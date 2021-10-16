РПЛ. «Зенит» проиграл в Туле, «Локомотив» в гостях у «Рубина»

«Арсенал» — «Зенит» 1:2
«Зенит» потерпел поражение от «Арсенала» в выездном матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 2:1.
«Оружейники» вышли вперед на 53-й минуте, когда Даниил Хлусевич протолкнул мяч на ход Зурико Давиташвили, который из пределов штрафной технично пробил точно в нижний угол ворот.
«Зенит» отыгрался на 88-й минуте. Последовала подача с левого фланга в центр штрафной, откуда Артем Дзюба поразил чужие ворота.
Впрочем, еще через пару минут туляки вернули себе минимальный перевес. Кингз Кангва получил мяч перед чужой штрафной и метров с двадцати пяти направил его в дальнюю «девятку».
Для «сине-бело-голубых» это поражение стало вторым подряд в национальном первенстве.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (23 очка), а «Арсенал» — 12-е (12 очков).
«Рубин» — «Локомотив»
16 октября, 16:30 мск
«Сочи» — «Ростов»
16 октября, 19:00 мск
«Спартак» — «Динамо»
16 октября, 19:00 мск
«Урал» — ЦСКА
17 октября, 14:00 мск
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
17 октября, 16:30 мск
«Химки» — «Ахмат»
17 октября, 16:30 мск