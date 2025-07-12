Женис — Жетысу: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 13 июля 2025 года

13 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Жетысу». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Жетысу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 17 баллов и скорее борется за выживание в элите, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в четыре пункта от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле одержал победу над «Улытау» (2:0).

Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Тоболом» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» выиграл лишь трижды при трех ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и также борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 10-ю позицию в таблице, что вне зоны понижения в классе (12-14-я строчки), с отрывом только в два балла от нее.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Астаны» (0:2).

Перед этим в 14-м туре чемпионата Казахстана коллектив уже в чужих стенах набрал три очка, одержав победу над «Улытау» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Жетысу» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Женис» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Жетысу» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Жетысу» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 2.95, победа «Жетысу» — в 4.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Женис» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Жетысу».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30