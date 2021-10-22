Отличная результативность и кадровый потенциал. «Динамо» без труда обыграло «Химки»

«Бело-голубые» без особых проблем набрали 3 очка и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. В поединке дублем отметился Вячеслав Грулев, а также 3 ассиста отдал Арсен Захарян.

Ход матч

4' Константин Тюкавин пробил низом по центру ворот, но Илья Лантратов справился с угрозой.

11' Пока без ударов. Хозяева несколько раз пытались обострить ситуацию проникающей передачей.

12' Никола Моро после навеса с углового от Арсена Захаряна открывает счет ударом головой с ближней штанги.

17' Захарян не реализовал выход один на один с Лантратовым. Вратарь сумел блокировать удар. Вся атака завершилась угловым и неточным ударом Константина Тюкавина.

26' Тюкавин пробил по воротам и мяч от защитника пошел на угловой. Захарян исполнил очередной «корнер» и снова с ближней штанги «Динамо» забило гол. На этот раз отметился Вячеслав Грулев.

31' «Химки» заработали неплохой штрафной, но Резван Мирзов не смог попасть в створ.

38' Тюкавин попытался пробить с края штрафной — мяч прошел впритирку с правой штангой.

42' Снова Тюкавин. На этот раз молодой форвард ворвался в штрафную под верховую передачу, но пробил выше ворот.

47' Захарян сделал хороший маневр и оказался на линии штрафной, однако завершение игроку не удалось.

53' Даниил Фомин сделал короткий пас штрафную на Тюкавина, который на замахе убрал защитника и практически с линии вратарской пробил в правый от себя угол. Вратарь был бессилен. 3:0.

57' Захарян нанес дальний удар — мяч прошел рядом со штангой.

59' Тюкавин отреагировал на отскок, пробив с линии штрафной. Снаряд прошел рядом с левой стойкой ворот.

60' Грулев оформил дубль. Он получил передачу в левой части штрафной и пробил низом прямо между ног вратарю.

65' Грулев мог оформить третий гол, однако на этот раз Лантратов с ударом справился, потянув снаряд из нижнего угла.

75' Защитник «Динамо» Иван Ордец из-за травмы не может продолжить поединок. Его меняют на Романа Евгеньева.

85' Количество опасных моментов сошло на нет. В основном были замены.

90' Кемаль Адеми размочил результат, забив из пределов штрафной площади «Динамо».

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Химки 4:1 Голы: 1:0 Никола Моро (12'), 2:0 Вячеслав Грулёв (26'), 3:0 Konstantin Tyukavin (52'), 4:0 Вячеслав Грулёв (60'), 4:1 Kemal Ademi (90') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела (Сергей Паршивлюк, 68'), Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец (Роман Евгеньев, 77'), Дмитрий Скопинцев, Clinton N'Jie, Arsen Zakharyan (Aleksandr Kutitsky, 77'), Никола Моро, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Yaroslav Gladyshev, 68'), Konstantin Tyukavin (Заурбек Плиев, 84') Химки: Резиуан Мирзов, Александр Долгов (Kemal Ademi, 68'), Александр Трошечкин (Artem Sokolov, 46'), Filip Dagerstaal (Besard Sabovic, 82'), Илья Камышев (Dusan Stojinovic, 46'), Эльмир Набиуллин, Oleksandr Filin, Максим Карпов (Кирилл Боженов, 68'), Егор Данилкин, Брайан Идову, Илья Лантратов Предупреждение: Илья Камышев (9')

90+2' Финальный свисток. «Динамо» побеждает 4:1.

Лучшим игроком матча признан полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян за его 3 голевые передачи.

Турнирная таблица

«Динамо» после этого матча набрало 23 очка и вышло на вторую строчку в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий поединок команда Сандро Шварца проведет 29 октября в Санкт-Петербурге против «Зенита».

«Химки» остаются с 11 баллами на счету. Они занимают 13 место в таблице чемпионата России.

31 сентября «Химки» будут принимать «Урал» на домашнем стадионе.

Прямая речь

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц

— Я очень рад, что сегодня, в такой особенный день, в день рождения великого Льва Яшина, мы сумели добиться победы. Эта победа является подарком. Я считаю, что мы сегодня контролировали игру, держали нити в своих руках. О первых двух мячах, это великолепные стандарты. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который кропотливо работает над такими моментами. Мы сыграли агрессивно, в контроль, и я считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена.

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко

— Это заслуженная победа «Динамо». Поздравляю их с победой, они не имели права сегодня проиграть, сегодня день рождения такого великого футболиста. Но, если по игре, после двух голов со стандарта нам пришлось немного перестраивать игру.