Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром»

«Краснодар» спасся в концовке домашнего матча 11-го тура РПЛ, поделив очки с «Уфой» — 1:1. Уфимцы благодаря девятому голу Гамида Агаларова в сезоне открыли счёт, на который краснодарцы смогли ответить лишь ближе к финальному свистку — Гжегож Крыховяк реализовал пенальти.

Ход матча

4’ Сперцян продрался на левый край штрафной площади гостей, и с острого угла пробивал по воротам, но один из защитников в подкате успел блокировать выстрел Эдуарда.

9’ 0:1 Гамид Агаларов. Кротов рванул на передачу к левому краю штрафной «Краснодара», проскочил в лицевую и прострелил во вратарскую, откуда Агаларов переправил мяч в ворота. (видео)

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15’ Из глубины поля заброс прошёл в центр штрафной площади гостей на Кордобу, который грудью сбрасывал мяч под удар Классону, но выстрел у последнего не получился — свалился мяч с ноги шведа.

25’ Агаларов после столкновения с Кайо схватился за бедро. Пришлось «Уфе» делать вынужденную замену — форвард покинул поле на носилках.

36’ Крыховяк из глубины забросил мяч в уфимскую штрафную, где Кордоба изящно пяткой сделал скидку на Кабелла, но его удар в касание цели не достиг — в метре от дальней штанги.

41’ Отличная контратака удалась «Уфе» через центр. Камилов получил мяч на входе в штрафную, но пробил неудачно — выше ворот.

44’ Отбились уфимцы после подачи штрафного, но тут же с подбора метров с 30-ти мощно под перекладину пробивал Вильена, однако Беленов всё видел, и сумел справиться с угрозой вратарь.

50’ Принял Кордоба передачу Крыховяка в штрафной «Уфы», продавил защитника, развернулся и пробил — Беленов надёжен.

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52’ Кротов ворвался с мячом в штрафную «Краснодара», но слишком сблизился с Сафоновым, упустив шанс, как на удар, так и на передачу.

63’ Де Вильена получил мяч на входе в штрафную «Уфы», качнул защитника, убрал под правую и пробил — чуть выше перекладины.

81’ В штрафной площади гостей мяч попал в руку Йокичу, и видеоассистенты Алексея Сухого дали команду, что надо пойти лично посмотреть повтор.

84’ 1:1 Гжегож Крыховяк (П). Крыховяк хладнокровным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам. (видео)

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88’ Урунов с дальней дистанции плотно пробивал по воротам соперника, но мяч прошёл немного мимо правого нижнего угла ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Уфа 1:1 Голы: 0:1 Гамид Агаларов (9'), 1:1 Гжегож Крыховяк (пенальти) (85') Краснодар: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес (Дмитрий Стоцкий, 88'), Кайо, Урош Спаич (Егор Сорокин, 60'), Тонни Триндаде Вильена, Александр Черников (Nikita Krivtsov, 70'), Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Эдуард Сперцян, Виктор Классон (Владимир Ильин, 70'), Джон Кордоба Уфа: Вячеслав Кротов (Олег Иванов, 77'), Гамид Агаларов (Остон Урунов, 29'), Egas Cacintura, Азер Алиев (Константин Плиев, 48'), Владислав Камилов, Filip Mrzljak, Боян Йокич, Эрвинг Ботака-Иобома, Юрий Журавлёв, Артём Голубев (Руслан Фищенко, 70'), Александр Беленов Предупреждения: Урош Спаич (58'), Егор Сорокин (62'), Владислав Камилов (76'), Filip Mrzljak (90 + 1')

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов был признан лучшим игроком матча. Хавбек провел на поле 75 минут, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями.

Следующие матчи

«Уфа» набрал 10 очков и остается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет шестым (18 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре 23 октября подопечные Виктора Гончаренко сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода». «Уфа» на следующий день примет «Рубин».

Прямая речь

Виктор Ганчаренко, главный тренер «Краснодара»

— Очень, очень поспешно атаковали, мы атаку не готовили, часто в простых ситуациях начинали обострять, когда стоило растянуть соперника, более качественно подготовиться, а мы очень сильно торопились. Во втором тайме нам удалось «придавить» соперника. Когда ты не знаешь о состоянии игроков после матчей сборных — это стандартная ситуация для всех. Понимаем, что следующая игра наверняка должна стать для нас лучше. Я видел команду, которая хотела исправить ситуацию

Алексей Стукалов, главный тренер «Уфы»

— Не могу понять трактовок. Прошлая наша игра с «Уралом», 90-я минута, рука — не дают пенальти. Я ничего не понимаю. «Захотим — даем, не захотим — не даем». Просто нонсенс. Мы создавали достаточное количество моментов, чтобы забить второй мяч, к сожалению, не забили. В то же время у наших ворот не было навалов. Эти три очка нам очень нужны были. Я не виню судей я просто не понимаю трактовок назначения пенальти. Не хочу претензий предъявлять, просто нет слов.

Несмотря на то, что «Краснодар» оказывал давление, ничего серьезного у него не выходило. Были лишь удары. Может был один момент, когда Джон Кордоба развернулся и смог пробить с дистанции 7-10 метров. Мы сыграли достойно. Надо было забивать второй мяч. У нас были моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали.

Владислав Камилов, полузащитник «Уфы»

— Любое очко, особенно на выезде с такой командой как «Краснодар» — положительный результат. Обидно, что пропустили в концовке, еще и с пенальти. При нашем турнирном положении это положительный результат. У нас обойма 15-16 человек, поэтому кто-то меняется, ротируется состав, футболистов не так много, сегодня немного он был изменен.