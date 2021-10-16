РПЛ. «Зенит» проиграл в Туле, «Локомотив» в гостях у «Рубина»

16 и 17 октября в российской Премьер-лиге пройдут матчи 11-го тура

«Арсенал» — «Зенит» 1:2

«Зенит» потерпел поражение от «Арсенала» в выездном матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 2:1.

«Оружейники» вышли вперед на 53-й минуте, когда Даниил Хлусевич протолкнул мяч на ход Зурико Давиташвили, который из пределов штрафной технично пробил точно в нижний угол ворот.

«Зенит» отыгрался на 88-й минуте. Последовала подача с левого фланга в центр штрафной, откуда Артем Дзюба поразил чужие ворота.

Впрочем, еще через пару минут туляки вернули себе минимальный перевес. Кингз Кангва получил мяч перед чужой штрафной и метров с двадцати пяти направил его в дальнюю «девятку».

Для «сине-бело-голубых» это поражение стало вторым подряд в национальном первенстве.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Зенит 2:1 Голы: 1:0 Зурико Давиташвили (53'), 1:1 Артём Дзюба (88'), 2:1 Кингз Кангва (90') Арсенал Тула: Антон Коченков, Игорь Смольников, Урош Радакович, Максим Беляев, Данил Степанов, Горан Чаушич, Даниил Хлусевич (Artem Sukhanov, 77'), Сергей Ткачёв (Аяз Гулиев, 76'), Кингз Кангва, Зурико Давиташвили (Axel Bjoernstroem, 90'), Евгений Марков (Evgeni Lutsenko, 56') Зенит: Артём Дзюба, Александр Ерохин (Вячеслав Караваев, 72'), Малком, Данил Круговой, Вендел, Далер Кузяев (Клаудиньо, 46'), Алексей Сутормин (Андрей Мостовой, 73'), Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Станислав Крицюк Предупреждения: Далер Кузяев (21'), Евгений Марков (40'), Даниил Хлусевич (62'), Evgeni Lutsenko (74'), Антон Коченков (81'), Кингз Кангва (90 + 4')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (23 очка), а «Арсенал» — 12-е (12 очков).

«Рубин» — «Локомотив»

16 октября, 16:30 мск

«Сочи» — «Ростов»

16 октября, 19:00 мск

«Спартак» — «Динамо»

16 октября, 19:00 мск

«Урал» — ЦСКА

17 октября, 14:00 мск

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

17 октября, 16:30 мск

«Химки» — «Ахмат»

17 октября, 16:30 мск

«Краснодар» — «Уфа»

17 октября, 19:00 мск