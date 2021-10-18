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    Трансферный дайджест. 12 — 18 октября

    Уйдет ли Левандовски из «Баварии», где видит свое будущее Погба, найдет ли «Барселона» качественных свободных агентов и другие трансферные новости последних дней

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    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Роберт Левандовски

    «Бавария», нападающий, 34 года

    Всю прошлую неделю СМИ не только обсуждали тему возможного вручения «Золотого мяча» Роберту Левандовски, но и все чаще говорили о возможном уходе нападающего из «Баварии».

    По данным Bild, мюнхенский клуб опасается, что поляк действительно захочет уйти, поэтому присматривается к покупке Эрлинга Холанна у дортмундской «Боруссии».

    Агент Левандовски Пини Захави добавил масла в огонь, назвав «Манчестер Сити» «возможным местом назначения» для поляка в 2022 году.

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    • В то же время издание AS выпустило материал о том, что Роберт мечтает выступать за «Реал». По данным источника, Левандовски сам попросит «Баварию» отпустить его в Мадрид.

    Стоит ли этому доверять? Вряд ли. Левандовски будет стоить дорого, несмотря на то, что ему уже 34 года. Куда целесообразнее тем же «Реалу» и «Манчестер Сити» побороться за Килиана Мбаппе.

    Наш прогноз: «Бавария».

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

    Поль Погба

    Мадридский «Реал» не теряет интереса к хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, чей контракт истекает летом следующего года.

    Как информирует AS, на протяжении последних нескольких недель мадридцы пытаются выяснить дальнейшие планы футболиста. Близкий к Погба человек сообщил им, что игрок хотел бы выступать за клуб из столицы Испании.

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    При этом «Реал» не намерен участвовать в аукционе в том случае, если другие клубы, обладающие серьезными финансовыми ресурсами, начнут направлять французу предложения, не соответствующие рынку.

    ABC уточняет, что «сливочные» готовы платить 28-летнему игроку сборной Франции 14 миллионов евро в год после вычета налогов. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, уже предложил Погба новый пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро за сезон.

    А вот ESPN сообщил, что услуги полузащитника были предложены «Барселоне», но в это верится с трудом с учетом финансового положения каталонцев и аппетитов Мино Райолы.

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    • Нужно признать, что Погба засиделся в «Манчестер Юнайтед», и клуб точно не проиграет, если выгодно продаст француза. Если «Реал» окажется сговорчивым, то сделка вполне вероятна.

    Наш прогноз: «Реал».

    Орельен Чуамени

    «Монако», полузащитник, 21 год

    Орельен Чуамени

    «Реалу» приписывают интерес и к полузащитнику «Монако» Орельену Чуамени, который в свой 21 год набрал популярность среди болельщиков и экспертов.

    Как пишет ESPN, 21-летнего хавбека может подписать «Манчестер Юнайтед», если не договорится с Погба о продлении контракта.

    Также в этом сезоне за французом следили скауты «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

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    • Некоторое время назад интерес к Чуамени проявлял «Челси», у которого хорошие отношения с агентом хавбека Джонатаном Кебе.

    Как видим, ожидается нешуточная борьба, и предсказать победителя непросто, но нужно признать, что Чуамени действительно талантлив, так что смена клуба должна пойти ему на пользу.

    Наш прогноз: уход из «Монако».

    Корантен Толиссо

    «Бавария», полузащитник, 27 лет

    Корантен Толиссо

    Полузащитник Корантен Толиссо, скорее всего, покинет «Баварию» летом, пишет Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька.

    Клуб почти потерял надежды удержать футболиста, который станет свободным агентом по истечении контракта.

    В этом сезоне француз провел всего один матч, но недавно возобновил тренировки и скоро должен набрать форму.

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    • Круг претендентов на Толиссо пока не сформировался, хотя та же «Барселона» могла бы обратить на него внимание, тем более что он будет свободным агентом.

    Наш прогноз: уход из «Баварии».

    Денис Закария

    «Боруссия» М, полузащитник, 24 года

    Денис Закария

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария хочет перейти в «Барселону», утверждает Sport.es.

    Летом у 24-летнего футболиста истекает контракт с «жеребятами», поэтому он станет свободным агентом.

    Ранее швейцарец отклонил предложения «Ромы» и самой «Боруссии», которая хотела продлить соглашение с ним.

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    • Заинтересованность в подписании Закарии проявляет «Ювентус», но футболист рассчитывает получить предложение именно «Барселоны».

    Как и Толиссо, Закария может стать отличной опцией для «Барселоны», у которой пока нет денег на крупные трансферы.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Лука Йович

    «Реал», нападающий, 23 года

    Лука Йович

    Как сообщалось ранее, агент Луки Йовича уже работает над уходом своего подопечного из «Реала» в январе.

    Одним из претендентов на серба считался «Интер», а теперь в борьбу вступает «Фиорентина», информирует Calciomercato.com.

    Флорентийский клуб хочет арендовать 23-летнего игрока в январе, когда из клуба может уйти Душан Влахович.

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    • У «Фиорентины» есть Александр Кокорин, но он редко выходит на поле и еще реже забивает, так что вряд ли тренерский штаб возлагает на него большие надежды.

    Раз уж Карло Анчелотти не рассчитывает на Йовича, то почему бы ему не попробовать силы в «Фиорентине»?

    Наш прогноз: «Фиорентина».

    Клеман Лангле

    «Барселона», защитник, 26 лет

    Клеман Лангле

    Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Англии, пишет Sport.es.

    По информации источника, интерес к 26-летнему игроку проявляет «Ньюкасл», который намерен усилить состав после приобретения клуба бизнесменами из Саудовской Аравии.

    Отмечается, что «Ньюкаслу» нужен новый левоногий центральный защитник, и Лангле устраивает клуб по всем критериям.

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    • В то же время «Барселона» готова расстаться с французом, который получает мало игрового времени.

    С приходом новых инвесторов «Ньюкасл», вероятно, будет усиливать состав, но в трансфер Лангле верится с трудом. Подобные новости больше похожи на то, что каталонские журналисты помогают «Барселоне» избавиться от ненужных футболистов.

    Наш прогноз: «Барселона».

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