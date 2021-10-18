Трансферный дайджест. 12 — 18 октября

Роберт Левандовски

«Бавария», нападающий, 34 года

Всю прошлую неделю СМИ не только обсуждали тему возможного вручения «Золотого мяча» Роберту Левандовски, но и все чаще говорили о возможном уходе нападающего из «Баварии».

По данным Bild, мюнхенский клуб опасается, что поляк действительно захочет уйти, поэтому присматривается к покупке Эрлинга Холанна у дортмундской «Боруссии».

Агент Левандовски Пини Захави добавил масла в огонь, назвав «Манчестер Сити» «возможным местом назначения» для поляка в 2022 году.

В то же время издание AS выпустило материал о том, что Роберт мечтает выступать за «Реал». По данным источника, Левандовски сам попросит «Баварию» отпустить его в Мадрид.

Стоит ли этому доверять? Вряд ли. Левандовски будет стоить дорого, несмотря на то, что ему уже 34 года. Куда целесообразнее тем же «Реалу» и «Манчестер Сити» побороться за Килиана Мбаппе.

Наш прогноз: «Бавария».

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 28 лет

Поль Погба globallookpress.com

Мадридский «Реал» не теряет интереса к хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, чей контракт истекает летом следующего года.

Как информирует AS, на протяжении последних нескольких недель мадридцы пытаются выяснить дальнейшие планы футболиста. Близкий к Погба человек сообщил им, что игрок хотел бы выступать за клуб из столицы Испании.

При этом «Реал» не намерен участвовать в аукционе в том случае, если другие клубы, обладающие серьезными финансовыми ресурсами, начнут направлять французу предложения, не соответствующие рынку.

ABC уточняет, что «сливочные» готовы платить 28-летнему игроку сборной Франции 14 миллионов евро в год после вычета налогов. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, уже предложил Погба новый пятилетний контракт с зарплатой 20 миллионов евро за сезон.

А вот ESPN сообщил, что услуги полузащитника были предложены «Барселоне», но в это верится с трудом с учетом финансового положения каталонцев и аппетитов Мино Райолы.

Нужно признать, что Погба засиделся в «Манчестер Юнайтед», и клуб точно не проиграет, если выгодно продаст француза. Если «Реал» окажется сговорчивым, то сделка вполне вероятна.

Наш прогноз: «Реал».

Орельен Чуамени

«Монако», полузащитник, 21 год

Орельен Чуамени globallookpress.com

«Реалу» приписывают интерес и к полузащитнику «Монако» Орельену Чуамени, который в свой 21 год набрал популярность среди болельщиков и экспертов.

Как пишет ESPN, 21-летнего хавбека может подписать «Манчестер Юнайтед», если не договорится с Погба о продлении контракта.

Также в этом сезоне за французом следили скауты «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Некоторое время назад интерес к Чуамени проявлял «Челси», у которого хорошие отношения с агентом хавбека Джонатаном Кебе.

Как видим, ожидается нешуточная борьба, и предсказать победителя непросто, но нужно признать, что Чуамени действительно талантлив, так что смена клуба должна пойти ему на пользу.

Наш прогноз: уход из «Монако».

Корантен Толиссо

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Корантен Толиссо globallookpress.com

Полузащитник Корантен Толиссо, скорее всего, покинет «Баварию» летом, пишет Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька.

Клуб почти потерял надежды удержать футболиста, который станет свободным агентом по истечении контракта.

В этом сезоне француз провел всего один матч, но недавно возобновил тренировки и скоро должен набрать форму.

Круг претендентов на Толиссо пока не сформировался, хотя та же «Барселона» могла бы обратить на него внимание, тем более что он будет свободным агентом.

Наш прогноз: уход из «Баварии».

Денис Закария

«Боруссия» М, полузащитник, 24 года

Денис Закария globallookpress.com

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария хочет перейти в «Барселону», утверждает Sport.es.

Летом у 24-летнего футболиста истекает контракт с «жеребятами», поэтому он станет свободным агентом.

Ранее швейцарец отклонил предложения «Ромы» и самой «Боруссии», которая хотела продлить соглашение с ним.

Заинтересованность в подписании Закарии проявляет «Ювентус», но футболист рассчитывает получить предложение именно «Барселоны».

Как и Толиссо, Закария может стать отличной опцией для «Барселоны», у которой пока нет денег на крупные трансферы.

Наш прогноз: «Барселона».

Лука Йович

«Реал», нападающий, 23 года

Лука Йович globallookpress.com

Как сообщалось ранее, агент Луки Йовича уже работает над уходом своего подопечного из «Реала» в январе.

Одним из претендентов на серба считался «Интер», а теперь в борьбу вступает «Фиорентина», информирует Calciomercato.com.

Флорентийский клуб хочет арендовать 23-летнего игрока в январе, когда из клуба может уйти Душан Влахович.

У «Фиорентины» есть Александр Кокорин, но он редко выходит на поле и еще реже забивает, так что вряд ли тренерский штаб возлагает на него большие надежды.

Раз уж Карло Анчелотти не рассчитывает на Йовича, то почему бы ему не попробовать силы в «Фиорентине»?

Наш прогноз: «Фиорентина».

Клеман Лангле

«Барселона», защитник, 26 лет

Клеман Лангле globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Англии, пишет Sport.es.

По информации источника, интерес к 26-летнему игроку проявляет «Ньюкасл», который намерен усилить состав после приобретения клуба бизнесменами из Саудовской Аравии.

Отмечается, что «Ньюкаслу» нужен новый левоногий центральный защитник, и Лангле устраивает клуб по всем критериям.

В то же время «Барселона» готова расстаться с французом, который получает мало игрового времени.

С приходом новых инвесторов «Ньюкасл», вероятно, будет усиливать состав, но в трансфер Лангле верится с трудом. Подобные новости больше похожи на то, что каталонские журналисты помогают «Барселоне» избавиться от ненужных футболистов.

Наш прогноз: «Барселона».