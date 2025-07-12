Женис — Жетысу: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 13 июля 2025 года

Женис
Жетысу
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 17 баллов и скорее борется за выживание в элите, чем за выход в еврокубки.
Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в четыре пункта от нынешнего соперника.
Женис — Жетысу: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле одержал победу над «Улытау» (2:0).
Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Тоболом» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» выиграл лишь трижды при трех ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и также борется за выживание в элите.
Команда занимает безопасную 10-ю позицию в таблице, что вне зоны понижения в классе (12-14-я строчки), с отрывом только в два балла от нее.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Астаны» (0:2).
Перед этим в 14-м туре чемпионата Казахстана коллектив уже в чужих стенах набрал три очка, одержав победу над «Улытау» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Жетысу» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Женис» выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Жетысу» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Жетысу» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 2.95, победа «Жетысу» — в 4.35.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.
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- 1.95Улытау — Елимай Семей: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Женис» победит за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Жетысу».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30