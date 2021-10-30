«Рубин» снял давление безвыигрышной серии. Команда Слуцкого победила ЦСКА в равном поединке

Ход матча
5' Матч начался по контроль мяча «Рубином», однако обострение пошло от ЦСКА. «Армейцы» подали неплохой угловой, однако не смогли выжать из ситуации пользу.
10' Первая 10-минутка прошла без ударов в створ. ЦСКА еще и темп сбавил. «Рубину» пришлось бегать без мяча.
14' Холодный душ — ЦСКА неожиданно забил, однако мяч не был засчитан из-за офсайда.
20' Пошли моменты. Герман Онугха оказался в центре штрафной, но получив отличную передачу пробил сильно выше.
25' ЦСКА выждал неплохой момент для подачи, но навес от Зайнутдинова был прерван Дюпиным.
3️⃣0️⃣’ Полчаса игры позади — пока что нули на табло 😐#РубинЦСКА pic.twitter.com/DRuH8zjIYL— «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2021
30' «Рубин» ответил тем же и опять блестящая игра вратаря.
34' Андерс Дрейер пробил по воротам и Акинфееву пришлось тащит мяч из угла.
38' ЦСКА ответил не менее опасным моментом. Зайнутдинов с линии штрафной приложился к мячу, но снаряд пролетел возле штанги.
42' Снова Онугха. На этот раз игрок все сделал правильно, но после удара головой мяч пошел чуть мимо правого угла ворот Акинфеева.
45+2' Солтмурад Бакаев под завесу тайма решил побеспокоить Акинфеева. Голкиперу пришлось тащить мяч из-под перекладины.
49' Зайнутдинов осмелился на дальний удар. Он пошел по центру, но Дюпин не стал рисковать и просто отбил.
58' Отличный шанс у Кварацхелии. Игрок получил мяч в штрафной и зарядил в дальний угол. Акинфеев в прыжке отразил угрозу.
59' Антон Заболотный тоже решил напомнить о себе. Форвард нанес удар головой, но неопасно для Дюпина.
6️⃣5️⃣’ По-прежнему счёт 0:0 , несмотря на то, что во втором тайме немало опасных моментов создали обе команды.#РубинЦСКА pic.twitter.com/dH9VK5B4WY— «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2021
69' Алан Дзагоев подкараулил отскок у пределов штрафной и нанес удар по воротам. Мяч прошел возле левой штанги.
73' Заболотный взял на себя игру, протащил мяч сквозь защиту, но вот попасть в створ не удалось. Рядом со стойкой мяч прошел.
79' Дрейер снова оказался на ударной позиции. Игрок целился в правый угол, но не хватило совсем чуть чуть.
85' «Рубин» почти полностью захватил инициативу.
Победный гол «Рубина» в добавленное время. Как же Слуцкий выдохнул 🤯 pic.twitter.com/dJaCELyjnP— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
90+2' Активность на последних минутах вылилась в гол. Хакшабанович сделал перепас с Кварахцелией и навесил на дальнюю штангу. Там пулей вылетел вышедший на замену Михаил Костюков и почти в упор, без шансов для Акинфеева, просто вколотил мяч в сетку.
«Рубин» одержал победу в достаточно непростом поединке и набрал важные 3 очка.
Андерс Дрейер — лучший игрок матча #РубинЦСКА 🔝 pic.twitter.com/FYgaZclSkx— «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2021
Лучшим игроком матча признан форвард «Рубина» Андерс Дрейер.
Турнирная таблица
«Рубин» после этого матча вышел на 7 место, набрав 19 очков. ЦСКА занимает третью позицию с 23 очками на счету.
7 октября казанцы поедут в гости к «Ростову». ЦСКА днем ранее сыграет на выезде с «Сочи».
МИИИШААА КОООСТЮЮЮКОООВ 💪🏻🤩 pic.twitter.com/5ADJFmZZ5S— «Рубин» Казань (@fcrk) October 30, 2021
Прямая речь
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий
— Очень равная игра. Инициатива переходила от одной команды к другой. Был кусок в начале второго тайма, когда вообще играли без середины поля: быстрая атака была с нашей стороны, тут же получали быструю контратаку. Мне кажется, может быть, это ошибочное мнение, что мы были чуть-чуть острее в эпизодах. Акинфеев, может быть, больше вступал в игру, чем Дюпин. Но в целом, очень равная тяжелая игра, которая решилась одним эпизодом в компенсированное время. Чему я очень рад. Мы совсем недавно пропустили здесь в компенсированное время, сегодня забили. Я очень, что наконец прервалась серия без побед.
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом
— Мы переписали сценарий сериала.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий
— Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние минуты матча, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили в концовке, это неприятно. Что делать, такое случается.