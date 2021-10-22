В чьих руках будущее «Реала»? Восемь главных молодых талантов «сливочных»

С недавних пор «Барселона» активно начала заигрывать свою молодежь: Ансу Фати, Педри, Гави. Возможно, финансовые трудности вынудили каталонцев сделать это раньше, чем хотелось бы. Но и у главного соперника «Барсы» «Реала» тоже есть группа молодежи, которая является ключом к их будущему.

Финансовое положение «Реала» более благополучно — летом они не оставляли попыток выложить огромную сумму за Килиана Мбаппе. Но игру команды по-прежнему ведет старая гвардия, которая включает в себя 33-летнего Карима Бензема и 36-летнего Луку Модрича.

Средний возраст игроков «Реала» в этом сезоне — 26,6 лет. Они задействовали шесть игроков в возрасте до 22 лет, при этом у них есть трое 23-летних, которые уже заявили о себе: Федерико Вальверде, Эдер Милитао и Лука Йович.

«Реал» меньше полагается на молодежь, чем «Барселона», и проблемы глубины состава были обнажены в шокирующем поражении от «Шерифа». Но «сливочные» в любом случае будут рассчитывать на юных талантов в новом сезоне. В чьих руках может оказаться будущее «Реала»?

Восходящие звезды

Эдуардо Камавинга, 18 лет, центральный полузащитник

В августе он был подписан за 31 миллион евро из «Ренна». Игрок сборной Франции ярко дебютировал за «Реал», забив «Сельте» уже шесть минут спустя после своего выхода на замену.

Несмотря на юный возраст, Камавинга уже хорошо известен в европейском футболе — за его плечами два солидных сезона в Лиге 1, а также шесть матчей и два гола за сборную Франции.

Благодаря отличному видению поля, прекрасному контролю и умению отдать пас, Камавинга рассматривается как преемник Модрича на долгосрочную перспективу (или даже Тони Крооса благодаря способности выполнять различные роли в полузащите).

Камавинга постепенно вливается в «Реал», но уже получил похвалу от главного тренера Карло Анчелотти. Кроме своих технических и физических навыков, он определенно может похвастаться умственными способностями, которые должны помочь ему добиться успеха в одном из крупнейших клубов мира.

Родриго, 20 лет, форвард

Родриго globallookpress.com

Спустя два года после его перехода из «Сантоса» за 45 миллионов евро «Реал» все еще ждет, когда дорогостоящий бразильский полузащитник совершит прорыв. До сих пор он, безусловно, подавал надежды — его хет-трик в Лиге чемпионов против «Галатасарая» в 2019 году был незабываемым. А поздний победный мяч в ворота «Интера» в прошлом месяце в том же турнире также дал редкий импульс. Тем не менее, Родриго, моментами хоть и демонстрирует свой огромный потенциал, стабильность все еще остается для него проблемой. Он всего четыре раза отыграл за «Реал» полный матч.

Ожидания высоки, и этот сезон выглядит как решающая кампания. Потенциально он тот игрок, который может делать разницу — нападающий, известный своими быстрыми ногами, дриблингом и мощным ударом, должен восстановить свою форму, чтобы убедить Анчелотти, что он достоин быть больше чем игроком ротации.

Винисиус Жуниор, 21 год, форвард

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Винисиус Жуниор — один из тех игроков «Реала», которые добились наибольшего прогресса в последний год. Он блестяще начал сезон, забив четыре гола в таком же количестве матчей Ла Лиги. Бразилец — уже сейчас полноценный игрок сборной Бразилии, который в сборной в основном используется для усиления игры со скамейки — испытывал трудности в «Реале» с тех пор, как перешел в клуб из «Фламенго» летом 2018 года за 45 миллионов евро. Но его недавние выступления продемонстрировали, что он, возможно, взломал код эффективности.

Изначально он был фланговым полузащитником или крайним нападающим, но сейчас он стал показывать больше хладнокровия перед воротами, чем раньше, и улучшил свою игру в пас в атакующей трети (его передача на Бензема для победного гола против «Валенсии» в сентябре была великолепной).

Винисиус с его ускорением, навыками игры один на один и настойчивостью всегда предлагает возможность повлиять на результат матча. По сравнению со своим товарищем по команде Родриго (который на год моложе и более одарен от природы), 21-летний футболист к этому моменту выжал максимум из своей карьеры в «Реале» и уже находится всего в десяти играх от своего 100-го матча в чемпионате Испании.

Следующее поколение

Мигель Гутьеррес, 20 лет, левый защитник

Гутьеррес обоснованно претендует на место в составе «Реала» на проблемной позиции левого защитника после того, как он получил несколько возможностей проявить себя на поздних этапах прошлого сезона. В этом сезоне уже под руководством Анчелотти 20-летний футболист показывал себя достойно — особенно в победных матчах против «Сельты» и «Мальорки».

33-летний Марсело предрасположен к травмам, Ферлан Менди также испытывает трудности с физической формой, а Давид Алаба вынужден играть в центре обороны. Так что Гутьеррес может воспользоваться моментом, чтобы оккупировать левый фланг.

Футболист молодежной сборной Испании — прекрасный игрок. Он аккуратно владеет мячом, хорош в выходе из глубоких позиций и не чувствует себя некомфортно при переходе от одного уровня футбола к другому (от защиты в Сегунде Б к Ла Лиге). Гутьеррес способен доказать, что готов стабильно играть на высшем уровне.

Серхио Сантос, 20 лет, правый защитник

Серхио Сантос globallookpress.com

Еще один фуллбэк, которому дали почувствовать вкус игры за первую команду из-за кризиса в защите, вызванного травмами. В отсутствие Дани Карвахаля Сантос получил 11-минутную роль правого защитника против «Мальорки», заменив Лукаса Васкеса. Стабильно выступая за «Кастилью» в прошлом сезоне, 20-летний футболист заслужил свой шанс, хотя еще слишком рано говорить о том, является ли Сантос преемником на долгосрочную перспективу для 29-летнего Карвахаля.

У многообещающего защитника действительно впечатляющее телосложение, которым он активно пользуется. Он не берет пленных в защитных единоборствах и всегда пытается бороться за мяч, даже если шансы выиграть его невелики. Возможно, Сантос — лучше в защите, чем в выходах в атаку, и, возможно, ему еще нужно улучшить игру левой ногой, выбор позиции и тактическую осведомленность, прежде чем он будет готов к стабильному футболу на высшем уровне.

Серхио Аррибас, 20 лет, полузащитник

Аррибас появился как глоток свежего воздуха в начале 2021 года, выйдя со скамейки запасных и проведя несколько многообещающих матчей за первую команду. Но, несмотря на то, что он хорошо выглядел в предсезонных матчах, Анчелотти еще не выделил ему минут в этом сезоне.

Либо играя на правом фланге, либо в более центральной роли, 20-летний футболист может стать ключевым благодаря своей потрясающей способности атаковать защитников и пытать счастья дальними ударами с левой ноги. Хотя Аррибас невысокого роста, у него отличный баланс, и у него сложно отобрать мяч. Несмотря на то, что за его несколько экстравагантным стилем интересно наблюдать, он все же склонен переусердствовать со своим «артистизмом».

Антонио Бланко, 21 год, опорный полузащитник

Антонио Бланко globallookpress.com

Окончание прошлого сезона было богатым на события для элегантного хавбека. Сначала он получил от Зинедина Зидана возможность полноценно дебютировать в Ла Лиге, а затем был приглашен в ослабленную коронавирусом сборную Испании перед Евро-2020 и даже дебютировал за нее в контрольном матче с Литвой, но не попал в заявку на чемпионат.

Антонио выглядел особенно впечатляюще в своем втором старте в Ла Лиге, победном матче против «Осасуны» со счетом 2:0, в котором он управлял полузащитой «Реала», диктуя ритм игры и возвращая владение мячом. Теперь, когда он обосновался в молодежной сборной Испании, за ним приятно наблюдать. Его чудесное касание мяча в сочетании с умением играть обеими ногами делают его превосходным футболистом.

Он, несомненно, очень умный футболист, играющий на инстинктах. И пусть это не всегда получается, у него достаточно уверенности, чтобы пробовать отдавать смелые передачи и находить варианты для паса, чтобы продвигать команду вперед. Однако прибытие в «Реал» Камавинга, возможно, не увеличило его шансы на прорыв в первую команду.

Марвин Пак, 21 год, правый полузащитник

Еще один продукт «Кастильи», который заслужил доверие Зидана в прошлом сезоне, но в последнее время его участие было минимальным. Пак — правый полузащитник, которому комфортно играть практически в любой позиции на фланге — как выше, так и ниже. Сын нигерийского отца и южнокорейской матери, мальчик, родившийся на Майорке, должен будет принять трудное решение, когда наконец определится с тем, за какую сборную играть на взрослом уровне (он представлял Испанию на молодежном).

Как показали те минуты, которые у него были до сих пор, у Пака есть хороший темп, в то время как его ускорение и трудолюбие — два его лучших качества. Ему нравится создавать моменты из своей зоны — он предпочитает находить форварда кроссом, нежели врываться с мячом в многолюдный центр поля.