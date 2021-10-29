Второй тайм показал разницу. «Зенит» оказался на голову выше «Динамо» в атаке

В первом тайме «Динамо» смогло предложить «Зениту» высокий прессинг, однако во втором команде Сандро Шварца не хватило сил продолжать такое давление. В итоге «Зенит» постепенно начал уходить в отрыв, подтвердив свое превосходство в атакующей игре.

Ход матча

3' «Зенит» начал матч контролем мяча. Он даже сумел заработать опасный штрафной, но Ярослав Ракицкий не сумел перебить стенку.

8' Хозяева вышли вперед. Сутормин сделал навес на Азмуна, который не смог пробить как следует. В итоге Ордец, не ожидавший такого отскока, допустил ошибку, отпусил мяч, который подхватил Клаудиньо. бразилец опередил центрбека и пробил в дальний угол ворот практически с линии вратарской.

16' «Динамо» не сумел ответить опасным моментом. Были попытки обостряющих передач, которые не заканчивались ничем опасным.

20' Редкий удар в сторону ворот «Зенита». Арсен Захарян отважился на дальний удар. Мяч прошел на перекладиной.

25' Снова Захарян. На этот раз Крицюку пришлось отбивать.

30' В жестком столкновении Клаудиньо получает удар. Для бразильца вроде бы обошлось.

33' Вячеслав Грулев попытался выполнить дальний удар. За смелость — 5, за исполнение — 2.

36' Ракицкий сделал точный длинный пас на Мостового, который сбросил в касание на Азмуна. Иранец оказался перед вратарем, но не смог его переиграть.

41' Неплохой момент у Дениса Макарова. Игрок «Динамо» ударил с линии штрафной, но Станислав Крицюк на месте.

45' Первый тайм завершался при отсутствии реально опасных моментов.

50' Второй тайм начался с серии нарушений правил. Даниил Фомин («Динамо») получил нежелательную желтую карточку и пропустит следующий матч.

55' Сергей Карасев ставит пенальти. Мяч после удара попал в руку Вячеславу Караваеву.

56' Даниил Фомин сравнивает счет ударом в правый нижний угол. К слову, Крицюк угол угадал.

61' Караваев нанес чуть неточный удар. Мяч прошел возле штанги.

66' Артем Дзюба вышел на поле вместо Андрея Мостового.

66' В первой же атаке после выхода Дзюбы «Зенит» забил второй мяч. Артем оттянулся на правый фланг, а Сердар Азмун воспользовался зоной и прошел по правому краю штрафной, отдав в центр под удар Венделу, который точным ударом в ближний нижний угол сделал разницу.

Азмун отдал мяч к линии штрафной и бразилец уверенно замкнул.

2:1! #ЗенитДинамо pic.twitter.com/ctt7t43Ioc — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 29, 2021

69' После удара головой Антон Шунин сумел отбить непростой мяч, однако не успел среагировать на добивание Дзюбы. Форвард головой затолкал мяч в сетку.

Шунин спас после выстрела Азмуна, но Дзюба выиграл подбор и уложил мяч в ворота. 3:1! #ЗенитДинамо pic.twitter.com/CZJbpDfKVP — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 29, 2021

76' «Динамо» начинает нервничать. Команда получила пару желтых карточек.

80' «Зенит» продолжает создавать моменты. На этот раз Клаудиньо дальним ударом попадает в крестовину ворот.

85' Ярослав Ракицкий точно исполнил штрафной. Защитник подкрутил мяч в ближний верхний угол.

90' Матч завершался под замены «Зенита». Семак начал активно вносить изменения в состав. Также мог отличиться Сердар Азмун после прострела Артема Дзюбы, то иранец не сумел подправить мяч.

90+3' Конец встречи. «Зенит» выиграл 4:1 и оторвался от «Динамо» в турнирной таблице.

Лучшим игроком встречи признан центрбек «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Турнирная таблица

«Зенит» одержал вторую разгромную победу подряд и закрепился на первой позиции. Он набрал 29 очков. 7 ноября команда Семака поедет в гости к «Уралу».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» отстает уже на 6 очков от лидера. После поражения команда Шварца пока что сохраняет вторую позицию, но все может измениться уже в ближайшее время.

6 ноября «Динамо» будет дома принимать «Краснодар».

Прямая речь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

— Много ошибались, хотя контролировали ход игры в первом тайме. К сожалению, пропустили с пенальти. Был отрезок, когда было неспокойно у наших ворот. Но довели дело до победы. Поздравляю с этой заслуженной победой. Будем готовиться к следующему матчу. Присутствовала некоторая самоуверенность, что вылилось в ошибки в организации игры.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц

— В первую очередь хочу поздравить Сергея Семака с тремя очками. Мы пытались играть агрессивно, но нам не хватало точных передач и хладнокровия. Во втором тайме мы начали здорово, забили, могли забить еще. Но «Зенит» буквально за две минуты забил два гола. После этого игра была сделана. Но сегодня нам противостоял очень сильный соперник.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий

— Я хотел заработать сегодня три очка. Выиграли — хорошо, забил и наконец-то порадовал болельщиков. Они мне кричали-кричали, а я не мог забить. Сегодня наконец-то сделал это. Спасибо им.