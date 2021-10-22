Отличная результативность и кадровый потенциал. «Динамо» без труда обыграло «Химки»

Ход матч
4' Константин Тюкавин пробил низом по центру ворот, но Илья Лантратов справился с угрозой.
11' Пока без ударов. Хозяева несколько раз пытались обострить ситуацию проникающей передачей.
12' Никола Моро после навеса с углового от Арсена Захаряна открывает счет ударом головой с ближней штанги.
🤩🤩🤩 pic.twitter.com/UWBD0o3Gfy— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
17' Захарян не реализовал выход один на один с Лантратовым. Вратарь сумел блокировать удар. Вся атака завершилась угловым и неточным ударом Константина Тюкавина.
26' Тюкавин пробил по воротам и мяч от защитника пошел на угловой. Захарян исполнил очередной «корнер» и снова с ближней штанги «Динамо» забило гол. На этот раз отметился Вячеслав Грулев.
27’ ⚽️ ГОООООООООООООЛ! Груля удваивает счёт, снова с углового 💪#ДинамоХимки 2:0 pic.twitter.com/bLdYnmHM56— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
31' «Химки» заработали неплохой штрафной, но Резван Мирзов не смог попасть в створ.
38' Тюкавин попытался пробить с края штрафной — мяч прошел впритирку с правой штангой.
42' Снова Тюкавин. На этот раз молодой форвард ворвался в штрафную под верховую передачу, но пробил выше ворот.
47' Захарян сделал хороший маневр и оказался на линии штрафной, однако завершение игроку не удалось.
53' Даниил Фомин сделал короткий пас штрафную на Тюкавина, который на замахе убрал защитника и практически с линии вратарской пробил в правый от себя угол. Вратарь был бессилен. 3:0.
⏱ 52’ ⚽️ ТЮКАААААААААААА!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
Забивает третий после шикарной атаки!#ДинамоХимки 3:0 pic.twitter.com/YJKikHB7WK
57' Захарян нанес дальний удар — мяч прошел рядом со штангой.
59' Тюкавин отреагировал на отскок, пробив с линии штрафной. Снаряд прошел рядом с левой стойкой ворот.
60' Грулев оформил дубль. Он получил передачу в левой части штрафной и пробил низом прямо между ног вратарю.
⏱ 59’ ⚽️ ГРУУУЛЯЯЯЯЯЯЯ!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
Оформляет дубль!#ДинамоХимки 4:0 pic.twitter.com/aT1qjfQUvn
65' Грулев мог оформить третий гол, однако на этот раз Лантратов с ударом справился, потянув снаряд из нижнего угла.
75' Защитник «Динамо» Иван Ордец из-за травмы не может продолжить поединок. Его меняют на Романа Евгеньева.
85' Количество опасных моментов сошло на нет. В основном были замены.
90' Кемаль Адеми размочил результат, забив из пределов штрафной площади «Динамо».
90+2' Финальный свисток. «Динамо» побеждает 4:1.
Хет-трик из голевых передач 🌪— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
Заха сегодня — лучший 💪#ДинамоМосква #футбол #Захарян pic.twitter.com/gD5LBFG81W
Лучшим игроком матча признан полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян за его 3 голевые передачи.
Турнирная таблица
«Динамо» после этого матча набрало 23 очка и вышло на вторую строчку в таблице РПЛ.
Следующий поединок команда Сандро Шварца проведет 29 октября в Санкт-Петербурге против «Зенита».
«Химки» остаются с 11 баллами на счету. Они занимают 13 место в таблице чемпионата России.
Нико и Слава — 🔝#ДинамоХимки pic.twitter.com/DY1cdVCRKL— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2021
31 сентября «Химки» будут принимать «Урал» на домашнем стадионе.
Прямая речь
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц
— Я очень рад, что сегодня, в такой особенный день, в день рождения великого Льва Яшина, мы сумели добиться победы. Эта победа является подарком. Я считаю, что мы сегодня контролировали игру, держали нити в своих руках. О первых двух мячах, это великолепные стандарты. Хотел бы отдать должное нашему тренерскому штабу, который кропотливо работает над такими моментами. Мы сыграли агрессивно, в контроль, и я считаю, что сегодняшняя победа абсолютно заслужена.
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко
— Это заслуженная победа «Динамо». Поздравляю их с победой, они не имели права сегодня проиграть, сегодня день рождения такого великого футболиста. Но, если по игре, после двух голов со стандарта нам пришлось немного перестраивать игру.