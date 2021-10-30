«Рубин» снял давление безвыигрышной серии. Команда Слуцкого победила ЦСКА в равном поединке

Казанцы вырвали победу на последних минутах при равной игре. Все шло к нулевой ничье, но вышедший на замену Михаил Костюков изменил ситуацию.

Ход матча

5' Матч начался по контроль мяча «Рубином», однако обострение пошло от ЦСКА. «Армейцы» подали неплохой угловой, однако не смогли выжать из ситуации пользу.

10' Первая 10-минутка прошла без ударов в створ. ЦСКА еще и темп сбавил. «Рубину» пришлось бегать без мяча.

14' Холодный душ — ЦСКА неожиданно забил, однако мяч не был засчитан из-за офсайда.

20' Пошли моменты. Герман Онугха оказался в центре штрафной, но получив отличную передачу пробил сильно выше.

25' ЦСКА выждал неплохой момент для подачи, но навес от Зайнутдинова был прерван Дюпиным.

3️⃣0️⃣’ Полчаса игры позади — пока что нули на табло 😐#РубинЦСКА pic.twitter.com/DRuH8zjIYL — «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2021

30' «Рубин» ответил тем же и опять блестящая игра вратаря.

34' Андерс Дрейер пробил по воротам и Акинфееву пришлось тащит мяч из угла.

38' ЦСКА ответил не менее опасным моментом. Зайнутдинов с линии штрафной приложился к мячу, но снаряд пролетел возле штанги.

42' Снова Онугха. На этот раз игрок все сделал правильно, но после удара головой мяч пошел чуть мимо правого угла ворот Акинфеева.

45+2' Солтмурад Бакаев под завесу тайма решил побеспокоить Акинфеева. Голкиперу пришлось тащить мяч из-под перекладины.

49' Зайнутдинов осмелился на дальний удар. Он пошел по центру, но Дюпин не стал рисковать и просто отбил.

58' Отличный шанс у Кварацхелии. Игрок получил мяч в штрафной и зарядил в дальний угол. Акинфеев в прыжке отразил угрозу.

59' Антон Заболотный тоже решил напомнить о себе. Форвард нанес удар головой, но неопасно для Дюпина.

6️⃣5️⃣’ По-прежнему счёт 0:0 , несмотря на то, что во втором тайме немало опасных моментов создали обе команды.#РубинЦСКА pic.twitter.com/dH9VK5B4WY — «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2021

69' Алан Дзагоев подкараулил отскок у пределов штрафной и нанес удар по воротам. Мяч прошел возле левой штанги.

73' Заболотный взял на себя игру, протащил мяч сквозь защиту, но вот попасть в створ не удалось. Рядом со стойкой мяч прошел.

79' Дрейер снова оказался на ударной позиции. Игрок целился в правый угол, но не хватило совсем чуть чуть.

85' «Рубин» почти полностью захватил инициативу.

Победный гол «Рубина» в добавленное время. Как же Слуцкий выдохнул 🤯 pic.twitter.com/dJaCELyjnP — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021

90+2' Активность на последних минутах вылилась в гол. Хакшабанович сделал перепас с Кварахцелией и навесил на дальнюю штангу. Там пулей вылетел вышедший на замену Михаил Костюков и почти в упор, без шансов для Акинфеева, просто вколотил мяч в сетку.

«Рубин» одержал победу в достаточно непростом поединке и набрал важные 3 очка.

Лучшим игроком матча признан форвард «Рубина» Андерс Дрейер.

Турнирная таблица

«Рубин» после этого матча вышел на 7 место, набрав 19 очков. ЦСКА занимает третью позицию с 23 очками на счету.

Календарь и таблица РПЛ

7 октября казанцы поедут в гости к «Ростову». ЦСКА днем ранее сыграет на выезде с «Сочи».

Прямая речь

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий

— Очень равная игра. Инициатива переходила от одной команды к другой. Был кусок в начале второго тайма, когда вообще играли без середины поля: быстрая атака была с нашей стороны, тут же получали быструю контратаку. Мне кажется, может быть, это ошибочное мнение, что мы были чуть-чуть острее в эпизодах. Акинфеев, может быть, больше вступал в игру, чем Дюпин. Но в целом, очень равная тяжелая игра, которая решилась одним эпизодом в компенсированное время. Чему я очень рад. Мы совсем недавно пропустили здесь в компенсированное время, сегодня забили. Я очень, что наконец прервалась серия без побед.

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом

— Мы переписали сценарий сериала.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий

— Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние минуты матча, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили в концовке, это неприятно. Что делать, такое случается.