные отзывы. Я слышал, что таким образом заряжаю на борьбу. Я также требую, чтобы другие игроки делали подсказки мне».

И в этом заключается секрет, почему Мюллер по-прежнему незаменим. Речь идет о его врожденном понимании футбола и отчасти о его общении. Мюллер может продлить свой контракт с «Баварией» после 2023 года, но для человека, который всегда может найти время и место на футбольном поле, он делает все в своем собственном темпе.

«Мой план — всегда думать о том, что лучше всего для завтрашнего дня», — сказал Мюллер. — «Это самый важный план. Когда вы пытаетесь распланировать следующие два или три года, то можете верить в лучшее, но жизнь часто вносит свои коррективы. У меня не было плана относительно карьеры. Мой единственный план состоял в том, чтобы играть как можно лучше и совершенствоваться день за днем. Я очень горжусь, что могу играть так долго за этот большой клуб, что мое тело и футбольные навыки по-прежнему настолько хороши, чтобы выступать за "Баварию" и стремиться к самым большим титулам».