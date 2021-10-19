Игра в одни ворота. «Реал» забил «Шахтеру» пять голов

«Горняки» достойно смотрелись в домашнем матче лишь до 37-й минуте, когда автоголом отметился Сергей Кривцов. В оставшееся время подопечные Карло Анчелотти не оставили сопернику ни единого шанса.

Ход матча

3’ Первый опасный момент создал «Реал». Карим Бензема из центральной оси низом пробил в левый от Анатолия Трубина угол — мяч пролетел рядом со штангой.

6’ Трубину дважды пришлось вступать в игру. Сначала он выручил после выстрела Тони Крооса, затем — после удара Винисиуса.

15’ У Манора Соломона был шанс выйти один на один с вратарем, но Тибо Куртуа его опередил и за пределами штрафной уверенно сыграл ногами, выбив мяч подальше.

23’ Исмаили с левого края штрафной опасно прострелил к линии вратарской, где Ферлан Менди в последний момент опередил Тете. Впрочем, судьи все равно зафиксировали офсайд у Исмаили.

37’ 0:1 Сергей Кривцов (автогол). Лукас Васкес от правой бровки вырезал диагональ к центру атаки на Бензема, Кривцов решил прервать полет мяча, но сделал это неудачно, направив снаряд над Трубиным в сетку своих ворот.

Kryvtsov own goal gives Real Madrid lead ⚽️#UCL pic.twitter.com/XtjqDcI14U — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2021

41’ Тони Кроос выполнил навес с углового, а Бензема, сыграв на подборе после выноса, хлестко с пробил с отскоком от газона — Трубин не без труда выполнил сейв.

51’ 0:2 Винисиус. Бензема протащил мяч по левому флангу и отдал пас к центральной оси на Луку Модрича, который в касание выполнил проникающую передачу в штрафную на Винисиуса, а тот хладнокровно замкнул.

56’ 0:3 Винисиус. Бразилец сделал дубль за пять минут. Он вошел в штрафную, добрался до вратарской, попутно обыграв пятерых защитников «Шахтера», затем убрал на замахе Кривцова и отправил мяч мимо Трубина.

65’ 0:4 Родриго. Бензема выполнил скрытую передачу к ближнему краю штрафной на Винисиуса, который покатил к центру, а набежавший Родриго выстрелил точно под перекладину.

68’ Появилась небольшая работа у Куртуа. Сначала он вытащил удар Фернандо в противоход, а затем справился с сильным ударом Марлоса в противоположный угол.

70’ Бензема вышел на свидание с Трубиным, но не сумел переиграть голкипера ударом с угла вратарской.

81’ Сильно упал темп матча. «Шахтер» деморализован, а «Реал» просто контролирует мяч без особого продвижения вперед.

90+1’ 0:5 Карим Безнема. Марко Асенсио классно забросил мяч с фланга в центр штрафной, где Бензема выскочил из-за спин защитников и спокойно пробил в незащищенный угол ворот.

90+3’ Прозвучал финальный свисток.

Лучшим игроком матча признан нападающий «Реала» Карим Бензема, в активе которого гол и результативная передача.

Турнирная таблица

Команда Карло Анчелотти набрала 6 очков и сравнялась по этому показателю с «Шерифом», который, несмотря на поражение от «Интера», все еще находится в лидерах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Шахтер» замыкает таблицу с 1 баллом на счету и разницей мячей 0-7.

Таблица группы D LiveSport.ru

Следующие матчи

Ответный матч «Реала» и «Шахтера» пройдет в Мадриде через две недели — 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

До этого «сливочные» в Примере успеют сыграть с «Барселоной», «Осасуной» и «Эльче», тогда как «горняки» в УПЛ встретятся с «Ворсклой» и «Десной», а в Кубке Украины сразятся с «Черноморцем».

Прямая речь

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

— У нашей команды огромные амбиции. Мы провели идеальный матч. Было очень важно правильно отреагировать на последние наши выступления, и мы все сделали правильно. Качество игры было очень-очень высоким, и мы до конца выдерживали темп. Все было идеально. Винисиус сделал свое дело, да и все остальные сыграли очень хорошо. Нужно отметить заслуги каждого футболиста. Винисиус сейчас уверен в себе, это отличный молодой игрок, который все еще продолжает учиться новому.

Манор Соломон, полузащитник «Шахтера»

— Надо проанализировать матч, что мы делали не так. Я не могу объяснить, что произошло. Мы не хотели, чтобы так случилось. Хотели победить. Надо анализировать и идти вперед. В прошлом году мы выиграли. В этот раз не вышло. Это плохой момент для нас. Но мы зафиксируем это и будем идти вперед. Очень тяжелые матчи у нас, через две недели будем готовы, чтобы изменить ситуацию.

Карим Бензема, нападающий «Реала»

— Мы выиграли важный матч, добыли 3 очки. Провели очень хороший матч. Нам удалось контролировать игру. «Шахтер» грозный соперник, знали, что как они играют на контратаках, мы старались перехватить инициативу и добыли победу.