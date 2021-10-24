Исторический провал. «Зенит» деклассировал «Спартак» в Санкт-Петербурге

«Зенит» на своём поле разгромил «Спартак» — 7:1. Питерцы здорово проявили себя в атаке, одержав заслуженную победу — дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории чемпионатов России.

Ход матча

6’ Ракицкий сделал длинный заброс вперёд, Азмун легко убежал от защитника и пробил — мяч попал в сетку ворот «Спартака» с внешней стороны.

10’ Вендел вырезал передачу на правый край штрафной «Спартака» на Клаудиньо. Тот сделал скидку на Азмуна, но Кофрие заблокировал удар иранца. Тут же бразилец сам пробил по пустым воротам, но Джикия головой выбил мяч с «ленточки».

13’ Вынужденную замену пришлось делать «Зениту» — Дуглас Сантос присел на газон и схватился за ногу. Вместо него вышел в защиту Данил Круговой.

20’ 1:0 Сердар Азмун. Питерцы провели атаку левым флангом, Ракицкий навесил в штрафную «Спартака» — Азмун опередил Айртона и головой вколотил мяч в сетку ворот.

26’ Зобнин открылся под передачу, дошёл до штрафной «Зенита» и пробил. Мяч улетел выше перекладины.

28’ 2:0 Клаудиньо. Бразилец получил пас на углу штрафной «Спартака», качнул Мозеса и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку — Максименко не дотянулся.

34’ Литвинов выполнил передачу на правый фланг на Ларссона, получил пас в ответ и в касание выстрелил из пределов штрафной площадки «Зенита», но не попал в левый нижний угол.

36’ 3:0 Сердар Азмун. Ракицкий с углового навесил на линию вратарской «Спартака», Азмун опередил Литвинова и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

44’ Ларссон после длинного заброса мог убежать один на один, но Ракицкий выиграл борьбу и аккуратно скинул мяч на Крицюка.

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45’ 4:0 Андрей Мостовой. Ещё один провал в обороне «Спартака» сделал счет разгромным. Барриос сделал заброс вперёд, Мостовой убежал один на один, классно развернулся и покатил мяч в пустые ворота гостей.

51’ Джикия подключился к атаке «Спартака» и пробил с дальней дистанции. Ловрен принял удар на себя.

53’ 4:1 Квинси Промес. Айртон с фланга сделал заброс в штрафную «Зенита», Соболев скинул мяч на Промеса, который качнул защитника и пробил точно в угол.

54’ Мостовой сделал пас в штрафную «Спартака», Караваев развернулся и пробил верхом — мяч угодил в перекладину и вылетел в поле.

56’ 5:1 Андрей Мостовой. Азмун сделал перевод на правый край, Караваев ускорился по флангу и прострелил во вратарскую — Мостовой опередил Рассказова и переправил мяч в сетку.

74’ Мостовой в контратак убежал по левому флангу и навесил в штрафную «Спартака», Барриос подстроился и пробил с лёта — мяч улетел в небеса.

78’ Удаление. Максименко потащил удар Клаудиньо в упор, Максимилиано Кофрие замешкался во вратарской и снёс Азмуна, заработав вторую жёлтую карточку и пенальти.

80’ 6:1 Артем Дзюба (П). Дзюба с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот «Спартака». Максименко угадал направление, но не сумел спасти команду.

82’ Айртон убежал по левому флангу и прострелил в штрафную «Зенита». Круговой выбил мяч на угловой, помешав Игнатову замкнуть.

88’ 7:1 Александр Ерохин. Круговой с правого края навесил в штрафную, Дзюба из борьбы пробил по воротам — Максименко среагировал. Чистяков протолкнул мяч во вратарскую, а Ерохин добил в пустые ворота.

90+1’ Азмун нанес удар с линии штрафной площадки после передачи с правого фланга, но не попал в створ — чуть выше перекладины пролетает мяч.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Спартак 7:1 Голы: 1:0 Сердар Азмун (20'), 2:0 Клаудиньо (28'), 3:0 Сердар Азмун (36') Зенит: Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий (Артём Дзюба, 75'), Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос (Kirill Kravtsov, 83'), Вендел, Дуглас Сантос (Данил Круговой, 13'), Андрей Мостовой (Алексей Сутормин, 76'), Клаудиньо (Александр Ерохин, 83'), Сердар Азмун Спартак: Александр Соболев, Квинси Промес (Зелимхан Бакаев, 72'), Джордан Ларссон (Михаил Игнатов, 46'), Айртон Лукас, Роман Зобнин (Йоррит Хендрикс, 46'), Руслан Литвинов, Виктор Мозес (Александр Ломовицкий, 72'), Георгий Джикия, Максимилиано Кофрие, Николай Рассказов, Александр Максименко Предупреждения: Максимилиано Кофрие (65'), Ярослав Ракицкий (72'), Максимилиано Кофрие (79'), Зелимхан Бакаев (90 + 1')

Лучшим игроком этой встречи стал нападающий хозяев Сердар Азмун. Иранец оформил дубль и сравнялся с Вагнером Лавом по количеству мячей в чемпионатах России. У обоих футболистов по 85 голов.

Следующие матчи

После этой победы «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в таблице РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

Календарь и таблица РПЛ

В 13-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Поздравляю команду и болельщиков с победой. Бывают такие дни, когда если не все удары, которые попали в створ, то практически все приводят к достаточно красивым забитым мячам. Для нас хороший день, но это те же три очка. Сегодня мы порадуемся, а завтра начнем готовиться к следующим матчам.

Во-первых, мы забили, а «Спартаку» надо было больше атаковать. Но в любом случае «Спартак» — команда, которая не обороняется низко. Зоны за спинами защитников есть, нужно было постараться их правильно использовать. Сегодня получилось. Когда одна команда забивает один-второй мяч, ясно, что другой нужно раскрываться. Есть риск нарваться на быстрые ответные атаки, что и происходило зачастую.

Сергей Семак: «Бывают такие матчи, когда залетает все»

Главный тренер сине-бело-голубых — об историческом разгроме «Спартака» в Петербурге. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 24, 2021

Руй Витория, главный тренер «Спартака»

— Честно говоря, какие тут можно дать комментарии? Все пошло не так. Нужно признать это. Очень грустный день. «Зенит» воспользовался нашими ошибками, вел свою игру. Мы были несфокусированны. Это основная причина поражения. Тяжело, но нужно это признать. Нужно было быть агрессивнее, быть лучше в борьбе.

Мы пропустили три гола после угловых, уровень борьбы был недостаточным. Мы не должны были позволять «Зениту» так убегать в контратаки, так убегать нам за спину. Мы часто были не готовы к потере мяча, это то, чего хотел «Зенит». Такого нельзя было допускать, но иногда все идет не так, как хочется. Это нужно признать.

Сердар Азмун, нападающий «Зенита»

— Моя работа — выходить на поле и делать свое дело. Мы хорошо играли в два нападающих, сейчас хорошо играем в одного. Мне кажется, вопрос о составе стоит задавать тренеру. Почему именно сегодня удалось прервать серию без голов? Было невезение, я не выходил в основном составе, были травмы. Надеюсь, в дальнейшем буду хорошо работать. В Лиге чемпионов любая ошибка наказывается, надеюсь, там мы будем так же хорошо играть. У нас есть большой потенциал.

Георгий Джикия, защитник «Спартака»

— Полностью провалили игру, пропустили много голов, что непозволительно! Да, могли избежать, если бы действовали лучше! Претензия ко всей команде, не стоит никого выделять и акцентировать внимание на ком-то одном, семь пропущенных голов говорят о том, что виноваты все. Не слышал, что кричали болельщики после игры, но со своей стороны хочу прежде всего извиниться перед всеми болельщиками, особенно которые пришли сегодня нас поддержать, такой результат неприемлем для «Спартака».

Что касается того, что было в раздевалке, никогда это не говорил, но могу сказать одно: что после такого поражения нам еще предстоит серьезный разговор, который пройдет в ближайшее время. На душе тяжело, как и нашим болельщикам, но разница в том, что виноваты только мы.

Данил Круговой: «Получилось выжать максимум практически из каждой атаки»

Интервью защитника «Зенита» после разгромной победы над «Спартаком». — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 24, 2021

Андрей Мостовой, полузащитник «Зенита»

— Ощущения хорошие, всё круто! Историческая победа, всё круто, такого никогда не было! Круто, что забил два мяча! Это, получается, мои первые голы в сезоне. Долго патроны экономил. А сегодня расчехлил. Такой матч, дерби, и так всё сложилось! Всё круто, конечно! Наверно, первый гол больше понравился, он можно сказать, такой эффектный получился. А махал семье. Вся семья приехала. Завтра у мамы день рождения. Посвящаю эту победу и голы, конечно, ей. Если бы сегодня был день рождения у мамы, было бы еще круче. Но ничего страшного, заранее поздравил. С днем рождения, мама!

Клаудиньо, полузащитник «Зенита»

— Счастлив, что принял участие в этой исторической победе. Такая большая крупная победа! Она очень пригодиться нам, чтобы вернуть уверенность в своих силах! И еще счастлив, что в таком матче удалось забить! Какой гол самый красивый? Может, ваш? Раз можно называть свой, то получился хороший удар и мяч красиво залетел. Очень этому. Но и у Сердара Азмуна тоже получились прекрасные удары. Поэтому 50 на 50 между моим голом и Сердара.