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    Покончит ли «Женис» с борьбой за выживание?

    Женис — Жетысу: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Женис» — «Жетысу»
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    «Женис»
    13 июля в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Жетысу». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Жетысу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 12 Июля 2025 года

    Женис

  • Астана
    •  Женис 16:00 Жетысу

    Жетысу

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 17 баллов и скорее борется за выживание в элите, чем за выход в еврокубки.

    Команда занимает восьмую позицию в таблице с отрывом в шесть очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в четыре пункта от нынешнего соперника.

    Женис — Жетысу: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле одержал победу над «Улытау» (2:0).

    Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Тоболом» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Женис» выиграл лишь трижды при трех ничьих и двух поражениях.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Адилио — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Жетысу»

    Турнирное положение: «Жетысу» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и также борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 10-ю позицию в таблице, что вне зоны понижения в классе (12-14-я строчки), с отрывом только в два балла от нее.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Астаны» (0:2).

    Перед этим в 14-м туре чемпионата Казахстана коллектив уже в чужих стенах набрал три очка, одержав победу над «Улытау» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Жетысу» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма вроде бы сулит гостям плохие шансы на три очка, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Руслан Болов — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Женис» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Жетысу» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Жетысу» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 2.95, победа «Жетысу» — в 4.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Женис» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Жетысу».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Женис — Жетысу?

    Матч Женис — Жетысу состоится 12 июля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Женис — Жетысу?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Женис» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Женис — Жетысу?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Женис» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Женис — Жетысу?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Женис — Жетысу?

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 2.95, победа «Жетысу» — в 4.35.

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