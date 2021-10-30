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    Четвертый матч подряд без побед. «Спартак» позволил «Ростову» отыграться

    Московский «Спартак» сыграл вничью 1:1 с «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было

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    Квинси Промес
    «Красно-белые» вышли вперед на 78-й минуте и, казалось, почти набрали три очка. Однако секундное расслабление на последних секундах позволило «желто-синим» отыграться.

    Ход матча

    4’ Айртон с левого фланга низом прострелил вдоль ворот на Александра Соболева, которого в последний момент опередил Максим Осипенко и в падении выбил мяч на угловой.

    14’ Хорен Байрамян сыграл на подборе, дошел до штрафной площади соперника и пробил, но значительно выше цели.

    29’ Момент у «Спартака». После подачи с углового мяч отскочил прямо на ногу Роману Зобнину, который подправил сферу в правый от себя угол, но там вовремя оказался Баштуш, который спас «Ростов» от пропущенного гола.

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    • 31’ Александр Селихов выпустил мяч из рук после подачи с фланга и едва не позволил отличиться Николаю Пояркову. К счастью для «Спартака» все обошлось.

    36’ Момент у «Ростова». Дмитрий Полоз вышел на свидание с Селиховым по правому краю штрафной, но из выгодной позиции не попал в ближний угол.

    39’ Полоз дошел до штрафной и пробил по воротам. Селихов отразил перед собой, но тут же накрыл мяч, помешав Али Соу сыграть на добивании.

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  • Вчера

    • 43’ Мозес с правого края неплохо навесил во вратарскую, но Песьяков в эффектном броске забрал мяч в руки.

    59’ Последовала подача с углового на ближнюю штангу ворот «Спартака», после чего от головы Осипенко мяч пошел в дальний угол, но Джикия выбил снаряд в сторону.

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    65’ Соболев завалился на газон в чужой штрафной, пытаясь заработать пенальти, но главный арбитр Артем Любимов ему не поверил и попросил подниматься.

    75’ Момент у «Ростова». Прошел заброс за спины защитников на Полоза, но Селихов своевременно выбежал за пределы штрафной и отразил удар.

    77’ Михаил Игнатов влетел в штрафную площадь и пробил по воротам — Песьяков перевел на угловой.

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  • Вчера

    • 78’ 1:0 Руслан Литвинов. «Спартак» вышел вперед! Зелимхан Бакаев от левого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, откуда Литвинов головой пробил точно в правый от себя угол. (видео)

    84’ Cоболев вырезал шикарный пас на ход Мозесу по правому краю, тот вошел в штрафную и в итоге пробил сильно мимо ворот. А ведь мог действовать быстрее нигериец.

    90+2’ Песьяков оставил свои ворота и пошел помогать партнерам в атаке. Впрочем, зацепиться за мяч после навеса в штрафную ему не удалось.

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    • 90+5’ 1:1 Данил Глебов. «Ростов» спасается! Осипенко выполнил длинный заброс вперед, Николай Комличенко сделал скидку дальше, Глебов убежал от Рассказова и эффектно перебросил мяч через Селихова. (видео)

    90+6’ Прозвучал финальный свисток.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Ростов 1:1
    Гол: 1:0 Руслан Литвинов (78') Спартак: Alexander Selikhov, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес (Александр Ломовицкий, 90'), Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Айртон Лукас, Джордан Ларссон (Зелимхан Бакаев, 63'), Квинси Промес (Михаил Игнатов, 77'), Александр Соболев Ростов: Али Соу (Николай Комличенко, 67'), Хорен Байрамян, Pontus Almqvist, Armin Gigovic (Danila Sukhomlinov, 88'), Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Николай Поярков (Кирилл Фольмер, 81'), Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев, Сергей Песьяков Предупреждения: Зелимхан Бакаев (85'), Георгий Джикия (88'), Александр Соболев (90')

    Лучшим игроком матча признан футболист «Спартака» Руслан Литвинов, забивший свой дебютный гол в составе первой команды.

    Турнирная таблица

    «Спартак» не улучшил свое турнирное положение, оставшись на восьмом месте в таблице с 18 баллами. Более того, «красно-белые» еще могут пропустить вперед «Крылья Советов» и «Ахмат», у которых есть по игре в запасе.

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    • «Ростов» занимает 12-е место с 13 очками, находясь в непосредственное близости к зоне стыковых матчей.

    Таблица РПЛ

    Следующие матчи

    Следующий матч «Спартак» проведет 4 ноября в гостях у «Лестера» в рамках группового этапа Лиги Европы. А уже 7 ноября «красно-белых» ждет московское дерби с «Локомотивом» в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» в тот же день, 7 ноября, на своем поле примет казанский «Рубин».

    Прямая речь

    Руй Витория, главный тренер «Спартака»

    — Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру. Это была игра против хорошей команды. Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был последние матчи. Сегодня мы играли компактней, стабильней, смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, но пропустили гол и не смогли каким-то образом восстановиться от контратаки, потому что это были уже последние секунды матча, это было жестоко. Футбол жесток. Возможно, нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось.

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    • Виталий Кафанов, главный тренер «Ростова»

    — Поражения точно не заслуживали, по игре вроде были к победе ближе, но проигрывали до последней минуты. То, что отыгрались? Наверное, боженька видел, что хотели забить и выиграть. Ничья тоже неплохой результат, учитывая, как складывалась игра. Глебов лучший игрок матча? Большая группа игроков сыграла на хорошем уровне. Это «Спартак». У них игроки выше классом. У нас практически все сыграли очень хорошо.

    Руслан Литвинов, полузащитник «Спартака»

    — Сейчас даже этот гол не может перебить всю эту грусть и боль от пропущенного гола на последней минуте. Для нас это поражение. Нет никакого повода для счастья. Обычный заброс. Мы провалились. Не знаю, как комментировать этот момент. Просто надо было придержать мяч, где-то попроще сыграть и выбить куда подальше.

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    • Арташес Арутюнянц, президент «Ростова»

    — Самый слабый «Спартак» за последнее время? Чужие команды мы не комментируем. Довольны результатом? Мы — да. Ребята молодцы, бились до конца. На 94-й минуте помог футбольный бог.


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